Вучич: российское оружие не допустит сценарий 1999 года
Как сообщает РИА Новости , президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что поставки российского оружия стране позволят резко повысить её обороноспособность.
Как утверждает сербский лидер, российские вооружения обеспечат надежную защиту, которая не позволит повторить сценарий 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО.
Ранее сообщалось, в текущем году Россия собирается отгрузить Сербии 6 истребителей МиГ-29, партию тяжелой бронированной техники, включая танки.
По итогам войны с НАТО и реформирования (ведущегося с 2000 года) сербская армия выглядит следующим образом. В 2003 году, когда еще существовала Югославия, состоящая из Сербии и Черногории, в армии служило примерно 200 тыс. чел. На сегодняшний день эта цифра сократилась до 52 000. На вооружении состоит более 200 танков, более 400 бронемашин, свыше 500 ед. артиллерийских установок, свыше 200 противотанковых средств, около 200 средств ПВО, некоторое количество другой специальной военной техники (БРЭМ, обычные и танковые мостоукладчики). Формально на вооружении ВВС Сербии состоит 75 боевых (МиГ-21, МиГ-29, СОКО Ј-22 Орао), 40 учебных и 11 транспортных самолетов, а также 53 вертолета и около 70 систем ПВО. Фактически летных экземпляров единицы.
Ожидаем скорый визит министра Шойгу, а также прибытие танков и разведывательных машин. Это имеет большое значение для нас, хотя некоторые невежды и говорили, мол, зачем нам это.
Как утверждает сербский лидер, российские вооружения обеспечат надежную защиту, которая не позволит повторить сценарий 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО.
Наши оборонные способности серьезно вырастут буквально за один день. Сегодня у нас есть три или четыре самолета МиГ-29, а в ближнем бою лучше самолета нет. Когда мы еще укомплектуем армию радарами и ПВО, граждане будут ощущать себя в безопасности. Что касается ВПК, к сожалению, войны идут везде, и мы можем в ближайшие 20 лет продать все, что сделаем.
МиГ-29 ВВС Сербии
Ранее сообщалось, в текущем году Россия собирается отгрузить Сербии 6 истребителей МиГ-29, партию тяжелой бронированной техники, включая танки.
По итогам войны с НАТО и реформирования (ведущегося с 2000 года) сербская армия выглядит следующим образом. В 2003 году, когда еще существовала Югославия, состоящая из Сербии и Черногории, в армии служило примерно 200 тыс. чел. На сегодняшний день эта цифра сократилась до 52 000. На вооружении состоит более 200 танков, более 400 бронемашин, свыше 500 ед. артиллерийских установок, свыше 200 противотанковых средств, около 200 средств ПВО, некоторое количество другой специальной военной техники (БРЭМ, обычные и танковые мостоукладчики). Формально на вооружении ВВС Сербии состоит 75 боевых (МиГ-21, МиГ-29, СОКО Ј-22 Орао), 40 учебных и 11 транспортных самолетов, а также 53 вертолета и около 70 систем ПВО. Фактически летных экземпляров единицы.
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