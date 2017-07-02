11:31 02 июля

У Москвы есть доказательства применения в Сирии боевиками иностранного оружия

Россия собрала неопровержимые доказательства применения террористами в САР иностранного оружия и боеприпасов, передает РИА Новости сообщение дипломатического источника.

У Москвы есть доказательства применения в Сирии боевиками иностранного оружия


Российскими офицерами Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики в субботу было зафиксировано 48 минометных обстрелов квартала Аль-Каббас со стороны позиций незаконных вооруженных формирований в Айн-эт-Терме и Джобаре. Кроме того, ими были собраны неопровержимые доказательства того, что террористами используется иностранное вооружение и боеприпасы: сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами,
рассказал агентству собеседник.


В четверг источник сообщил изданию о готовящейся террористическими группировками в Сирии провокации с использованием химического оружия в одном из районов Дераа.

Ряд оппозиционных интернет-ресурсов сообщили, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков.

Сирийское военное командование опровергло эти заявления, назвав их лживыми и несоответствующими действительности. В военном ведомстве отметили, что подобные «сфабрикованные заявления террористов не должны уже никого удивлять, поскольку появляются в тех случаях, когда сирийская армия ведет успешное наступление».

Использованы фотографии: Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
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Комментарии 47

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  1. oleg-gr Сегодня, 09:18
    Доказательства есть, только кому они нужны в данный момент? Истеричные СМИ на Западе интересуют только преступления правящего режима в Сирии. Остальные - белые и пушистые жертвы по их определению.
    oleg-gr
    1. 210окв Сегодня, 09:29
      Ну так давайте высыпем это всё на головы членов Совбеза..Кроме китайцев.Сафроненков соберет все это в урну и вытряхнет.Он такой,он сможет..
      Цитата: oleg-gr
      Доказательства есть, только кому они нужны в данный момент? Истеричные СМИ на Западе интересуют только преступления правящего режима в Сирии. Остальные - белые и пушистые жертвы по их определению.
      210окв
      1. Mystery12345 Сегодня, 09:40
        Россия собрала неопровержимые доказательства применения террористами в САР иностранного оружия и боеприпасов, передает РИА Новости сообщение дипломатического источника.
        и что? кого это волнует?
        Mystery12345
        1. jonhr Сегодня, 10:01
          в ответ скажут, что боевики в основе своей используют советское и российское оружие
          jonhr
          1. Wowka Сегодня, 11:26
            Цитата: jonhr
            используют советское и российское оружие

            В Сирии советское и российское оружие считается по определению иностранным wink
            Wowka
      2. vovanpain Сегодня, 09:41
        Цитата: 210окв
        Ну так давайте высыпем это всё на головы членов Совбеза..К

        А толку Дима? request Им хоть кол на голове теши,Вашингтон уже назначил виновных. request hi
        vovanpain
        1. 210окв Сегодня, 09:55
          Владимир.Ну и без ответа это всё нельзя оставлять.
          Цитата: vovanpain
          Цитата: 210окв
          Ну так давайте высыпем это всё на головы членов Совбеза..К

          А толку Дима? request Им хоть кол на голове теши,Вашингтон уже назначил виновных. request hi
          210окв
          1. vovanpain Сегодня, 10:19
            Цитата: 210окв
            Владимир.Ну и без ответа это всё нельзя оставлят

            Отопруться Дмитрий,в Сирии все воюют иностранным оружием и бармалеи и правительственные войска,
            сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами,

            Этого мало к сожалению,скажут когда,где и кем была передача оружия бармалеям,но вы правы натыкать носом надо,потыкали носом насчет химатаки и отравленные гражданские тут же превратились волшебным образом боевиков. hi
            vovanpain
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:42
        Москва рассмешила всю "мировую общественность" ....

        Наивные мы все же ..
        ОТДЕЛ
    2. Spartanez300 Сегодня, 09:42
      США все делает для того что бы сохранить за собой сирийские нефтяные скважины , не перед кем и не перед чем не останавливаясь , ради своей наживы готовы уничтожить всех и вся . Опять же повторюсь что США это гнойник на теле земли который нужно искоренить .
      Spartanez300
      1. jonhr Сегодня, 10:02
        переезжайте в сша и начинайте искоренять изнутри laughing
        jonhr
    3. сибиралт Сегодня, 09:43
      Оружием торгуют все кому не лень, и все на БВ воюют иностранным оружием, и что? Другое дело иметь факты о конкретном производителе и кто, когда и где передал оружие.
      сибиралт
      1. Громобой Сегодня, 11:19
        Не одни мы такие умные и сирийский "Военторг" работает на полную катушку.Таковы методы ведения мировых войн после изобретения ЯО.
        Громобой
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:21
    У Москвы есть доказательства применения в Сирии боевиками иностранного оружия
    Так обвините в поддержке террористов конкретную страну плюс конкретный завод.Что всё стесняетесь? Или осторожность и ещё раз осторожность
    Наблюдатель2014
    1. Logall Сегодня, 09:28
      Цитата: Наблюдатель2014
      У Москвы есть доказательства применения в Сирии боевиками иностранного оружия
      Так обвините в поддержке террористов конкретную страну плюс конкретный завод.Что всё стесняетесь? Или осторожность и ещё раз осторожность

      Западу доказательства, что свинье цитрусы. Зачем зря бисер переводить?
      Пужно укрепить ПВО...
      Logall
      1. Грица Сегодня, 10:14
        Пужно укрепить ПВО...
        Все верно. Надо не кричать о том, что у тебя есть доказательства - никто не услышит и слушать не хочет. А вот перебросить в Сирию кучу Панцирей, Буков и Торов. Утыкать ими все возможные стратегические объекты, базы и аэродромы. И рассредоточить С-400 и С-300 (что онивсе в куче стоят) Часть перебросить на юг ближе к Дамаску для верности. Вместе с системами РЭБ. Вот пусть тогда и попробуют пальнуть Томогавками. А мы посмотрим сколько долетит. А самолетиками в этом случае шуганутся - пилоты ведь жить хотят
        Грица
    2. МПК105 Сегодня, 09:29

      И кто их будет слушать,даже если они и есть..? hi
      МПК105
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:33
        МПК105 Алексей нужно так .Сразу в роговой отсек, за поддержку террористов am laughing
        Наблюдатель2014
        1. МПК105 Сегодня, 09:42
          +100000000000000000000000000000000!!! laughing laughing laughing drinks hi hi hi
          МПК105
        2. jonhr Сегодня, 10:03
          не в тему ролик. тут русские с русским разбираются laughing
          jonhr
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:14
            jonhr
            не в тему ролик. тут русские с русским разбираются
            Ага.Когда лузкие с лузкими доказательства не нужны.Можно ещё так. bully laughing
            Вместо хулиганы .Спонсоры террористов вставить.
            Наблюдатель2014
    3. Vita VKO Сегодня, 09:34
      Цитата: Наблюдатель2014
      Или осторожность и ещё раз осторожность

      Будет очередная попытка уладить военные и террористические преступления Запада дипломатическими методами. Готовятся к G20. По сути Трамп торгаш, вот и поторгуются.
      Vita VKO
  3. Петр1 Сегодня, 09:22
    У Москвы есть доказательства применения в Сирии боевиками иностранного оружия.
    Неужели в этом кто-то сомневается?
    Петр1
    1. jonhr Сегодня, 10:05
      а ну назовите мне хоть какое-то оружие произведённое боевиками? кроме ракет из баллонов
      jonhr
      1. Петр1 Сегодня, 10:33
        Пожалуйста:
        а нафаршированный взрывчаткой террорист смертник на джихад мобиле?
        а надутые condonы и пущенные по ветру со взрывчаткой?
        Петр1
        1. jonhr Сегодня, 10:44
          неужели их тоже маркируют? laughing
          jonhr
  4. Смог Сегодня, 09:23
    Кто бы нас еще услышал. Даже если наши или сирийцы террорюгу с поличным возьмут, все равно запад заверещит- это фсе не правдаааааа, вы фсе вретиииии! Такая вот она, действительность по двойным стандартам.
    Смог
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:26
    Если бы не помогали, то бандитов давно уже выбили с территории Сирии. А западу во главе Сша и богатеньким арабским "Буратино" это нужно?
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
      Гена , приветствую ! hi
      Цитата: rotmistr60
      А западу во главе Сша и богатеньким арабским "Буратино" это нужно?

      Все знают чьи уши торчат , но толку с этого ? Как творили что хотят , так и продолжают гнуть свою линию .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:55
        Привет, Паша! hi Понятно, что все эти доказательства американцам как об стенку горох. Если вцепились в Сирию, то надолго и по возможности до достижения своей цели. Чего им ни как нельзя позволить.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
          Этим полосатоухим только чуть дай слабину - враз схавают без кетчупа . Как в 404-ой они собираются бороться с Россией до последнего украинца , так и в Сирии - до последнего сирийца . "Воины света" , тьфу ! fool
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:05
            Полностью согласен.
            rotmistr60
          2. san4es Сегодня, 11:08
            hi Привет Паш и всем! Факты не в тренде stop , только фейки tongue
            san4es
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:17
              Здрав будь , Саня ! hi Россию бездоказательно можно обвинять в чём угодно (чем матрасы и занимаются , да и выкормыши их тоже) - это стало традицией . А вот США бесполезно обвинять - им всё можно , "исключительные" же . am
              bouncyhunter
  6. Ursus Сегодня, 09:26
    Список стран-поставщиков в студию. Хотя, раз так толерантно и завуалировано-понятно, откуда ноги растут
    Ursus
    1. Александр 3 Сегодня, 09:40
      Оружие перепродаётся это бизнес,а вот кто продаёт террористам уже и так известно ,но воз и ныне там.
      Александр 3
    2. voyaka uh Сегодня, 11:05
      "Список стран-поставщиков в студию. Хотя, раз так толерантно и завуалировано"///

      На юге провинции Идлиб уже три месяца громит правительственные
      войска танк Т-90 неизвестного производства. Страна-поставщик - загадка.
      Все как-то завуалированно и, я бы сказал, толерантно: танк стреляет, все терпят, никто не протестует.
      voyaka uh
      1. Pancir026 Сегодня, 11:17
        Цитата: voyaka uh
        На юге провинции Идлиб уже три месяца громит правительственные
        войска танк Т-90 неизвестного производства. Страна-поставщик - загадка.

        Страна потерявшая этот танк СИРИЯ,она же его уже и забрала обратно.вам это в диковинку?
        Цитата: voyaka uh
        Все как-то завуалированно и, я бы сказал, толерантно: танк стреляет, все терпят, никто не протестует.

        Ну так не стреляйте,в ЗАКОННЫЕ войска СИРИИ,оказывая помощь ИГИЛ.
        Pancir026
  7. sedoj Сегодня, 09:43
    Во - новость! В Сирии воюет оружие, которое для неё всё иностранное. Это или российское, или западное. Может наши офицеры хотели, чтобы российское оружие с обеих сторон воевало? И такое случается, Т-90 тому пример. А про газовую атаку - ну так сказали же , что будет. Колян сказал - Колян сделал. Какие ещё вопросы?
    sedoj
  8. alta Сегодня, 09:45
    Все террористические организации , включая Хисболлу (террористами эту организацию считают арабские страны) , понятно, что воюют иностранным оружием - свое оружие же они не изготавливают ...
    alta
  9. Yak28 Сегодня, 09:53
    Всем плевать на эти доказательства,США врагом №1 для всего мира назначили Россию и точка.Россия доказала на всему миру что турки пособники террористов и что?Итог всем плевать,да ещё турки до кучи наш самолёт сбили.Всему миру доказали что укро армия обстреливает мирных граждан и всем на это плевать.США и Израиль открыто мешают сирийской армии бороться с бандитами и всем плевать.Убивает упорство наших военных и правительство кому-то чего-то доказать,там тупни что ли сидят?Учитесь у США ,которые вошли незаконно в Сирию,бомбят там чего хотят,захотели сербов,иракцев бомбанули,и всему миру на это плевать.Сегодня кто сильный тот и правит.А наши всё в справедливость верят,с украиной сопли жуют,всё чего то доказывают.Надо что бы ещё турки или США пару самолётов наших сняли,может тогда прозреют.
    Yak28
    1. jonhr Сегодня, 10:09
      а вы не думали почему так? кому нужны доказательства когда есть ролик с одним ныне покойным ополченцем который с товарищем посылает в позиции всу ленту из АГС с лестничной площадки? а в это время выходит из-за двери пенсионерка и эти товарищи со словами уходим сейчас ответка будет оставляют бабушку в её квартире
      jonhr
      1. Yak28 Сегодня, 10:24
        И дальше что?Просто весь мир боится США так как они в военном плане самые сильные,и вставать на сторону России будь она хоть 1000 раз права никто не будет.Поэтому и доказательства
        военных преступлений союзников США никто не осудит.
        Yak28
  10. dojjdik Сегодня, 10:05
    да уж неужто топько появились эти самые "доказательства"-вот мы удивимся когда буит "доказанно" что мифическое несуществующее государство игил есть израиль турция и саударавия в одном пице-но пока мы "боремся" с некими страшными "терористами"(какое красивое еврейское слово) и пока "нет" никаких доказательств что еврейский истиблешмент(ну и словечко) сша и есть этот самый "игил"
    dojjdik
  11. Ken71 Сегодня, 10:26
    Что в этом странного. Мало ли в мире каналов нелегальных поставок оружия. Тот же Бут вовсю торговал пока его не посадили.
    Ken71
  12. Zomanus Сегодня, 11:12
    Да всем пофигу на это. Вон, и репортажи про боеприпасы из Болгарии были уже, и что?
    Zomanus
  13. одинокий Сегодня, 11:16
    Есть видеофакты ,где применяются Тоу-2,китайские ПТРК и ПЗРК. Чтобы доказать применение иностранного вооружения,необьязательно собирать осколки.Итак все ясно что там творится.
    одинокий
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