Парубий: Тысячелетний украинский флот вернет Крым Украине

Мы отмечаем День украинского военно-морского флота именно в июле по нескольким причинам. Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь

Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове