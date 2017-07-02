Натовские войска пройдут транзитом по Словакии с 3 по 9 июля
Транзит боевой техники и личного состава вооруженных сил стран НАТО пройдет по территории Словакии с 3 по 9 июля, передает ТАСС сообщение представителя оборонного ведомства республики Данки Цапаковой.
По ее словам, транзит «будет осуществляться по автотрассам и железной дороге».
По словам представителя Минобороны, «через Словакию будут перемещаться натовские колонны, направляющиеся на учение Saber Guardian – 2017», в которых будут задействованы 25 тысяч военнослужащих. Маневры начнутся в конце июля на территории Румынии, Венгрии и Болгарии.
Цапакова отметила, что «предстоит также транзит подразделений, задействованных в Венгрии в совместном учении стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия и Польша) Brave Warrior – 2017».
Сегодня должно завершиться прохождение американских военных колонн по территории Чехии, которые следуют из Германии на маневры Saber Guardian – 2017. Как сообщили в чешском военном ведомстве, по территории республики проследовало «более 230 единиц техники и 900 американских военнослужащих».
По ее словам, транзит «будет осуществляться по автотрассам и железной дороге».
В течение будущей недели через нашу территорию должны проследовать 25 автоколонн и один железнодорожный состав подразделений армий государств – членов НАТО – союзников Словакии по Североатлантическому альянсу,сказала Цапакова.
Кроме того, специальным поездом будут направлены (участвующие в учениях) военнослужащие и техника словацких ВС,добавила она.
По словам представителя Минобороны, «через Словакию будут перемещаться натовские колонны, направляющиеся на учение Saber Guardian – 2017», в которых будут задействованы 25 тысяч военнослужащих. Маневры начнутся в конце июля на территории Румынии, Венгрии и Болгарии.
Цапакова отметила, что «предстоит также транзит подразделений, задействованных в Венгрии в совместном учении стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия и Польша) Brave Warrior – 2017».
Сегодня должно завершиться прохождение американских военных колонн по территории Чехии, которые следуют из Германии на маневры Saber Guardian – 2017. Как сообщили в чешском военном ведомстве, по территории республики проследовало «более 230 единиц техники и 900 американских военнослужащих».
Использованы фотографии: EPA
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