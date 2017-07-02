Дипломатический источник: террористы готовят в Идлибе провокацию с применением зарина
Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) ведут в провинции Идлиб подготовку к провокации с применением зарина в сирийских городах Хан-Шейхун и Кефрайя, передает РИА Новости сообщение военно-дипломатического источника.
По его словам, для подготовки провокации «в Идлиб прибыла группа иностранных граждан, в том числе США и Турции, а также один из главарей "ан-Нусры"».
Напомним, о применении зарина властями Сирии ранее уже заявлялось: 4 апреля сирийская оппозиция сообщила о 80-ти погибших в результате химической атаки армии САР в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Дамаск решительно отверг эти обвинения, заявив, что никогда не применял отравляющие вещества против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.
США, не предъявив доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву Москвы провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет.
Согласно полученной информации, в населенном пункте аль-Магара (провинция Идлиб) в помещении крупного технологического здания идет подготовка организации провокации с применением отравляющего вещества "зарин". На данном складе предположительно находятся боеприпасы, начиненные этим отравляющим газом,рассказал собеседник.
По его словам, для подготовки провокации «в Идлиб прибыла группа иностранных граждан, в том числе США и Турции, а также один из главарей "ан-Нусры"».
Есть основания полагать, что данная провокация будет реализована в населенных пунктах Хан-Шейхун и Кефрайя. Ее цель – дискредитация правительства Сирии и срыв переговорного процесса в Астане, назначенного на 4-5 июля,добавил собеседник.
Напомним, о применении зарина властями Сирии ранее уже заявлялось: 4 апреля сирийская оппозиция сообщила о 80-ти погибших в результате химической атаки армии САР в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Дамаск решительно отверг эти обвинения, заявив, что никогда не применял отравляющие вещества против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.
США, не предъявив доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву Москвы провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет.
Использованы фотографии: AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
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