Операция НОАК по выдворению ВМС США из Южно-Китайского моря. Детали «Бьендонгской зоны A2/AD» (часть 2)

Зелёная «9-пунктирная линия» точно разграничивает исключительную экономическую зону КНР в Южно-Китайском море. На тактической карте также видно, что НОАК расширила своё присутствие на искусственно возводимых рифах архипелага Спратли: помимо зенитно-ракетных дивизионов HQ-9, здесь также развёрнуты противокорабельные комплексы YJ-62 с радиусом действия 400 км. Последние полностью перекрывают дальние морские подступы к «9-пунктирной линии» на случай военного противостояния с ВМС США

Фотография предполагаемого прототипа МАПЛ проекта 093B

Концептуальный эскиз многоцелевой атомной ударной субмарины ВМС Китая Тип 95

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=17391

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=17402

http://bastion-karpenko.ru/093-2/

http://raigap.livejournal.com/333768.html

Как мы видим, воздушная составляющая противолодочной компоненты «A2/AD», основанная на патрульных самолётах Y-8Q, является более чем надёжным «заслоном», предельно ограничивающим деятельность американских субмарин в пределах «9-пунктирной линии» («линии коровьего языка»). Данная линия является оперативно-стратегическим рубежом, который Пекин разработал для обозначения исключительной экономической зоны Поднебесной в Южно-Китайском море; она проходит в непосредственной близости от территориальных вод Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Брунея, Филиппин и Тайваня, охватывая более 80% акватории Бьендонга. Вызванная данным раскладом критика со стороны государств Юго-Восточной, в 2013 году, успела дойти до подачи против Китая иска в Международный арбитражный суд со стороны руководства Филиппин. Тем не менее, во избежание появления американского флота «на расстоянии вытянутой руки» от стратегически важного оборонительно пункта — острова Хайнань, а также Гонконга, руководство КНР и далее будет жёстко отстаивать свою линию касательно границ «9-пунктирной линий», в том числе с использованием концепции ограничения и воспрещения доступа и манёвра «A2/AD».Тем не менее, на этом формирование «A2/AD»-рубежа ещё не завершено. Помимо ракетных крейсеров «Ticonderoga» и эсминцев «Arleigh Burke», носителями последней модификации «Томагавка» UGM-109Е являются также переоборудованные в ПЛАРК ракетные подводные крейсера стратегического назначения класса «Ohio» (SSGN-726 «Ohio», SSGN-727 «Michigan», SSGN-728 «Florida», SSGN-729 «Georgia»). Все 4 подводных «плавучих арсенала» способны выпустить по юго-восточному побережью Китая 616 КР UGM-109E «Tomahawk Block IV» даже не нарушая «9-пунктирной линии», ведь дальность у этих модификаций «Топора» достигает 1700 — 2400 км. Полностью отразить столь массированный ракетный удар с помощью одних лишь ЗРК HQ-9, HQ-16, С-300/400 и средств РЭБ будет весьма непросто, потребуется задействовать истребительную авиации и самолёты ДРЛО. И даже такие беспрецедентные меры не могут гарантировать 100%-й сохранности китайской военно-промышленной и портовой инфраструктуры. Следовательно, командование НОАК акцентирует внимание не столько на уничтожении стратегических крылатых ракет «Томагавк», сколько на упреждающем выведении из строя их подводных носителей.Атомные подводные лодки класса «Огайо» не входят в список сверхмалошумных субмарин типа «Ясень», «Sea Wolf», «Вирджиния» или «Astute», а поэтому относительно легко могут быть обнаружены с помощью противолодочных самолётов Y-8Q и вертолётов Z-18, применяющих РГБ SQ-5 с беспилотными подводными дронами UUV «Haiyan». Смогут их обнаружить и эсминцы Тип 052С «Ланчжоу» и Тип 52D «Куньмин», гидроакустические средства которых представлены весьма современными внутрикорпусными активно-пассивными ГАК SJD-8/9, разработанными на базе французского комплекса DUBV-23. Учитывая, что штатный французский ГАК обладает дальностью обнаружения звукоконтрастных и звукоизлучающих подводных объектов в 40 км, то его обновлённые китайские модификации SJD-8/9 способны «услышать и увидеть» вражеские подводные и надводные средства на удалении от 60 до 100 км (во второй дальней зоне акустической освещённости).Также вышеуказанные эсминцы используют низкочастотную ГАС с гибкой протяжённой буксируемой антенной (ГПБА) ESS-1 (аналог DUBV-43 или «Виньетк-ЭМ»). Станции данного типа отличаются великолепной точностью пеленгования в пределах 1 — 1,5º, а также дальностью обнаружения различных звукоизлучающих подводных целей. В частности, подлодка может быть обнаружена на удалении 30 — 60 км (во второй ближней зоне акустической) в глубоком море и порядка 15 — 20 км — на мелководье.Выглядит это всё очень даже серьёзно, но ни противолодочные самолёты Y-8Q, ни надводные боевые корабли ВМС Китая не смогут свободно оперировать на участках Индо-Азиатско-Тихоокеанского ТВД, находящихся далеко за пределами «9-пунктирной линии» Южно-Китайского моря: за счёт 5-кратного превосходства по количеству АУГ и общему корабельному составу, ВМС США не дадут китайским Y-8Q возможности патрулировать акватории Бенгальского залива, Филиппинского моря и моря Сулавеси на предмет присутствия ударных вариантов подлодок типа «Огайо», именно с этих рубежей, в случае эскалации конфликта, и будет осуществляться удар четырьмя-шестью сотнями СКР UGM-109E. Следовательно, единственным выходом китайского флота является активное применение многоцелевых атомных подводных крейсеров с ярко выраженными противокорабельными и противолодочными способностями, которые будут вести охоту на «Ohio» за пределами «первой цепи» островных государств, окружающих Поднебесную.Необходимыми качествами обладают многоцелевые атомные подводные крейсера проекта 093 «Шань»(также известные под индексом 09-III), спроектированные на базе российских торпедно-ударных атомных субмарин проекта 671РТМ(К) «Щука». Эскизные работы по данному проекту начались ещё в начале 90-х гг., при этом, китайским специалистам оказывалась серьёзная поддержка со стороны российского конструкторского бюро «Рубин». Сегодня новые подлодки практически заменили устаревшие и достаточно шумные МАПЛ пр. 091 «Хань». Очень важной деталью является то, что поддержка со стороны «Рубина» оказывалась в таких фундаментальных и жизненно важных направлениях, как конструирование корпуса, разработка БИУС, повышение уровня акустической скрытности, а также создание комплексов акустического противодействия. В итоге, начиная с 2006 года, технический уровень подводной компоненты ВМС Китая стал уверенно двигаться к мировым стандартам.В частности, уровень акустической скрытности «Шань» находится где-то между МАПЛ класса «Лос-Анджелес» и «Вирджиния», не доходя до уровня «Ясеня», «Вирджинии», «Астьюта» и «Си Вульфа». Но и это для Китая является серьёзным достижением. Отсутствие идеальной акустической скрытности «Шань» наблюдается по многим причинам, одной из которых можно считать наличие стандартного гребного винта открытой архитектуры, в то время как большинство современных ПЛАРК и ПЛАРБ оснащаются водомётными движителями; также проскакивала информация, что китайские инженеры длительный период времени боролись с проблемами подавления вибраций от амортизационной платформы, на которой размещена паротурбинная установка вместе с циркуляционными насосами, турбозубчатым агрегатом и другим оборудованием.Тем не менее, подлодки пр. «Шань» оказались весьма удачными, и всё же способны на «тихом ходу» проникать в противолодочные рубежи американских АУГ, а также приближаться к подлодкам «Ohio» на дистанцию торпедной атаки. Номенклатура ударного вооружения у субмарин пр. 093 «Шань» весьма серьёзная, и запускается из 6 стандартных 533-мм торпедных аппаратов. Основой для уничтожения подлодок противника являются противолодочные торпеды Yu-6/9 (разработаны на базе советских 211TT1; обладают максимальной скоростью порядка 115 км/ч и дальностью в 50 км), электрические торпеды ТЭСТ-71М с дальностью хода 20 км на 24 узлах. Для поражения надводных кораблей противника могут использоваться: дозвуковые противокорабельные ракеты большой дальности YJ-82А (180 км), перспективные сверхзвуковые дальнобойные ПКР YJ-85 (с дальностью порядка 400 — 500 км и скоростью в 1,5 — 1,7М на конечном участке полёта), а также более тяжёлые противокорабельные сверхзвуковые ракеты YJ-18. Данные ракеты являются многоцелевыми и способны поражать надводные корабли и береговые объекты противника на удалении 300 — 500 км. По конструкции и режимам работы двухступенчатой силовой установки YJ-18 практически повторяет российскую ПКР типа 3М54Э «Калибр»: на маршевом участке полёта работает компактный турбореактивный двигатель, разгоняющий ПКР до 900 км/ч, на завершающем же 35-километровом участке ракета YJ-18 активирует твердотопливную ступень, обеспечивающую скорость в 2850 — 3200 км/ч. На этом этапе ракета способна выполнять интенсивные противозенитные манёвры.Ракеты YJ-85 и YJ-18 позволяют многоцелевым атомным субмаринам «Шань» из подводного положения атаковать корабли ВМС США в Филиппинском море, не выходя за пределы «9-пунктирной линии» и «первой островной цепи», что исключает попадание под огонь противолодочных ракетно-торпедных комплексов «VL-Asroc», а также позволяет избежать обнаружения противолодочными самолётами ВМС США.Бортовое радиоэлектронное и гидроакустическое оборудование многоцелевых подлодок пр. 093 «Шань» находится на очень высоком уровне и вполне сравнимо с российскими и западными аналогами. В частности, благодаря оснащению субмарины активно-пассивным гидроакустическим комплексом с распределённой апертурой H/SQS-207 (представлен 6 акустическими антенными решётками на боковых поверхностях корпуса и главным носовым ГАК), реализована возможность всеракурсного наблюдения за подводной обстановкой во второй дальней зоне акустической освещённости. В ходе модернизации подлодка может получить стабилизаторную гондолу УПВ для размещения низкочастотной гибкой протяжённой буксируемой антенны по аналогии с ГПБА «Скат-2М» на подлодках пр. 671РТМК. Как видите, Военно-морские силы КНР имеют достойную подводную ударную компоненту, способную легко противостоять АУГ ВМС США. Единственным минусом можно считать лишь малое количество подлодок класса «Шань»: по официальным данным, в составе подводного флота их всего 4 единицы.Между тем, уже появилась информация относительно спуска на воду прототипа модернизированной МАПЛ «Шань» под проектом 093B. Новая субмарина имеет существенные отличия от первой версии проекта 093: применён движитель водомётного типа, а для ракетного «снаряжения» в верхней части корпуса размещён внушительный «ракетный банкет» с 16 транспортно-пусковыми контейнерами-УВПУ, позволяющими использовать более крупногабаритное ракетное вооружение, к примеру, стратегические крылатые ракеты CJ-10 с дальностью до 3000 км. Несколько изображении подлодки в своё время появились в китайском интернете.Отдельного же внимания заслуживает программа разработки перспективной сверхмалошумной многоцелевой подлодки Type 95. Отталкиваясь от китайских эскизов, можно говорить об уникальных показателях акустической скрытности новой субмарины. Здесь мы видим оригинальную конструкцию водомётного движителя с внутрикорпусным импеллером (многолопостным гребным винтом), вместо штатного кольцевого водозаборника имеются 2 встроенных водозаборника в хвостовой части корпуса подлодки. Это в десятки раз снизит её общую шумность. На верхней поверхности корпуса можно увидеть знакомый шахтный «ракетный банкет» с УВПУ на 16 направляющих диаметром около 1,5 — 1,8, в которых может быть размещено до 3-х противокрабельных/многоцелевых тактических ракет калибром 533 — 670 мм. Общий арсенал одного только «ракетного банкета» может составить 48 ед., а есть ещё и 8 533-мм торпедных аппаратов. Озвученная глубина погружения «Бохайского детища» не блещет, достигая 500 м, но учитывая скорость в 33 узла, всё складывается более чем позитивно.Стоит отметить, что в надводном режиме подлодку будет достаточно сложно обнаружить радиолокационными средствами с расстояния более 100 — 150 км, поскольку в конструкции корпуса и рубки широко использованы композиционные/радиопоглощающие материалы, а сама рубка имеет наклонные борта и в 2 раза меньше габариты в сравнении с классическими угловатыми рубками (так называемая «стелс-рубка»).Сход со стапелей Бохайской верфи первой подлодки Тип 095 станет воистину переломным моментом в формировании китайского подводного флота нового поколения, позволяющего значительно расширить существующую зону «A2/AD» c одного лишь Южно-Китайского моря до удалённых участков в Индийском и Тихом океане. Подводная состовляющая действующей сегодня зоны ограничения и воспрещения доступа и манёвра КНР будет весьма успешно поддерживаться противолодочной авиацией с острова Хайнань, четырьмя МАПЛ пр. 093/В «Шань», а также более чем 15 сверхмалошумными дизель-электрическими анаэробными подводными лодками (с воздухонезависимой энергетической установкой) Тип 041 «Юань». Последние могут находиться на глубине до 300 м в течение 20 — 25 дней (без необходимости всплытия), что превращает все планы США по «притеснению» Китая в Юго-Восточной Азии в заведомо проигрышную партию.