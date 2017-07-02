Times: британская спецслужба скрывала убийства гражданских лиц в Афганистане

Это крупный и беспрецедентный скандал, если Минобороны намеренно подрывало процесс. Своими действиями они глупо рисковали репутацией британской армии,

Только судебное расследование сейчас способно установить, проводилась ли работа (военной полиции) как следует или же верно утверждение, что Минобороны вместе с военным истеблишментом намеренно блокировало ее,