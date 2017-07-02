20:17 02 июля

«Синьхуа»: пуск носителя «Чанчжэн-5» завершился неудачей

Пуск самой мощной на данное время китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») прошёл сегодня неудачно, передает РИА Новости сообщение агентства «Синьхуа».



Ранее представители космодрома Вэньчан в провинции Хайнань сообщили о благоприятной погоде для пуска ракеты. А несколько часов назад в СМИ появились сообщения об успешном запуске ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с телекоммуникационным спутником «Шицзянь-18».


Согласно информации агентства, «проблемы появились вскоре после пуска». О каких именно неполадках идет речь, не уточняется. Нет пока и комментариев от официальных лиц.

Это второй пуск для тяжелых ракет-носителей серии «Чанчжэн-5».

Предыдущий (первый из шести) телекоммуникационный спутник «Шицзянь» был выведен на орбиту в середине апреля с помощью носителя «Чанчжэн-3B».

Группировка указанных спутников предназначена для обеспечения скоростного интернета на транспорте, в том числе в самолетах и поездах.

«Чанчжэн-5» – китайская ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 м, диаметр основной ступени – 5 м. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза.

Использованы фотографии: Global Look Press/Zhang Wenjun
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Комментарии 44

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  1. 210окв Сегодня, 17:03
    Ну,не только у нас косяки.Я не злорадствую,но китайцы явно в космос идут семимильными шагами.Правда стартовали они на нашем заделе.
    210окв
    1. Владимир 38 Сегодня, 17:06
      Да хоть и не правильно радоваться, но становится спокойнее как то..)
      Владимир 38
      1. Тралл Сегодня, 17:11
        Все потому, что ракета китайской сборки smile
        И названия нужно поскромнее выбирать. Например, "Средняя прогулка - 0,5"...
        Тралл
        1. 210окв Сегодня, 17:26
          Мне вспомнился фильм с Луи де Фюнесом..Большая прогулка
          .
          Цитата: Тралл
          Все потому, что ракета китайской сборки smile
          И названия нужно поскромнее выбирать. Например, "Средняя прогулка - 0,5"...
          210окв
        2. Семен Семеныч Сегодня, 17:43
          Цитата: Тралл
          "Средняя прогулка - 0,5"

          Вторая 0,5 все испортила yes
          Семен Семеныч
        3. vasilev Сегодня, 19:11
          Цитата: Тралл
          И названия нужно поскромнее выбирать.

          С этим согласен,слишком громкие названия давать не надо.У нас например была ракета с громким названием Царь-ракета,так и не полетевшая в космос.Да и кроме космоса,Царь-бомба,никогда никого не бомбившая,Царь-танк,накрывшийся при испытаниях,никогда не стрелявшая Царь-пушка и не звонивший Царь-колокол.
          vasilev
    2. сибиралт Сегодня, 17:19
      М-да. Не такой уж великий этот поход. winked
      сибиралт
  2. VadimSt Сегодня, 17:05
    Великий поход не состоялся по причине отсутствия конструктора по фэн шею - забыли купить у Незалежной гарантии на приобретенную документацию!
    VadimSt
    1. п-к Опарышев Сегодня, 18:33
      Да, украинских конструкторов будут отлавливать по одному и заставлять объяснять по китайски причину взрыва.
      п-к Опарышев
  3. Горный стрелок Сегодня, 17:07
    Китайское - значит отличное! Отличное от других wassat
    Горный стрелок
    1. Pirogov Сегодня, 17:49
      Цитата: Горный стрелок
      Китайское - значит отличное! Отличное от других

      Плохо другое уж слишком быстро китайцы учатся.
      Pirogov
      1. лысова Сегодня, 20:03
        Вот это в точку - они сопли не жуют, исправляя ошибки.
        лысова
  4. Zibelew Сегодня, 17:08
    Да она вся собрана из китайских комплектующих no
    Zibelew
    1. san4es Сегодня, 17:25
      Цитата: Zibelew
      Да она вся собрана из китайских комплектующих no

      ...Но дело было не в бабине
      san4es
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:46
        Цитата: san4es
        Но дело было не в бабине

        Дятелок сидел в кабине . wink
        bouncyhunter
        1. san4es Сегодня, 18:18
          Дело было не в бабине,
          Синьхуа сидел в кабине
          san4es
          1. cniza Сегодня, 18:21
            "Поцелуй же горячо" , у всех бывают неудачи , не ошибается только тот . кто ничего не делает.
            cniza
            1. san4es Сегодня, 18:29
              ...Да-я не злорадствую stop ...Просто не грущу yes
              ...И так депресняков на сайте, хоть попой жуй am
              san4es
              1. cniza Сегодня, 18:36
                Так и я не злорадствую , а тоже борюсь со всепрапальщиками. yes
                cniza
                1. Mestny Сегодня, 18:49
                  С какими? Китайскими?
                  Так тут только наши про Россию плачут. Зато про других - ни слова. " Бывают ошибки", "семимильными шагами".
                  Mestny
                  1. cniza Сегодня, 18:52
                    Цитата: Mestny
                    С какими? Китайскими?


                    С любыми.
                    cniza
                2. samoletil18 Сегодня, 19:28
                  Цитата: cniza
                  Так и я не злорадствую , а тоже борюсь со всепрапальщиками. yes

                  Что-то ракета сильно смахивает на российскую wassat
                  samoletil18
  5. Стабилиози Сегодня, 17:13
    можно и удачи пожелать, в дальнейшем...
    Стабилиози
  6. Вздринчер Сегодня, 17:17
    Цитата: 210окв
    Ну,не только у нас косяки.Я не злорадствую,но китайцы явно в космос идут семимильными шагами.Правда стартовали они на нашем заделе.

    Они на нем и летают украина им периодически продает технологии космические А они их за свои ноу хау выдают
    Китайцы неспособны самостоятельно ни чего придумать окромя пороха))) Это факт Копировать причем беспардонно Это да! Но только все что скопировано то это все КИТАЙСКОЕ!!!! По надежности
    Касательно конфуза с пуском ракеты Так это космос! У все такое происходит периодически Кто туда ракеты пущает
    Вздринчер
    1. vpk72 Сегодня, 19:19
      да не придумывали они никакого пороха
      vpk72
  7. DEZINTO Сегодня, 17:17
    Кого-то ответственного расстреляют ракетами поменьше laughing
    DEZINTO
  8. donavi49 Сегодня, 17:18
    Пишут что во второй ступени аномальные отклонения в работе - поэтому и неудача. На видео - старт вроде нормально.
    donavi49
    1. alfa19638 Сегодня, 17:31
      съёмка отличная , размещение камер - здорово !
      alfa19638
  9. Вздринчер Сегодня, 17:20
    Цитата: Zibelew
    Да она вся собрана из китайских комплектующих no


    Вот только ни как "умные" и трудолюбивые китайцы Не могут чертежи атомной подлодки ни где достать)))) И современные лодки им ни кто не предлагает Что бы копирнуть))) Украина им тоже не в помощь по этому вопросу Это не космос
    Вздринчер
    1. Vita VKO Сегодня, 17:46
      Цитата: Вздринчер
      Вот только

      Кроме Китая и России сознательно и последовательно противостоять усилиям США и ЕС по дестабилизации мирового порядка и созданию "управляемого террористами хаоса" ни одна страна не решится. Поэтому российская и китайские экономики должны быть интегрированы, а армии по своим боевым и технологическим возможностям находится на одном уровне.
      Vita VKO
    2. 73bor Сегодня, 18:03
      В 70-х вроде у китайцев лодка погибла ,а там все конструкторы по АПЛ вот и не могут!
      73bor
  10. Горный стрелок Сегодня, 17:21
    Тоже молотком тензодатчики вверх ногами загоняли?
    Горный стрелок
  11. Одиссей Сегодня, 17:22
    Очень жаль.Китайская лунная программа может уйти по срокам вправо.Будем надеяться быстро решат проблему с второй ступенью.
    Одиссей
  12. polev66 Сегодня, 17:25
    бедные китайские космонавты... как же у них подгорать будет то самое место, когда они в космос стартовать на своих ракетах начнут
    polev66
  13. Старый26 Сегодня, 17:46
    Цитата: polev66
    бедные китайские космонавты... как же у них подгорать будет то самое место, когда они в космос стартовать на своих ракетах начнут

    А они на чьих сейчас стартуют? На украинских? Или российских?

    Цитата: Вздринчер
    Не могут чертежи атомной подлодки ни где достать

    Им своих атомных лодок не хватает?
    Старый26
  14. Роман 11 Сегодня, 18:05
    Больше интересует не этот неудачный запуск, а то что против китайцев вводят! санкции. Против 2-х граждан и компании, за связь с кндровцами.
    Роман 11
  15. 3vs Сегодня, 18:10
    Печально, но не более.
    Для России это был бы удар, но для Китая с его количеством населения и денег это несущественно...
    Следующий пуск будет удачнее...
    3vs
  16. ланс Сегодня, 18:12
    интересно, компановка ангары. со второй ступенью справятся быстро. может с целью удешевления ангару заказать у кнр?
    ланс
  17. LÄRZ Сегодня, 18:16
    Как говорят в науке: "Отрицательный результат- тоже результат". Дороговасто, правда, это обучение на своих ошибках обходится, но тут уж ничего не поделать.
    LÄRZ
  18. Старый Хрен Сегодня, 19:07
    «Синьхуа»: пуск носителя «Чанчжэн-5» завершился неудачей

    Слава тебе, Господи!
    Старый Хрен
  19. vpk72 Сегодня, 19:29
    Компоновочно носитель полностью аналогичен РН Энергия(кислород керосин в 4х боковых ускорителях, кислород-водород в центральном блоке).только меньше по размерам
    Но китайцы сдвинули нумерацию -
    1ю ступень назвали ускорителями,
    2ю ступень назвали 1ой ступенью.
    vpk72
  20. vpk72 Сегодня, 19:30
    водород на нижней ступени конечно бред
    очень сильные потери импульса.
    уровень моря: 310 с
    вакуум: 426 с
    Данные именно для «Чанчжэн-5»
    vpk72
  21. Вздринчер Сегодня, 19:39
    Цитата: Vita VKO
    Цитата: Вздринчер
    Вот только

    Кроме Китая и России сознательно и последовательно противостоять усилиям США и ЕС по дестабилизации мирового порядка и созданию "управляемого террористами хаоса" ни одна страна не решится. Поэтому российская и китайские экономики должны быть интегрированы, а армии по своим боевым и технологическим возможностям находится на одном уровне.


    Ага видим как они противостоят Китайченок метнулся к Трампу чуть ли не на следующий день после вступления в президенство Клястся в дружбе против России
    А по поводу армии китайской Так она создана исключительно для наведения порядка внутри страны Если вдруг чО взбунтуются Потому как ни кому и в страшном сне с Китаем воевать в голову не прийдет Представляете что потом делать с таким количеством пленных lol
    Вздринчер
  22. dojjdik Сегодня, 19:46
    ну у нас пока с китайцами неплохо а вот у вас с Ираном и Сирией хреновато
    dojjdik
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