Большой десантный корабль «Иван Грен». Инфографика

Большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711 является дальнейшим развитием проекта 1171 «Тапир». Корабли этого типа с водоизмещением 5 тыс. тонн предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования.«Иван Грен» может высадить на побережье до 300 морских пехотинцев, 40 бронетранспортёров или 13 танков. На палубе размещаются два вертолёта типа КА-29. Корабль располагает орудием калибра 76 мм, двумя зенитными установками АК-630 и реактивными системами залпового огня.