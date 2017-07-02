20:15 02 июля

Представительства Нового банка развития БРИКС откроются во всех странах организации

Новый банк развития (НБР) БРИКС откроет региональные представительства в ЮАР, Бразилии, России и Индии, передает РИА Новости .



Совет управляющих НБР 30 июня одобрил финальный вариант стратегии развития на 2017-2021 годы.


Первый региональный офис создается в Йоханнесбурге в Южной Африке. Последующие региональные офисы по мере необходимости будут открыты в Бразилии, России и Индии. Второй региональный офис будет учрежден в Бразилии,
говорится в документе.

Планируется, что к 2021 году к банку присоединится множество разных стран, тем самым расширив географию его охвата «до всех регионов мира».

Новый банк развития был создан в качестве глобального финансового института развития, и к 2021 году это видение будет отражать состав его членов. К тому времени страны с разным уровнем развития, разного размера присоединятся к банку, расширяя его охват до всех регионов мира в сбалансированной манере,
говорится в стратегии финансового института.

НБР «будет расширяться постепенно, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на механизм функционирования и принятия решений института», отмечается в документе.

Предполагается, что «новые страны-участницы повысят роль банка на международной арене, диверсифицируют кредитный портфель, укрепят кредитный рейтинг, а также увеличат базу капитала и финансовые возможности НБР».

Агентство напоминает, что Новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Его штаб-квартира находится в Шанхае. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне $ 100 млрд. Главной задачей НБР является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Использованы фотографии: smart-lab.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 47

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  1. Владимир 38 Сегодня, 18:08
    Из всех стран БРИКС, только Китай с Индией на плаву... Им и тащить..
    Владимир 38
    1. Тралл Сегодня, 18:15
      Пойду тогда кредит у них возьму на тематическую жилеточку.
      А то лето прохладное, с дивана на кухню(там форточка постоянно открыта) за чаем между постами ходить smile
      Тралл
      1. LÄRZ Сегодня, 18:22
        Вот это жилеточка! Класс! Как это у В. Высоцкого: "...на нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьёт".
        LÄRZ
    2. Вас Влад Сегодня, 18:24
      Цитата: Владимир 38
      Из всех стран БРИКС, только Китай с Индией на плаву... Им и тащить..

      Вот коротко в видео:

      Вас Влад
      1. Владимир 38 Сегодня, 18:39
        Что эти страны выпускают? Если коротко, задайте себе вопрос и вы поймете, что это мечты, далекие от реальности.. Без производства и технологий не будет развития, а особенно, если ты при этом доллары покупаешь.
        Владимир 38
        1. Вас Влад Сегодня, 18:40
          А тут не коротко)
          Вас Влад
  2. Irokez Сегодня, 18:08
    Лиха беда начало. Главное продолжать задуманное и не оглядываться на партнёров с палкой.
    Нужно своё развивать и независимое в этом и есть будущее на основе своего и независимого.
    только Китай с Индией на плаву

    А мы, что на дне или уже в небе?
    Начали так надо тянуть как бы не было трудно - это окупаемо в будущем. Пора понять, что будущее делается сегодня.
    Irokez
    1. Владимир 38 Сегодня, 18:15
      Цитата: Irokez
      А мы, что на дне или уже в небе?

      Мы к дну приближаемся, резервный фонд уже стремиться к нулю. Еще год-два и привет 90-е.
      Владимир 38
      1. Irokez Сегодня, 18:19
        Цитата: Владимир 38
        Еще год-два и привет 90-е

        А вы знаете, что за такое уныние и пессимизм с мягкотелостью в трудные времена наказывали.
        Я конечно не тиран, но советую подумать над сказанным и научиться и по своей воле зарядиться или научиться оптимизму.
        Irokez
        1. Владимир 38 Сегодня, 18:34
          Цитата: Irokez
          Я конечно не тиран, но советую подумать над сказанным и научиться и по своей воле зарядиться или научиться оптимизму.

          Оптимизм - это хорошо, я себя считаю реалистом. И вот почему;
          - команда, которая управляет страной уже более 17 лет, так и не смогла построить экономику, которая не зависит от природных ресурсов. И вообще на мой взгляд, ничего не сделала, для лучшей жизни своего народа. Занимаются позерством, самопиаром и обещаниями. 15 лет я был оптимистом, но теперь он закончился).
          Цитата: Irokez
          А вы знаете, что за такое уныние и пессимизм с мягкотелостью в трудные времена наказывали.

          Да знаю, это было, когда вождь в одной шинели ходил, дети его на фронте были, а не в англии.. и была идея.. Сейчас есть идея? Потерпеть, ради того, что бы Миллер,Сечин и иже с ними еще на миллиард богаче стали? Вы потерпите, но денег нет..
          Владимир 38
        2. капрал Сегодня, 18:35
          Цитата: Irokez
          зарядиться или научиться оптимизму

          Оптимизмом сыт не будешь.
          капрал
          1. Irokez Сегодня, 20:04
            Цитата: капрал
            Оптимизмом сыт не будешь.

            Оптимизм - это ложка в руках (инструмент как и удочка). Остальное сами найдёте, чем насытится.
            Irokez
      2. Masya Masya Сегодня, 18:47
        Цитата: Владимир 38
        Еще год-два и привет 90-е.

        у всё так плохо?
        Masya Masya
        1. Комментарий был удален.
        2. Владимир 38 Сегодня, 18:53
          Цитата: Masya Masya
          Цитата: Владимир 38
          Еще год-два и привет 90-е.

          у всё так плохо?

          На мой взгляд, да, ничего хорошего.., но это само по себе не так плохо, как то, что ничего не делается и даже не планируется, что бы изменить ситуацию..
          Владимир 38
          1. Masya Masya Сегодня, 18:58
            не поверю, что Вы сидите и ждете, когда Вам всё принесут на блюдечке с голубой каемочкой... наверное, хочется верить, маленько руки для своего благополучия приложили...
            Masya Masya
            1. Владимир 38 Сегодня, 18:59
              Цитата: Masya Masya
              не поверю, что Вы сидите и ждете, когда Вам всё принесут на блюдечке с голубой каемочкой... наверное,

              Это призыв?))))
              Владимир 38
              1. Masya Masya Сегодня, 19:05
                Цитата: Владимир 38
                Это призыв?))))

                это жизнь! wink
                Masya Masya
            2. Владимир 38 Сегодня, 19:14
              Цитата: Masya Masya
              не поверю, что Вы сидите и ждете, когда Вам всё принесут на блюдечке с голубой каемочкой... наверное, хочется верить, маленько руки для своего благополучия приложили...

              Да у меня всё благополучно .. пока.. Почему все смотрят только на свое благополучие, а на тех, кто не в состоянии его добиться всем плевать? Ведь оно( не благополучие) может и коснутся каждого, имею ввиду старость, здоровье и т.д. От этого ни кто не застрахован и об этом должно заботиться гос-во. Иначе зачем такое гос-во? Только для того, что бы обдирать налогами?
              Владимир 38
              1. Masya Masya Сегодня, 19:22
                Вы, знаете что им нужно? Вы, в частности, их спросили, что так ратуете?
                Masya Masya
                1. Владимир 38 Сегодня, 19:35
                  Цитата: Masya Masya
                  Вы, знаете что им нужно? Вы, в частности, их спросили, что так ратуете?

                  А вы даже не знаете что им нужно)))? О чём тогда разговор.
                  Владимир 38
                  1. Masya Masya Сегодня, 19:43
                    Цитата: Владимир 38
                    А вы даже не знаете что им нужно)))? О чём тогда разговор.

                    прикольно, действительно о чем разговор?
                    Цитата: Владимир 38
                    Почему все смотрят только на свое благополучие, а на тех, кто не в состоянии его добиться всем плевать? Ведь оно( не благополучие) может и коснутся каждого, имею ввиду старость, здоровье и т.д. От этого ни кто не застрахован и об этом должно заботиться гос-во. Иначе зачем такое гос-во? Только для того, что бы обдирать налогами?

                    Вам на баррикады , униженных и обделенных спасать... но что-то мне подсказывает, Вы с кресла попу то не поднимете...
                    и извините, если что... love
                    Masya Masya
                    1. Владимир 38 Сегодня, 19:50
                      Цитата: Masya Masya
                      и извините, если что...

                      Можете не извинятся)) На баррикады я не пойду, это так..
                      Цитата: Masya Masya
                      Вам на баррикады , униженных и обделенных спасать..

                      Жизнь интересная штука.. Вы очень скоро и совсем неожиданно, можете попасть в эту категорию)) удачи Вам)
                      Владимир 38
                      1. Masya Masya Сегодня, 19:55
                        Цитата: Владимир 38
                        удачи Вам)

                        спасибо , Владимир! удача мне не помешает! love
                        Masya Masya
    2. Vita VKO Сегодня, 18:26
      Цитата: Irokez
      Главное

      Перестроить мировую экономику так что бы уйти от американского доллара и евро.
      Vita VKO
      1. Irokez Сегодня, 18:48
        Цитата: Vita VKO
        Цитата: Irokez
        Главное
        Перестроить мировую экономику так что бы уйти от американского доллара и евро.

        Правильно мыслите товарищ.

        15 лет я был оптимистом, но теперь он закончился

        Короче Вы сдулись. Понимаю не все до финиша доходят.

        Потерпеть, ради того, что бы Миллер,Сечин и иже с ними еще на миллиард богаче стали?

        В этих словах угадывается зависть перед теми кто богат и кто дальше богатеет. Да именно зависть и не надо это отрицать спросите у самого себя у сердца "откуда такие мысли" и не обманывая самого себя (кстати нельзя самого себя обманывать - это очень вредно для будущего) и честно признайте это.
        Но я Вам могу сказать, что надо делать при таких мыслях (если зависть подавите). Делайте, что надо и что зависит от вас, а дальше будет, что будет. Всё.
        Irokez
        1. Владимир 38 Сегодня, 18:57
          Цитата: Irokez
          В этих словах угадывается зависть перед теми кто богат и кто дальше богатеет. Да именно зависть и не надо это отрицать спросите у самого себя у сердца "откуда такие мысли" и не обманывая самого себя (кстати нельзя самого себя обманывать - это очень вредно для будущего) и честно признайте это.
          Но я Вам могу сказать, что надо делать при таких мыслях (если зависть подавите). Делайте, что надо и что зависит от вас, а дальше будет, что будет. Всё.

          Нет не зависть.. Чувство не справедливости скорее. Смотришь на пенсионеров и цены и на то, как бездельники за счет пенсионеров и работяг богатеют опорожняясь в золотые унитазы, понимаешь, что не правильной дорогой страна идет..
          Владимир 38
          1. Irokez Сегодня, 20:01
            Цитата: Владимир 38
            Нет не зависть.. Чувство не справедливости скорее

            Могу согласиться отчасти, но. Справедливости как таковой в мире мало и это надо признать, но справедливость это обратная сторона заслуги человека и зависит от него. Ну как Вам это объяснить даже не знаю ибо с точки зрения материального мира - это невозможно понять, а другую точку зрения материалист просто не примет. Поэтому с философской точки зрения справедливости как таковой в нашем мире нет либо она мизерная и только сам человек не надеясь на других может сам себе сделать справедливый мир начиная со своих мыслей в голове.
            Irokez
            1. Владимир 38 Сегодня, 20:09
              Цитата: Irokez
              Цитата: Владимир 38
              Нет не зависть.. Чувство не справедливости скорее

              Могу согласиться отчасти, но. Справедливости как таковой в мире мало и это надо признать, но справедливость это обратная сторона заслуги человека и зависит от него. Ну как Вам это объяснить даже не знаю ибо с точки зрения материального мира - это невозможно понять, а другую точку зрения материалист просто не примет. Поэтому с философской точки зрения справедливости как таковой в нашем мире нет либо она мизерная и только сам человек не надеясь на других может сам себе сделать справедливый мир начиная со своих мыслей в голове.

              Да быть философом - это не ваше)) И в целом вы правы. Социализм- единственно справедливая форма устройства, до которой додумалось чел-во.
              Владимир 38
              1. Irokez Сегодня, 20:14
                Цитата: Владимир 38
                Социализм- единственно справедливая форма устройства

                Как вы неправы. При социализме была уровниловка и многое другое и это уже говорит о неравенстве и несправедливости. И в данный момент такая же несправедливость только с другим оттенком или стороной жизни. Но жизнь была более спокойная и надёжная - это факт.
                Irokez
        2. Владимир 38 Сегодня, 19:36
          Цитата: Irokez
          15 лет я был оптимистом, но теперь он закончился
          Короче Вы сдулись. Понимаю не все до финиша доходят.

          Если власть при 100$ за баррель не смогла создать ни чего, то в нынешней ситуации трудно быть оптимистом)
          Владимир 38
          1. Irokez Сегодня, 19:51
            Цитата: Владимир 38
            трудно быть оптимистом

            Когда человек не видит всего происходящего, а только часть которую дают в СМИ, то у него складывается определённое представление о мире и о происходящем. Те кто все процессы видит целиком, могут уже управлять глобальными процессами используя определённые рычаги и порой не самые популярные для народа на короткий период, но на длинный период (то есть будущее) это окупается с лихвой.
            Короткий период может быть от 1...2 года до 10...15 и даже больше. Но как правило обычные люди таких процессов не замечают ибо им хочется тут и сейчас иметь то или это и не получив этого начинается недовольство. Эти процессы тоже понимают руководители потому иногда и говорят в прямом смысле слов "Ну Вы пока держитесь, денег нет". И тут нет никакого лукавства ибо все могут понимать по разному эти слова от: - "гады кинули всех и жируют" или наоборот: - "Понимаем, потерпим, надеемся и верим".
            Всё от информации которой обладает каждый человек, а информация сами знаете - это деньги и власть и если выложить всю информацию о задуманном, то и вовсе ничего не получится от задуманного ибо испортят партнёры толерантные всё задуманное. Тайны надо хранить - дорогого стоят.
            Irokez
            1. Владимир 38 Сегодня, 19:57
              Цитата: Irokez
              Те кто все процессы видит целиком, могут уже управлять глобальными процессами используя определённые рычаги и порой не самые популярные для народа на короткий период, но на длинный период (то есть будущее) это окупается с лихвой.

              Зачем столько слов)) Есть история. Что бы напомнить её Вам, задам вопрос. Сколько прошло времени с окончания самой кровавой войны в истории человечества, до первого полета в космос? Это вам ответ, на то, что вы считаете руководство мудрым и дальновидным и что ему тупо не хватает времени))
              Владимир 38
    3. Masya Masya Сегодня, 18:50
      Цитата: Irokez
      А мы, что на дне или уже в небе?

      да... не надо нас со счетов скидывать...
      Цитата: Irokez
      будущее делается сегодня.

      как я с Вами согласна!!! love
      Masya Masya
      1. Irokez Сегодня, 19:41
        Цитата: Masya Masya
        как я с Вами согласна!!!

        По вашей аватарке видно, что Вы в будущее идёте с верой, надеждой, льбовью и радостью в будущей жизни. smile
        Irokez
        1. Masya Masya Сегодня, 19:50
          Сергей! love сдесь и сейчас!!!

          бери от жизни всё!
          потом, просто не будет!!! love
          Masya Masya
  3. Приговор Сегодня, 18:10
    А Израиль где? А кто будет представлять его интересы в этом банке?... laughing
    Приговор
    1. Тралл Сегодня, 18:19
      Хэзбола представит, от которой они Ан-Нусрой на Гол. Высотах отгородились...
      Тралл
  4. Горный стрелок Сегодня, 18:14
    Как их капитал дорастёт до триллиона - МВФ удавится от зависти...
    Горный стрелок
    1. Владимир 38 Сегодня, 18:16
      Цитата: Горный стрелок
      Как их капитал дорастёт до триллиона - МВФ удавится от зависти...

      Так капитал, то в долларах исчисляется..))
      Владимир 38
      1. Irokez Сегодня, 18:27
        Цитата: Владимир 38
        Так капитал, то в долларах исчисляется

        Неужели Вы думаете, что там только в долларах все операции будут проходить. А движение к национальным или резервным валютам забыли. Да и золото и драг металлы и вообще будущие ценности забыли. Это ведь только начало не подконтрольное демократам. Что хоти, то и делай по согласованию с учредителями.
        Irokez
        1. Владимир 38 Сегодня, 18:45
          Цитата: Irokez
          Неужели Вы думаете, что там только в долларах все операции будут проходить

          Думаю еще и в иенах..
          Цитата: Irokez
          Это ведь только начало не подконтрольное демократам

          Согласен.. но что бы, начало стало началом, нужно обладать конкурентной продукцией,технологиями и здоровой экономикой. Здоровая экономика сейчас только в Китае.. Не уверен, что он вытащит..
          Владимир 38
  5. LÄRZ Сегодня, 18:25
    Применяя "мягкую силу", давят на МВФ. Пусть им сопутствует успех.
    LÄRZ
  6. APASUS Сегодня, 18:37
    У ЮАР и Бразилии уже наступили не самые лучшие времена ,их сейчас уже тащить надо.У нас рост экономики мизерный,нам бы помогать не пришлось.В общем это союз на будущее и в противовес американским институтам типа МВФ
    APASUS
  7. Влад5307 Сегодня, 18:44
    Цитата: Владимир 38
    Что эти страны выпускают? Если коротко, задайте себе вопрос и вы поймете, что это мечты, далекие от реальности.. Без производства и технологий не будет развития, а особенно, если ты при этом доллары покупаешь.

    Без развития экономики вообще ничего не будет! Почаще вспоминайте закон Михайла Ломоносова - ничего ниоткуда не берется! what
    Влад5307
  8. Xscorpion Сегодня, 19:02
    Цитата: Владимир 38
    Цитата: Irokez
    А мы, что на дне или уже в небе?

    Мы к дну приближаемся, резервный фонд уже стремиться к нулю. Еще год-два и привет 90-е.


    А с какого года у нас резервный фонд,не подскажите?А также для чего он создан и от чего зависит?Чтоб не ломал голову,напомню. он с 2008 года существует. Создан для компенсации бюджета,когда цена на нефть-газ падает.Ставка его фиксированная,7 процентов от прибыли от нефть-газа торговли.И расходуется только в случаях,когда цена на эти ресурсы падает. В условиях когда цена на нефть упала в 2 с лишним раза,естественно, что он уменьшается,потому что восполняет бюджет из за низких цен на нефть.
    Xscorpion
    1. Владимир 38 Сегодня, 19:09
      Цитата: Xscorpion
      Цитата: Владимир 38
      Цитата: Irokez
      А мы, что на дне или уже в небе?

      Мы к дну приближаемся, резервный фонд уже стремиться к нулю. Еще год-два и привет 90-е.

      А с какого года у нас резервный фонд,не подскажите?А также для чего он создан и от чего зависит?Чтоб не ломал голову,напомню. он с 2008 года существует. Создан для компенсации бюджета,когда цена на нефть-газ падает.Ставка его фиксированная,7 процентов от прибыли от нефть-газа торговли.И расходуется только в случаях,когда цена на эти ресурсы падает. В условиях когда цена на нефть упала в 2 с лишним раза,естественно, что он уменьшается,потому что восполняет бюджет из за низких цен на нефть.

      Все верно, а что будет когда он закончится(резервный фонд)? В условиях, когда нам кредиты не дают, а цены на нефть остаются прежние?)))
      Владимир 38
      1. Irokez Сегодня, 19:37
        Цитата: Владимир 38
        Все верно, а что будет когда он закончится(резервный фонд)? В условиях, когда нам кредиты не дают, а цены на нефть остаются прежние?

        Ёханый Бабай а. Да Вы ещё и боитесь за будущее которое ещё не настало и уже готовы сдаться прям щас. Ну не так нельзя. Если боимся, то надо сразу выбрать скажем Меркель (или опозиционера какогонить Навального, Ходорковкого) нашим президентом и тогда спать спокойно. Чёт я Вас батенька не пойму. Как можно с такими мыслями в будущее идти. По истории России она всегда вылазила из всяких передряг победителем, что и в этот раз будет. Уверен. Узнавал ))).
        Irokez
        1. Владимир 38 Сегодня, 20:04
          [quote=Irokez]Ёханый Бабай а. Да Вы ещё и боитесь за будущее которое ещё не настало и уже готовы сдаться прям щас. Ну не так нельзя[/quote]
          Я молодой человек не боюсь) Это не страх, а аналитика)) И факты. [quote=Irokez]сли боимся, то надо сразу выбрать скажем Меркель (или опозиционера какогонить Навального, Ходорковкого)[/quote]
          А вам не кажется, что очень плохо, что нет альтернативы перечисленным персонажам? [quote=Irokez]
          Владимир 38
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