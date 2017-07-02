Украинское консульство запросило информацию по делу задержанного в Италии военнослужащего
Консул Украины в Милане обратился в суд города Павия с ходатайством о предоставлении информации об основаниях задержания украинского бойца Виталия Маркива, передает РИА Новости сообщение департамента консульской службы МИД Украины.
По данным Нацгвардии Украины, Маркива задержали в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Рокелли вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. В то время Маркив служил в батальоне Кульчицкого на должности замкомвзвода.
«В связи с задержанием в Италии гражданина Украины В. Маркива генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г. Павия с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить В. Маркива в учреждении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 года по его делу», – говорится в релизе.
В департаменте отметили также, что консул «установил контакт с адвокатом задержанного и согласовал алгоритм дальнейших действий».
Дело Маркива взято консульской службой Украины на особый контроль.
Напомним, в мае 2014-го под Славянском, в селе Андреевка, в результате минометного обстрела были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин России Андрей Миронов. Позднее было установило, что итальянского репортера, который снимал документальный фильм о событиях в Донбассе, обстреляли намеренно.
По данным Нацгвардии Украины, Маркива задержали в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Рокелли вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. В то время Маркив служил в батальоне Кульчицкого на должности замкомвзвода.
«В связи с задержанием в Италии гражданина Украины В. Маркива генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г. Павия с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить В. Маркива в учреждении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 года по его делу», – говорится в релизе.
В департаменте отметили также, что консул «установил контакт с адвокатом задержанного и согласовал алгоритм дальнейших действий».
Дело Маркива взято консульской службой Украины на особый контроль.
Напомним, в мае 2014-го под Славянском, в селе Андреевка, в результате минометного обстрела были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин России Андрей Миронов. Позднее было установило, что итальянского репортера, который снимал документальный фильм о событиях в Донбассе, обстреляли намеренно.
Использованы фотографии: AP Photo / Pool
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