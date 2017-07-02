За сутки ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР. На самой Украине обесточены 745 городов и поселков
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 35 раз нарушили режим прекращения огня, передает РИА новости сообщение представителя оперативного командования Донецкой республики.
Между тем на самой Украине в результате ливней и шквального ветра обесточены 745 населенных пунктов в 6-ти областях, пострадали 17 человек.
Вследствие стихии, по предварительным данным, «повалены 640 деревьев, повреждены 260 кровель жилых домов, а также 11 хозяйственных зданий и восемь общеобразовательных школ». Среди пострадавших – один ребенок.
Сообщается также о падении электроопоры 150 кВ около города Светловодск (Кировоградская область). Данная авария оставила без электроэнергии «три микрорайона города (около 20 тыс. жителей) и две насосные станции, которые обеспечивают подачу воды в Кропивницкий (бывший Кировоград), Александрию и Знаменку». Поставки электричества были возобновлены по временной схеме путем задействования резервной линии электропередачи, уточнили в ведомстве.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие,рассказал представитель военного ведомства.
Между тем на самой Украине в результате ливней и шквального ветра обесточены 745 населенных пунктов в 6-ти областях, пострадали 17 человек.
1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 745 населенных пунктов в шести областях,говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вследствие стихии, по предварительным данным, «повалены 640 деревьев, повреждены 260 кровель жилых домов, а также 11 хозяйственных зданий и восемь общеобразовательных школ». Среди пострадавших – один ребенок.
Сообщается также о падении электроопоры 150 кВ около города Светловодск (Кировоградская область). Данная авария оставила без электроэнергии «три микрорайона города (около 20 тыс. жителей) и две насосные станции, которые обеспечивают подачу воды в Кропивницкий (бывший Кировоград), Александрию и Знаменку». Поставки электричества были возобновлены по временной схеме путем задействования резервной линии электропередачи, уточнили в ведомстве.
Использованы фотографии: https://news-front.info
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