Дипломатический источник: террористы готовят в Идлибе провокацию с применением зарина

Согласно полученной информации, в населенном пункте аль-Магара (провинция Идлиб) в помещении крупного технологического здания идет подготовка организации провокации с применением отравляющего вещества "зарин". На данном складе предположительно находятся боеприпасы, начиненные этим отравляющим газом,

Есть основания полагать, что данная провокация будет реализована в населенных пунктах Хан-Шейхун и Кефрайя. Ее цель – дискредитация правительства Сирии и срыв переговорного процесса в Астане, назначенного на 4-5 июля,