20:16 02 июля

Дипломатический источник: террористы готовят в Идлибе провокацию с применением зарина

Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) ведут в провинции Идлиб подготовку к провокации с применением зарина в сирийских городах Хан-Шейхун и Кефрайя, передает РИА Новости сообщение военно-дипломатического источника.



Согласно полученной информации, в населенном пункте аль-Магара (провинция Идлиб) в помещении крупного технологического здания идет подготовка организации провокации с применением отравляющего вещества "зарин". На данном складе предположительно находятся боеприпасы, начиненные этим отравляющим газом,
рассказал собеседник.


По его словам, для подготовки провокации «в Идлиб прибыла группа иностранных граждан, в том числе США и Турции, а также один из главарей "ан-Нусры"».

Есть основания полагать, что данная провокация будет реализована в населенных пунктах Хан-Шейхун и Кефрайя. Ее цель – дискредитация правительства Сирии и срыв переговорного процесса в Астане, назначенного на 4-5 июля,
добавил собеседник.

Напомним, о применении зарина властями Сирии ранее уже заявлялось: 4 апреля сирийская оппозиция сообщила о 80-ти погибших в результате химической атаки армии САР в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Дамаск решительно отверг эти обвинения, заявив, что никогда не применял отравляющие вещества против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не предъявив доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву Москвы провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет.

Использованы фотографии: AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
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Комментарии 23

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  1. Pirogov Сегодня, 19:27
    Кто бы сомневался ,зря что ли матрасник с лягушонком на Асада гнали подготавливая общественное мнение .
    Pirogov
    1. poquello Сегодня, 19:32
      отловить бы эту группу иностранных граждан
      poquello
    2. vovanpain Сегодня, 19:32
      Цитата: Pirogov
      Кто бы сомневался ,зря что ли матрасник с лягушонком на Асада гнали подготавливая общественное мнение .

      А вот они уже послали своих представителей:-для подготовки провокации «в Идлиб прибыла группа иностранных граждан, в том числе США и Турции, а также один из главарей "ан-Нусры"» hi
      vovanpain
      1. Монос Сегодня, 19:42
        Похоже, у пьендосов совсем нет времени, чтобы придумать, проработать и подготовить что-то новенькое. Вот и крутят старый наждак с химоружием. Это признак цейтнота.
        Монос
        1. Офицер запаса Сегодня, 19:47
          Цитата: Монос
          Похоже, у пьендосов совсем нет времени, чтобы придумать, проработать и подготовить что-то новенькое. Вот и крутят старый наждак с химоружием. Это признак цейтнота.


          Виктор, это признак деградации. Реестр провокаций сейчас предельно краток - сбитый гражданский самолет, химическое оружие и изнасилование. Все.
          Офицер запаса
          1. Монос Сегодня, 20:12
            Алексей, hi
            Цитата: Офицер запаса
            это признак деградации

            И это тоже, само собой.
            Монос
        2. Владимир 38 Сегодня, 20:14
          Цитата: Монос
          Похоже, у пьендосов совсем нет времени, чтобы придумать, проработать и подготовить что-то новенькое. Вот и крутят старый наждак с химоружием. Это признак цейтнота.

          Скорее это признак, того, что они плюют на международное право и все остальных на планете. У американцев вообще с воображением плохо. Они действуют по принципу эффективности. Приносит результат - значит не нужно больше ничего выдумывать.
          Владимир 38
    3. Владимир 38 Сегодня, 19:40
      Цитата: Pirogov
      Кто бы сомневался ,зря что ли матрасник с лягушонком на Асада гнали подготавливая общественное мнение .

      Да все всё знают, но сделать ничего не могут. Полосатые гнут свою линию.. Кто то, из американских политиков, когда обамку хаяли, говорил, что еще добрым словом поминать его весь мир будет. Возможно так и будет. Судя по тому, что Трамп только на свой рейтинг заточен.
      Владимир 38
  2. Офицер запаса Сегодня, 19:29
    Ну что, американское химическое оружие в Сирию доставлено. Фильм Голливуд уже снял. Про зверства Асада и про спасение доблестными воинами коалиции мирных жителей. Гонорарами за фильм "мирные жители" остались довольны. Можно начинать?
    Офицер запаса
  3. LÄRZ Сегодня, 19:31
    Согласно полученной информации, в населенном пункте аль-Магара (провинция Идлиб) в помещении крупного технологического здания идет подготовка организации провокации с применением отравляющего вещества "зарин". На данном складе предположительно находятся боеприпасы, начиненные этим отравляющим газом
    Ну и где же наши доблестные ВКС? Вот она, цель! Или ждать будем, пока бармалеи всё сделают и применят?
    LÄRZ
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 19:37
      В новости написано - в населенном пункте. Скорее всего, мирные жители как щит, ведь при авиаударе, газ разойдется по окрестной территории.
      Razvedka_Boem
      1. Vita VKO Сегодня, 20:10
        Цитата: Razvedka_Boem
        В новости написано - в населенном пункт

        Поэтому удар должен быть не фугасными, а вакуумными боеприпасами. Тогда все что не сгорит сразу от высокой температуры рассеется в верхних слоях атмосферы.
        Vita VKO
    2. Подрезчик Сегодня, 19:42
      Вот правильно! Если разведка уже знает где готовится провокация, почему не.....шваркнуть!!!
      Подрезчик
  4. Балу Сегодня, 19:40
    Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) ведут в провинции Идлиб подготовку к провокации с применением зарина в сирийских городах Хан-Шейхун и Кефрайя, передает РИА Новости сообщение военно-дипломатического источника.

    Вполне ожидаемо. По школьному учебнику химии, насколько помню, технология несложная. В условиях контртеррористической операции самые эффективные дипломаы-это ВКС. Работайте братья! yes
    Балу
  5. dojjdik Сегодня, 19:42
    что то друг Владимир сник или евреям удалось таки внушить ему что сажа белая; война превращяется в войнушку; а ведь назвался груздем полезай в кузовок
    dojjdik
  6. Влад5307 Сегодня, 19:45
    Цитата: Офицер запаса
    Ну что, американское химическое оружие в Сирию доставлено. Фильм Голливуд уже снял. Про зверства Асада и про спасение доблестными воинами коалиции мирных жителей. Гонорарами за фильм "мирные жители" остались довольны. Можно начинать?

    Ну это не американское хим.оружие, а сирийское, которое д.б. уничтожить матрасники, но видимо часть приберегли на черный день, который так в наглую и объявили. Амерзкие спецы в паре с террористами готовы убить тысячи мирных людей, чтобы обвинить в этом Асада. Наши должны жестко предупредить их об ответном ударе по спецназу амеров.
    Влад5307
    1. Офицер запаса Сегодня, 19:54
      Владимир, в данном случае разницы в происхождении химического оружия не вижу. Прибереженное американцами или произведенное американцами - не важно. Важно, с чьего разрешения и чьими силами доставлено. И для каких целей.
      А цель одна - обвинить Асада. И как Вы правильно отметили, ценой убийства тысяч мирных людей.
      Офицер запаса
  7. kotuk_ha_oxote Сегодня, 19:56
    Вот читаю и думаю: в какой-то деревне Гадюкино в крупном технологическом здании ведут подготовку к чему-то... Там этих зданий миллион? Два дома три сарая, если источник не врет, то вычислить место можно на раз-два. Пульнуть туда и прекратить безобразие. Но этого не происходит. Значит или источник выдумка, или рассказ источника выдумка, или опять "нет политической воли". Дальше пойдут разговоры, о том, что геополитика сложная штука и на диване о ней рассуждать легко, и что мы многого не знаем и прочий ХПП
    kotuk_ha_oxote
  8. Masya Masya Сегодня, 20:00
    сообщение военно-дипломатического источника.

    где, кто какой источник? чей?
    рассказал собеседник.
    \
    это ещё больше нравится... какой собеседник? малость конкретики хотелось бы...
    Masya Masya
    1. pafegosoff Сегодня, 20:12
      А у америкосов много доказательств, фамилий, званий? Им доказательства не нужны: мы уверены, мы знаем...
      pafegosoff
      1. Masya Masya Сегодня, 20:16
        Hollywood- ихнее всё!!! lol
        Masya Masya
  9. pafegosoff Сегодня, 20:11
    Дипломатическому источнику проболтался кто-то из ЦРУшников, которому поручили организовать провокацию.
    pafegosoff
  10. anjey Сегодня, 20:15
    такое впечатление что какой то нескончаемый "день сурка",USA и преспешникам никак неймется,так и хотят разжечь костер войны....
    anjey
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