Представительства Нового банка развития БРИКС откроются во всех странах организации
Новый банк развития (НБР) БРИКС откроет региональные представительства в ЮАР, Бразилии, России и Индии, передает РИА Новости .
Совет управляющих НБР 30 июня одобрил финальный вариант стратегии развития на 2017-2021 годы.
Планируется, что к 2021 году к банку присоединится множество разных стран, тем самым расширив географию его охвата «до всех регионов мира».
НБР «будет расширяться постепенно, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на механизм функционирования и принятия решений института», отмечается в документе.
Предполагается, что «новые страны-участницы повысят роль банка на международной арене, диверсифицируют кредитный портфель, укрепят кредитный рейтинг, а также увеличат базу капитала и финансовые возможности НБР».
Агентство напоминает, что Новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Его штаб-квартира находится в Шанхае. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне $ 100 млрд. Главной задачей НБР является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.
Совет управляющих НБР 30 июня одобрил финальный вариант стратегии развития на 2017-2021 годы.
Первый региональный офис создается в Йоханнесбурге в Южной Африке. Последующие региональные офисы по мере необходимости будут открыты в Бразилии, России и Индии. Второй региональный офис будет учрежден в Бразилии,говорится в документе.
Планируется, что к 2021 году к банку присоединится множество разных стран, тем самым расширив географию его охвата «до всех регионов мира».
Новый банк развития был создан в качестве глобального финансового института развития, и к 2021 году это видение будет отражать состав его членов. К тому времени страны с разным уровнем развития, разного размера присоединятся к банку, расширяя его охват до всех регионов мира в сбалансированной манере,говорится в стратегии финансового института.
НБР «будет расширяться постепенно, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на механизм функционирования и принятия решений института», отмечается в документе.
Предполагается, что «новые страны-участницы повысят роль банка на международной арене, диверсифицируют кредитный портфель, укрепят кредитный рейтинг, а также увеличат базу капитала и финансовые возможности НБР».
Агентство напоминает, что Новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Его штаб-квартира находится в Шанхае. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне $ 100 млрд. Главной задачей НБР является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.
Использованы фотографии: smart-lab.ru
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