Рассказы об оружии. 45 миллиметров бога войны

Артиллерия — бог войны. Древнее и бесспорное высказывание, заслуженное прозвище. Сегодняшний рассказ не о тех, кто первым начинал наступление и громил врага на его не самых близких рубежах. Речь о тех, кто принимал как раз первый удар наступавших войск на всех фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войн.Сорокапятка. Наверное, ни одна пушка не была предметом такого количества рассказов и споров. Но мы копья ломаем сегодня, а с 1941 по 1945 сорокапятки на первом рубеже обороны (да и наступления) делали свое дело. Ломали броню и ходовую немецких танков и самоходок, вбивали снаряды в амбразуры дотов и дзотов, били по пехоте картечью и осколочно-фугасными снарядами.Сорокапятка — всю войну на передовой, лучший друг пехотинца. Остальные боги дивизионного и выше уровня все-таки чуть подальше были.А с чего вообще началась эта история?Как это ни странно, но с поражения Германии в Первой мировой. Именно из-за условий Версальского договора, точнее, благодаря им, в СССР попали немецкие 37-мм противотанковые пушки. И документация на них.Так родилась советская противотанковая артиллерия.В конце 1931 года конструкторы завода № 8 установили в кожух 37-мм противотанковой пушки образца 1930 года, построенной по купленной у немецкой фирмы «Рейнметалл» документации, новую трубу калибра 45-мм.После первых испытаний пришлось доработать лафет в плане укрепления.Эта система была принята на вооружение в марте 1932 года под названием «45-мм противотанковая пушка образца 1932 года», на заводе орудие получило индекс 19-К. Затем конструкторы завода № 8 перепроектировали полевую пушку 19-К для установки её в танк, получившей название «45-мм танковая пушка обр. 1932 г.» и, соответственно, заводской индекс 20-К. К пушке 20-К мы еще вернемся.1. 45-мм противотанковая пушка образца 1932 года.Пушка образца 1932 года была фактически четверть-автоматической, полуавтоматика была инерционного типа и работала за счёт инерции отката.При стрельбе бронебойными снарядами полуавтоматика работала вполне нормально. Но при стрельбе осколочным снарядом полуавтоматика не работала, так как было недостаточно энергии отката для взведения пружин полуавтоматики. Таким образом, для осколочных снарядов 45-мм пушка образца 1932 г. оставалась четверть-автоматической.В 1934 году была проведена новая модернизация пушки, и пушка снова получила новое название «45-мм противотанковая пушка обр. 1934 г.». Модернизация пушки заключалась в замене деревянных колёс фордовскими колёсами от автомобиля ГАЗ-А на пневматических шинах, и в изменении поворотного механизма.22 апреля 1934 года в Артиллерийском Управлении РККА было рассмотрено предложение конструктора Б. Шпитального о переделке 45-мм пушки обр. 1932 г. в автоматическую. Согласно проекту ОКБ-15 вводился новый ствол, новый затвор и магазин на 6 патронов. АУ согласилось с предложением Шпитального, выдало заказ на изготовление опытного образца к осени 1934 года. Опытный образец 45-мм автоматической пушки был изготовлен и испытан, но на вооружение не принят. Введение полной автоматики для 45-мм ПТП было нецелесообразно из-за уменьшения надёжности пушки и увеличения её веса по сравнению с полуавтоматической пушкой.Боеприпасы к 19-К:1. УБР-243П с подкалиберным бронебойным снарядом БР-240П.2. УБР-243СП со сплошным бронебойным снарядом БР-240СП.3. УБЗР-243 с бронебойно-зажигательным снарядом БЗР-240.4. УО-243 с осколочной гранатой О-243.5. УЩ-243 с картечью Щ-240.Всего было выпущено около 12 тысяч таких пушек.45-мм пушки 19-К как раз и были теми массами артиллерии, встречавшими немецкие танки. Вместе со следующим героем нашего рассказа.2. 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года.Она использовалось на первом этапе Великой Отечественной войны, но в связи с недостаточной бронепробиваемостью была заменена в 1942 году на более мощную пушку М-42 того же калибра. Окончательно пушка образца 1937 года была снята с производства в 1943 году.За 1937—1943 годы промышленность СССР изготовила 37 354 таких орудий.В отличие от предыдущих образцов противотанковых орудий, клиновой затвор этой пушки снабжён механизмом полуавтоматики, в конструкции лафета введено подрессоривание колёсного хода, улучшены баллистические характеристики.Полуавтоматика затвора работала как при бронебойном снаряде, так и при осколочном, в отличие от пушки образца 1932 года. Это достигалось путём принудительного взвода пружин полуавтоматики в момент выстрела.Введён специальный кнопочный спуск от «колпачка», расположенного в центре штурвала подъёмного механизма.Введено подрессоривание кривошипно-пружинного типа, впервые осуществлённое в СССР в этой системе.Вместо деревянных колёс 45-мм пушки образца 1932 года поставлены автомобильные колёса по типу ГАЗ-А с губчатым каучуком. Колесо ЗИК-1 переделано из колеса автомобиля ГАЗ-А с мелкими изменениями в спицах.Верхний и нижний станки стали клёпано-сварной конструкцией из листовой стали, а не литыми, как у предшественниц.Введён новый поворотный механизм.Пушка предназначалась для борьбы с танками, самоходками и бронемашинами противника. Для своего времени её бронепробиваемость была вполне адекватной — по нормали на 500 м она пробивала 43-мм броню. Этого было достаточно для борьбы с бронетехникой, защищённой противопульной бронёй.Для улучшения бронепробиваемости на вооружение был принят подкалиберный 45-мм снаряд, пробивавший на дистанции 500 м по нормали 66-мм броню, а при стрельбе на дистанции кинжального огня в 100 м — броню 88 мм.Орудие имело и противопехотные возможности — оно снабжалось осколочной гранатой и картечью. Осколочная 45-мм граната при разрыве даёт 100 осколков, сохраняющих убойную силу при разлёте по фронту на 15 м и в глубину на 5—7 м. Картечные пули при стрельбе образуют поражающий сектор по фронту на ширину до 60 м и в глубину до 400 м.Недостаточная бронепробиваемость орудия (особенно в 1942 году, когда танки типов Pz Kpfw I и Pz Kpfw II вместе с ранними слабобронированными модификациями Pz Kpfw III и Pz Kpfw IV практически исчезли с поля боя) вместе с неопытностью артиллеристов иной раз приводили к очень тяжёлым потерям.Но в руках опытных и тактически умелых командиров это орудие представляло серьёзную угрозу для вражеской бронетехники. Положительными его качествами были высокая мобильность и лёгкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки образца 1937 года использовались партизанскими отрядами.3. 45-мм противотанковая пушка образца 1942 года (М-42).Использовалось с 1942 года до конца Великой Отечественной войны, но в связи с недостаточной бронепробиваемостью была частично заменена в производстве в 1943 году на более мощную пушку ЗИС-2 калибра 57 мм. Окончательно пушка М-42 была снята с производства в 1946 году. За 1942—1945 годы промышленность СССР изготовила 10 843 таких орудий.5-мм противотанковая пушка обр. 1942 года М-42 была получена путём модернизации 45-мм пушки образца 1937 года на заводе № 172 в Мотовилихе. Модернизация заключалась в удлинении ствола, усилении метательного заряда и ряда технологических мер для упрощения серийного производства.Толщина брони щитового прикрытия была увеличена с 4.5 мм до 7 мм для лучшей защиты расчёта от винтовочных бронебойных пуль. В результате модернизации дульная скорость снаряда возросла с 760 до 870 м/с.Пушка предназначалась для борьбы с танками, самоходками и бронемашинами противника. Она была способна успешно бороться со всеми средними танками вермахта 1942 года. Однако появление в 1943 году в значительных количествах новых тяжёлых танков «Тигр», «Пантера» и модернизированного Pz Kpfw IV Ausf H с толщиной лобовой брони 80 мм вновь поставило советскую противотанковую артиллерию перед необходимостью усиления огневой мощи.Это было выполнено путём повторного принятия на вооружение 57-мм противотанковой пушки ЗИС-2. Однако благодаря отлаженному производственному механизму по выпуску М-42, возможности борьбы с Пантерой и Pz Kpfw IV Ausf H путём стрельбы в борт и высокой мобильности этого орудия оно было оставлено в производстве и на вооружении противотанковых подразделений стрелковых частей.4. 45-мм противотанковая пушка образца 1941 года.Эта пушка производилась на предприятиях блокадного Ленинграда. На складах завода «Красный путиловец» было обнаружено некоторое количество танковых пушек 20-К. Силами заводчан были сделаны станки, лафеты, щитки и пушка начала поступать в части Ленинградского фронта.Осколки в колесах... выщербленный щиток... Восстановление этой пушки заняло не один год.Сколько было изготовлено таких пушек сегодня сказать очень сложно, но использовались они при обороне Ленинграда повсеместно. История сохранила кадры хроники.На сегодняшний день сохранилось всего две таких пушки. Первая в танковом музее города Парола (Финляндия), вторая, которая на фото, в военно-историческом музее в Падиково Московской области.Маленькая, легкая, мобильная, способная оказаться именно там, где больше всего необходимо, сорокапятка с честью прошла всю войну, от начала и до конца. От первых выстрелов на границе в 1941-м, до последних в Манчжурии и Китае.Источники:Шунков В. Н. Оружие Красной Армии.Широкорад А. Б. Энциклопедия отечественной артиллерии.Музей военной истории, с. Падиково Московской области.