16:13 02 июля

За сутки ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР. На самой Украине обесточены 745 городов и поселков

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 35 раз нарушили режим прекращения огня, передает РИА новости сообщение представителя оперативного командования Донецкой республики.

За сутки ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР. На самой Украине обесточены 745 городов и поселков


За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие,
рассказал представитель военного ведомства.


Между тем на самой Украине в результате ливней и шквального ветра обесточены 745 населенных пунктов в 6-ти областях, пострадали 17 человек.

1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 745 населенных пунктов в шести областях,
говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие стихии, по предварительным данным, «повалены 640 деревьев, повреждены 260 кровель жилых домов, а также 11 хозяйственных зданий и восемь общеобразовательных школ». Среди пострадавших – один ребенок.

Сообщается также о падении электроопоры 150 кВ около города Светловодск (Кировоградская область). Данная авария оставила без электроэнергии «три микрорайона города (около 20 тыс. жителей) и две насосные станции, которые обеспечивают подачу воды в Кропивницкий (бывший Кировоград), Александрию и Знаменку». Поставки электричества были возобновлены по временной схеме путем задействования резервной линии электропередачи, уточнили в ведомстве.

Использованы фотографии: https://news-front.info
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Комментарии 16

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 11:37
    что бы у них стволы взрывались каждый день!
    Alex_Rarog
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:42
      А Киев все жалуется, что боеприпасов нет западу ..Нормально так , каждый день обстреливают из тяжелых орудий мирных мрази..! Мы молчим..
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 11:49
        Мы не молчим , мы воздух сотрясаем.
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 12:54
          Я вот удивляюсь, а чего это укрополитики в ухудшении погодных условий, дожде и грозе, шквальном ветре не обвинили Россию или российских хакеров? Забыли наверное...
          Подрезчик
          1. Смог Сегодня, 13:23
            Цитата: Подрезчик
            Я вот удивляюсь, а чего это укрополитики в ухудшении погодных условий, дожде и грозе, шквальном ветре не обвинили Россию или российских хакеров? З

            Смог
            1. Подрезчик Сегодня, 14:30
              Я поторопился. Понял! soldier
              Подрезчик
    2. сибиралт Сегодня, 11:45
      Таки, "Минск-2" есть или его нет? Если по фатку нет, то чего терпеть все эти обстрелы?
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 11:50
        Он есть , но его в упор скакуны не видят. am
        cniza
        1. 210окв Сегодня, 16:09
          Да уж..Есть!Только в головах.
          Цитата: cniza
          Он есть , но его в упор скакуны не видят. am
          210окв
    3. МПК105 Сегодня, 11:47

      Это(что бы у них стволы взрывались) и не потребуется-всё равно не смогут... laughing
      МПК105
  2. максим1987 Сегодня, 11:56
    Безнаказанность порождает вседозволенность request
    максим1987
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:04
      максим1987
      Безнаказанность порождает вседозволенность
      hi Вот это точно.Бесит не сам факт обстрелов.А факт что как тот бугай стоим за углом .И смотрим как своего ребёнка убивают. Выдержка! am Мать её.
      Наблюдатель2014
    2. Михаил Крапивин Сегодня, 13:23
      Цитата: максим1987
      Безнаказанность порождает вседозволенность request

      Это вы девиз американцев и евреев сейчас процитировали,
      Михаил Крапивин
  3. viktor. Сегодня, 12:47
    Ливень с градом Москва отправила? laughing
    viktor.
  4. perepilka Сегодня, 12:51
    Сообщается также о падении электроопоры 150 кВ

    Вообще то, с точки зрения энегетики, это шиздец what . Ну, дык опоры красить надо было, а не урны. Сталь ржавеет равномерно и неотвратимо, и от скакания этот процесс не зависит. Ползать надо, проверять и красить, скакуасы, блин, иль бандерлоги what Всё пролюбили за бисвис
    perepilka
  5. максим1987 Сегодня, 13:28
    Цитата: Михаил Крапивин
    Цитата: максим1987
    Безнаказанность порождает вседозволенность request

    Это вы девиз американцев и евреев сейчас процитировали,


    ну так, а кто сейчас на Украине рулит winked
    максим1987
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