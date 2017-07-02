11:31 02 июля

Яков Кедми: Россия и США могут серьезно столкнуться в Сирии

Обострение ситуации в Сирии может привести к боевому столкновению между вооруженными силами России и США, - считает Яков Кедми, экс-глава "Натив".




2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 09:53
    Типун ему на язык , тогда точно начнется третья мировая война .
    Spartanez300
    1. фигвам Сегодня, 10:11
      Всё станет понятно на саммите G-20 в Гамбурге или сразу после него.
      фигвам
  2. Yak28 Сегодня, 10:03
    Пока США не смогут защитить свою страну от ответного ядерного удара,войны быть не может.Ну сбили наш самолёт и ничего,и ещё собьют ничего не случится,так же и на оборот из-за нескольких сбитых самолётов или горстки солдат на миллионные потери и уничтожение инфраструктуры,и эко системы никто не пойдёт.
    Yak28
    1. Михаил Крапивин Сегодня, 10:40
      Цитата: Yak28
      Ну сбили наш самолёт и ничего,и ещё собьют ничего не случится.

      А можно так, чтобы мы их самолёт сбили, а лучше два, а ещё лучше все - и ничего не случилось? Очень было бы приятно посмотреть на горящие американские самолёты.
      Михаил Крапивин
Картина дня