Согласно данным из штаба 72-й бригады, известно, что украинское командование своевременно получает информацию о времени и районах мониторинга представителями СММ ОБСЕ, в том числе о полетах беспилотников, что позволяет украинскому командованию своевременно принимать меры по скрытию военной техники и временному прекращению провокационного огня

Командование украинской армии информировано обо всех перемещениях наблюдателей и беспилотников ОБСЕ в Донбассе благодаря утечке информации. Об этом в субботу заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.По его словам, пользуясь предоставленной информацией, украинское командование скрывает технику и прекращает огонь на время появления наблюдателей, создавая видимость соблюдения минских соглашений, а после возобновляют стрельбу.— сказал Басурин.По его мнению, утечка информации «ставит под угрозу их защищенность».