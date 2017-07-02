Украина потребует от России компенсацию потерь от возведения Керченского моста

В этой связи Украина имеет право требовать от РФ возмещения причинённого такими действиями российской стороны вреда,

В МИД подчеркнули, что считают односторонние действия Москвы в данном случае нарушающими международное право и суверенные права и юрисдикцию Украины над её внутренними водами, территориальным морем, исключительной экономической зоной и континентальным шельфом в Чёрном и Азовском морях,