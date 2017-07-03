Вучич: российское оружие не допустит сценарий 1999 года

Ожидаем скорый визит министра Шойгу, а также прибытие танков и разведывательных машин. Это имеет большое значение для нас, хотя некоторые невежды и говорили, мол, зачем нам это.

Наши оборонные способности серьезно вырастут буквально за один день. Сегодня у нас есть три или четыре самолета МиГ-29, а в ближнем бою лучше самолета нет. Когда мы еще укомплектуем армию радарами и ПВО, граждане будут ощущать себя в безопасности. Что касается ВПК, к сожалению, войны идут везде, и мы можем в ближайшие 20 лет продать все, что сделаем.

МиГ-29 ВВС Сербии