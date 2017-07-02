У Москвы есть доказательства применения в Сирии боевиками иностранного оружия.

Российскими офицерами Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики в субботу было зафиксировано 48 минометных обстрелов квартала Аль-Каббас со стороны позиций незаконных вооруженных формирований в Айн-эт-Терме и Джобаре. Кроме того, ими были собраны неопровержимые доказательства того, что террористами используется иностранное вооружение и боеприпасы: сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами,

Россия собрала неопровержимые доказательства применения террористами в САР иностранного оружия и боеприпасов, передает РИА Новости сообщение дипломатического источника.рассказал агентству собеседник.В четверг источник сообщил изданию о готовящейся террористическими группировками в Сирии провокации с использованием химического оружия в одном из районов Дераа.Ряд оппозиционных интернет-ресурсов сообщили, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков.Сирийское военное командование опровергло эти заявления, назвав их лживыми и несоответствующими действительности. В военном ведомстве отметили, что подобные «сфабрикованные заявления террористов не должны уже никого удивлять, поскольку появляются в тех случаях, когда сирийская армия ведет успешное наступление».