02:21 02 июля

Оппозиция обвинила Дамаск в применении химического оружия

Командование сирийской армии опровергло заявление боевиков о применении правительственными войсками хлора в восточном пригороде Дамаска. Ранее ряд оппозиционных информационных интернет-порталов сообщил, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков.

Оппозиция обвинила Дамаск в применении химического оружия


Военные назвали данную информацию лживой и несоответствующей действительности. В заявлении командования отмечается, что подобные сфабрикованные заявления террористов не должны уже никого удивлять, поскольку появляются в тех случаях, когда сирийская армия ведет успешное наступление, а террористы несут потери.


Сообщения, которые распространили некоторые интернет-порталы, принадлежащие террористам, о применении сирийской армией газа хлор в Айн-эт-Терме против террористов так называемого «Фейлак ар-Рахман», являются лживыми и не соответствуют действительности
— сообщает командования армии САР, передает РИА Новости .

Ранее дипломатический источник сообщил, что террористы готовят провокацию с использованием оружия массового поражения в Дераа. Возможность инсценировки химатак также не исключила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В США ранее заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили ответными мерами. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что Пентагон подготовил корабли и самолеты для возможного удара по авиабазе в Сирии.

Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Сирии и России заявили, что экстремисты могут воспользоваться "вбросами" о возможной химатаке, чтобы затем выдвинуть новые обвинения в адрес официального Дамаска.



Использованы фотографии: http://www.ynetnews.com/home/0,7340,L-3083,00.html
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 87

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  1. Монос Вчера, 22:29
    Как удачно-то. Прямо перед встречей Путина и Трампа на 20-ке.
    Монос
    1. Zibelew Вчера, 22:33
      Янкесы сказали что Асад готовит химическую атаку, хочет он этого или не хочет. Удар США по Сирии состоится в ближайшее время. Западная коалиция имеет несоизмеримое превосходство над силами Сирии, Ирана и России. Нужен только предлог для атаки, вот над этим сейчас и работают.
      Zibelew
      1. Чёрный Вчера, 22:35
        Всё развивается по заранее написанному американцами сценарию....
        Чёрный
        1. Монос Вчера, 22:51
          Цитата: Чёрный
          Всё развивается по заранее написанному американцами сценарию....

          Самое хреновое то, что у нас всегда будет проигрышная позиция, так как правда одна, а ложь многолика. Увы.
          Монос
          1. Zoldat_A Вчера, 23:21
            Виктор, hi !
            Цитата: Монос
            правда одна, а ложь многолика

            Браво! good drinks Апплоданс от меня! Фраза на уровне моей любимой китайской философии. Где-то у Дэн Си, по-моему, что-то подобное читал.... Если не путаю....
            Zoldat_A
            1. Монос Вчера, 23:34
              Приветствую, старый Солдат smile hi drinks
              Спасибо, но я не уверен, что это моя фраза. Наверное, в памяти отложилась после прочитанного где-то. smile
              Монос
              1. Соломон Кейн Сегодня, 00:21
                В случае с "полосатыми" - каждая ложь может быть продана, как правда,
                каждая правда, как ложь. Всё зависти от цены.
                Соломон Кейн
          2. Inok10 Вчера, 23:22
            Цитата: Монос
            Самое хреновое то, что у нас всегда будет проигрышная позиция, так как правда одна, а ложь многолика. Увы.

            ... Вить ... это тебе и этому "Железному Зольдату" ... Спокойнее, Размереннее ... не сбиваемся с дыхания, средняя скорость 25 км/ч, забыли что ли ? ... зачем так сразу Дорогой и Дорогие Гости, хватит на всех Вас ... Тише едешь, Дальше будешь ... Много Пыли, Мало Толка ... не беги впереди Паровоза, а то УСПЕЕШЬ ! ... wink
            Inok10
            1. Монос Вчера, 23:37
              Цитата: Inok10
              не беги впереди Паровоза, а то УСПЕЕШЬ !

              А я и не бегу. Так... стою на полустаночке, покуриваю, смотрю на часы, попинываю тревожный чемоданчик. smile
              Монос
            2. Zoldat_A Вчера, 23:41
              Цитата: Inok10
              Спокойнее, Размереннее ... не сбиваемся с дыхания ...

              Спокойно спустимся с горы и всех негодяев на ножики пустим....Чай, оно не в первый раз....
              Zoldat_A
            3. Inok10 Вчера, 23:44
              Цитата: Монос
              А я и не бегу.

              ... ой-ли ... Вить, не хочу Персоналий ... но слово не Воробей, вылетит не поймаешь ... это чье ? :
              Цитата: Монос
              Самое хреновое то, что у нас всегда будет проигрышная позиция

              ... что сказать то хотел ? ... уж по Взрослому то по Армейски ...
              Inok10
              1. Монос Вчера, 23:50
                Цитата: Inok10
                это чье ? :

                Моё. А в чём ошибка? Лёша, ты как-то подоходчивее изложи. А то я не улавливаю ассоциативный ряд.
                Монос
                1. Inok10 Вчера, 23:53
                  Цитата: Монос
                  Моё. А в чём ошибка? Лёша, ты как-то подоходчивее изложи. А то я не улавливаю ассоциативный ряд.

                  ... дату ввода ВКС РФ подсказать или сам вспомнишь и тогда Оперативную ситуацию ... сравни с нынешний ... помощь нужна Друга ? ...
                  Inok10
                  1. Zoldat_A Сегодня, 00:00
                    Цитата: Inok10
                    ... дату ввода ВКС РФ подсказать или сам вспомнишь

                    29 декабря 79-го? Или я что-то путаю, как обычно.... Я только ту дату ввода помню....
                    Zoldat_A
                    1. Inok10 Сегодня, 00:05
                      Цитата: Zoldat_A
                      29 декабря 79-го? Или я что-то путаю, как обычно.... Я только ту дату ввода помню....

                      ... это были ВКС РФ ? ... или Вы действительно спутали ... tongue
                      Inok10
                  2. Монос Сегодня, 00:08
                    Цитата: Inok10
                    Оперативную ситуацию ... сравни с нынешний ..

                    Э, брат! Это ничему не противоречит. Я говорил о том, что у наших противников ВСЕГДА изначально имеется инициатива, а следовательно преимущество. Но я не говорил о том, кто в конце концов одерживает победу. Это и так известно. smile Однако наши соперники всегда начинают с гандикапом.
                    Монос
                    1. Inok10 Сегодня, 00:16
                      Цитата: Монос
                      Э, брат! Это ничему не противоречит.

                      ... противоречит ... как еще один Брат Наш сказал:
                      Цитата: Zoldat_A
                      Спокойно спустимся с горы и всех негодяев на ножики пустим....Чай, оно не в первый раз....

                      ... Упс ?! ...
                      Цитата: Монос
                      Я говорил о том, что у наших противников ВСЕГДА изначально имеется инициатива, а следовательно преимущество.

                      ... Читай выше ... спешка нужна только при ловле блох ... а, в остальном ... Результат на Лицо, нынешняя Оперативная обстановка ... работы ВКС РФ и САА совместными действиями ...
                      Цитата: Монос
                      Но я не говорил о том, кто в конце концов одерживает победу. Это и так известно.

                      ... Вить, ты явно не Военных Кровей ...
                      Цитата: Монос
                      Однако наши соперники всегда начинают с гандикапом.

                      ... еще с 8 века ... последний раз был в 1941 году ... Результат в 1945 году, есть что НАПОМИНАТЬ ! ...
                      Inok10
                      1. Монос Сегодня, 00:29
                        Цитата: Inok10
                        ... противоречит ... как еще один Брат Наш сказал:

                        Да ну тебя нафиг, Лёша. Я не хочу защищать позицию, которую не занимаю!
                        Может я слишком косноязычно выражаюсь, звиняйте. Но смысл моего высказывания был только в том, что мы всегда даём фору врагу. И всё!
                        Монос
                      2. Inok10 Сегодня, 00:37
                        Цитата: Монос
                        Да ну тебя нафиг, Лёша.

                        ... не фига так просто ты не уйдешь ! ... от разведки ДКБФ ... а, на Посашок !? ... drinks
                        Цитата: Монос
                        Я не хочу защищать позицию, которую не занимаю!

                        ... Квитировано ...
                        Цитата: Монос
                        Может я слишком косноязычно выражаюсь, звиняйте. Но смысл моего высказывания был только в том, что мы всегда даём фору врагу. И всё!

                        ... нет ... даем ему сосредоточить силы для наступления и превентивным ударом разрушаем его планы, тактическая подготовка на уровне академии ... что показывает оперативная ситуация в САР ... hi
                        Inok10
            4. Zoldat_A Сегодня, 00:58
              Цитата: Inok10
              не сбиваемся с дыхания, средняя скорость 25 км/ч, забыли что ли ?

              Даже не 25, а на свободном марше 10. lol drinks А вне задания вообще 20 километров в сутки - за щастя....
              Zoldat_A
        2. freejack Сегодня, 01:51
          написанному американцами сценарию....

          Театралы гребаннные... Ну почему так?... Ну и где хоть намек на справедливость? За что полегли наши 36 парней? Чтоб НАТы перекопали безнаказанно землю Сирийскую? Да отрыгнется им семикратно все это...хлором... да на их земле!!! stop
          freejack
      2. Taran 75 Вчера, 22:54
        надо сбивать !!! пусть хоть полтора томагавка , главное хоть что то делать !!!
        Taran 75
      3. Zoldat_A Вчера, 23:07
        Цитата: Zibelew
        Янкесы сказали что Асад готовит химическую атаку, хочет он этого или не хочет.

        А придётся, если янкесы того захотели... Всё ожидаемо - янкесы сами ещё три дня назад раззвонили про химическую атаку Асада. Как дети, блин...
        Zoldat_A
      4. Монос Вчера, 23:07
        Цитата: Zibelew
        Удар США по Сирии состоится в ближайшее время.

        Если начнётся серьёзная заваруха, первой жертвой будет Украина. Такой плацдарм НАТО нельзя оставлять. Как минимум, придётся занимать территорию до Днепра. Но это так, мнение дилетанта.
        Монос
        1. Zoldat_A Вчера, 23:37
          Цитата: Монос
          Как минимум, придётся занимать территорию до Днепра. Но это так, мнение дилетанта.
          Хорошее для дилетанта мнение, Виктор! Нас этому в Академии имени Фрунзе учили.... good
          Zoldat_A
      5. Zoldat_A Вчера, 23:15
        Цитата: Zibelew
        Западная коалиция имеет несоизмеримое превосходство над силами Сирии, Ирана и России.

        Это Вам, уважаемый Тагирьян, кто рассказал? Трамп лично? Рассказать Вам про превосходство сил противника на Чудском озере? Или на Куликовом поле? Чё-то ни хрена "превосходство" не помогло... И сейчас не поможет. Потому что мы все - татары, мордва, армяне, скаклы и прочие национальности - все вместе - РУССКИЕ. А Русских - не победить.... Никому пока не удавалось.....
        Zoldat_A
        1. Zibelew Вчера, 23:22
          Цитата: Zoldat_A
          Рассказать Вам про превосходство сил противника на Чудском озере? Или на Куликовом поле? Чё-то ни хрена "превосходство" не помогло...

          Алексей hi После Куликова поля вообще то хан Тохтамыш сжег Москву.
          Zibelew
          1. Zoldat_A Вчера, 23:31
            Цитата: Zibelew
            Тохтамыш

            Цитата: Zibelew
            Алексей После Куликова поля хан Тохтамыш сжег Москву.

            Так и Москва была не та, колхоз "Красный лапоть", не было тогда ракетного пояса вокруг Москвы... И Тохтамыш тот тоже - только лёгких побед искал - не то, что евойный дедушка... Ну а уж как его биография закончилась - так то под стать Гитлеру - бесславно, как и у всех, кто в Россию с мечом приходил....
            Zoldat_A
          2. Ursus Вчера, 23:40
            Ну и где тот Тохтамыш сейчас?
            И Наполеон тоже взял и сжег Москву. Повторю вопрос: где тот Наполеон?
            И Гитлер, тоже был неоригинален: суть Барбароссы: возьмем Москву, а там и СССР рухнет.

            Все эти деятели на свалке истории. И как-то имя хана Тохтамыш не на слуху, а Наполеонами психов называют. Гитлер - вообще ругательное слово
            Ursus
            1. Zibelew Вчера, 23:46
              А Россия тоже, как то раз, как в Сирии полезла в маленькую победоносную войну с Японией.
              Zibelew
              1. dvina71 Сегодня, 00:51
                Цитата: Zibelew
                А Россия тоже, как то раз, как в Сирии полезла в маленькую победоносную войну с Японией.

                И че?

                dvina71
            2. МПК105 Вчера, 23:49
              Адольф Алоизович просто заблуждался мало-мало... laughing И у нас,староверов,это не ругательное слово... wink Хотите,ругательные слова скажу?Никон,пётр 1...
              МПК105
              1. Ursus Вчера, 23:51
                для меня они стоят в одной строчке законченных дегенератов
                Ursus
              2. Монос Сегодня, 00:34
                Цитата: МПК105
                И у нас,староверов,это не ругательное слово...

                Не понял... Может он у вас вообще герой?
                Монос
                1. МПК105 Сегодня, 00:49
                  Мне вообще не интересно,что ты там понял скудным умишком своим,или не понял..
                  .
                  МПК105
          3. dvina71 Сегодня, 00:47
            Цитата: Zibelew
            Алексей hi После Куликова поля вообще то хан Тохтамыш сжег Москву.

            Заметьте..только сжег.. Дмитрию никаких условий не выставлял. Это был просто урок..рано еще зуб на Орду точить..рано,но с другой стороны дружина кн.Дмитрия разбила армию узурпатора,не из рода чингизидов. Поэтому просто сжег.
            Объктивно..с армией Орды всему возможному войску русских князей было не совладать.
            dvina71
      6. pjastolov Вчера, 23:36
        Удар США по Сирии состоится в ближайшее время.
        вот точка не возврата - или ответка, или глубокая озабоченность hi
        pjastolov
    2. vovanpain Вчера, 22:37
      Цитата: Монос
      Как удачно-то. Прямо перед встречей Путина и Трампа на 20-ке.

      Так на это все и рассчитано,Вашингтон уже назначил виновных,сами знаете кого,только почему боевиков отравили,а не мирных жителей?Иванка Трамп может не впечатлится или белые каски не подьехали. what
      vovanpain
      1. Zibelew Вчера, 22:49
        Цитата: vovanpain
        Иванка Трамп может не впечатлится

        Боевики тоже сойдут как повод.
        Zibelew
        1. vovanpain Вчера, 23:27
          Цитата: Zibelew
          Боевики тоже сойдут как повод.

          Тагир, hi я не удивлюсь,если завтра обнаружатся и гражданские yes и белые каски и прочая дребедень,похоже все это медленно,но верно движется к большой войне. yes Не знаю,что дальше будет и гадать не хочу. С уважением коллега. hi
          vovanpain
      2. Ursus Вчера, 23:57
        ждем фотки. Наверняка, (С) "знакомые все лица"
        Ursus
    3. МПК105 Вчера, 22:37
      Очень удачно,прям как под копирку-
      Зачем что-то новое выдумывать,раз и старые методы работают... laughing laughing laughing
      МПК105
    4. Зяблицев Вчера, 23:42
      Что и требовалось доказать....
      Зяблицев
    5. soroKING Сегодня, 00:14
      100пудово Трамп пёрднул am
      soroKING
  2. pjastolov Вчера, 22:30
    сирийская армия ведет успешное наступление, а террористы несут потери.
    опять вброс - накажите их, они же сильнее negative
    pjastolov
  3. faterdom Вчера, 22:31
    Либретто к этой опере М. Захарова еще давеча на неделе рассказывала.
    faterdom
  4. ljoha_d Вчера, 22:33
    ой ой ой ой наши вроде за несколько дней уже говорили о провокации со стороны бармалеей и америкосов а тут хоп и якобы эффект разорвавшейся бомбы а не вышло. ОБЫДНО ДА
    ljoha_d
  5. Berkut24 Вчера, 22:37
    Какой-то провинциальный театр. Вначале американский режиссер в программке написал что в первом акте Асадом будет применено химическое оружие, а во втором акте добрая коалиция чикотил будет его наказывать.
    Вышли актеры в белых касках и лениво под суфлера сказали что согласно программки химоружие применили. Но реквизит в виде бутылки "Белизны" взять забыли и просят поверить на слово. Антракт.
    Berkut24
  6. Горный стрелок Вчера, 22:39
    Да они в чем угодно обвинят Асада, даже к принадлежности к ВРАГУ рода человеческого. Лишь бы долбится своей цели...
    Горный стрелок
    1. мордвин 3 Вчера, 22:45
      Цитата: Горный стрелок
      Да они в чем угодно обвинят Асада, даже к принадлежности к ВРАГУ рода человеческого.

      А где Рабинович? Он подтвердит, что Асад - враг рода Израильского, ну и человеческого, тоже. negative
      мордвин 3
      1. сруль рабинович Вчера, 22:59
        да причём тут опять Рабинович ? хотя смотря что вы мне предложите !!!! hi
        сруль рабинович
        1. мордвин 3 Вчера, 23:12
          Цитата: сруль рабинович
          сруль рабинович

          А разве я про Вас? request Я про того, кто щас "новым пользователем" обозвался. belay
          мордвин 3
          1. сруль рабинович Вчера, 23:14
            двух Рабиновичей в одном месте природа не потерпит laughing
            сруль рабинович
            1. мордвин 3 Вчера, 23:19
              Цитата: сруль рабинович
              двух Рабиновичей в одном месте природа не потерпит laughing

              Это так. А Вы не партизан, случайно? А то тут народ Ники меняет, голова кругом...
              мордвин 3
              1. сруль рабинович Вчера, 23:50
                о чём Вы ? Я всего здесь лишь неделю и уже дослужился до старшины !!!!!! А про партизан Вы зря - разве Рабинович может быть партизаном , он же всех продаст и перепродаст !!!! hi
                сруль рабинович
                1. мордвин 3 Вчера, 23:57
                  Цитата: сруль рабинович
                  А про партизан Вы зря - разве Рабинович может быть партизаном , он же всех продаст и перепродаст !!!!

                  Да ну Вас.. Короче, тов. Эквилибрист Вы... или как там... Экзоцик... забыл, короче... laughing Не морочьте голову, я спать пойду. sad Путаники вы все. crying
                  мордвин 3
            2. Ursus Вчера, 23:41
              не потерпит: сами переругаетесь, перессорите всех вокруг и будете "воду мутить", пока пинка под зад не получите. Потом снова скулить в пустыню на 40 лет. Оно-таки Вам надо?
              Ursus
              1. сруль рабинович Вчера, 23:53
                а разве Рабинович с кем-то ругается, кого-то пытается перессорить или шо-то мутит ?
                сруль рабинович
                1. Ursus Вчера, 23:55
                  поживем-посмотрим, шО Ви запоете, когда вас тут будет двое
                  Ursus
                  1. сруль рабинович Вчера, 23:57
                    кстати , а кто второй ?
                    сруль рабинович
                    1. Ursus Сегодня, 00:11
                      сруль, а напишите на иврите имя Вашего еврейского Бога. Всегда было очень интересно. Хотелось бы услышать его от Вас лично, конечно, но и написанное - подойдет!
                      Ursus
                      1. сруль рабинович Сегодня, 00:26
                        могу только по-русски - "Шекель " laughing
                        сруль рабинович
  7. rruvim Вчера, 22:39
    Ну началось... Как по задуманному сценарию. CNN уже проснулось в Штатах? Уже утро там...
    rruvim
  8. anjey Вчера, 22:49
    если Россия не покажет сейчас зубы,пиши пропало,будем прогибатся и дальше ,значит действительно все прогнило и купленно с потрохами на верхах
    anjey
  9. Ursus Вчера, 22:49
    Ранее дипломатический источник сообщил, что террористы готовят провокацию с использованием оружия массового поражения в Дераа. Возможность инсценировки химатак также не исключила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



    Ранее ряд оппозиционных информационных интернет-порталов сообщил, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков.

    В США ранее заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили ответными мерами. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что Пентагон подготовил корабли и самолеты для возможного удара по авиабазе в Сирии.


    Бабло потрачено, нужно отрабатывать, но не срослось! В этот раз, наши сработали на упреждение, поэтому, провокация закончилась пшиком. Но на информационном фронте все только начинается. Эта история будет "пованивать" еще очень долго. Вестимо, деньги затрачены немалые, да и мы задели нерв невероятной чувствительности: поток таких провокаций должен был привести к катастрофе в виде непосредственной интервенции СГА и их прихлебателей, т.н. "антиигиловской" (или все же "проигиловской"?) коалиции.
    Заготовил попкорн. Сейчас набегут деятели с мондеговидом на флаге и расскажут свою правду: и про кровавого Асада, и про Голанские высоты, и про всю несправедливость мира, и все обиды за все времена припомнят. Немудрено: по самому болезненному месту ударили - по карману ! :)
    Ursus
    1. rruvim Вчера, 22:58
      С Маген-Давидами точно набегут. И не только "набегут", но и на летят!
      rruvim
      1. Ursus Вчера, 23:00
        возможно, и с Маген-Давидами. Я в сортах мондеговидов не разбираюсь
        Ursus
        1. rruvim Вчера, 23:02
          Ещё есть Маген-Шломон. Звезда Соломона: пятиконечная. Пятой точкой вниз...
          rruvim
  10. Ursus Вчера, 22:54
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: Горный стрелок
    Да они в чем угодно обвинят Асада, даже к принадлежности к ВРАГУ рода человеческого.

    А где Рабинович? Он подтвердит, что Асад - враг рода Израильского, ну и человеческого, тоже. negative


    ожидайте! методичку штудирует, потом своими словами перескажет ;)
    Ursus
    1. сруль рабинович Вчера, 23:24
      пересказываю - "Смерть врагам напавшим на нашу любимую страну ...!!!!! " Пардон , не ту страницу открыл !!!!
      сруль рабинович
      1. Ursus Вчера, 23:43
        не на тот сайт забрел ;)
        Ursus
        1. сруль рабинович Вчера, 23:59
          да , хотел на "украинскую правду" , а попал сюда fool
          сруль рабинович
          1. soroKING Сегодня, 00:12
            сруль не сруль... я к пгимегу то же Саша... и щё?
            soroKING
            1. сруль рабинович Сегодня, 00:28
              laughing ну если обрезан , то надо подумать , що вы за саша ?
              сруль рабинович
              1. soroKING Сегодня, 00:38
                ну давайте встретимся... но не обрезан sad , а вАМ щё? не нгравится вку под...смегмы?
                прошу не оскорблЯтья crying я душевно...пардоньте
                soroKING
  11. Incvizitor Вчера, 22:58
    Странно что ИГИЛ ещё не в чём не обвинял.
    Incvizitor
  12. Приговор Вчера, 23:07
    Мммм... как всё удачно совпало то, и предстоящая встреча Путина с Трампом, и 6-й американский флот, как то совершенно случайно так, вышел на ударные позиции... laughing Не те ли это демократические бармалеи, за которых так заступался солнечный Израиль? Опять их безумный Асад, вопреки логике и любому здравому смыслу, химикатами травит? Ай-ай-ай, совсем безумный диктатор, совсем... wassat Ну, для очередной "Бури в пустыне" вобщем-то всё готово, очередной Колин Пауэл уже заготовил пробирку, еврейская партия войны из ГосДепа таки победила упрямых генералов из Пентагона... Велком в Третью Мировую!... fool
    Приговор
    1. rruvim Вчера, 23:12
      Ладно! Кишка тонка... Бригадиру просто надо "не заметить" Трампа на G20 и галантно "подать" Фрау Меркель пиджак. Грозы и ливни над Европой, однако...
      rruvim
  13. fzr1000 Вчера, 23:10
    Шо, опять???
    fzr1000
    1. rruvim Вчера, 23:25
      Анекдот в тему:
      На саммите G20 берёт ВВП Си Цзиньпина под руку, и показывая город Гамбург на чистом немецком рассказывает... Председатель КПК конечно ничего не понимает. Проходят мимо Трампа. Дональд, услышав немецкую речь, не сдержался: "Володя. Ну не срами. Тогда никто не запрещал фосфориты..."
      rruvim
    2. сруль рабинович Вчера, 23:25
      Ну как-то так !!!!!
      сруль рабинович
  14. Kot3713 Вчера, 23:44
    Ну теперь надо ждать подарков в виде тамогавков и фаб .
    Kot3713
  15. sounddoc Сегодня, 00:03
    Химическая атака ещё не началась,а демократические скунсы уже завоняли всё медиапространство....
    sounddoc
    1. rruvim Сегодня, 00:06
      Вот это и есть химическая атака! Неужели непонятно... Она в Масс-медиа, а не в реале. Только бравые ребята на Хорнетах об этом не догадываются.
      rruvim
  16. Egorovich Сегодня, 00:22
    30 мразей якобы пострадали .Какое горе ,что так мало.Я не садист,но таких выродков нужно уничтожать всеми возможными и не возможными способами.Земля не должна носить нелюдей.
    Egorovich
    1. rruvim Сегодня, 00:28
      Тут вопрос в Хлоре. Субстанция такая. Используется в бассейнах на открытом воздухе. Причём здесь мирные (или не мирные) Сирийцы?
      rruvim
    2. rruvim Сегодня, 00:38
      Я вот сейчас с "дивана" выйду на лестничную площадку и вывалю пол-банки "пемолюкса". Что меня обвинят в химической атаке? Да уборщица из "трудолюбивых мигрантов" вываливает Хлора на эту площадку "больше" за один рабочий день. Хлор - обычное средство, но для людей, сидящих в Монтане, это что-то химическое...
      rruvim
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