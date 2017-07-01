Оппозиция обвинила Дамаск в применении химического оружия

Сообщения, которые распространили некоторые интернет-порталы, принадлежащие террористам, о применении сирийской армией газа хлор в Айн-эт-Терме против террористов так называемого «Фейлак ар-Рахман», являются лживыми и не соответствуют действительности

Командование сирийской армии опровергло заявление боевиков о применении правительственными войсками хлора в восточном пригороде Дамаска. Ранее ряд оппозиционных информационных интернет-порталов сообщил, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков.Военные назвали данную информацию лживой и несоответствующей действительности. В заявлении командования отмечается, что подобные сфабрикованные заявления террористов не должны уже никого удивлять, поскольку появляются в тех случаях, когда сирийская армия ведет успешное наступление, а террористы несут потери.— сообщает командования армии САР, передает РИА Новости Ранее дипломатический источник сообщил, что террористы готовят провокацию с использованием оружия массового поражения в Дераа. Возможность инсценировки химатак также не исключила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В США ранее заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили ответными мерами. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что Пентагон подготовил корабли и самолеты для возможного удара по авиабазе в Сирии.Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Сирии и России заявили, что экстремисты могут воспользоваться "вбросами" о возможной химатаке, чтобы затем выдвинуть новые обвинения в адрес официального Дамаска.