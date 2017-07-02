За сутки ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР. На самой Украине обесточены 745 городов и поселков

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие,

1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 745 населенных пунктов в шести областях,