Представительства Нового банка развития БРИКС откроются во всех странах организации

Первый региональный офис создается в Йоханнесбурге в Южной Африке. Последующие региональные офисы по мере необходимости будут открыты в Бразилии, России и Индии. Второй региональный офис будет учрежден в Бразилии,

Новый банк развития был создан в качестве глобального финансового института развития, и к 2021 году это видение будет отражать состав его членов. К тому времени страны с разным уровнем развития, разного размера присоединятся к банку, расширяя его охват до всех регионов мира в сбалансированной манере,