Рассказы об оружии. Су-30СМ. Не щит, но меч

Видеть в полете и не восхищаться — значит просто не понимать ничего в прекрасном. Когда речь идет о пилотаже, Су-30 — это не МиГ, тут налицо некоторая тяжеловатость. Но она нормальна для тяжелого истребителя, каковым он, собственно, и является.Говорить же о боевых качествах можно бесконечно. Реальность такова, что сегодня Су-30 один из лучших в мире, что доказано не только симуляторами или учебными боями, но и боевым применением.«Тяжелый истребитель» — это как? А вот так: Су-30 в первую очередь многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе, предназначенный для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.Так как экипаж Су-30 состоит из двух человек, и обязанности разделены, то самолет можно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе и ведения воздушной разведки.То есть универсальный многофункциональный тяжелый истребитель. И истреблять он может не только в воздухе, но везде, до чего дотянется. А дотянуться можем до многого, благо и средства наведения, и средства поражения позволяют.А начиналось все с Су-27УБ и появления новой боевой концепции. И, естественно, технологий.Все гениальное зачастую просто. Планер от отличного самолета Су-27 (точнее, его двухместной модификации), двигатели с управляемым вектором тяги (УВТ) АЛ-31ФП, весьма современная и совершенная ЭДСУ, и, естественно, АФАР.Конечно, это только на словах все просто, на деле сложностей хватало, но в итоге мы имеем то, что имеем: самолет поколения 4+ или 4++ (кто как оценивает), который признан отличной машиной и приобретается не только российскими ВВС.Говоря об этих поколениях, стоит отметить, что Су-30, (да и бомбардировщик Су-34 тоже), в своей концепции не являются самолётами, ориентированными на скрытность, так как активно ищут воздушные и наземные цели с помощью собственных мощных радаров.С одной стороны, да, они могут быть легко обнаружены по собственному излучению. С другой стороны, им (в отличие от машин 5-го поколения) не нужен самолет ДРЛО, который будет «подсвечивать» цели с большого расстояния.Это, возможно, главное отличие от тех же Т-50 и F-22, у которых малозаметность (или «стеллс») реализована именно так, что без сопровождения ДРЛО они как бы не совсем-то полноценные «стеллсы». Маскировка — это дело, но работать по целям тоже как-то нужно.Так вот, Су-30/Су-34 являются машинами, которые могут работать самостоятельно, без опоры на данные ДРЛО. Маскировка не самая лучшая, но полная независимость, особенно если задуматься над возможностями С-400 (и в перспективе С-500), которые вполне могут «сковырнуть» с небес самолет ДРЛО (не самый быстрый и маневренный обычно) с расстояния этак километров в 300-350.Вроде бы ракета 40Н6Е именно для этого и разрабатывалась у С-400.Но это не значит, что Су-30 является этаким Ил-2 в 21 веке. Малозаметность можно обеспечить и несколько иными способами, если будет позволять мощность двигателей и грузоподъемность. И с первым, и со вторым у Су-30 полный порядок, следовательно, для весьма полезной нагрузки в виде модулей и систем РЭБ место всегда есть.Значит, «Хибины», «Сорбция-С» и разрабатываемый самолетный вариант «Рычаг-АВ» сделают свое дело.В итоге получаем истребитель активного действия, способного и свести с ума радары противника, и за счет применяемых в конструкции бортовых РЛС на базе активной фазированной антенной решётки не только самому работать по целям, но при работе в ударной группе частично выполнять функции самолета ДРЛО, а именно обнаружение целей на большой дальности, управление пуском ракет своей группы, выполнение подсветки целей для ракет дальнего радиуса действия (как РВВ-АЕ) с дальностью поражения до 110 км.Добавляем к этому современные ракеты с всеракурсным наведением «выстрелил и забыл» — и результат может быть на земле в абсолютно непотребном состоянии.Су-30 оборудован РЛС Н011 Барс, которая обеспечивает обзор пространства, автоматическое обнаружение и сопровождение целей, в том числе в условиях близкого манёвренного воздушного боя, наведение на них авиационных управляемых ракет типов (Р-77, Р-73, Р-27, Х-31, РВВ-АЕ), автоматическое радиолокационное картографирование местности.Кроме этого Су-30 оборудован оптическими станциями обнаружения целей, управление системами наведения вооружением встроено в шлем пилота, что позволяет переключать системы поиска целей буквально поворотом головы.Вооружение Су-30 состоит из 30-мм пушки ГШ-30-1 с боекомплектом 150 снарядов.Плюс 12 точек подвески вооружения. И здесь широкое поле для маневра в плане «что подвесить».Общая боевая нагрузка составляет 8000 кг, но руководство по летной эксплуатации допускает перегрузочный вариант до 10 500 кг.Что можно подвесить, видно из таблицы, комбинаций множество, равно как и видов оружия. Действительно, универсальный истребитель.Ну и буквально несколько слов о принципах ведения боя. Если отталкиваться от формулы А. Покрышкина, который сказал, что воздушный бой — это «высота — скорость — маневр — огонь», то у Су-30 с этим полный порядок.Про вооружение мы поговорили, высота вполне приличная, 17 км, на которую Су-30 может забраться за полторы минуты, скорость что у земли, что на высотах выше звуковой, маневр…Для того, чтобы оценить маневренность Су-30, надо видеть, что могут делать с этим самолетом умелые руки. Высший пилотаж — это уже довольно классическое понятие. Наверное, некоторые фигуры можно отнести уже к сверхвысшему. Красочность? Да. Отсутствие понимания, как это делают с 35-тонной машиной? Да.Между тем, «Кобра Пугачева» и «Колокол» — лучший способ внезапно исчезнуть с экранов радаров, использующих допплеровский принцип работы. «Столб» и «Блинчик», он же плоский штопор — лучшее средство свести с ума тепловую ГСН ракеты.Когда видишь, как вдруг этот не маленький истребитель вдруг начинает выделывать в воздухе вещи, которые плохо сопрягаются с заложенным в голову курсом физики и ввергают смотрящего в состояние радостного отупления…Что говорить о ракетах, которые, в общем-то, поглупее будут?В целом же Су-30СМ («современный, модернизированный» — это прекрасное оружие. Не щит, но меч. Меч, способный поражать противника и в воздухе, и на земле, и на водной глади.Приятно, что такой меч в наших ножнах есть.Источники:www.irkut.comwww.knaapo.ru/products/su-30mk2