Алжир представил артсистемы собственной разработки
Как сообщает алжирский интернет-портал www.menadefense.net , в ходе выставки продукции национальной оборонной промышленности, организованной в Алжире, были впервые представлены прототипы ряда самоходных артиллерийских систем местной разработки.
В числе прочего была продемонстрирована советская 100-мм буксируемая противотанковая пушка МТ-12, смонтированная на грузовом автомобиле Mercedes-Benz Zetros 2733A c колесной формулой 6х6:
Была показана 122-мм буксируемая гаубица Д-30, установленная на аналогичное шасси:
Полная масса указанных самоходных установок составляет 27 тонн, системы в походном положении маскируются под тентовый грузовик. Техника оборудована современными навигационными системами и средствами связи.
Также публике была показана 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23, установленная в кузове грузовика Mercedes-Benz Unimog U 4000 с колесной формулой 4х4. Установка для ведения огня вывешивается на гидроопорах, в походном положении также маскируется под тентовый грузовик.
Продемонстрирована турельная установка с китайским 12.7-мм пулеметом типа 90-II на легком автомобиле Mercedes-Benz GBA9:
Машина пограничного наблюдения на шасси Mercedes-Benz GBA9 с подъемной телескопической мачтой с электронно-оптической станцией:
Бронеавтомобиль Nimr 2 алжирской сборки:
На выставке была озвучена информация о создании дистанционно управляемой пусковой установки ПТУР "Корнет-Э", предназначенной для установки на модернизируемые БТР-60ПБ.
В числе прочего была продемонстрирована советская 100-мм буксируемая противотанковая пушка МТ-12, смонтированная на грузовом автомобиле Mercedes-Benz Zetros 2733A c колесной формулой 6х6:
Была показана 122-мм буксируемая гаубица Д-30, установленная на аналогичное шасси:
Полная масса указанных самоходных установок составляет 27 тонн, системы в походном положении маскируются под тентовый грузовик. Техника оборудована современными навигационными системами и средствами связи.
Также публике была показана 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23, установленная в кузове грузовика Mercedes-Benz Unimog U 4000 с колесной формулой 4х4. Установка для ведения огня вывешивается на гидроопорах, в походном положении также маскируется под тентовый грузовик.
Продемонстрирована турельная установка с китайским 12.7-мм пулеметом типа 90-II на легком автомобиле Mercedes-Benz GBA9:
Машина пограничного наблюдения на шасси Mercedes-Benz GBA9 с подъемной телескопической мачтой с электронно-оптической станцией:
Бронеавтомобиль Nimr 2 алжирской сборки:
На выставке была озвучена информация о создании дистанционно управляемой пусковой установки ПТУР "Корнет-Э", предназначенной для установки на модернизируемые БТР-60ПБ.
Использованы фотографии: https://www.menadefense.net/2017/07/01/vers-nouveau-chemin-lindustrie-militaire-algerienne/
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