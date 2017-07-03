11:40 03 июля

Алжир представил артсистемы собственной разработки

Как сообщает алжирский интернет-портал www.menadefense.net , в ходе выставки продукции национальной оборонной промышленности, организованной в Алжире, были впервые представлены прототипы ряда самоходных артиллерийских систем местной разработки.

В числе прочего была продемонстрирована советская 100-мм буксируемая противотанковая пушка МТ-12, смонтированная на грузовом автомобиле Mercedes-Benz Zetros 2733A c колесной формулой 6х6:




Была показана 122-мм буксируемая гаубица Д-30, установленная на аналогичное шасси:





Полная масса указанных самоходных установок составляет 27 тонн, системы в походном положении маскируются под тентовый грузовик. Техника оборудована современными навигационными системами и средствами связи.

Также публике была показана 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23, установленная в кузове грузовика Mercedes-Benz Unimog U 4000 с колесной формулой 4х4. Установка для ведения огня вывешивается на гидроопорах, в походном положении также маскируется под тентовый грузовик.



Продемонстрирована турельная установка с китайским 12.7-мм пулеметом типа 90-II на легком автомобиле Mercedes-Benz GBA9:



Машина пограничного наблюдения на шасси Mercedes-Benz GBA9 с подъемной телескопической мачтой с электронно-оптической станцией:



Бронеавтомобиль Nimr 2 алжирской сборки:



На выставке была озвучена информация о создании дистанционно управляемой пусковой установки ПТУР "Корнет-Э", предназначенной для установки на модернизируемые БТР-60ПБ.

Использованы фотографии: https://www.menadefense.net/2017/07/01/vers-nouveau-chemin-lindustrie-militaire-algerienne/
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Комментарии 11

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  1. Logall Сегодня, 08:17
    По моему: прошлый век. Но для них, самое то. А то паритета не будет.
    При всех событиях, на ближнем востоке, вообще удивительно, что они не в каменном веке...
    Logall
    1. сибиралт Сегодня, 08:38
      Интересно, а лопаты на броне собственного производства или у Макрона купили? bully
      сибиралт
    2. просто экспл Сегодня, 08:45
      это не прошлый век , это клиника . взять русские орудия , поставить их на немецкие автомобили и назвать это алжирскими САУ .
      просто экспл
  2. NUR Сегодня, 08:17
    Из буксируемой сделали возимую артиллерию на автомобиле.
    NUR
    1. donavi49 Сегодня, 08:26
      Ну для них это в принципе нормально.

      - скорость передвижения выросла, особенно без асфальтной дороги. То есть доставить на место пушку можно будет более чем в два раза быстрее.
      - их нормативы существенно хуже, чем у страны производителя. Поэтому ту же Д30 за 2 минуты не разложить. А тут можно.
      - сирийский опыт. Там ведь как - подъезжают такие, навелись по Аллаху, три-пять раз выстрелили и сваливать за другой бархан. И оттуда.
      donavi49
    2. Orionvit Сегодня, 08:42
      Боевую позицию оборудовать не надо, уповают на мобильность. А так, мишени хорошие.
      Orionvit
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:22
    ... ну, для такой страны, как Алжир, сойдёт, чего уж тут...
    a.s.zzz888
    1. donavi49 Сегодня, 08:41
      Эм. Алжир сейчас имеет самую оснащенную армию в регионе. У них есть все от собственного ДКВД и фрегатов МЕКО200АН до Су-30МКА и С-300ПМУ2. СВ - оснащены Т-90, БМП-2 Бережок, китайские WZ502G, Смерчи, Тосы, Мсты-С и прочее. Армейская авиация - СуперХинд (ЮАРовский обвес для Ми-24), Ми-28НЭ, Ми-26Т2.
      donavi49
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:47
        donavi49 Сегодня, 08:41 ↑
        Эм. Алжир сейчас имеет самую оснащенную армию в регионе.

        ...ключевое слово "в регионе"... но я абсолютно не против их прибамбах...
        a.s.zzz888
        1. donavi49 Сегодня, 09:06
          Ну когда был арабская революция. Международное сообщество озаботилось Египтом, Тунисом и Ливией (ну и Сирией - но это не регион).

          В Алжире была такая же революция против Бутефлики (пожизненный президент - 20 лет правит). Но там быстро подавили, а всех революционеров отследили и они ушли на экскурсию в пустыню - так и не вернулись. И запад промолчал.

          Это вполне себе показатель - кого можно прессовать, а кого себе дороже.
          donavi49
  4. Berkut24 Сегодня, 11:12
    Полторак обзавидовался!
    Berkut24
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