11:32 02 июля

Украина потребует от России компенсацию потерь от возведения Керченского моста

Киев намерен через суд добиваться компенсации убытков, которые понесут украинские порты из-за планов России ограничить судоходство через Керченский пролив в августе и сентябре 2017 года. Об этом телеканалу Deutsche Welle сообщило Министерство иностранных дел Украины. Киев сделал подсчеты, что 23-дневное ограничение на судоходство через пролив нанесёт стране убытков на полмиллиарда гривен.

Российская сторона объявила, что в конце августа начнутся работы по установке двух арочных пролётов моста. Из-за этого суммарно на 23 дня судоходство через пролив будет запрещено. Украина уже подсчитала, что убытки от этого составят полмиллиарда гривен.





В этой связи Украина имеет право требовать от РФ возмещения причинённого такими действиями российской стороны вреда,
— заявили DW в украинском МИД.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в свою очередь добавил, что после возведения моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки. Это отразится на работе Бердянского и Мариупольского торговых портов в Азовском море.

Украинская сторона отметила, что не давала России разрешения на строительство моста через Керченский пролив.

В МИД подчеркнули, что считают односторонние действия Москвы в данном случае нарушающими международное право и суверенные права и юрисдикцию Украины над её внутренними водами, территориальным морем, исключительной экономической зоной и континентальным шельфом в Чёрном и Азовском морях,
— говорится в материале DW.

Использованы фотографии: http://kp.crimea.ua/
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Комментарии 84

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  1. kolkulon Сегодня, 06:47
    Прикол будет,если(когда) наши поведутся и заплатят.
    kolkulon
    1. Тралл Сегодня, 06:57
      Русофобию не спонсируем!
      Тралл
      1. Олег Лавров Сегодня, 07:06
        Деньги, это главное для кУева! И их "хотелки" предсказуемы!
        Олег Лавров
        1. Владимирец Сегодня, 07:39
          Цитата: Олег Лавров
          И их "хотелки" предсказуемы!

          Предсказуемы, но нелогичны. Они всё время орут про агрессию, сравнивают ситуацию с покупкой газа, угля и пр. у России с торговлей с третьим рейхом во ВМВ. То есть, торговать с Гитлером нелогично, а вот требовать компенсацию вроде нормально. request
          Владимирец
    2. сибиралт Сегодня, 06:57
      Сами же провоцируют что бы Мариуполь был освобожден и перешел к ДНР. А как только мост будет построен, украинские суда будет проходить российскую таможню. Там нет украинской акватории.
      сибиралт
      1. Logall Сегодня, 07:02
        Цитата: сибиралт
        Сами же провоцируют что бы Мариуполь был освобожден и перешел к ДНР. А как только мост будет построен, украинские суда будет проходить российскую таможню. Там нет украинской акватории.

        Тогда вообще нытьё начнется. Даже не нытьё, а истерический вой...
        Logall
        1. Shurik70 Сегодня, 11:06
          А действительно.
          Официально признать ДНР и ЛНР. И всё.
          Shurik70
      2. 210окв Сегодня, 07:08
        А вот интересно.Какой оборот в Мариуполе и Бердянске?Уголь там разве уже разгружают? request
        210окв
      3. Orionvit Сегодня, 07:12
        Цитата: сибиралт
        Там нет украинской акватории.

        Здрасте. А от Геническа до Бердянска? Почти 250 км
        Orionvit
        1. Ольгович Сегодня, 07:31
          Цитата: Orionvit
          Цитата: сибиралт
          Там нет украинской акватории.

          Здрасте. А от Геническа до Бердянска? Почти 250 км

          В проливе-нет укракватории..

          интересно заявдление
          Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в свою очередь добавил, что после возведения моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки

          КАК мост может влиять на....глубину фарватера ( а именно она важна при осадке) belay
          Ольгович
          1. 210окв Сегодня, 09:25
            Может!Углубляют же ведь для транспортировки арок.Но у Киева другие законы физики.У них мачты вниз торчат. laughing
            Цитата: Ольгович
            Цитата: Orionvit
            Цитата: сибиралт
            Там нет украинской акватории.

            Здрасте. А от Геническа до Бердянска? Почти 250 км

            В проливе-нет укракватории..
            интересно заявдление
            Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в свою очередь добавил, что после возведения моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки

            КАК мост может влиять на....глубину фарватера ( а именно она важна при осадке) belay
            210окв
            1. Ольгович Сегодня, 10:06
              Цитата: 210окв
              Может!Углубляют же ведь для транспортировки арок.Но у Киева другие законы физики.У них мачты вниз торчат. laughing
              Цитата: Ольгович
              Цитата: Orionvit
              Цитата: сибиралт
              Там нет украинской акватории.

              Здрасте. А от Геническа до Бердянска? Почти 250 км

              В проливе-нет укракватории..
              интересно заявдление
              Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в свою очередь добавил, что после возведения моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки

              КАК мост может влиять на....глубину фарватера ( а именно она важна при осадке) belay


              Не сообразил, виноват..
              Ольгович
          2. Orionvit Сегодня, 11:21
            Цитата: Ольгович
            В проливе-нет укракватории

            У украины, есть акватория в Азовском море. Пока официально Россия (в отличии от украины), не находится с последней в состоянии войны, украинские суда могут беспрепятственно проходить пролив. Российские суда не проходят турецкую таможню, когда проходят Босфор.
            Orionvit
      4. Stas157 Сегодня, 09:20
        Цитата: сибиралт
        Сами же провоцируют что бы Мариуполь был освобожден

        Бесполезно! Мариуполь уже был перед нами на блюдечке, беззащитный. Так ведь не взяли ведь! И от проекта Новорссия отказались. Поэтому кастрюли могут бомбить Донецк сколько угодно, кремль твердо будет придерживаться Минских соглашений, которые сам же и предложил.
        Stas157
        1. Orionvit Сегодня, 11:25
          Цитата: Stas157
          Бесполезно! Мариуполь уже был перед нами на блюдечке, беззащитный. Так ведь не взяли ведь!

          Хуже того, Мариуполь был нашим. вот только отстоять его сил не хватило. И украина взяла его назад, почти без потерь. Единичные группы защитников, ушли из города почти без сопротивления, в виду явного неравенства сил.
          Orionvit
    3. Reptiloid Сегодня, 06:59
      У нас что, разве русофобам на бедность подают?
      Надеюсь, наши сознательно лишили их возможностей прохода некоторых судов !!!!!!!
      Reptiloid
    4. cariperpaint Сегодня, 07:00
      заплатят и правильно сделают.
      cariperpaint
      1. Тралл Сегодня, 07:04
        Цитата: cariperpaint
        заплатят и правильно сделают.

        Тогда с Вас 3,5 гривны в рублях или у вас там уже юани smile
        Тралл
        1. cariperpaint Сегодня, 08:30
          кому они нужны эти юани. хотя сто есть где то. а тут дело чисто юридическое. и проигрышное .
          cariperpaint
    5. vovanpain Сегодня, 07:05
      Украинская сторона отметила, что не давала России разрешения на строительство моста через Керченский пролив.

      Тут вот и Яндекс ответит fellow
      vovanpain
    6. Spartanez300 Сегодня, 07:28
      Ждите пока арки будут построены а пока пешочком или на паровозе граждане укропы .
      Spartanez300
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:00
        Я тут прикинул сколько нам Украина финансовых претензий предъявила, а сколько бурятских дивизий спецназа ГРУ уничтожила...Может лучше сдаться, пока не поздно мужики..))))
        ОТДЕЛ
    7. Наблюдатель 33 Сегодня, 08:04
      Цитата: kolkulon
      Прикол будет,если(когда) наши поведутся и заплатят.

      Это ж "Мосфильм", моста нет... С этим в суд и идти winked
      Наблюдатель 33
    8. Tusv Сегодня, 10:07
      Цитата: kolkulon
      Прикол будет,если(когда) наши поведутся и заплатят.

      Да дайте уже на конец украине сто миллиардов гуголов дырок от бублика. Пусть подавятся
      Tusv
    9. Geisenberg Сегодня, 10:26
      Цитата: kolkulon
      Прикол будет,если(когда) наши поведутся и заплатят.


      Ваши пусть и платят ). Наши Не для того мост строят чтоб фашистов кормить.
      Geisenberg
  2. синоби Сегодня, 06:47
    От дохлого осла,уши.В.В.Путин
    синоби
  3. злой партизан Сегодня, 06:54
    Украине могут помочь только Лига сексуальных реформ и Спортлото. yes Пусть жалуются туда.
    злой партизан
    1. 210окв Сегодня, 07:11
      Интересно.Какие реформы можно придумать в наше время в сексе?Кстати им помогают вот только за эту помощь приходится расплачиваться.И чем дальше-тем больше.
      Цитата: злой партизан
      Украине могут помочь только Лига сексуальных реформ и Спортлото. yes Пусть жалуются туда.
      210окв
  4. изя топ Сегодня, 06:57
    чёт мало хотят request скакуны,требуйте Сибирь wassat
    Украина может признать законность строительства Крымского моста и дать официальное разрешение на его продолжение при выполнении Россией ряда условий.
    Такое заявление подготовлено группой депутатов Верховной Рады (по 2 от всех 8-ми фракций), работающих над программой возврата южных территорий.
    России будет предложено по окончании строительства, но до даты официального ввода в эксплуатацию, передать украинской стороне все права владения на все сооружения, элементы и инфраструктуру мостового перехода (подъездными путями, развязками, складскими и вспомогательными зданиями и т.д.).
    Одновременно с этим Украина планирует получить все права на доходы от эксплуатации моста, которые оцениваются в $1.5- 2 млн./день (плата за проезд до 40 тыс. а/м, до 47-ми пар поездов в сутки).
    Для облегчения расчётов предлагается зафиксировать размер годового дохода в $638.75 млн., и произвести перечисления, в форме предоплаты за 25-летний период (т.е. $15.969 млрд.), на счета НБУ.
    При этом эксплуатационные расходы должны оплачиваться российской стороной, как производящей строительство и поэтому несущей полную ответственность за своевременность сроков его окончания и качество выполненных работ.
    Мост должен быть сдан уже через два года, в декабре 2018-го, и полностью готов к эксплуатации не позднее июня 2019-го (автомобильная часть).
    Через 25 лет мост может быть передан в аренду России на 50-летний срок, с выплатой $330 млн. в год, опять же в виде предоплаты за весь срок.
    Таким образом, всего Россия должна будет заплатить Украине ~$32.5 млрд., что является весьма умеренной, с учётом понесённых Украиной финансовых потерь (в т.ч. и упущенной выгоды) суммой.
    Оговаривается, что при несогласии России с предложенными условиями строительство должно быть немедленно прекращено. а уже готовые участки немедленно демонтированы.
    Подчёркивается, что данная инициатива имеет всемерную поддержку высшего политического руководства Украины, и призвана продемонстрировать наличие у неё намерений продемонстрировать и возродить дружественные отношения с Россией, особенно в свете очередного отказа (и переноса на неопределённый срок) Европы в предоставлении безвиза™.
    Отказ России от данного предложения будет рассматриваться как недружественный акт по отношению к Украине, и может быть оспорен в судебном порядке.
    изя топ
    1. Лесник Сегодня, 07:41
      Вот оно как... Охереть...
      Лесник
    2. Wedmak Сегодня, 08:00
      Грибы в этом году уродились на славу. Да еще наверно смешали со свежими поставками более тяжелых наркотиков.
      Wedmak
    3. Бензорез Сегодня, 09:16
      Ну, что ж? Весьма интересно было почитать сей документ. Весьма. Спасибо.
      Бензорез
  5. cariperpaint Сегодня, 07:01
    этот иск любой суд удовлетворит . так что заплатят. другое дело сколько. тут вот бодаться придется долго.
    cariperpaint
    1. Лесник Сегодня, 07:42
      Это какой суд? Киевский?
      Лесник
      1. cariperpaint Сегодня, 08:31
        любой в мире. сорвутся контракты . нарушатся сроки по вине нашей стороны. они конечно сумму завысят но думаю в суде ее будут понижать просто.
        cariperpaint
        1. Tusv Сегодня, 10:48
          Цитата: cariperpaint
          любой в мире. сорвутся контракты . нарушатся сроки по вине нашей стороны. они конечно сумму завысят но думаю в суде ее будут понижать просто.

          На основании чего? Конвенцию Монтрё знаю, но Керченский пролив забыли туда вписать.Далее Пролив в самом широком месте 15 км, чтобы хоть как то говорить нужено 44 Территориальные воды понимаешь. И да мы не препятсвуем свободному судохотсву, а ограничиваем для безопасности иностранных морских судов
          Tusv
    2. vovanpain Сегодня, 08:34
      Цитата: cariperpaint
      этот иск любой суд удовлетворит . так что заплатят. д

      Мечты,мечты как там дальше не напомните,мечты ушли,а уши дохлого осла остались. laughing
      vovanpain
      1. cariperpaint Сегодня, 08:40
        при чем тут мечты? это обьективная реальность.
        cariperpaint
        1. vovanpain Сегодня, 09:06
          Цитата: cariperpaint
          при чем тут мечты? это обьективная реальность.

          И много хохолятам заплатили за обьекты стоящие и строящиеся на нашей территории? yes Так что коллега мечты,мечты ох ваша сладость,мечты ушли,у укропов только уши дохлого осла остались.Не уподобляйтесь хохолятам Коллега. hi
          vovanpain
        2. Бензорез Сегодня, 09:26
          "при чем тут мечты? это обьективная реальность."
          Скорее всего я с Вами соглашусь. Пусть сочиняют встречные иски. Благо предъявить Украине можно более, чем достаточно ( я щас не про дом профсоюзов и Юго-восток).
          Бензорез
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:05
    Когда же мы просто начнем весь укроинский бред игнорировать? Вот Хрущ гадина, отдал нашу землю, а теперь мы разгребаем последствия его -ского поступка! am psi привет всем кто есть или будет на сайте drinks
    Изгоняющий либероидов
  7. Лганхи Сегодня, 07:05
    Проще и дешевле освободить Мариуполь и Бердянск от оккупации и присоединить их к ДНР.
    Лганхи
    1. Orionvit Сегодня, 07:16
      Цитата: Лганхи
      Проще и дешевле освободить Мариуполь и Бердянск от оккупации

      К чему эти полумеры? Тогда уже сразу и Запорожье, вплоть до Одессы.
      Orionvit
      1. Stas157 Сегодня, 09:33
        Цитата: Orionvit
        К чему эти полумеры? Тогда уже сразу и Запорожье, вплоть до Одессы.

        Да ушел поезд уже. Сколько можно мечтать. Был прекрасный момент в свое время, но ведь отказались ведь. Теперь все, остается только терпеть русофобское государство рядом с собою, и обсуждать подобные новости.
        Stas157
        1. Orionvit Сегодня, 11:28
          Я считаю наоборот, момента как раз не было и всё ещё впереди. Где был момент, там им уже давно воспользовались.
          Orionvit
  8. Ретвизан 8 Сегодня, 07:10
    Поберушки в своем репертуаре! Только одним попрошайничеством экономику страны не сделаешь.
    Ретвизан 8
  9. Горный стрелок Сегодня, 07:14
    Это у них что, грузооборот такой, на Мариуполь и Бердянск? Не верю. Да какая разница? Надо было брать Мариуполь, когда была возможность. wassat и упростить жизнь себе и ЛДНР.
    Горный стрелок
    1. Лесник Сегодня, 07:44
      Угу. Судя по собщению нашии портам такой грузооборот и не снился
      Лесник
  10. polev66 Сегодня, 07:15
    свои долги пусть заплатят
    polev66
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:24
      Они их простили , всем ,кто им давал деньги sad sad
      Изгоняющий либероидов
    2. МПК105 Сегодня, 07:29

      Будем и дальше пытаться выбить? laughing laughing laughing
      У этих? laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing
      МПК105
  11. Стройбат запаса Сегодня, 07:27
    Синдромо даунито хромосом... Клоуны требуют денег за строительство моста Россией и на российской территории. Цирк с соплями. Особенно понравилось, что "...после возведения моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки." Там мост дно поднимет?
    Стройбат запаса
    1. cariperpaint Сегодня, 08:33
      вы читать умеете? суммарно на 23 дня судоходство через пролив будет запрещено.
      cariperpaint
      1. Стройбат запаса Сегодня, 09:05
        А вы читать умеете? Я привел цитату, что "...после возведения моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки." Вам ЭТО понятно? А то, что пролив будет закрыт на 23 дня, так это у нас что, беспрецедентное явление? Никогда и нигде в мире не случавшееся? Как-то же решали такие вопросы. Не говоря уж о том, что за эти 23 дня там могли бы проползти 2-3 укролоханки. Это конечно, смертельный удар по укропоэкономике.
        Стройбат запаса
  12. rotmistr60 Сегодня, 07:31
    полмиллиарда гривен.

    Не многовато за задержку полутора пароходов? С каждым днем борзеют все больше и больше. Пора применять адекватные меры - жесткие санкции, введение визового въезда в Россию, и новое оружие на Донбасс. С ТВ убрать самых одиозных пропагандистов киевского режима.
    rotmistr60
  13. К-50 Сегодня, 07:31
    Новый анекдот.
    Что такое сверхнаглость?
    Это раз за разом объявлять и устраивать блокады, а потом требовать "компенсацию" за финансовые потери. yes laughing
    К-50
  14. Dzafdet Сегодня, 07:35
    Наш ответ короткий : разгружайте в Одессе. пока она ваша! И вообще хохлов надо послать подальше и надолго!
    Dzafdet
  15. samarin1969 Сегодня, 07:37
    "Чья бы корова мычала?"...Украина перекрыла водоснабжение по каналу, перекрыло снабжение электричеством, разорвала железнодорожное сообщение, устраивает диверсии и провокации на границе!...Россия потеряла в Крыму работу портов, рисоводство....Большинство других стран за такие действия уже бы превратили в пепел "Хрещатик" и одели бы намордник на Порошенко и его стадо...Надо давно закрыть Керченский пролив для украинских судов и грузов.
    samarin1969
    1. VALERIK_097 Сегодня, 09:03
      По воде ,это вообще серьёзно.
      В своё время Израиль нагнул Сирию,только из-за воды.
      VALERIK_097
  16. ПРАВОкатор Сегодня, 07:43
    А ещё компенсировать потери украины на Тверской) Причём права на неё передать Украине,а ремонтировать будет Россия)
    ПРАВОкатор
  17. Злой 55 Сегодня, 07:48
    Возможно,Москва подразумевает, что к моменту достройки моста у российского региона Новороссия и Харьковской республики уже не будет никаких претензий к России..
    Злой 55
  18. bratchanin3 Сегодня, 07:52
    Интересно, что в этом случае сделает Россия, будет оправдываться или доказывать свою невиновность, или будет платить? А вот американцам что бы ни говорили про Ирак, Сирию....., даже ухом не ведут. В Сирию залезли вопреки всем международным законам и хоть бы что!
    bratchanin3
  19. мичман Сегодня, 07:53
    Азовское море надо объявить внутренним морем России. А вообще давно поря Мариуполь присоединить к России. Он всегда был русским городом и портом. Честь имею.
    мичман
  20. eaz Сегодня, 08:02
    дык они же за газ нам торчат...какая компенсация..ДЕБИЛЫ
    eaz
  21. Zaurbek Сегодня, 08:10
    Можно им зачесть из их долга в 3 млрд долларов. Там уже процентов накапало. А суд мы по 3млрд выиграли и что то случилось...?
    Zaurbek
  22. zulusuluz Сегодня, 08:11
    Это Украине воду из Крыма перекрыли...
    zulusuluz
  23. лысова Сегодня, 08:11
    Вообще то это наши воды и платить (при нашем желании) придётся укропам, при прохождении пролива, как через Босфор и Дарданелл. Плёскайтесь в Азовском море.
    лысова
  24. viktor. Сегодня, 08:16
    Российской стороне нужно добавить. а после возведения арок все проходящие в любом направлении не Российские суда будут отстёгивать по 1000 русских рублей за одну тонну водоизмещения, wassat
    viktor.
  25. cariperpaint Сегодня, 08:38
    народ хватит глупости писать на эмоциях. нашим приходится закрывать пролив. а значит не давать работать тем кто им пользуется. в суде они победят без вариантов. и платить придется. я точно не знаю цифр но сутки простоя в порту стоят больших денег. это не считая отдельных исков от компаний которые будут терять из за этого деньги. думаю это все просчитали заранее и порядок цифр уже определили. и заплатят. чего вы тут кричалками спамите? смотрите на вещи реально а не так как вам хочется
    cariperpaint
    1. viktor. Сегодня, 08:48
      hi не каких глупостей если они везде орут что воюют с Россией то после возведения арок им вобще запретить проход до полного мира и спокойствия laughing просто с дураками иначе нельзя!
      viktor.
    2. VALERIK_097 Сегодня, 09:18
      Причём здесь эмоции,будем тралить фарватер от мин,оставшихся со времён ВОВ.И так 23дня.
      Всё по закону,как-то так.
      VALERIK_097
  26. Волька Сегодня, 08:41
    типично по-хохлятски - не съем так закусаю, гадить всегда и везде, даже там где спишь...
    Волька
  27. pani-Iria Сегодня, 08:44
    а на "украине" ещё есть порты? удивили!
    pani-Iria
  28. Старый26 Сегодня, 08:48
    Цитата: kolkulon
    Прикол будет,если(когда) наши поведутся и заплатят.

    А я был бы всецело за, чтобы наши возместили украинцам убытки от простоя портов. Там ведь такое "интенсивное судоходство". Возместили, но только после того, как Украина расплатится со всеми долгами. Сколько она там должна (не в гривнах, а в долларах)? Три миллиарда плюс проценты? Поэтому требовать можно только после того, как сам выполнишь все обязательства.

    Цитата: сибиралт
    Сами же провоцируют что бы Мариуполь был освобожден и перешел к ДНР. А как только мост будет построен, украинские суда будет проходить российскую таможню. Там нет украинской акватории.

    Не будут. Посмотрите статус пролива
    Старый26
    1. cariperpaint Сегодня, 08:53
      вот именно))) тут главное сумма а не сам иск. доказать в суде реальные потери и заплатить. и все.
      cariperpaint
  29. Berkut154 Сегодня, 08:52
    Ни о какой компенсации речи не идет. Оповещение мореплавателям отправлено согласно всем международным нормам. Поэтому пусть планируют заранее и меняют график прохождения судов ( переносят либо срок прохождения, либо порт доставки )
    Berkut154
  30. pafegosoff Сегодня, 08:53
    Им какими ракетами компенсацию посылать?
    pafegosoff
  31. APASUS Сегодня, 09:10
    Предлагали Украине переговоры по строительству моста и "Морскому праву",но они отказались мотивируя что Крым это их территория.Заложники ситуации ,созданной собственными руками.
    APASUS
  32. Вас Влад Сегодня, 09:12
    Создать совместную комиссию,решить проблему цивилизованным способом.
    Вас Влад
    1. pv1005 Сегодня, 09:56
      Цитата: Вас Влад
      Создать совместную комиссию,решить проблему цивилизованным способом.

      Цивилизованно? belay С кем? request
      pv1005
  33. seregatara1969 Сегодня, 09:33
    часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки

    пролив обмелеет или дно засыпят чем то ?
    seregatara1969
  34. SCHMEL Сегодня, 10:26
    Слабовато, конечно только мост строить. Вот если бы одновременно тоннель бы стали рыть широкополосный drinks
    SCHMEL
  35. Zomanus Сегодня, 10:57
    Ну и пусть требуют. Что, нам еще санкций за это наложат?)))
    Пусть спасибо скажут, что мы вообще их суда пропускаем через пролив.
    Zomanus
  36. Керенский Сегодня, 11:14
    Надо проблемы решать по мере их поступления. Украина ввела мораторий на выплату России долга. Ну а нам что мешает? Пока по судам бегают, страны-то уж не будет!
    Керенский
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