11:31 02 июля

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Инфографика

Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 остаётся одним из главных символов холодной войны. Именно это воздушное судно в 1961 году сбросило 50-мегатонную «Царь-бомбу» на остров Новая Земля. Таким образом СССР продемонстрировал США не только самое мощное в истории человечества взрывное устройство, но и большие успехи своей стратегической авиации. Ведь Ту-95 удалось как сбросить бомбу, так и улететь от поднявшегося «ядерного гриба».


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 10:24
    Это уже вскоре, в августе будим "праздновать" 60 лет принятию "Медведя" на вооружение..., а на "пенсию" еще не скоро
    svp67
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