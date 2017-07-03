07:38 03 июля

Вучич: российское оружие не допустит сценарий 1999 года

Как сообщает РИА Новости , президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что поставки российского оружия стране позволят резко повысить её обороноспособность.

Ожидаем скорый визит министра Шойгу, а также прибытие танков и разведывательных машин. Это имеет большое значение для нас, хотя некоторые невежды и говорили, мол, зачем нам это.





Как утверждает сербский лидер, российские вооружения обеспечат надежную защиту, которая не позволит повторить сценарий 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО.

Наши оборонные способности серьезно вырастут буквально за один день. Сегодня у нас есть три или четыре самолета МиГ-29, а в ближнем бою лучше самолета нет. Когда мы еще укомплектуем армию радарами и ПВО, граждане будут ощущать себя в безопасности. Что касается ВПК, к сожалению, войны идут везде, и мы можем в ближайшие 20 лет продать все, что сделаем.



МиГ-29 ВВС Сербии


Ранее сообщалось, в текущем году Россия собирается отгрузить Сербии 6 истребителей МиГ-29, партию тяжелой бронированной техники, включая танки.

По итогам войны с НАТО и реформирования (ведущегося с 2000 года) сербская армия выглядит следующим образом. В 2003 году, когда еще существовала Югославия, состоящая из Сербии и Черногории, в армии служило примерно 200 тыс. чел. На сегодняшний день эта цифра сократилась до 52 000. На вооружении состоит более 200 танков, более 400 бронемашин, свыше 500 ед. артиллерийских установок, свыше 200 противотанковых средств, около 200 средств ПВО, некоторое количество другой специальной военной техники (БРЭМ, обычные и танковые мостоукладчики). Формально на вооружении ВВС Сербии состоит 75 боевых (МиГ-21, МиГ-29, СОКО Ј-22 Орао), 40 учебных и 11 транспортных самолетов, а также 53 вертолета и около 70 систем ПВО. Фактически летных экземпляров единицы.


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Комментарии 15

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  1. капрал Сегодня, 06:56
    которая не позволит повторить сценарий 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО

    В современных условиях,не дай Бог случись чего, объединенная Европа,к сожалению, вас проглотит и не подавится. Ну может несколько зубов сломает. Мир изменился.
    Впрочем,военный союз с Россией может сбавить излишний пыл.
    капрал
    1. 210окв Сегодня, 06:57
      Вот именно-военный союз.Техника одна не воюет.
      210окв
      1. krot Сегодня, 07:18
        Именно, техника одна не воюет! А сербы себя показали в войне.. Ничего не смогла сделать.. Пусть и против Могущественных США! Думаю наши зубами бы грызли им горло, случись подобное!
        А еще думаю, что новый премьер сербии засланный казачек. Купят несколько образцов вооружений и передадут в НАТО для исследования..(
        krot
      2. Jovanni Сегодня, 07:34
        Цитата: 210окв
        Вот именно-военный союз.Техника одна не воюет.

        Особенно если учесть, что премьер министр теперь у них прозападная лесбиянка...
        Jovanni
    2. Logall Сегодня, 07:00
      А если случится? Черногория на Сербию войной пойдёт? Весьма апокрифично...
      Logall
    3. dag Сегодня, 07:08
      Цитата: капрал
      Впрочем,военный союз с Россией может сбавить излишний пыл.

      Сербия идёт в ЕС .
      dag
      1. капрал Сегодня, 07:12
        Цитата: dag
        Сербия идёт в ЕС .

        Но пока не в НАТО.
        капрал
      2. Юджин-Евгений Сегодня, 07:12
        Сербию ведут в ЕС, но не факт, что она туда придет, судя по балканской политике США
        Юджин-Евгений
  2. 210окв Сегодня, 06:56
    Справедливо лишь частично.Техникой управляют люди.И этот сплав должен быть сплавом а не размазней.Только тогда-победа.Пример отрицательный-арабские страны.
    210окв
  3. Yak28 Сегодня, 06:57
    В численном и качественном плане армия Сербии никакая,её можно сказать нет.Им даже сотня Мигов-29 не поможет,летает он на уровне американских самолётов ,но его электронная начинка лет на 20 устарела.
    Yak28
    1. Orionvit Сегодня, 07:15
      Не знаю за качественный состав Сербской армии, судить не буду, хотя Сербы, это один из не многих народов, которые всегда показывали себя отличными бойцами. Но рыба гниёт с головы. Это к вопросу качества управленцев, вспоминая недавнее назначение премьер министром Сербии, ну, эту самую, из радужных. А радужные уж такие товарищи, что понятие Родина для них не существует, сдадут страну, не побрезгуют.
      Orionvit
  4. Александр 3 Сегодня, 06:58
    Да уж НАТО очень" уважает; друзей России.Наши друзья должны быть готовы к такому.Россия рядом.
    Александр 3
    1. Logall Сегодня, 07:09
      В 1999 тоже рядом была! А с Сирией ближе некуда. Результаты? Не надо себе льстить...
      Logall
  5. tomket Сегодня, 07:19
    Интересно, а МиГи в какой модификации поставлены? Вообще количество воображение не поражает. Скорее всего тут политическая подоплека.
    tomket
  6. Подрезчик Сегодня, 07:19
    Цитата: капрал
    которая не позволит повторить сценарий 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО

    В современных условиях,не дай Бог случись чего, объединенная Европа,к сожалению, вас проглотит и не подавится. Ну может несколько зубов сломает. Мир изменился.
    Впрочем,военный союз с Россией может сбавить излишний пыл.

    В современных условиях Европа может и подавиться как раз. Во - первых она не такая уж обьединенная. Во -вторых, трагедии Югославии можно было бы избежать, был бы министр иностранных дел Козырев-МИНИСТРОМ, а не сявкой американской (просили же сербы продать им только автоматы!).В-третьих, соседи (да вся Европа) такие "ужо" вояки, что на сегодняшний день, всех этих либерастовоинов палкой не выгонишь особенно на войнушку, а сербы народ горячий, и 1999г. свеж у них в памяти. Ну и Россия уже не та, не цыкнешь на нее!
    Подрезчик
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