11:31 02 июля

Создание АПЛ «Хаска» заложено в программу на 2018-2025 годы

Создание новейшей многоцелевой атомной подводной лодки проекта "Хаска" предусмотрено госпрограммой вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы, передает РИА Новости сообщение замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука.

Проект АПЛ пятого поколения "Хаска"

Опытно-конструкторские работы по АПЛ "Хаска", которые являются пятым поколением нашего подводного флота, заложены в ГПВ 2018-2025,
сказал Бурсук на научной конференции в рамках военно-морского салона в Санкт-Петербурге.


По его словам, «подводные лодка пятого поколения класса "Хаска" будут превосходить все показатели нынешних лодок».

Особенно в главном показателе – скрытности, как минимум, в два раза,
добавил заместитель главнокомандующего МИФ России.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что «в настоящее время ведется разработка аванпроекта перспективной атомной подводной лодки пятого поколения, по результатам которого будет принято решение о сроках ее создания».

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 12

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:58
    Создание АПЛ «Хаска» заложено в программу на 2018-2025 годы
    «Хаска» Во зверюга.Под льдами Арктики партнёрам будет жарко.
    Наблюдатель2014
    1. oleg-gr Сегодня, 11:01
      Разработают проект и узнаем: что такое Хаска. Главное, что средства выделены и работы предусмотрены.
      oleg-gr
      1. Zibelew Сегодня, 11:07
        Неплохо было бы назвать проект "Московская сторожевая", если им нравится называть проекты породами собак! А что?
        Zibelew
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:14
          Zibelew
          А что?
          Тц-ц-ц ! А ну тихо тут, секретные допинг индигриенты публиковать. bully laughing
          Наблюдатель2014
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:29
            Привет , Сергей ! hi
            Цитата: Наблюдатель2014
            Тц-ц-ц ! А ну тихо тут, секретные допинг индигриенты публиковать.

            Тагирьян не зря эту картинку разместил - пусть супостаты б(з)дят . lol
            bouncyhunter
      2. Pirogov Сегодня, 11:14
        Цитата: oleg-gr
        Разработают проект и узнаем: что такое Хаска. Главное, что средства выделены и работы предусмотрены.

        Главное ,чтобы Хаска действительно была лучше чем Ясень ,а то проект Лада тоже так расхваливали ,а в итоге одни вопросы ......
        Pirogov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:02
      "Хаска " красивая и очень чуткая охотничья собака Сибири...Надеюсь не зря такое название дали новейшей разработки АПЛ России! Я в этом уверен..Удачи вам мужики, Россия молится за вас!
      ОТДЕЛ
      1. Владимирец Сегодня, 11:05
        Цитата: ОТДЕЛ
        "Хаска " красивая и очень чуткая охотничья собака Сибири..

        Вообще то нет такого слова "хаска", есть "хаски", выведенная американцами (после "терминатора" я уже ничему не удивляюсь), кроме того, она ездовая, а не охотничья.
        Владимирец
        1. Басарев Сегодня, 11:22
          Возможно, хотя бы Хаска сравняется в малошумности с Вирджинией и Сивульфом. А то реально напрягает кличка Ревущие Коровы. Так и считаю: главная характеристика лодки - это скрытность. Всё должно работать только на неё. Прочее - по остаточному принципу.
          Басарев
  2. Spartanez300 Сегодня, 11:04
    Лодка невидимка сегодня тут а завтра там . yes
    Spartanez300
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:21
    Слухами будем питаться. Секретность нарастает в наших проектных учреждениях очень быстро. И на заводах скоро тоже "языки позавяжут". Вакханалия 90-х кончилась. ТТХ ключевых видов вооружения, от которых зависит безопасность страны, для всеобщего обсуждения выкладываться не будет. Да и уже многие новые виды вооружения можно только на картинках смотреть - ТТХ секретны wassat а "Хаски" - это то, чего будут бояться АУГ. В любой точке мирового океана.
    Горный стрелок
  4. Старый26 Сегодня, 11:25
    По его словам, «подводные лодка пятого поколения класса "Хаска" будут превосходить все показатели нынешних лодок».

    Особенно в главном показателе – скрытности, как минимум, в два раза,

    добавил заместитель главнокомандующего МИФ России.

    Вообще-то говорить о скрытности в количественном отношении в период, когда только аванпроект создается - феерично. Недаром об этом заявил заместитель командующего МИФ России

    Замена старых проектов 671 и 971 наверно уже назрела, особенно первых, хотя их и не так много осталось. Главное, чтобы она была массовой, а не штучной. Ну а рисунок - рисунок красивый. Правда что-то торпедных аппаратов не видно, ГАК на всю носовую оконечность, аж 26 пусковых...
    Старый26
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