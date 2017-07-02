23:50 02 июля

Парубий: Тысячелетний украинский флот вернет Крым Украине

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в поздравлении ко дню Военно-морских сил Украины выразил уверенность в том, что украинскому флоту больше тысячи лет. Текст сообщения опубликован на сайте украинского парламента.

Мы отмечаем День украинского военно-морского флота именно в июле по нескольким причинам. Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь
— говорится в обращении, передает РИА Новости .

Парубий: Тысячелетний украинский флот вернет Крым Украине



История современного украинского флота, по мнению Парубия, берет свое начало в июле 1918 года.

Председатель Рады также заявил, что украинские моряки смогут "вернуть" Крым.

Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове
— заявил спикер.

Военно-морские силы Украины располагают лишь 11 кораблями — но даже их боеспособность остается под вопросом. Так, в мае 2017 года флагман украинских ВМС, сторожевой корабль "Гетман Сагайдачный" оказался в центре скандала — корабль вышел из строя сразу после ремонта.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с РФ. Волеизъявление граждан прошло после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но "временно оккупированной" территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".

Использованы фотографии: https://ok.ru/political.show
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Комментарии 64

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  1. Монос Сегодня, 21:49
    Эй, там на барже! С днюхой вас. laughing
    Монос
    1. RASKAT Сегодня, 21:50
      Попа лопнет от натуги, когда будете возвращать laughing
      RASKAT
      1. Николай С. Сегодня, 21:54
        В фейковом недогосударстве вторым лицом работает недоумок со справкой. Тянет только на должность тролля.

        Чёрное море обратно закопайте, чтобы москалям негде было на кораблях ходить.
        Николай С.
        1. Shurik70 Сегодня, 22:18
          Тысячелетний флот... с символом сокола...
          Тысячелетний сокол?
          belay
          Shurik70
          1. Тралл Сегодня, 23:26
            Остаётся только поздравить ВМФ Украины с таким неожиданным историческим фактом! smile
            Тралл
        2. vovanpain Сегодня, 22:22
          Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове

          Ой е, fellow четвертый год ждем укроморяки придут в Крым,ну чего еще с fool со справкой ожидать. fellow
          vovanpain
        3. Дрюня2 Сегодня, 22:22
          Цитата: Николай С.
          чтобы москалям негде было на кораблях ходить.


          фейк не фейк request
          НО
          https://twitter.com/RamiAILoIah/status/8815794295
          20183297
          Еще
          #EXCLUSIVE Source: #Russia & #Qatar discussed possible Russian troops deployment in Qatar. Possibly a naval facility or an army base..
          гугло перевод
          #EXCLUSIVE Источник: #Russia & #Qatar обсудили возможность развертывания российских войск в Катаре. Возможно, военно-морской объект или армейская база .. winked
          Дрюня2
          1. АнпеЛ Сегодня, 22:51
            Тут вот новость пролетела
            https://ria.ru/world/20170702/1497697876.html
            а казалось бы... вот уж неожиданная зрада
            АнпеЛ
        4. DOCTOR ZLO Сегодня, 22:52
          Цитата: Николай С.
          В фейковом недогосударстве вторым лицом работает недоумок со справкой. Тянет только на должность тролля.
          Чёрное море обратно закопайте, чтобы москалям негде было на кораблях ходить.

          Злые Вы!
          Перспективные планы развития ВМС Украины


          http://bmpd.livejournal.com/2574909.html
          там и видео есть
          DOCTOR ZLO
      2. Logall Сегодня, 21:55
        Пускай плывет лично и возвращает. Возвращает всё, что разворовали за постсоветское время...
        Logall
      3. Zibelew Сегодня, 22:26
        Ну справку об умственной неполноценности данного деятеля никто не отменял...С 2014 года было понятно, что этому телу может помочь только лечение в условиях стационара, под строгой охраной санитаров.
        Zibelew
    2. Teberii Сегодня, 21:53
      Баржа не баржа,а подсунуть какую нибудь пакость смогут.
      Teberii
    3. Офицер запаса Сегодня, 22:09
      Киевский князь Олег украинский, значит. Интересно, где он жил в Киеве? Где-нибудь на Майдане Незалежности? Как, Майдана не было? И незалежности не было? Можно подумать, Украина была...
      Вообще-то на всех этих нынешних перлах Верховной Рады позже не одну сотню докторских диссертаций защитят. По психиатрии.
      Офицер запаса
      1. bouncyhunter Сегодня, 22:14
        Цитата: Офицер запаса
        Вообще-то на всех этих нынешних перлах Верховной Рады позже не одну сотню докторских диссертаций защитят. По психиатрии.

        Лёша hi Наиболее ушлые психоаналитики УЖЕ заняты сбором материала и набросками докторской . lol
        bouncyhunter
        1. Офицер запаса Сегодня, 22:28
          Привет, Паша! А ведь, действительно, поспешать нужно. А вдруг там люди очнутся и всех сбросят? Маловероятно, конечно. Но чем черт не шутит?
          Офицер запаса
          1. bouncyhunter Сегодня, 22:42
            Цитата: Офицер запаса
            А вдруг там люди очнутся и всех сбросят? Маловероятно, конечно. Но чем черт не шутит?

            А ещё не исключено , что под влиянием прямой связи с Марсом объект диссертации превратится в овощ (кастрюля не спасёт) , потому и поторапливаются . wassat
            bouncyhunter
        2. sabakina Сегодня, 22:43
          Паш, ты как хошь, но я столько не выпью!
          Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в поздравлении ко дню Военно-морских сил Украины выразил уверенность в том, что украинскому флоту больше тысячи лет.
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 22:48
            Цитата: sabakina
            ты как хошь, но я столько не выпью!

            Слава , без паники : что не выпьем мы - Петро Олексиевич допьёт ! lol
            bouncyhunter
    4. ЛукичЪ Сегодня, 22:10
      Цитата: Монос
      Эй, там на барже! С днюхой вас

      этих поздравил?
      ЛукичЪ
    5. антивирус Сегодня, 22:39
      сила удара нужна для точности.
      Сила МО РФ нужна для давления на Канаду и Австралию, шоб выдали в РФ для суда этих перцев( после отъезда на ПМЖ).
      антивирус
    6. Владимир 38 Сегодня, 22:53
      Опять человек с законной справкой вещает, гарным хлопцам..
      Владимир 38
    7. iliitchitch Сегодня, 23:19
      Цитата: Монос
      Эй, там на барже! С днюхой вас.


      Вот ёлки-палки , а ск.ж им ихней авиации пристукнуло ? Казлам пришибленным . И не баньте меня , поск. они такие и Е .
      iliitchitch
      1. Монос Сегодня, 23:44
        Цитата: iliitchitch
        Вот ёлки-палки , а ск.ж им ихней авиации пристукнуло ?

        laughing И не сосчитаешь! Всем же понятно, что Икар был не самым первым украинцем, взлетевшим в небо.
        Монос
  2. максим1987 Сегодня, 21:52
    Типа Захарченко, только тот не говорит что ВС ДНР 1000 лет wassat
    максим1987
  3. Masya Masya Сегодня, 21:52
    мать моя женщина! они ещё черное море не выкопали , а флот который ФУ уже был!!!! laughing laughing laughing
    Masya Masya
    1. sabakina Сегодня, 22:48
      Марина love Вы забыли, что Пётр 1 свои корабли волоком пёр до моря!
      sabakina
      1. Masya Masya Сегодня, 23:01
        приветик! Вячеслав love
        Цитата: sabakina
        Пётр 1 свои корабли волоком пёр до моря!

        я помню и ещё знаю,что он до цели его таки допёр... ничего не хочу сказать плохого, но их флот зацепился за свинью...

        lol
        за ПЛ даже обидно...не просто даже, а очень...
        Masya Masya
        1. sabakina Сегодня, 23:15
          Марина, у Петра 1 была цель, он её добился. И ещё вспоминается фильм "Адмирал Ушаков"...А подводная лодка в степях Украины....Не думал, что эта детская присказка станет явью.
          sabakina
          1. Masya Masya Сегодня, 23:22
            Цитата: sabakina
            подводная лодка в степях Украины...

            вообще то я всегда думала, что это анекдот... полный маразм... lolи анекдот не смешной...

            распилили в утиль сдали... ну как то так.... fool .
            Masya Masya
      2. iliitchitch Сегодня, 23:22
        Цитата: sabakina
        Марина Вы забыли, что Пётр 1 свои корабли волоком пёр до моря!

        Ну и чё тут такова ? Так припёрже .Чисто по-франуззгски . laughing Чтот б им ,голлацам, 2 гола в 88-м Дасаеву не видать , паразитам .
        iliitchitch
        1. bouncyhunter Сегодня, 23:32
          Цитата: iliitchitch
          Так припёрже .Чисто по-франуззгски

          Надо будет запомнить . Люблю я импортные словечки . good hi
          bouncyhunter
  4. crambol Сегодня, 21:55
    Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь

    украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове


    Всё! Бегу сдаваться! Или плыву?
    crambol
    1. Балу Сегодня, 21:58
      Всё! Бегу сдаваться! Или плыву? belay

      Не боись, Парубий больной человек, сам с собою разговаривает. У него и справка есть. bully
      Балу
      1. ЛукичЪ Сегодня, 22:06
        Цитата: Балу
        Не боись, Парубий больной человек, сам с собою разговаривает.

        похоже у них с пецей каждый день банкет-
        ЛукичЪ
      2. Masya Masya Сегодня, 22:10
        Цитата: Балу
        У него и справка есть.

        так это, чудо, со справкой на воле ведь бегает...народ заражает.... wink
        Masya Masya
        1. Балу Сегодня, 22:16
          так это, чудо, со справкой на воле ведь бегает...народ заражает....

          Так они там все почти что поголовно больные майдаунизмом головного мозга. crying
          Только Донбасс с Крымом в легкой форме переболели и выработали стойкий иммунитет. yes

          Надо подождать, может иммунитет еще у кого-нибудь выработается и здравый смысл возьмет верх. what
          В сказках всегда добро побеждает зло. fellow В жизни добро побеждает зло только в одном случае, если имеет кулаки. angry Будем надеяться, что добрые люди победят больных злюк-падлюк. drinks
          Балу
          1. Masya Masya Сегодня, 22:24
            Цитата: Балу
            В жизни добро побеждает зло только в одном случае, если имеет кулаки


            love
            Masya Masya
          2. мордвин 3 Сегодня, 22:27
            Цитата: Балу
            Так они там все почти что поголовно больные майдаунизмом головного мозга.

            Парубий, похоже, через телявизор всех заразил. Типа Кашпировский.
            мордвин 3
            1. Балу Сегодня, 22:39
              Парубий, похоже, через телявизор всех заразил. Типа Кашпировский.

              Не он один. Шла планомерная работа, инструкторы, лагеря. В 80-е анекдот про цветы. которые в огороде поливали машинным маслом, чтобы шмайсер не заржавел, воспринимались как анекдот. И когда в то время один бывший мент, вынужденный бросить семью и уехать из Днепропетровска, рассказывал про автобусы с бандеровцами, в это не верилось. Не верилось про выступления фашистов у нас самих где-то за Уралом в начале 80-х. Как там Бжезинский сказал: пальцев на руках хватит перечислить кого мы купили(!!!) и через 8 лет СССР не стало.
              Балу
              1. мордвин 3 Сегодня, 22:50
                Цитата: Балу
                . Не верилось про выступления фашистов у нас самих где-то за Уралом в начале 80-х

                У нас в конце 80-х прошел слух что к нам в город приедут нацисты, отметить день рождения Гитлера. Собралась толпа в пару тыщ. человек, встретить их "гостеприимно". Никто не приехал, но отдельные голоса "бей ментов", были. Обошлось.
                мордвин 3
      3. антивирус Сегодня, 22:40
        злые Вы . уйду я от Вас
        антивирус
        1. Балу Сегодня, 22:41
          злые Вы . уйду я от Вас

          Пджди, а на посошок, а стременную? belay
          Балу
  5. Альф Сегодня, 21:56
    Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове

    Убеждение-это хорошо. Вопрос-Так что мешает это сделать ? Или порубии боятся, что после отшвартовки на Великую Миссию по восстановлению исторической справедливости гарный флот утонет из-за ветхости возле пирса ?
    Альф
    1. ЛукичЪ Сегодня, 22:08
      Цитата: Альф
      Или порубии боятся, что после отшвартовки на Великую Миссию по восстановлению исторической справедливости гарный флот утонет из-за ветхости возле пирса ?

      они новый строят
      ЛукичЪ
      1. Подрезчик Сегодня, 22:18
        Вот вчера же писал-3 параноика выступили (Турчинов, Полторак, Геращенко). Специально задал риторический вопрос-кто следующий? Оказалось-вот он, Порубий!
        Подрезчик
        1. антивирус Сегодня, 22:42
          а проблемы в ВМФ РФ есть и решить их трудно и долго карячиться.
          КАк харашо украм -все с нуля делать!!! и в нем остаться
          антивирус
    2. Masya Masya Сегодня, 22:13
      Цитата: Альф
      Вопрос-Так что мешает это сделать ?

      Мечты, мечты, где ваша сладость?
      Мечты ушли, осталась гадость... feel
      Masya Masya
  6. fzr1000 Сегодня, 21:56
    Рад, что такие персонажи рулят той территорией. Далеко пой.. поплывут.
    fzr1000
  7. Flinky Сегодня, 22:04
    Этот со справкой - ему можно.
    Flinky
  8. Толик_74 Сегодня, 22:04
    Парубий: Тысячелетний украинский флот вернет Крым Украине
    Ты чо курил, стекловату что ли???
    Толик_74
    1. Альф Сегодня, 22:50
      Цитата: Толик_74
      Ты чо курил, стекловату что ли???

      Укроп вовремя не завезли, разворовали по дороге.
      Альф
  9. Александр 3 Сегодня, 22:06
    Ну это этот пациэнт загнул "тысячалетний флот" если он ещё плавает так это нонсец.Архиологи должны просто руками вытащить эти останки этого флота и водрузить на пьедестал,с подписью"не фига себе антиквариат"
    Александр 3
  10. Мещерский Сегодня, 22:13
    Сложно что то добавить к этому фрагменту. И ведь снято давным давно. https://youtu.be/fS29Xe3WGqs
    Мещерский
  11. Простой Сегодня, 22:22
    Ну тогда данный объект можно считать реликтом древних цивилизаций.




    Внакраинские учёные пока не знают для чего это применялось.
    Простой
  12. Moskovit Сегодня, 22:44
    Парубий на самом деле прав. Украинские моряки приходят в Крым. Точнее приезжают. Отдыхать. В прошлом году украинцев почти миллион набралось.
    Moskovit
  13. НЕКСУС Сегодня, 22:45
    морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь

    Видимо он был укром... laughing
    НЕКСУС
    1. Setrac Сегодня, 23:21
      Цитата: НЕКСУС
      морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь
      Видимо он был укром...

      Автор что-то недопонимает. Олег ходил на Царьград, нигде не говорится что он ходил на Константинопль.
      Setrac
      1. НЕКСУС Сегодня, 23:36
        Цитата: Setrac
        Автор что-то недопонимает. Олег ходил на Царьград, нигде не говорится что он ходил на Константинопль.

        Это названия одного города...славяне его звали Царь-град...
        Среди имён города — Византий (греч. Βυζάντιον, лат. Byzantium), Новый Рим (греч. Νέα Ῥώμη, лат. Nova Roma) (входит в состав титула патриарха), Константинополь, Царьград (у славян; перевод греческого названия «Царственный град» — Βασιλεύουσα Πόλις — Василевуса Полис, город василевса) и Стамбул. Название «Константинополь» (Κωνσταντινούπολη) сохраняется в современном греческом языке, «Царьград» — в южнославянских. В IX—XII веках использовалось и пышное название «Византида» (греч. Βυζαντις). Город был официально переименован в Стамбул в 1930 году в ходе реформ Ататюрка.
        НЕКСУС
  14. Trouble Сегодня, 22:46
    laughing Тогда получается, что российский флот старше. Ведь новгородский князь Олег сначала приплыл и захватил Киев, где учредил Великокняжеский престол.
    Trouble
  15. pafegosoff Сегодня, 22:50
    Это он намекает, что через тысячу лет появится нвый корапь?
    pafegosoff
  16. pvv113 Сегодня, 23:00
    Парубий: Тысячелетний украинский флот вернет Крым Украине

    Грешно смеяться над больным человеком
    pvv113
  17. Incvizitor Сегодня, 23:04
    Судя по фото он реально тысячелетний, правда "украина" в 91м появилась, да ничего.
    Incvizitor
  18. AID.S Сегодня, 23:10
    Вот что значит советская медицина:справку выписали сорок лет назад, так до сих пор действует! Здесь ему советское наследие не победить.
    AID.S
  19. sl3 Сегодня, 23:21
    Опять что то покурил,понесло кастрюлеголового
    sl3
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