Захарова прокомментировала сообщения о применении Дамаском химоружия

Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия". Старт дан. Таких роликов будет все больше, они будут разными по качеству исполнения: и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная,

В СМИ началась масштабная пропагандистская кампания о «применении Дамаском химического оружия», передает РИА Новости комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой.написала Захарова в «Фейсбуке», приложив скриншот с видео, в котором повествуется о применении хлора под Дамаском.Напомним, ряд оппозиционных информационных интернет-ресурсов заявили вчера, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. Военное командование Сирии назвало эти сообщения лживыми и сфабрикованными, отметив, что «подобные заявления террористов появляются всякий раз, когда сирийская армия проводит успешную наступательную операцию, а боевики несут большие потери».В четверг Захарова заявила, что информационная кампания США о якобы готовящемся применении химоружия Дамаском является предтечей интервенции в САР. «Сценарий будет прежним: на контролируемой боевиками территории происходит некий инцидент, жертвами которого становятся мирные жители», – отметила представитель МИД.