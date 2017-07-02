16:14 02 июля

За сутки иракские военные уничтожили в Мосуле около 80 боевиков

Иракские военнослужащие в ходе операции по освобождению западных кварталов Мосула уничтожили за прошедшие сутки около 80-ти боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение командующего федеральной полицией Ирака Раида Шакера.



В субботу сообщалось, что правительственные силы освободили от террористов район Баб Джадид, а также Железный мост, район рынка аль-Арбиа и район Аш-Шифа в западном Мосуле.


По словам Шакера, военным также удалось задержать несколько десятков боевиков, пытавшихся выйти из города под видом беженцев.

Содействие жителей позволило нам задержать десятки боевиков, пытавшихся скрыться под видом беженцев, сказал он,
добавив, что террористическая группировка в Мосуле «полностью разбита», и войскам удастся занять оставшиеся кварталы «в считанные часы».

Напомним, в четверг представитель западной коалиции Райан Дилон заявил, что «о полном освобождении города Мосул будет объявлено в течение нескольких дней».

Иракская армия проводит операцию по освобождению Мосула при поддержке сил западной коалиции с октября 2016 года.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
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Комментарии 2

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  1. 210окв Сегодня, 15:59
    Если бы они их так крошили года три назад..А то оставляли города вместе с техникой,толпами шли на службу в ИГ..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 16:03
      Теперь бы границу с Сирией восстановить, чтобы коалиция не шастала туда - сюда.
      сибиралт
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