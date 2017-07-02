Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Инфографика

Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 остаётся одним из главных символов холодной войны. Именно это воздушное судно в 1961 году сбросило 50-мегатонную «Царь-бомбу» на остров Новая Земля. Таким образом СССР продемонстрировал США не только самое мощное в истории человечества взрывное устройство, но и большие успехи своей стратегической авиации. Ведь Ту-95 удалось как сбросить бомбу, так и улететь от поднявшегося «ядерного гриба».