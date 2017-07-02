Создание АПЛ «Хаска» заложено в программу на 2018-2025 годы
Создание новейшей многоцелевой атомной подводной лодки проекта "Хаска" предусмотрено госпрограммой вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы, передает РИА Новости сообщение замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука.
По его словам, «подводные лодка пятого поколения класса "Хаска" будут превосходить все показатели нынешних лодок».
Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что «в настоящее время ведется разработка аванпроекта перспективной атомной подводной лодки пятого поколения, по результатам которого будет принято решение о сроках ее создания».
Опытно-конструкторские работы по АПЛ "Хаска", которые являются пятым поколением нашего подводного флота, заложены в ГПВ 2018-2025,сказал Бурсук на научной конференции в рамках военно-морского салона в Санкт-Петербурге.
По его словам, «подводные лодка пятого поколения класса "Хаска" будут превосходить все показатели нынешних лодок».
Особенно в главном показателе – скрытности, как минимум, в два раза,добавил заместитель главнокомандующего МИФ России.
Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что «в настоящее время ведется разработка аванпроекта перспективной атомной подводной лодки пятого поколения, по результатам которого будет принято решение о сроках ее создания».
Использованы фотографии: РИА Новости
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