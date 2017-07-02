Times: британская спецслужба скрывала убийства гражданских лиц в Афганистане
Специальная служба ВС Великобритании намеренно фальсифицировала отчеты о военных преступлениях, чтобы скрыть информацию об убийствах мирных граждан в Афганистане, передает РИА Новости сообщение газеты Times.
«Существуют веские доказательства того, что безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов в их дома», – говорится в публикации.
Сообщается, что расследование военных преступлений в Афганистане, совершенных в период 2010-2013 годов, получило название «Операция Нортмур» и началось в 2014 году. Это крупнейшее расследование, которое когда-либо вела военная полиция Британии. В нем были задействованы более 100 офицеров Королевской военной полиции.
Следователи установили, что британская спецслужба подделывала документы, чтобы переложить ответственность за убийство безоружных лиц на афганскую армию.
«В распоряжение следователей попали видеозаписи, сделанные при помощи беспилотников и получившие название kill TV ("убей-ТВ"), на которых видно, как по безоружным афганцам стреляют именно британские военные, а не их афганские коллеги», – пишет издание.
По данным источников, Минобороны Великобритании собиралось скрыть военные преступления своих спецслужб от прессы, поскольку считало, что «публикация деталей расследования может нанести ущерб национальной безопасности, общественному доверию и работе с союзниками». Собеседники добавили, что генералитет Минобороны называл доказательства «массовых убийств», собранные в ходе расследования, «достоверными и очень серьезными», а также «грозящими катастрофой правительству».
Он призвал провести независимое расследование.
«Существуют веские доказательства того, что безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов в их дома», – говорится в публикации.
Сообщается, что расследование военных преступлений в Афганистане, совершенных в период 2010-2013 годов, получило название «Операция Нортмур» и началось в 2014 году. Это крупнейшее расследование, которое когда-либо вела военная полиция Британии. В нем были задействованы более 100 офицеров Королевской военной полиции.
Следователи установили, что британская спецслужба подделывала документы, чтобы переложить ответственность за убийство безоружных лиц на афганскую армию.
«В распоряжение следователей попали видеозаписи, сделанные при помощи беспилотников и получившие название kill TV ("убей-ТВ"), на которых видно, как по безоружным афганцам стреляют именно британские военные, а не их афганские коллеги», – пишет издание.
По данным источников, Минобороны Великобритании собиралось скрыть военные преступления своих спецслужб от прессы, поскольку считало, что «публикация деталей расследования может нанести ущерб национальной безопасности, общественному доверию и работе с союзниками». Собеседники добавили, что генералитет Минобороны называл доказательства «массовых убийств», собранные в ходе расследования, «достоверными и очень серьезными», а также «грозящими катастрофой правительству».
Это крупный и беспрецедентный скандал, если Минобороны намеренно подрывало процесс. Своими действиями они глупо рисковали репутацией британской армии,сказал по этому поводу бывший глава Королевской прокурорской службы Великобритании лорд Кен Макдональд.
Он призвал провести независимое расследование.
Только судебное расследование сейчас способно установить, проводилась ли работа (военной полиции) как следует или же верно утверждение, что Минобороны вместе с военным истеблишментом намеренно блокировало ее,заключил он.
Использованы фотографии: Flickr
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