Необычные образцы оружия. Стреляющая ручка Stinger Pen Gun

Источники информации:

http://www.dogswar.ru/oryjeinaia-ekzotika/strelkovoe-oryjie/3942-rychka-pistolet-stin.html

http://warweapons.ru/strelyayushhaya-avtoruchka-braverman-stinger-pen-gun

http://ohrana.ru/articles/4717

Еще в 1839 году английский драматург Эдвард Булвер-Лайттон произнес фразу, которая стала афоризмом: «Ручка сильнее меча». Безусловно, он вложил в свои слова иной смысл, однако они идеально подходят к определению того, чем является ручка-пистолет Stinger Pen Gun. Первые стреляющие ручки появились еще в 1920-е годы. Выглядели они также как обыкновенные наливные ручки, однако могли при этом стрелять патронами кольцевого воспламенения.Довольно быстро конструкторы-оружейники поняли, что уменьшение звука выстрела — это не единственный вариант маскировки огнестрельного оружия. Куда важнее было замаскировать все оружие целиком. Чаще всего подобное оружие называли вооружением скрытого монтажа. Для маскировки использовались самые разные стандартные предметы, так появились ручка-портсигар, ручка-пистолет, пряжка-пистолет, стреляющая трость и т.д. Все они являлись не плодом фантазии сценаристов фильмов про шпионов, они существовали в действительности. Естественно, эффективность такого оружия была существенно ограничена короткой дистанцией применения и малым калибром, однако это искупалось возможностью скрытно пронести его туда, где запрещено обычное оружие, а также внезапностью применения, что имело очень большое значение.В 1942 году представители Управления стратегических служб (предшественника ЦРУ) определили, что легко маскируемое малогабаритное оружие понадобится для выполнения секретных операций, которые связаны с «нанесением чрезвычайного ущерба». Тогда же в США прошли испытания английской стреляющей авторучки Седжли, и было создано одноразовое недорогое оружие размерами с обыкновенный карандаш, получившее название «Скорпион». В оружии использовался всего один короткий патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. После одного выстрела оружие можно было выбрасывать. Переименованное вскоре в Stinger (Жало), это оружие в 5 разных вариантах производилось несколькими компаниями с июля 1943 по июль 1944 года. Всего было изготовлено порядка 40 тысяч таких простых стреляющих ручек. Позднее был создан и многоразовый вариант оружия.В 1990 году изобретатель Боб Брэйверман запатентовал собственную конструкцию стреляющей ручки, а уже годом позднее его оружие появилось в продаже. Выпускалось оно компанией American Derringer Company (Вако, Техас) под названием Model 2 Pengun. Вскоре Брэйверман разорвал свои отношения с American Derringer Company, попутно основав собственную компанию, получившую название RJ Braverman Corporation (Мередит, Нью-Гемпшир). Тогда же он решил использовать название Stinger, которое ранее уже применялось к стреляющим авторучкам. Его модель под названием Stinger Pen Gun выпускалась с 1991 по 1997 годы под различные патроны: .25 АСР (первоначальный вариант, 11,43 мм), .22 LR (long rifle 5,6×15,6 мм) и .22 Magnum (5,6 мм) кольцевого воспламенения. В 2002 году Брэйверман открыл еще одну компанию Stinger Manufacturing Company в Мичигане, которая продолжила выпуск ручек-пистолетов, однако в 2004 году она закрылась. Сегодня трудно сказать, сколько именно «Стингеров» было выпущено в общей сложности тремя разными компаниями, но счет определенно идет на тысячи. Когда ручка-пистолет выпускалась серийно, ее стоимость немного превышала 100 долларов, но теперь купить ее можно практически лишь у коллекционеров и цены стартуют с 500 долларов и выше.Хотя вес этого необычного оружия составляет всего 142 грамма, ручка-пистолет Stinger Pen Gun выглядит существенно надежнее большинства своих собратьев. Пистолет состоит из 3-х основных частей: затвора в виде трубки, выполненного из нержавеющей стали марки 303, рукоятки из нержавеющей стали марки 416 и ствола, выполненного из ствольной стали марки 4140. Внутренние детали оружия были выполнены из инструментальной стали с последующей процедурой термообработки. В виде «ручки» общая длина оружия составляет 142 мм, а наружный диаметр лежит в диапазоне от 13 до 16 мм, в положении «пистолет» общая длина огнестрельного оружия снижается до 107 мм. Стрелковое оружие такого типа можно носить в кармане пиджака или рубашки точно так же, как обыкновенные карандаши и ручки.Ствол пистолета имеет длину 51 мм, и содержит 6 правых нарезов, количество нарезов неизменно для всех трех калибров. Оба ствола ручки-пистолета под патроны .22 Magnum и .22 LR кольцевого воспламенения могут свободно заменяться один на другой, но ствол под патрон .25 АСР центрального воспламенения не может быть использован в таком варианте Stinger Pen Gun. Аналогично, стволы под патроны кольцевого воспламенения не могут использоваться с вариантом под патрон центрального воспламенения.Интересной особенностью модели является то, что для производства выстрела из Stinger Pen Gun стрелку необходимо трансформировать оружие из «ручки» в «пистолет». Для того чтобы это сделать, необходимо оттянуть подпружиненные ствол с затвором и рукоятку оружия в разные стороны примерно на 30 мм, при этом покажется спусковой крючок. Удерживая ствол с затвором и рукоятку в разведенном состоянии, нужно повернуть ствол и рукоятку примерно на 70 градусов вниз по направлению к спусковому крючку. Если отпустить рукоятку оружия, она поднимется вверх примерно на 5 мм, произойдет фиксация оружия в боевом положении. Вся процедура занимает не более трех секунд. Однако Stinger можно считать оружием только одного выстрела. Во-первых, после первого же выстрела полностью пропадет эффект неожиданности. Во-вторых, перезарядка оружия занимает куда больше времени, чем требуется на саму трансформацию.Предохранитель оружия был выполнен в виде втулки с прорезью, охватывающей передний конец затвора. Маленький винт со шлицом на головке выступает в прорезь втулки, тем самым ограничивая ее поворот. При повороте данной втулки по часовой стрелке, в том случае если дульная часть оружия направлена от себя, зеркало затвора поднимается так, чтобы ударник мог выставляться из паза с левой стороны зеркала затвора или из центрального отверстия в зависимости от модели, и производит запирание ствола. Выступ небольшой формы, расположенный на казенном срезе ствола, входит в две полукольцевые канавки в нижней и верхней части зеркала затвора. В том случае если предохранитель отключен, то зеркало затвора поднято так, что с ним не совмещены полукольцевые канавки. В случае поворота предохранительной втулки против часовой стрелки зеркало затвора Stinger Pen Gun опускается, тем самым блокируя перемещение ударника вперед и предоставляя стрелку возможность отвинтить ствол. Помимо всего прочего, если ствол вывинчен, то его нельзя полностью ввинтить при выключенном предохранителе. Если ручка-пистолет переведена в положение «ручка», то предохранитель должен включиться автоматически.Процесс заряжания ручки-пистолета представляет собой несколько замысловатое занятие. После совершения выстрела подпружиненный ударник остается в переднем положении, выступая над поверхностью зеркала затвора. Для взведения ударника Stinger должен быть переведен в положение «ручка», после чего обратно в боевое положение. В это время ударник оттянется назад, после чего по соображениям безопасности лучше вновь разложить пистолет в ручку. Используя накатку, расположенную на казенной части ствола, его можно открутить, после чего удалить из оружия стреляную гильзу и вставить новый патрон.Для ведения огня из Stinger Pen Gun стрелку нужно сперва повернуть предохранительную втулку до отказа по часовой стрелке, обхватить рукоятку оружия по возможности также, как вы держите любое другое оружие. Большим пальцем нужно упереться в заднюю поверхность рукоятки, а все остальные расположить под спусковым крючком, для нажатия на который применяется указательный палец. Спусковой крючок ручки-пистолета поворачивает вперед стальное шептало, которое входит в прорезь на взведенном ударнике и освобождает его. Ударник, двигаясь вперед, накалывает капсюль патрона. Усилие, которое требуется для разбития капсюля, составляет чуть более 1,8 кгс.На пистолете Stinger Pen Gun нет никаких прицельных приспособлений. В этом нет ничего странного, так как оружие подобного класса в них просто не нуждается, оно применяется лишь тогда, когда все остальные меры не принесли желаемого результата, а дистанция выстрела уменьшилась до физического контакта с противником. При этом испытания показывают, что на то, чтобы достать Stinger Pen Gun, перевести в боевое положение, повернуть предохранительную втулку и выстрелить требуется более двух секунд — и это результат тренированного человека.На сверхкоротких дистанциях использования, на которых, скорее всего, и применяется Stinger, с большей уверенностью в успехе, чем на других дистанциях, можно говорить о попытке выстрелить в голову противнику, даже если он движется. При применении 5,6-мм патронов — это более эффективное решение, чем стрельба в корпус.