Саммит без переговоров — деньги на ветер

Запомнилось у одного западного аналитика о Владимире Путине: он действует очень осторожно, принимает решение, когда его уже невозможно не принять. Так было в ситуации вокруг Крыма, когда американцы уже предвкушали открытие там своей военной базы, так было и в Сирии, когда правительство Башара Асада стало стремительно терять свои позиции. Крым американцы «проглотили», поэтому ввод войск на Украину можно было отменить — и он был отменён.Это так называемая «реактивная политика», как реакция на действия противника, её часто объявляют путинской тактикой дзю-до: использовать силу противника для своего контрдействия, но это поверхностное суждение. Многие критики Путина считают, что нужно действовать более решительно, играть на опережение и на Украине, и в Сирии, то есть рисковать. Но тогда это был бы уже не Путин.Считают, такая тактика Владимира Путина вызвана недостаточными ресурсами, тем, что он «играет более слабыми картами». Это может быть: более сильные карты, конечно, у Вашингтона. Чего же тогда ждать от саммита G-20 в Гамбурге, где за Вашингтон на этот раз будет играть Дональд Трамп?Гамбургская игра уже началась, с заявления министра обороны США «бешеного пса» Мэттиса о том, что Башар Асад услышал его предупреждение, и не будет применять химическое оружие. Мэттис же услышал «соразмерное и достойное» предупреждение Сергея Лаврова, а отнюдь не просьбы всё взвесить и ещё раз подумать. Хотя «случайный» инцидент вроде произошедшего недавно с сирийским Су-22, конечно, возможен.Последний из могикан американской политики экс-госсекретарь Генри Киссинджер приехал в Москву якобы на «Примаковские чтения», где имел встречу со своим старым знакомым Владимиром Путиным. Киссинджер является также соучредителем Бильдербергского клуба и консультирует президента Трампа. Вообще, если существует тайный канал связи между Трампом и Путиным, то это Киссинджер, но об этом никто не догадывается, видимо, статус Киссинджера выше таких инсинуаций. Другое объяснение дал недавно продюсер CNN: «Да они тупые, как пробки».Поскольку провокация Мэттиса в Сирии откладывается, рассмотрение нового пакета антироссийских санкций в Конгрессе США откладывается, а Киссинджер прилетел к Путину, то встреча Трампа и Путина в Гамбурге состоится. Но это и всё, что можно о ней сегодня сказать.Американские обозреватели пишут, что у Трампа к этой встрече никак не готовятся, и опасаются, что Путин то ли обаяет, то ли завербует неопытного президента Трампа. Поэтому прессинг Трампа в Америке не спадает, его связывают по рукам и ногам, чтобы он не сдался Путину. С одной стороны, это смешно, а с другой — не смешно. Киссинджер его знает, что делать в такой ситуации?Зная «реактивную» стратегию Путина, можно смело утверждать, что встреча двух президентов ограничится их личным знакомством. Наш человек в Вашингтоне политолог Дмитрий Саймс считает, что она будет чистой формальностью, данью вежливости, и никаких результатов не принесёт. Она состоится — и это уже хорошо в данной ситуации.Вообще, влияние президента Трампа и его друзей, несмотря на полгода у власти, кардинально не усилилось, глубинная закулиса демократии пока сильнее Трампа, и чем закончится их противостояние — сказать невозможно. Трамп, фактически, отдал внешнюю политику на откуп этой закулисе, Мэттису и Конгрессу её, а сам сосредоточился на бизнесе.Трамп, видимо, по совету экс-газовика госсекретаря Тиллерсона, снимает все ограничения для большого бизнеса в США, вышел из Парижского соглашения по экологии, объявил о намерении достичь энергетического доминирования США в мире, то есть создать американский аналог «Газпрома». Если «политика — это концентрированная экономика», то Трамп хочет зайти на своих политических противников в Конгрессе со стороны экономики, если у него всё получится.Такая экономическая политика Трампа-Тиллерсона вызывает острое чувство неудовлетворённости в Германии: американские энергоресурсы обещают быть примерно в два раза дороже российских, что больно ударит по немецкой промышленности. В Гамбурге наверняка будут обсуждать этот вопрос, однако, подвинуть здесь Трампа невозможно: это его и Тиллерсона бизнес. И здесь сенсаций на G-20 не предвидится.Интересное заявление, причём как раз к саммиту, после двадцатилетнего (!) перерыва сделало Разведывательное управление МО США под руководством Винсента Стюарта. Оказывается, Россия «обретает способность проводить полный спектр современных военных действий и в ближайшие десять лет будет более уверенной в себе и боеспособной». Такие признания от наших аналитиков не услышишь, они скорее пеплом голову себе посыплют.Зачем это делает РУМО США? Объективно, это фундамент для возвращения к равноправному диалогу США и России, хотя, кроме этого фундамента, ничего больше не просматривается. Пока…