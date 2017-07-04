Снайперская винтовка Walther WA 2000

Оружейная компания Walther является одной из немногих продукцию которой очень часто можно брать как эталон. Высокое качество оружия обеспечивается не только контролем качества на всех этапах производства, но и качеством исходных материалов. Эта немецкая компания очень редко гналась за передовыми разработками, если не считать разработки первого немецкого автомата под промежуточный патрон (MKb.42(W)) и снайперской винтовки, которая будет описана в данной статье. В основном применялись уже отработанные схемы, но, благодаря умелому подходу, от стадии проектирования до стадии запуска оружия в серийное производство, результат был более высоким, чем у аналогичного оружия конкурентов.Вторая мировая война не самым благоприятным образом сказалась на этой оружейной компании, только в конце 50-х годов удалось возобновить производство пистолета Р38 под обозначение Р1, что было шагом назад, несмотря на то, что ранее это оружие было очень достойным для своего времени. Нужно было срочно возвращать свою часть рынка, благо имя компании еще не забыли.На данный момент, оружейная компания Walther известна больше спортивными пистолетами и винтовками, разрабатывается и производится и боевое оружие, но в очень ограниченном количестве, да и модельный ряд не велик. Фактически боевое оружие компании Walther можно пересчитать несколькими пистолетами да парой пистолетов-пулеметов, за исключением снайперской винтовки WA 2000.Как уже было отмечено выше, после завершения Второй мировой войны, немецкая компания Walther фактически ушла с мирового рынка и только в конце 50-х годов смогла вернуться со своим хоть и хорошим, но устаревшим пистолетом. Для того чтобы можно было двигаться дальше необходимо было заявить о себе оружием, которое бы действительно, как модно говорить, не имело бы аналогов в мире. То есть новое оружие должно было быть не просто хорошим, а превосходящим оружие конкурентов по всем параметрам. Это значило, что пришлось бы отойти от уже отработанных решений и попробовать применить новые, которые еще не успели получить широкого распространения. При этом конструкторам было необходимо сделать не просто оружие, в которое были натыканы все новинки оружейной моды, а отобрать действительно стоящие решения, которые давали бесспорное преимущество.С классом оружия определились достаточно быстро – новым оружием должна была стать снайперская винтовка. Куда сложнее было определиться с тем как позиционировать новое оружие, чтобы оно было востребованным и окупить не только новое производство, но и все затраты на разработку. Новую снайперскую винтовку было решено позиционировать как оружие для полиции и контртеррористических подразделений, что было явно ошибкой, так как подобное оружие не требуется в большом количестве. Видимо расчет был на то, что благодаря высоким характеристикам можно будет продавать данную снайперскую винтовку по высокой цене, компенсируя количество проданных единиц оружия.После того, как новая винтовка была представлена общественности, интересующихся этим оружием было очень много, однако желающих его приобрести были единицы. Большинство предпочитало более дешевые варианты, которые полностью удовлетворяли все запросы стрелков, так как цена снайперской винтовки WA 2000 была явно завышенной, хотя она и имела характеристики значительно выше, чем у других аналогичных винтовок. В одном из англоязычных обзоров данную винтовку сравнили с Rolls-Royce только в мире оружия и если автомобиль подобного класса своего покупателя всегда найдет, то оружию, тем более боевому, пришлось совсем туго.Всего за все время удалось продать чуть менее 180 единиц оружия. Оружие в очень малом количестве поступило на вооружение полиции ФРГ, а также в единичных экземплярах было закуплено для полиции других стран Европы. Стоимость же винтовки колебалась от 9 до 12,5 тысяч долларов США, что даже по современным меркам не мало, а с 1970 по 1988 год, время, когда оружие производилось, было вообще заоблачной ценой.Основой для нового оружия был выбран достаточно мощный патрон .300 WM, выбор данного боеприпаса обуславливался тем, что конструкторы поставили перед собой цель реализовать возможность гарантированного поражения ростовой цели на дистанции до 1000 метров. Реализовать эту возможность конструкторам успешно удалось, однако практическое применение такой возможности очень спорно.Неоднократно было отмечено, что оружие под подобные мощные боеприпасы не совсем подходит для полицейских задач, так как все действия происходят в городской черте, где очень сложно найти участок с прямой видимостью даже в 500 метров, не говоря уже о километре. Кроме того, велик шанс задеть не только злоумышленника, но и стоящих за ним, так как пуля подобного боеприпаса легко проходит навылет через человеческое тело, особенно на коротких и средних дистанциях, причем траектория ее движения после прохождения через цель слабо предсказуема. Так что можно смело говорить о том, что оружие явно не самое подходящее для тех задач, которые с его помощью планируется выполнять, даже если использовать патроны с неполной оболочкой пули. Винтовка легко адаптируется под патроны 7,62х51 и швейцарский 7,5.Сама же винтовка построена по схеме «буллпап», что делает ее очень компактной при полноценной длине ствола, но наделяет оружие рядом недостатков.Винтовка при своей точности самозарядная, чем и выделяется среди многообразия высокоточного оружия. Автоматика построена вокруг отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня, расположенного под стволом оружия. Запирание канала ствола происходит при повороте затвора на 7 боевых упоров.Собрана вся конструкция на алюминиевой раме, состоящей из двух несущих всю конструкцию деталей, соединенных двумя скобами, спереди из сзади. Тыльная скоба выполняет так же роль упора для плеча стрелка.Ствол оружия тяжелый, толстостенный с продольными долами для придания большей жесткости. Крепиться к раме оружия при помощи муфты с резьбой. Визуально можно показаться, что ствол оружия имеет так же крепление у передней скобы, однако на деле ствол свободно вывешенный и не касается рамы оружия, кроме своей казенной части. На дульном срезе установлен дульный тормоз-компенсатор отдачи.Рабочие элементы винтовки прикрывают две пластины из штампованного железа, которые привинчиваются напрямую к несущей раме оружия.Интересной особенностью данной винтовки является то, что несмотря на явную «односторонность» оружия, элементы управления дублируются с обоих сторон. Ручка взведения затвора представляет из себя небольшой элемент, однако благодаря ровной поверхности накладок по бокам оружия привести винтовку в боевую готовность можно даже в толстых зимних перчатках.Переключатель предохранителя расположен сразу же над предохранительной скобой, причем его расположение таково, что указательный палец сам ложиться на него. Сам же переключатель представляет собой небольшой выступающий рычаг с возможностью движения по горизонтали с очень небольшим ходом.Ударно-спусковой механизм винтовки регулируемый по всем возможным параметрам, смонтирован в нижней части несущей рамы винтовки.В комплекте с оружие поставляются сошки, которые крепятся не совсем привычным образом – над стволом, а не под ним. Сошки складывающиеся, нерегулируемые по высоте, в сложенном положении абсолютно не мешают использовать винтовку. Кроме того, в конструкции узла крепления сошек имеется сворачивающаяся антибликовая лента.Благодаря компоновке оружия его длина составляет всего 905 миллиметров. С одной стороны, это немало, но нужно учитывать, что при такой общей длине длина ствола оружия равна 650 миллиметрам. Несмотря на то, что оружие смонтировано на раме из легкого сплава, что должно было существенно облегчить конструкцию, его вес равен 6,95 килограмма. Это обратно же объясняется тем, что ствол оружия толстостенный, а значить имеет приличный вес. Вообще, для винтовок с подобными характеристиками данные габариты и масса очень и очень небольшие, так что в своем классе WA 2000 считается не только компактной, но и легкой. Питается оружие из отъемных коробчатых магазинов, с однорядным расположением боеприпасов, вместимостью 6 патронов.Одним из самых главных недостатков оружия в компоновке «буллпап» всегда отмечают окно для выброса стреляных гильз, которое располагается очень близко к лицу стрелка. Близкое расположение не только чревато раздражением слизистых оболочек стрелка пороховыми газами, но и ограничивает возможность ведения огня с быстрой сменой плеча для упора. На данный момент решением данной проблемы считается возможность адаптации оружия как под правшу, так и под левшу. Реализуется это сменой стороны выброса стреляных гильз и требует неполной разборки оружия. Есть и более рациональные решения с выбросом стреляных гильз вперед либо вниз. В снайперской винтовке WA 2000 ни первое, ни второе не реализовано, так что левше придется либо стрелять с правого плеча, либо клеить пластырь на нос.Вторым недостатком компоновки у данной винтовки можно выделить низкую линию прицеливания, что при отсутствии открытых прицельных приспособлений не так уж и важно. При наличии различных креплений оптических прицелов, легко можно подобрать удобную высоту для стрелка. Кроме того, оружие имеет регулируемый по высоте упор для щеки, что также положительно сказывается на комфорте при эксплуатации винтовки.Часто для подобного оружия отмечают как недостатки неудобное расположение магазина и крепление сошек, но это скорее дело привычки, чем серьезный недостаток.Главной положительной чертой данного оружия является его точность. Высокая точность достигается за счет очень точной подгонки деталей винтовки, грамотной компоновки и высококачественной обработки ствола оружия. Все это делает оружие действительно точным, но накладывает свой отпечаток на надежность работы в неблагоприятных условиях. Оружие очень прихотливо не только к условиям эксплуатации, но и к своевременному обслуживанию, так что пылинки придется в буквальном смысле сдувать. С другой стороны, эта винтовка и не позиционируется как оружие способное пережить купание в болоте с последующим испытанием на прочность гусеницей танка.Малый вес винтовки и небольшие габариты позволяют свободно перемещаться в замкнутых пространствах и, не привлекая внимания окружающих, переносить оружие в относительно небольшой сумке.Снайперская винтовка WA 2000 безусловно оружие очень интересное и отличное по своим характеристикам, однако есть ряд «но» которые не дали этой винтовке получить распространение. Самой главной причиной, по которой данное оружие не стало повсеместно применяемым – цена. Сложно поверить, что производство данного оружия обходилось хотя бы в половину той стоимости, по которой его реализовывали, цена была явно завышена. Кроме того, оружие производит даже визуально впечатление спортивного, а не боевого, что, возможно, тоже сыграло свою роль в распространении. Не стоит забывать и о том, что винтовка была выполнена в компоновке «буллпап», которую до сих пор многие не принимают всерьез. Избыточно мощный боеприпас и характеристики оружия, превышающие необходимые нужды, может и неплохо с одной стороны. Но когда стоит выбор между покупкой одной винтовки, потенциал которой может быть не использован за весь срок ее эксплуатации, и покупкой десяти, более дешевых, но подходящих для большинства задач, единиц оружия, то выбор вполне очевиден и понятен.Теперь данная винтовка имеет коллекционную ценность, несмотря на то, что оружие молодое, многие коллекционеры готовы отдать за него немалую сумму, значительно превышающую начальную стоимость оружия.