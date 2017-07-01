22:08 01 июля

ДНР: Информация о передвижениях ОБСЕ передается ВСУ

Командование украинской армии информировано обо всех перемещениях наблюдателей и беспилотников ОБСЕ в Донбассе благодаря утечке информации. Об этом в субботу заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, пользуясь предоставленной информацией, украинское командование скрывает технику и прекращает огонь на время появления наблюдателей, создавая видимость соблюдения минских соглашений, а после возобновляют стрельбу.

ДНР: Информация о передвижениях ОБСЕ передается ВСУ



Согласно данным из штаба 72-й бригады, известно, что украинское командование своевременно получает информацию о времени и районах мониторинга представителями СММ ОБСЕ, в том числе о полетах беспилотников, что позволяет украинскому командованию своевременно принимать меры по скрытию военной техники и временному прекращению провокационного огня
— сказал Басурин.

По его мнению, утечка информации «ставит под угрозу их защищенность».



Использованы фотографии: https://ok.ru
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Комментарии 21

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  1. Владимирец Сегодня, 20:48
    "украинское командование своевременно получает информацию о времени и районах мониторинга представителями СММ ОБСЕ, в том числе о полетах беспилотников"

    Ну так это не "утечка", а открытый и полный слив. yes
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:57
      Женя , Басурин под дипломата косит , вот и формулировки соответствующие . А так-то да : чистейший слив .
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 21:26
        Согласно данным из штаба 72-й бригады, известно, что украинское командование своевременно получает информацию о времени и районах мониторинга представителями СММ ОБСЕ, в том числе
        ничего личного просто бизнес, как это по гейропейски feel
        pjastolov
      2. svp67 Сегодня, 21:26
        Цитата: bouncyhunter
        Женя , Басурин под дипломата косит , вот и формулировки соответствующие . А так-то да : чистейший слив .

        Ну одного такого "сливного" недавно там выявили, переводчик из местных...
        svp67
        1. Чёрный Сегодня, 21:29
          Любой адекватный человек уже давно понимает, что ОБСЕ работает в интересах ВСУ. Эдакие легализованные шпионы.
          Чёрный
        2. bouncyhunter Сегодня, 21:33
          Цитата: svp67
          переводчик из местных...

          И почему я не удивлён ?
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 21:50
            а что - должен был? recourse
            pjastolov
  2. МПК105 Сегодня, 20:49
    Блин,этот "говорящий голова"ВСЕГДА И ВСЁ НА-СВЕТЕ ЗНАЕТ...Что же не победит никак хунту?Может,потому что родня моя уже уехали от него далеко...А если серьёзно-утомила война эта ВСЕХ уже-пора штыки в землю...Но это-чаяния простых людей по-обе стороны фронта,а вот "властьимущие" не наиграются,видимо,никак-тоже по-обе стороны фронта..........
    МПК105
    1. Смог Сегодня, 21:13
      Цитата: МПК105
      этот "говорящий голова"ВСЕГДА И ВСЁ НА-СВЕТЕ ЗНАЕТ.

      Так он в отличии от Вас, сидящего с пивасиком на диванчике там, в Донецке находится.
      Цитата: МПК105
      Что же не победит никак хунту?

      Эк Вас понесло. Подмогнули бы.
      Цитата: МПК105
      Может,потому что родня моя уже уехали от него далеко.

      В ридну нэньку????? Али куда подальше?
      Цитата: МПК105
      А если серьёзно-утомила война эта ВСЕХ уже-пора штыки в землю...

      Утомила, это точно. Насчет, пора в землю, Ваши бы слова да Куеву в уши. Или Вы предлагаете Донбассу сдаться на "милость" победителя. Что то подсказывает, что "милость" будет убийственная.
      Смог
      1. МПК105 Сегодня, 21:29
        Кость-сам-то понял,что нагнал сейчас пургу,к моему комментарию никакого отношения не имеющую...?
        МПК105
        1. Смог Сегодня, 21:32
          Цитата: МПК105
          что нагнал сейчас пургу,к моему комментарию никакого отношения не имеющую...?

          Здрасти........ Этт чей же пост я комментировал7 Дяди Васи?
          Говорящая голова. Властьимущие,Никак хунту не победит- я что ли писал?
          Смог
          1. МПК105 Сегодня, 21:41
            Дяди Лёши.
            В ридну нэньку????? Али куда подальше?
            В Яицкую губернию,прежде там намучившись с недалёкими аники-воинами местными,зато апломба у них не занимать...Кроме мата,ничего хорошего от родни я о них не услышал...Эти не победят никогда и никого-такой я для себя вывод сделал .....И хорошо,что ротация произошла-больше года наши туда не ездят-сами пусть разгребают,с Путиным да с Медведевыми всякими вместе...Не наша эта война...А ты давай,раз такой отважный-езжай,помоги,чё...
            МПК105
            1. Смог Сегодня, 21:47
              Цитата: МПК105
              .И хорошо,что ротация произошла-больше года наши туда не ездят-сами пусть разгребают,

              Уверен, что не ездят? Прям на все 100%? Надо будет с Прилепиным связаться, ну что бы он о приезжающих информацию Вам передавал.
              Цитата: МПК105
              Не наша эта война.

              А чья? Можно поконкретнее..
              Цитата: МПК105
              А ты давай,раз такой отважный-езжай,помоги,чё...

              Лет бы так 20-25 скинуть, можно было и подумать.А сейчас даже в обоз не возьмут, к моему великому сожалению. Так то Алексей.
              Смог
  3. Zibelew Сегодня, 20:49
    Есть старый анекдот..
    Поймали бледнолицие индейцев и посадили их в сарай.. День сидят индейцы, два.. Пока на третий день Зоркий Сокол не заметил, что у сарая нет стены..
    Zibelew
  4. Горный стрелок Сегодня, 20:51
    Это же было очевидно. Если не сами сотрудники ОБСЕ, то их обслуга, водители машин, технический персонал, навербованный вна из тех, кого подсунуло СБУ.а миссия - просто прикрытие, ширма...
    Горный стрелок
  5. Шуманит Сегодня, 21:10
    Цитата: МПК105
    Блин,этот "говорящий голова"ВСЕГДА И ВСЁ НА-СВЕТЕ ЗНАЕТ...Что же не победит никак хунту?Может,потому что родня моя уже уехали от него далеко...А если серьёзно-утомила война эта ВСЕХ уже-пора штыки в землю...Но это-чаяния простых людей по-обе стороны фронта,а вот "властьимущие" не наиграются,видимо,никак-тоже по-обе стороны фронта..........

    Штыки в землю,это понятно и хорошо! Расскажите каким образом , лично Вы , это представляете?
    Шуманит
    1. МПК105 Сегодня, 21:18
      Как-то так-
      Находили же деды общий язык........
      МПК105
      1. Смог Сегодня, 21:23
        Цитата: МПК105
        Находили же деды общий язык........

        Так языки то сейчас разные. К сожалению.....
        Смог
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:14
    Ну, этот секрет полишенеля известен давно 8и это такой же непреложный факт, как и то что обсе по сути тайная разведка киева.
    Изгоняющий либероидов
  7. rruvim Сегодня, 21:29
    в "Минских" протоколах чётко написано, что инспекции ОБСЕ согласуются и информируются обеими сторонами.
    rruvim
  8. лысова Сегодня, 21:31
    А она для чего создана ( Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) ? Чтобы скрытно партизанить? Она и должна действовать открыто, а то и не долго быть прицепом обстрелянным, или по подставе, а потом всё свалить на Новороссию. А вот на счёт методов выявления нарушений - так это нужно им ( а им это надо?) выбрать правильную тактику проверок. Короче нечего тут возникать - все должны быть в курсе её передвижений легально, один хрен обе стороны в курсе, мама писала.
    лысова
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