08:56 04 июля

Большой десантный корабль «Иван Грен». Инфографика

Большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711 является дальнейшим развитием проекта 1171 «Тапир». Корабли этого типа с водоизмещением 5 тыс. тонн предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования.

«Иван Грен» может высадить на побережье до 300 морских пехотинцев, 40 бронетранспортёров или 13 танков. На палубе размещаются два вертолёта типа КА-29. Корабль располагает орудием калибра 76 мм, двумя зенитными установками АК-630 и реактивными системами залпового огня.

Большой десантный корабль «Иван Грен». Инфографика

Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 1

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  1. Шарнхорст Сегодня, 08:15
    Не стали бы обузой любому нашему флоту четыре-пять штук.
    Шарнхорст
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