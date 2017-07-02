Лучший калибр для снайперской винтовки Сегодня, 11:00 Мэтт с "Разрушительного ранчо" демонстрирует нам свою новую пушку в очень интересном калибре. 0 Две винтовки двух Мировых войн Лучший в мире истребитель Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти