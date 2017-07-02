Яков Кедми: Россия и США могут серьезно столкнуться в Сирии Сегодня, 09:44 Обострение ситуации в Сирии может привести к боевому столкновению между вооруженными силами России и США, - считает Яков Кедми, экс-глава "Натив". 2 Яков Кедми: Как Россия с Францией бодалась 40 лет легендарному боевому вертолёту Ми-24 (часть 1) Создание Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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