16:14 02 июля

Натовские войска пройдут транзитом по Словакии с 3 по 9 июля

Транзит боевой техники и личного состава вооруженных сил стран НАТО пройдет по территории Словакии с 3 по 9 июля, передает ТАСС сообщение представителя оборонного ведомства республики Данки Цапаковой.

Натовские войска пройдут транзитом по Словакии с 3 по 9 июля


По ее словам, транзит «будет осуществляться по автотрассам и железной дороге».


В течение будущей недели через нашу территорию должны проследовать 25 автоколонн и один железнодорожный состав подразделений армий государств – членов НАТО – союзников Словакии по Североатлантическому альянсу,
сказала Цапакова.

Кроме того, специальным поездом будут направлены (участвующие в учениях) военнослужащие и техника словацких ВС,
добавила она.

По словам представителя Минобороны, «через Словакию будут перемещаться натовские колонны, направляющиеся на учение Saber Guardian – 2017», в которых будут задействованы 25 тысяч военнослужащих. Маневры начнутся в конце июля на территории Румынии, Венгрии и Болгарии.

Цапакова отметила, что «предстоит также транзит подразделений, задействованных в Венгрии в совместном учении стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия и Польша) Brave Warrior – 2017».

Сегодня должно завершиться прохождение американских военных колонн по территории Чехии, которые следуют из Германии на маневры Saber Guardian – 2017. Как сообщили в чешском военном ведомстве, по территории республики проследовало «более 230 единиц техники и 900 американских военнослужащих».

Использованы фотографии: EPA
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Комментарии 38

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  1. МПК105 Сегодня, 12:45
    Словаки нас не предадут...И Сербы не предатут...И Белорусы..И Казахи...Остальные-предадут,и не поморщатся...
    МПК105
    1. DEZINTO Сегодня, 12:51
      Ну конечно не предадут. Никогда, никто, ни за что. Троллите потихоньку?

      ....и узбеки и туркмены и монголы laughing и украинцы laughing laughing
      DEZINTO
      1. МПК105 Сегодня, 13:00

        Браты........ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО...
        МПК105
        1. DEZINTO Сегодня, 13:06
          Ну всё убедил. Братья на век - сто процентов. это видео согреет душу когда НАТО построит радар в Словакии и ПРО привезёт. ))))) Молча так без референдумов без ничего просто построят и просто привезут военных........а так да братья очччень братские.
          Просто после Украины ну честное слово фраза - "не предадут" читать смешно. Верхушка покупается, народ по домам разгоняется, и всплывает всякий ил под видом народа, которые будут валить тонны отходов на вентилятор. Так что не надо мне про бравого дедушку фаната русской военной формы.
          DEZINTO
        2. Shurik70 Сегодня, 13:18
          Так ведь и в России есть и патриоты, и пятая колонна. Так что предать может кто угодно. Мы ведь Югославии помогать так и не стали, когда их бомбили. Не вмешались в конфликт на государственном уровне. Не забывайте этого.
          Я думаю, "демократы", готовые за лишний нулик на своём счете предать кого угодно, есть у любых народов. Правда, в странах победившей "демократии" их больше.
          И "скакуны", что предпочитают искренне верить этим "демократам", а не думать своим умом - тоже есть у всех.
          И фейковые СМИ тоже есть всех, где выполняющие гос-заказ, где проплаченный заказ, а где просто из желания увеличить свой тираж.
          Важно постоянно давать им отпор. Эта война идёт непрерывно. Война за умы, война за то, что бы быть людьми, пусть разными, пусть в чём-то конфликтующими, но людьми. А не стадом электората. ОСТАВАЙТЕСЬ ЛЮДЬМИ! ДУМАЙТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ!
          Shurik70
          1. Злодей Сегодня, 15:35
            Цитата: Shurik70
            Я думаю, "демократы", готовые за лишний нулик на своём счете предать кого угодно

            А какая разница, один лишний нолик, два или больше, один хрен по окончательному подсчёту это будет 30 серебряных монет.
            Злодей
          2. Orionvit Сегодня, 16:07
            Цитата: Shurik70
            Мы ведь Югославии помогать так и не стали, когда их бомбили

            Кто б России тогда помог.
            Orionvit
      2. Сергей-8848 Сегодня, 14:49
        Это отнюдь не троллинг. Это перечисление бывших братушек
        Сергей-8848
        1. Сергей-8848 Сегодня, 14:49
          А нынче - гнид
          Сергей-8848
      3. Сергей-8848 Сегодня, 15:06
        Да какой уж троллинг...
        Сергей-8848
    2. Pirogov Сегодня, 12:52
      Цитата: МПК105
      Словаки нас не предадут...И Сербы не предатут...И Белорусы..И Казахи...Остальные-предадут,и не поморщатся...

      О словаках Вы нашим дедам расскажите ,они вам напомнят как словаки в вермахте уступали по численности только полякам . Об этом почему то забыли плохо ,что история нас не учит.
      Pirogov
      1. фигвам Сегодня, 13:01
        Натовские войска пройдут транзитом по Словакии с 3 по 9 июля

        Метить территорию дело не хитрое, попробуйте её отстоять.
        фигвам
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:09
          О предстоящих совместных учениях на территории Беларуси западные СМИ вопят не иначе , как об "оккупации Беларуси Россией" , хотя и знают что наши страны - союзники . А почему нет воплей об "оккупации НАТО Словакии" на основании этого транзита ? laughing
          bouncyhunter
          1. Подрезчик Сегодня, 13:16
            Паша, потому что НАТО защищает, а Россия оккупирует. Почувствуй разницу!
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:17
              Вот именно такие двойные стандарты я и имел ввиду . yes
              bouncyhunter
            2. Злодей Сегодня, 15:46
              Цитата: Подрезчик
              Паша, потому что НАТО защищает, а Россия оккупирует. Почувствуй разницу!

              Конечно оккупирует, только как то странно у нас это происходит...
              Злодей
        2. Orionvit Сегодня, 16:09
          Цитата: фигвам
          Метить территорию дело не хитрое, попробуйте её отстоять.

          А от кого они должны её отстаивать? России они на фиг не впали. Хотя если доиграются, может случится как в 45-м. Вот только оно надо?
          Orionvit
      2. Сергей-8848 Сегодня, 15:10
        Уничтожение былых идолов ведёт за собой обожествление новых. Кого Вы воздвигнете на пьедестал?
        Сергей-8848
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:53
      МПК105.
      Остальные-предадут,и не поморщатся...
      А мы им рабочии места российских граждан подсунем .И будем делать вид что всё норм в стране.Пенсию тем кто предал СССР (нарушил присягу ! am ) поднимем.Ну в общем вид что всё у нас норм делать будем.При этом ничего не делая чтобы увеличить доходы россиян.
      Наблюдатель2014
      1. Pirogov Сегодня, 12:58
        Цитата: Наблюдатель2014
        .При этом ничего не делая чтобы увеличить доходы россиян.

        Как бы не уменьшили ,а Вы губу раскатали на повышение.)))
        Pirogov
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:03
          Pirogov
          ак бы не уменьшили ,а Вы губу раскатали на повышение.)))
          laughing
          Ничего страшного.Вон Романов hi Ефрейтор чин получил.
          Волков бояться ,в лес не ходить.А карьеристом не был никогда.Как и комсомольцем.За что должен быть выгнан из своего уч.заведения к сентябрю.Путч меня "спас" в августе laughing
          Наблюдатель2014
    4. капрал Сегодня, 13:00
      О каком предательстве речь?
      Статейка о транзите войск,следующих на учения. request
      Вроде бы обычная практика, а сколько сейчас памперсов ура-патриоты поменяют fellow laughing Натовских учений испугались? Не сцыте, у нас есть Калибры и Искандеры. soldier
      капрал
      1. Смог Сегодня, 13:34
        Цитата: капрал
        Не сцыте,

        Уговорили......, не будем. Стоп, а как же естественные нужды человеческие?
        Цитата: капрал
        у нас есть Калибры и Искандеры

        Урааааааааааа!!!!!!! Даешь в каждый частный дом по Калибру!!! А у каждой многоэтажки по Искандеру!!!!! Ураааааааа!!!!!!
        Смог
    5. Spartanez300 Сегодня, 13:29
      Что то в последнее время в НАТО какое то нездоровое шевеление вблизи наших границ , видать решили попугать . А что Россию пугать пуганная уже и не раз . angry
      Spartanez300
      1. Злодей Сегодня, 15:57
        Цитата: Spartanez300
        видать решили попугать. А что Россию пугать пуганная уже и не раз .

        Память у них это, с кем то другим спит. Пора бы уже на носу зарубить, что из России с такого "перепугу" и танки полезть могут.
        Злодей
    6. сибиралт Сегодня, 13:37
      Была Словакия. Стала транзитом для НАТОвских сапог.
      сибиралт
      1. Masya Masya Сегодня, 14:00
        Цитата: сибиралт
        Была Словакия. Стала транзитом для НАТОвских сапог.

        вся европа один сплошной транзит... я бы сказала ...перевалочная база...
        Masya Masya
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:53
    Будем сильными и щедрыми - будем всем приятны, и дружить с нами будут взахлёб. Сильными становимся, а щедрыми - ну уж хватит...
    А насчёт учений - посмотрим, научится ли взаимодействовать разношерстное воинство "по стандартам НАТО". Не передавили бы друг друга... Ну и на быстроту развертывания поглядим.
    Горный стрелок
    1. Подрезчик Сегодня, 13:02
      Да нормально пройдут колоннами, свернут пару столбов, передавят пару-тройку легковушек и т.д. Надо ждать новостей!
      Подрезчик
  3. viktor. Сегодня, 12:55
    В гейропе со второй мировой войны иностранные армии с цветочками встречают и проважают laughing
    viktor.
  4. askme Сегодня, 12:58
    ДурачкИ. Ну нечем серьезно атаковать ДНР у Порошенко, нет сил - ни моральных, ни материальных. А если эти хлопчики полезут, то против ВДВ наших и т.д. - ничего не светит - даже отступить никто не даст. А НАТО мандат на войну с Россией на Украине не получало, нет на это механизмов. Истерики от Путина они не дождутся. Если в Сирии наш Хмеймим в замес попадет между Сирией, Ираном и США с Израилем, могут добиться мобилизации ЮВО, но тогда за Порошенко я и ломаного гроша не дам...
    askme
    1. Смог Сегодня, 13:38
      Стратег, чес слово - стратег..... soldier
      Смог
      1. Подрезчик Сегодня, 14:23
        Константин, приветствую! Хорош прикалываться, я тут прочитал- начал думать: памперсов от внучки не осталось, может где завалялся....
        Подрезчик
        1. Смог Сегодня, 14:30
          Приветствую! soldier drinks Да где я прикалываюсь то ? Александр, я на полном так сказать сурьезе. Оценил глыбокие стратегические замыслы оратора по достоинству, ну и того- высказал свое восхищение.
          Правда не допонял, причем тут Сербия, Потрох и ЛДНР, но это ничего,подучусь, нваерстаю. Какие наши годы.. А насчет памперсов надо тоже подсуетиться,а то мал ли чего. Тоже надо младшей позвонить, может остались от внуки?.Ну а нет, так скоренько в аптеку
          Смог
          1. Подрезчик Сегодня, 14:34
            Ну, все правильно!!!! good
            Подрезчик
  5. Masya Masya Сегодня, 13:56
    чего то болтается этот транзит там сям... упаковать и отправить.... в путь без адреса...
    Masya Masya
  6. sauvage Сегодня, 15:34
    В течение будущей недели через нашу территорию должны проследовать 25 автоколонн и один железнодорожный состав подразделений армий государств – членов НАТО – союзников Словакии по Североатлантическому альянсу,...... это учения - репетируют переброску войск из Западной части НАТО во время вторжения в Россию.
    sauvage
  7. Приговор Сегодня, 15:56
    Это не "транзит" никакой, это нас убивать тренируются. И не нужно насмехаться, ёрничать и веселиться. Коллективный Запад опять начал собирать коалицию против нас, на этот раз ещё более большую, чем в прошлый. Они этим занимаются с времён Наполеона, и 2 раза им вполне удалось нанести нам определённые поражения: вспоминаем Крымскую и Первую Мировую войны. И обе войны были выйграны только благодаря внутренним потрясениям внутри страны. Вы думаете урок Западом не выучен? Он, на самом деле, очень прост: Военная победа над Россией возможна... но, только совместно с ударом по высшему руководству внутри страны. А репетиции таких ударов у нас идут, между прочим, если кто не заметил, с 2012 года. В стране вполне легально действует ВРАЖДЕБНАЯ сеть, состоящая из граждан нашей собственной страны и то, что они преймущественно этнически принадлежат к другой национальности, ничуть не уменьшает её опасности. Тут уместно вспомнить 1917, когда кучка людей устроила фактически геноцид русских под видом социальной революции от имени того народа, к которому она никак не принадлежала. Правда их потомки и последователи умудрились сделать так, что этот факт в нашей стране как бы не замечается, но тем не менее, он имеет место быть.
    А теперь делаем выводы, господа-товарищи. Внутренняя сеть готова, по нашим границам идут тренировки к внешнему вторжению. На Западе, как и перед любой войной, обывателю усиленно промывают мозг на предмет "враждебности" России. Часы Войны запущены и её начало лишь дело времени. Какого? Я думаю об этом более точно может сказать только тот, кто на Западе руководит этим "движением народов", а именно алигархический англо-саксонский и еврейский капиталы.
    Приговор
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