«Синьхуа»: пуск носителя «Чанчжэн-5» завершился неудачей
Пуск самой мощной на данное время китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») прошёл сегодня неудачно, передает РИА Новости сообщение агентства «Синьхуа».
Ранее представители космодрома Вэньчан в провинции Хайнань сообщили о благоприятной погоде для пуска ракеты. А несколько часов назад в СМИ появились сообщения об успешном запуске ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с телекоммуникационным спутником «Шицзянь-18».
Согласно информации агентства, «проблемы появились вскоре после пуска». О каких именно неполадках идет речь, не уточняется. Нет пока и комментариев от официальных лиц.
Это второй пуск для тяжелых ракет-носителей серии «Чанчжэн-5».
Предыдущий (первый из шести) телекоммуникационный спутник «Шицзянь» был выведен на орбиту в середине апреля с помощью носителя «Чанчжэн-3B».
Группировка указанных спутников предназначена для обеспечения скоростного интернета на транспорте, в том числе в самолетах и поездах.
«Чанчжэн-5» – китайская ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 м, диаметр основной ступени – 5 м. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза.
Ранее представители космодрома Вэньчан в провинции Хайнань сообщили о благоприятной погоде для пуска ракеты. А несколько часов назад в СМИ появились сообщения об успешном запуске ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с телекоммуникационным спутником «Шицзянь-18».
Согласно информации агентства, «проблемы появились вскоре после пуска». О каких именно неполадках идет речь, не уточняется. Нет пока и комментариев от официальных лиц.
Это второй пуск для тяжелых ракет-носителей серии «Чанчжэн-5».
Предыдущий (первый из шести) телекоммуникационный спутник «Шицзянь» был выведен на орбиту в середине апреля с помощью носителя «Чанчжэн-3B».
Группировка указанных спутников предназначена для обеспечения скоростного интернета на транспорте, в том числе в самолетах и поездах.
«Чанчжэн-5» – китайская ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 м, диаметр основной ступени – 5 м. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза.
Использованы фотографии: Global Look Press/Zhang Wenjun
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