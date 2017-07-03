Рассказы об оружии. Су-30СМ. Не щит, но меч
Видеть в полете и не восхищаться — значит просто не понимать ничего в прекрасном. Когда речь идет о пилотаже, Су-30 — это не МиГ, тут налицо некоторая тяжеловатость. Но она нормальна для тяжелого истребителя, каковым он, собственно, и является.
Говорить же о боевых качествах можно бесконечно. Реальность такова, что сегодня Су-30 один из лучших в мире, что доказано не только симуляторами или учебными боями, но и боевым применением.
«Тяжелый истребитель» — это как? А вот так: Су-30 в первую очередь многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе, предназначенный для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.
Так как экипаж Су-30 состоит из двух человек, и обязанности разделены, то самолет можно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе и ведения воздушной разведки.
То есть универсальный многофункциональный тяжелый истребитель. И истреблять он может не только в воздухе, но везде, до чего дотянется. А дотянуться можем до многого, благо и средства наведения, и средства поражения позволяют.
А начиналось все с Су-27УБ и появления новой боевой концепции. И, естественно, технологий.
Все гениальное зачастую просто. Планер от отличного самолета Су-27 (точнее, его двухместной модификации), двигатели с управляемым вектором тяги (УВТ) АЛ-31ФП, весьма современная и совершенная ЭДСУ, и, естественно, АФАР.
Конечно, это только на словах все просто, на деле сложностей хватало, но в итоге мы имеем то, что имеем: самолет поколения 4+ или 4++ (кто как оценивает), который признан отличной машиной и приобретается не только российскими ВВС.
Говоря об этих поколениях, стоит отметить, что Су-30, (да и бомбардировщик Су-34 тоже), в своей концепции не являются самолётами, ориентированными на скрытность, так как активно ищут воздушные и наземные цели с помощью собственных мощных радаров.
С одной стороны, да, они могут быть легко обнаружены по собственному излучению. С другой стороны, им (в отличие от машин 5-го поколения) не нужен самолет ДРЛО, который будет «подсвечивать» цели с большого расстояния.
Это, возможно, главное отличие от тех же Т-50 и F-22, у которых малозаметность (или «стеллс») реализована именно так, что без сопровождения ДРЛО они как бы не совсем-то полноценные «стеллсы». Маскировка — это дело, но работать по целям тоже как-то нужно.
Так вот, Су-30/Су-34 являются машинами, которые могут работать самостоятельно, без опоры на данные ДРЛО. Маскировка не самая лучшая, но полная независимость, особенно если задуматься над возможностями С-400 (и в перспективе С-500), которые вполне могут «сковырнуть» с небес самолет ДРЛО (не самый быстрый и маневренный обычно) с расстояния этак километров в 300-350.
Вроде бы ракета 40Н6Е именно для этого и разрабатывалась у С-400.
Но это не значит, что Су-30 является этаким Ил-2 в 21 веке. Малозаметность можно обеспечить и несколько иными способами, если будет позволять мощность двигателей и грузоподъемность. И с первым, и со вторым у Су-30 полный порядок, следовательно, для весьма полезной нагрузки в виде модулей и систем РЭБ место всегда есть.
Значит, «Хибины», «Сорбция-С» и разрабатываемый самолетный вариант «Рычаг-АВ» сделают свое дело.
В итоге получаем истребитель активного действия, способного и свести с ума радары противника, и за счет применяемых в конструкции бортовых РЛС на базе активной фазированной антенной решётки не только самому работать по целям, но при работе в ударной группе частично выполнять функции самолета ДРЛО, а именно обнаружение целей на большой дальности, управление пуском ракет своей группы, выполнение подсветки целей для ракет дальнего радиуса действия (как РВВ-АЕ) с дальностью поражения до 110 км.
Добавляем к этому современные ракеты с всеракурсным наведением «выстрелил и забыл» — и результат может быть на земле в абсолютно непотребном состоянии.
Су-30 оборудован РЛС Н011 Барс, которая обеспечивает обзор пространства, автоматическое обнаружение и сопровождение целей, в том числе в условиях близкого манёвренного воздушного боя, наведение на них авиационных управляемых ракет типов (Р-77, Р-73, Р-27, Х-31, РВВ-АЕ), автоматическое радиолокационное картографирование местности.
Кроме этого Су-30 оборудован оптическими станциями обнаружения целей, управление системами наведения вооружением встроено в шлем пилота, что позволяет переключать системы поиска целей буквально поворотом головы.
Вооружение Су-30 состоит из 30-мм пушки ГШ-30-1 с боекомплектом 150 снарядов.
Плюс 12 точек подвески вооружения. И здесь широкое поле для маневра в плане «что подвесить».
Общая боевая нагрузка составляет 8000 кг, но руководство по летной эксплуатации допускает перегрузочный вариант до 10 500 кг.
Что можно подвесить, видно из таблицы, комбинаций множество, равно как и видов оружия. Действительно, универсальный истребитель.
Ну и буквально несколько слов о принципах ведения боя. Если отталкиваться от формулы А. Покрышкина, который сказал, что воздушный бой — это «высота — скорость — маневр — огонь», то у Су-30 с этим полный порядок.
Про вооружение мы поговорили, высота вполне приличная, 17 км, на которую Су-30 может забраться за полторы минуты, скорость что у земли, что на высотах выше звуковой, маневр…
Для того, чтобы оценить маневренность Су-30, надо видеть, что могут делать с этим самолетом умелые руки. Высший пилотаж — это уже довольно классическое понятие. Наверное, некоторые фигуры можно отнести уже к сверхвысшему. Красочность? Да. Отсутствие понимания, как это делают с 35-тонной машиной? Да.
Между тем, «Кобра Пугачева» и «Колокол» — лучший способ внезапно исчезнуть с экранов радаров, использующих допплеровский принцип работы. «Столб» и «Блинчик», он же плоский штопор — лучшее средство свести с ума тепловую ГСН ракеты.
Когда видишь, как вдруг этот не маленький истребитель вдруг начинает выделывать в воздухе вещи, которые плохо сопрягаются с заложенным в голову курсом физики и ввергают смотрящего в состояние радостного отупления…
Что говорить о ракетах, которые, в общем-то, поглупее будут?
В целом же Су-30СМ («современный, модернизированный» — это прекрасное оружие. Не щит, но меч. Меч, способный поражать противника и в воздухе, и на земле, и на водной глади.
Приятно, что такой меч в наших ножнах есть.
Источники:
www.irkut.com
www.knaapo.ru/products/su-30mk2
Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов
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