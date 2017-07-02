11:32 02 июля

Times: британская спецслужба скрывала убийства гражданских лиц в Афганистане

Специальная служба ВС Великобритании намеренно фальсифицировала отчеты о военных преступлениях, чтобы скрыть информацию об убийствах мирных граждан в Афганистане, передает РИА Новости сообщение газеты Times.



«Существуют веские доказательства того, что безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов в их дома», – говорится в публикации.


Сообщается, что расследование военных преступлений в Афганистане, совершенных в период 2010-2013 годов, получило название «Операция Нортмур» и началось в 2014 году. Это крупнейшее расследование, которое когда-либо вела военная полиция Британии. В нем были задействованы более 100 офицеров Королевской военной полиции.

Следователи установили, что британская спецслужба подделывала документы, чтобы переложить ответственность за убийство безоружных лиц на афганскую армию.

«В распоряжение следователей попали видеозаписи, сделанные при помощи беспилотников и получившие название kill TV ("убей-ТВ"), на которых видно, как по безоружным афганцам стреляют именно британские военные, а не их афганские коллеги», – пишет издание.

По данным источников, Минобороны Великобритании собиралось скрыть военные преступления своих спецслужб от прессы, поскольку считало, что «публикация деталей расследования может нанести ущерб национальной безопасности, общественному доверию и работе с союзниками». Собеседники добавили, что генералитет Минобороны называл доказательства «массовых убийств», собранные в ходе расследования, «достоверными и очень серьезными», а также «грозящими катастрофой правительству».

Это крупный и беспрецедентный скандал, если Минобороны намеренно подрывало процесс. Своими действиями они глупо рисковали репутацией британской армии,
сказал по этому поводу бывший глава Королевской прокурорской службы Великобритании лорд Кен Макдональд.

Он призвал провести независимое расследование.

Только судебное расследование сейчас способно установить, проводилась ли работа (военной полиции) как следует или же верно утверждение, что Минобороны вместе с военным истеблишментом намеренно блокировало ее,
заключил он.

Использованы фотографии: Flickr
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Комментарии 22

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  1. oleg-gr Сегодня, 10:39
    Нормальная ситуация для Запада. Зачем психику обывателей травмировать? Мордор уже назначен и других мнений не допускается.
    oleg-gr
    1. сибиралт Сегодня, 10:52
      Когда Англия достаточно"почернеет" от иммигрантов, может что и изменится. Англосаксы - изначально ведут свой род из людоедских племен.
      сибиралт
    2. 210окв Сегодня, 10:54
      Психику травмировать?Да они об этом и не узнают.Это у нас в СМИ-пиши что хочешь,лишь бы главному редактору нравилось.А там уже цензура на уровне государства.Я удивлен,что эту тему подняла "Таймс"..
      210окв
      1. Pirogov Сегодня, 11:18
        Цитата: 210окв
        Психику травмировать?Да они об этом и не узнают.Это у нас в СМИ-пиши что хочешь,лишь бы главному редактору нравилось.А там уже цензура на уровне государства.Я удивлен,что эту тему подняла "Таймс

        Видимо таким образом решили какую то шишку в спецслужбе свалить.
        Pirogov
    3. Spartanez300 Сегодня, 10:55
      Убийства замнут , забудут и конечно же никого не накажут . А как бы хотелось что бы всю эту гнусную свору под нож пустили .
      Spartanez300
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:42
    Times: британская спецслужба скрывала убийства гражданских лиц в Афганистане
    Интересно доживём мы до момента когда выйдет статья "Кабульские новости" Афганская спецслужба скрыла убийства гражданских лиц в Англии feel
    Наблюдатель2014
    1. МПК105 Сегодня, 10:56
      laughing
      я точно не доживу с моей-то работой...А тебе желаю дожить до поры прекрасной...
      МПК105
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:08
        МПК105 "Жаль что в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне ни тебе" Да, уж. feel
        Есть от меня предложение.Всех "лишних" россиян в анабиоз погрузить.Нужно нашей власти посоветовать такую программу.А ,то лишних миллионы своих граждан расплодилось много сильно.А хорошо жить хотят все.Рабочих мест гастарбайтерам не хватает.А тут мы, со своими хотелками bully
        Вот как вариант "Лишнии" россияне получили шанс в будущем пожить нормально. laughing
        Наблюдатель2014
  3. Владимирец Сегодня, 10:43
    Если виновных накажут, сниму шляпу, а пока констатация факта.
    Владимирец
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:48
      Цитата: Владимирец
      Если виновных накажут, сниму шляпу, а пока констатация факта.

      Накажут и в СМИ мировых даже покажут расстрел ..!!! Демократия прежде всего!
      Просто готовят "мировую общественность" для будущим массовых убийств мирных жителей..Когда начнутся карательные операции по всему миру! Но Русские пока живы , увы... soldier
      ОТДЕЛ
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:50
      Женя , привет ! hi Много матрасных вояк за преступления наказали ? С нагличанами та же ситуация будет - братья по крови , как-никак .
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 11:00
        Цитата: bouncyhunter
        Много матрасных вояк за преступления наказали ?

        Много, например за авиаудар по больнице "врачей без границ" в Кундузе (42 погибших):
        «Один из офицеров был отстранен от командования и отозван из Афганистана. Наказания остальных оказались более легкими: с шестью из них командование провело индивидуальные беседы, семерым были вынесены выговоры, двоих направили на курсы повышения квалификации. Наказания последовали по итогам шестимесячного расследования афганского инцидента, проводившегося Пентагоном». yes Прикинь, какая жесть: "индивидуальная беседа" или, того хуже, выговор. belay
        А как зверски наказали лейтенанта Келли за вьетнамскую деревню Сонгми (почти 500 человек)? Бедняга томился под домашним арестом. recourse
        Привет, Паша. hi
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:06
          Вот и я про то же . Нагличан постигнет не менее "суровое" наказание . Если оно вообще будет , конечно . what
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 11:07
            Цитата: bouncyhunter
            не менее "суровое" наказание .

            Вангую: лишение пудинга на месяц.
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
              Цитата: Владимирец
              Вангую: лишение пудинга на месяц.

              Вот изверги ! lol
              bouncyhunter
    3. сибиралт Сегодня, 10:55
      Если и накажут, то только за "браконьерство". Афганцы для них разновидность фауны. Да и то срок давности уже истек. belay
      сибиралт
    4. sedoj Сегодня, 10:57
      Цитата: Владимирец
      Если виновных накажут, сниму шляпу, а пока констатация факта.

      Когда это на Западе кого-то наказывали. Признают пост-фактум, в лучшем случае извинятся. И всё. Случись такое со стороны России - другой коленкор. Вся тявкающая свора выла бы всё время не переставая.
      sedoj
  4. sl3 Сегодня, 10:44
    И что,кто то понесет ответственность?Как всегда все замнут.Им же все можно,у.р.о.д.ы.
    sl3
    1. dvina71 Сегодня, 10:53
      Цитата: sl3
      Им же все можно,у.р.о.д.ы.

      Надо знать историю. Британцы всегда такими были и останутся. Аборигены для них люди второго сорта. Достаточно вспомнить,что они творили в Индии и в Африке.
      С другой стороны .. мы это проходили в 90х,когда сми ровняли РА с землей... Если стране и государству нужна сильная армия - это не допустимо.
      dvina71
  5. капрал Сегодня, 11:01
    британская спецслужба скрывала убийства гражданских лиц в Афганистане

    Можно подумать, наши в свое время кричали об этом на каждом углу. laughing Помните как Сахарова оплевывали, когда он только вздумал сказать о потерях мирных афганцев с трибуны съезда?
    Цитата: Владимирец
    констатация факта.

    Не более, там -война, если кто не в курсах.
    капрал
    1. Владимирец Сегодня, 11:15
      Цитата: капрал
      Помните как Сахарова оплевывали, когда он только вздумал сказать о потерях мирных афганцев с трибуны съезда?

      Из "любимой" вики: "с декабря 1979 года по февраль 1989 года в составе 40-й армии в ДРА к уголовной ответственности были привлечены 4307 человек".
      Владимирец
  6. Zomanus Сегодня, 11:17
    Ой, прямо-таки скандал-скандал... Просто повод нужен для рокировки в ведомстве.
    Понятно же, что об этих секретах знают все, и раскрывается это все исключительно
    в нужный момент и с определенными целями.
    Zomanus
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