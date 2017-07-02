Натовские войска пройдут транзитом по Словакии с 3 по 9 июля

В течение будущей недели через нашу территорию должны проследовать 25 автоколонн и один железнодорожный состав подразделений армий государств – членов НАТО – союзников Словакии по Североатлантическому альянсу,

Кроме того, специальным поездом будут направлены (участвующие в учениях) военнослужащие и техника словацких ВС,