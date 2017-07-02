16:14 02 июля

Украинское консульство запросило информацию по делу задержанного в Италии военнослужащего

Консул Украины в Милане обратился в суд города Павия с ходатайством о предоставлении информации об основаниях задержания украинского бойца Виталия Маркива, передает РИА Новости сообщение департамента консульской службы МИД Украины.


Паспорт убитого на Украине журналиста Андреа Рокелли.

По данным Нацгвардии Украины, Маркива задержали в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Рокелли вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. В то время Маркив служил в батальоне Кульчицкого на должности замкомвзвода.


«В связи с задержанием в Италии гражданина Украины В. Маркива генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г. Павия с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить В. Маркива в учреждении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 года по его делу», – говорится в релизе.

В департаменте отметили также, что консул «установил контакт с адвокатом задержанного и согласовал алгоритм дальнейших действий».

Дело Маркива взято консульской службой Украины на особый контроль.

Напомним, в мае 2014-го под Славянском, в селе Андреевка, в результате минометного обстрела были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин России Андрей Миронов. Позднее было установило, что итальянского репортера, который снимал документальный фильм о событиях в Донбассе, обстреляли намеренно.

Документы и личные вещи российского переводчика Андрея Миронова и итальянского журналиста Андреа Рокелли.


Использованы фотографии: AP Photo / Pool
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Комментарии 21

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  1. Spartanez300 Сегодня, 14:51
    Каждый кто служил и служит в рядах ВСУ в так называемой зоне "АТО" преступник , арестовывать можно любого не ошибешься каждый в чем нибудь замаран .
    Spartanez300
    1. vovanpain Сегодня, 14:58
      Виновен отвечай утырок,вот кто ответит за смерть тысяч мирных людей на Донбассе. negative
      vovanpain
      1. ЛукичЪ Сегодня, 15:21
        Цитата: vovanpain
        вот кто ответит за смерть тысяч мирных людей на Донбассе.

        вся фишистско бандеровская влать в куеве
        ЛукичЪ
        1. Тралл Сегодня, 15:28
          Побратимы арестованного посольство Италии в Киеве уже обложили покрышками? smile
          Тралл
      2. 210окв Сегодня, 15:42
        Ну что,"награда" нашла своего героя?Жаль что не пуля...
        Цитата: vovanpain
        Виновен отвечай утырок,вот кто ответит за смерть тысяч мирных людей на Донбассе. negative
        210окв
    2. сибиралт Сегодня, 15:25
      А чего молчит на СК? Уголовное дело наверняка есть. Может получить два срока.
      сибиралт
  2. Zibelew Сегодня, 14:51
    Безвиз работает. Хоть одного скакуна стреножили славные жители Европы.
    Zibelew
  3. Подрезчик Сегодня, 14:53
    А нормальный замкомвзвода. Повоевал немножко, денюжка завелась чтобы в Европу свалить из дурдома, и живет себе припеваючи...Убивают для собственной красивой жизни! Нелюди...
    Подрезчик
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:59
      Консульство Украины явно собирается выгораживать этого "хероя" . Посмотрим что из этого выйдет .
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 15:06
        Так Не честно......Надо подождать.......................................М
        ало-мало....................................
        МПК105
        1. cniza Сегодня, 16:04
          Цитата: bouncyhunter
          Консульство Украины явно собирается выгораживать этого "хероя" . Посмотрим что из этого выйдет .


          Будут пытаться , но боюсь это не тот случай , да и наш СК должен подключиться.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:08
            Именно поэтому я и писал , что будем посмотреть . wink
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 16:11
              Думаю в ближайшее время все прояснится , а для скакунов начнется период расплаты за все деяния , как говорится - первый пошёл.
              cniza
      2. Masya Masya Сегодня, 15:38
        Паша, приветик! love
        Цитата: bouncyhunter
        выгораживать этого "хероя" .

        своё . оно теплее греет... ой, тепленькая пошла... lol
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:45
          Здравствуй , Мариша ! hi love Лучше бы это "своё" и ему подобные грели на пару метров ниже земной поверхности . bully
          bouncyhunter
          1. Masya Masya Сегодня, 15:54
            Цитата: bouncyhunter
            Здравствуй , Мариша ! hi love Лучше бы это "своё" и ему подобные грели на пару метров ниже земной поверхности . bully

            как,ты, культурно выражаешься.... ЗАКОПАТЬ на фиг и чем глубже, тем лучше...
            Masya Masya
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:08
              Марина , неделя в бане научила меня выбирать выражения по-дипломатичнее . wink
              bouncyhunter
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:56
    Что, "це Эуропа" - тут вам не здесь. Военные преступления НЕ ИМЕЮТ СРОКА ДАВНОСТИ.
    А итальянская прокуратура, похоже, на СУГС не поведётся.
    Горный стрелок
    1. Masya Masya Сегодня, 15:31
      Цитата: Горный стрелок
      тут вам не здесь

      и вам не тут... ни одной фамилии хохлятской не увидела... wink
      Masya Masya
  5. perepilka Сегодня, 14:59
    Антонина МВД Скакуасии уже сказала, что это происки мocкaльcкой, только я не понял, руки, или ноги belay
    Хотя, пофиг. У СК РФ много...
    perepilka
  6. Ирек Сегодня, 15:37
    Это только начало , трудновато их будет из схронов выковыривать. .. Ф
    Ирек
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