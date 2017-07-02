20:17 02 июля

Захарова прокомментировала сообщения о применении Дамаском химоружия

В СМИ началась масштабная пропагандистская кампания о «применении Дамаском химического оружия», передает РИА Новости комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова прокомментировала сообщения о применении Дамаском химоружия


Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия". Старт дан. Таких роликов будет все больше, они будут разными по качеству исполнения: и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная,
написала Захарова в «Фейсбуке», приложив скриншот с видео, в котором повествуется о применении хлора под Дамаском.




Напомним, ряд оппозиционных информационных интернет-ресурсов заявили вчера, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. Военное командование Сирии назвало эти сообщения лживыми и сфабрикованными, отметив, что «подобные заявления террористов появляются всякий раз, когда сирийская армия проводит успешную наступательную операцию, а боевики несут большие потери».

В четверг Захарова заявила, что информационная кампания США о якобы готовящемся применении химоружия Дамаском является предтечей интервенции в САР. «Сценарий будет прежним: на контролируемой боевиками территории происходит некий инцидент, жертвами которого становятся мирные жители», – отметила представитель МИД.

Использованы фотографии: Юрий Смитюк/ТАСС
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Комментарии 38

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  1. cniza Сегодня, 18:40
    Устали все , но как устал народ Сирии , нелюди дайте людям пожить мирной жизнью , не мешайте наводить порядок.
    cniza
    1. Тралл Сегодня, 18:43
      30 непьющих мусульман могут отравиться одной бутылкой водки. А на утро Асаду придется ещё раз их отравить. Далее - по наклонной smile
      Тралл
      1. Deadушка Сегодня, 18:58
        Цитата: Тралл
        30 непьющих мусульман могут отравиться одной бутылкой водки.

        Это наверно особо чтящие заветы.
        Уже давно и часто встречаются такие, которые и пьют и свининку кушают.
        Deadушка
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:02
          Напомним, ряд оппозиционных информационных интернет-ресурсов заявили вчера, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков.

          Поменьше хлорки пусть в нужники сыпят! yes
          СРЦ П-15
        2. mikh-korsakov Сегодня, 19:16
          Святая правда, ибо Магомет запретил пить вино из винограда, но про хлебное вино в Коране ничего не сказано. Свидетельствую, был в командировке в Самарканде - люди там - гостеприимные и водку пьют соразмерно потребностям, ничуть не уступая русским.
          mikh-korsakov
        3. perepilka Сегодня, 19:36
          Цитата: Deadушка
          Уже давно и часто встречаются такие, которые и пьют и свининку кушают.

          Навалом в Архангельской what Зимой на путях пешим и в обходе без сала и водки не выживешь. Побольше сала, поменьше водки, домой вернулся, наоборот laughing
          perepilka
    2. vovanpain Сегодня, 18:54
      Ну чего,ждем топоров?Сбивать будем? what
      что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков.

      Вот интересно,если полосатики нанесут удар топорами,они оффициально прикрывают бармалеев и ставят в один ряд с ними. yes
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 18:58
        Подозреваю топоров не будет , они уже съезжают , а если будут то опять в молоко.
        cniza
      2. perepilka Сегодня, 19:42
        Цитата: vovanpain
        Вот интересно,если полосатики нанесут удар топорами,они оффициально прикрывают бармалеев и ставят в один ряд с ними. yes

        Ну, если у игиловцев израильское оружие, которое трофейным быть не может. Они же непобедимы и не отступали! И эти трое вовсю засветились, в смысле СА США и Израиль, в дёсны. Угадай с одного раза wassat
        perepilka
    3. Ополченец Сегодня, 18:58
      Даже не надейтесь и не упрашивайте. Это у них на генетическом уровне - гадить и убивать. Поможет только полное переформатирование их нации.
      Ополченец
      1. perepilka Сегодня, 20:06
        Цитата: Ополченец
        Поможет только полное переформатирование их нации.

        У ИГИЛ есть нация? Или как у американцев?
        perepilka
    4. Подрезчик Сегодня, 19:27
      Виктор, верно подмечено, они нелюди, гибель гражданских, тем более военных их не трогает...
      Подрезчик
  2. sir_obs Сегодня, 18:41
    Опоздали они с заявлением. Вчера еще американцы поздравили сами себя с победой над Асадом, заявив, что он так испугалс предупреждений американцев о возмездии, что не решился применить химоружие.
    sir_obs
    1. Deadушка Сегодня, 18:56
      Цитата: sir_obs
      Вчера еще американцы поздравили сами себя с победой над Асадом

      Раскрылись учителя великих сказочников с Окраины. winked
      Deadушка
    2. DMB_95 Сегодня, 19:47
      России тоже давно пора снять белые перчатки в отношениях с "партнёрами" . С нашей стороны нужны не дипломатичные ответы МИДа , а такой же информационный беспредел с фейковыми новостями , придуманными фактами , убедительно выдаваемыми за правду и т.п. Короче - тотальная информационная война . Нынешнего благородства "партнёры" не замечают , ну и хватит уже с них .
      DMB_95
    3. perepilka Сегодня, 19:52
      Цитата: sir_obs
      Вчера еще американцы поздравили сами себя с победой

      Я тебе сейчас один секрет скажу, эта я им сказал, чтоб они сказали, что они придумали, что Асад применит химическое оружие, которого у него нет, а они скажут, что они откажутся кидать топоры, которые не долетают, потому что Асад испугался и не стал применять химическое оружие, котороко у него нет! Рафик саусем невиноватый! Аллах аминь! Воистину акбар! belay
      perepilka
  3. Горный стрелок Сегодня, 18:41
    Никто и не сомневался. Только что делать с последствиями этого фейка? Они же риторикой не ограничатся. А мы?
    Горный стрелок
  4. Alexandr2637 Сегодня, 18:44
    Ну что, война?
    Alexandr2637
    1. cniza Сегодня, 18:47
      Цитата: Alexandr2637
      Ну что, война?


      Не торопитесь.
      cniza
    2. Masya Masya Сегодня, 19:26
      Цитата: Alexandr2637
      Ну что, война?

      пока ещё только информационная... не исключено, что дальше, тем больше..
      Masya Masya
  5. изя топ Сегодня, 18:47
    кто на этот раз пробиркой трясти будет?неужели белые каски,чтоб их шайтан забрал am
    изя топ
    1. Злодей Сегодня, 19:12
      Цитата: изя топ
      кто на этот раз пробиркой трясти будет?

      Думаете это принципиально? Я считаю, что ООН себя уже тактдискредитировала, что дальше некуда, в этой бестолковой говорильне с трибуны может трясти кто угодно и чем угодно, неся при этом любую чуш и дичь, но голосовать там будут так, как п-сы скажут, ИМХО hi
      И ,таки да, в очередной раз: СОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА ГОВОРИЛА ПРАВДУ!
      Злодей
      1. изя топ Сегодня, 19:37
        Цитата: Злодей
        с трибуны может трясти кто угодно и чем угодно

        тогда пэця бы и не слазил с этой трибуны,только в графин водки набулькать надо бы.
        а так то оно так,гутарить и трясти может каждый,да не каждого слушать будут
        изя топ
    2. perepilka Сегодня, 20:13
      Цитата: изя топ
      кто на этот раз пробиркой трясти будет?

      У них порошок стиральный закончился, и ваще, прошлый раз Колин её в кулуарах уронил, у окружающих непроизвольная дефекация, вобчем, сказали, что со стеклотарой вход в ООН запрещён, и собака с милицией приходила wassat
      perepilka
  6. Deadушка Сегодня, 18:54
    Нашим тоже нужно шумиху поднять заявив, что США собирается сбросить атомную бомбу на Берлин.
    А через некоторое время сказать, что практически спасли Берлин, рассекретив планы США. good
    Deadушка
  7. 3vs Сегодня, 19:02
    А, таки, уже хватит жевать сопли!
    Пора уже объявить - "Сирия наша корова и мы её доим". (Это, конечно, шутка, но с долей шутки, русские всегда воюют только за Божественную Справедливость!)
    Всем, не заявленным сирийским правительством "приглашёнными освобождать сирийскую землю от сатанинской нечисти", неделя, чтобы покинуть сирийскую землю!
    И, как говорится, "кто не спрятался, я не виноват"!
    Уничтожать всё, что движется, летает, ползает по сирийской земле без воли сирийского народа...
    3vs
  8. anjey Сегодня, 19:04
    предполагают интервенцию,а где жесткие правительственные заявления на предупреждение этой противозаконной акции полосатотряпочных?
    anjey
  9. i80186_ Сегодня, 19:08
    Интересно, а сколько стоит противогаз? У них не хватает денег? Может это запрещённое оружие? Или они там зарина понаделали, хлора понаделали, иприта, а про них забыли? Смешно же блин. Наверное это было 30 специальных смертников, спокойно дышащих хлором из маленького балончика, ну конечно если вообще было. Вот так бы и отвечала она.
    i80186_
    1. Vita VKO Сегодня, 19:14
      От хлора обычный противогаз не спасает, нужна спец.насадка или изолирующий.
      Vita VKO
      1. i80186_ Сегодня, 19:23
        Это какой обычный то? Такой например? smile
        i80186_
        1. Vita VKO Сегодня, 19:31
          Для промышленных противогазов используется следующая буквенно-цветовая маркировка фильтрующих коробок
          Источник: http://fufayka.net/siz/organy-dyxaniya/filtry-dly
          a-protivogaza.html
          Vita VKO
  10. Azim77 Сегодня, 19:27
    А что если, перестать временно сирийской армии вообще летать и объявить об этом, т.е. о прекращении бомбардировок? Чтобы выждать, пока провокация стухнет. А всю воздушную поддержку осуществлять ВКС РФ.
    Azim77
    1. kotuk_ha_oxote Сегодня, 20:01
      А у ВКС наряда сил хватит на это? Координацией операции займетесь лично?
      kotuk_ha_oxote
  11. LÄRZ Сегодня, 19:27
    Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия".
    Ну хоть на этот раз упреждающий информационный удар нанесли, а не как обычно, вдогонку случившемуся.
    LÄRZ
  12. Андрей НМ Сегодня, 19:32
    Первое - откуда у боевиков хлор и зачем они им травились? "Полосатики" озадачились тем, что боевики погибли негуманной смертью?
    Второе - пора нашим уже в ответку говорить, что у нас есть разведданные, что это умеренные готовят химатаку под соответствующим руководством, а откуда данные - секрет. И если по Сирии вылетает первый "топор", то по "умеренным" и всяким базам вылетает "Калибр". Все по-честному.
    Андрей НМ
  13. Yak28 Сегодня, 19:49
    Чего Захарова старается,ну плевать весь мир хотел на мнение России.США назначили Россию виноватой во всём,и точка.Что говорит Путин,Захарова,Лавров и так далее никого не интересует.Разве европейские страны которые раздвинули ноги перед Гитлером волновало что скажет Сталин,конечно нет,вот сегодня такая же ситуация.
    Yak28
  14. tchoni Сегодня, 20:02
    вопрос в том , что при этом раскладе сможем сделать мы?
    tchoni
  15. Ш.О.К. Сегодня, 20:05
    В лепёшку расшибись,но на лицо,пробирка с порошком.Не легче ли послать и ответить адекватно.
    Ш.О.К.
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