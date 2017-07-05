09:27 05 июля

Какие корабли состоят на вооружении ВМФ России? Инфографика

Военно-Морской Флот (ВМФ) является видом Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Он предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны.

ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать Сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.

Какие корабли состоят на вооружении ВМФ России? Инфографика

Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 4

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  1. кобальт Сегодня, 08:06
    Про тральщики забыли, а удк в нашем флоте нет, поставки мистралей не состоялись.
    кобальт
  2. Seriomilander Сегодня, 08:16
    Инфографика 10-ти летней давности, для учащихся начальной школы.
    P.S. Не знал, что самые важные параметры кораблей ВМФ - это водоизмещение и скорость. request
    Seriomilander
  3. Forcecom Сегодня, 08:26
    Кстати и авианосцев у нас нет, автору стоит разобраться в разнице между авианосцем и тяжелым авианесущим крейсером (подсказка с точки зрения общепринятой классификации авианосец это корабль основным вооружением которого является авиация).
    Forcecom
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 08:47
    crying Печалька.Для страны такой.Да ну его к фене.Всё это оружие и т.д.Построим деревянные стружки и будем ловить рыбку.Чтоб с голоду не сдохнуть.А далее-кому как попрёт.Кому не нравится-можете улететь на Марс.Возможно проживёте пару лет.Или на Венеру-за раз-и усё!Если подальше,в район Юпитера или Сатурна-топлитво за ваш счёт. hi
    ВЕРЕСК
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