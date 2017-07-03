11:41 03 июля

Арабские страны продлили срок действия ультиматума Катару

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет продлили действие ультиматума Катару на двое суток, передает РИА Новости сообщение телеканала «Аль-Арабия».

Арабские страны продлили срок действия ультиматума Катару


Сегодня Кувейт призвал арабских партнеров дать Катару дополнительное время для ответа на предъявленные требования.


Напомним, пятого июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже к ним присоединились другие страны.

23 июня Кувейт передал Катару список требований арабских государств. Ультиматум содержит 13 пунктов, среди которых «снижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела соседей, а также закрытие спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира"».

Глава МИД Катара Мухаммад Аль Тани намеревался сегодня передать ответ Дохи на ультиматум. Однако в египетском МИД заявили, что главы внешнеполитических ведомств четырех арабских стран встретятся в среду в Каире, чтобы обсудить ситуацию вокруг Дохи.

Ранее катарские власти заявили, что не будут выполнять условия ультиматума, поскольку они нарушают суверенитет государства.

Использованы фотографии: www.best-country.org
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Комментарии 36

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  1. cniza Сегодня, 08:40
    США баламутит по полной , пытаются подпалить очередной конфликт.
    cniza
    1. Тралл Сегодня, 08:42
      С поддержкой Ирана и Турции Катар может не переживать насчёт вторжения.
      Так же , как и братья-белорусы под боком у России. smile
      Тралл
      1. Чёрный Сегодня, 09:03
        Почему молчит мид украины? Надо поддержать хлопцев из катара wassat ...пусть Пецюндер сгоняет на ближний восток и всё там разрулит.....хотя не, туда он не поедет, там сухой закон laughing
        Чёрный
      2. dag Сегодня, 09:11
        Цитата: Тралл
        С поддержкой Ирана и Турции Катар может не переживать насчёт вторжения.
        Так же , как и братья-белорусы под боком у России. smile

        катар потрепыхается и помириться - выхода у него нет.
        dag
        1. просто экспл Сегодня, 09:23
          ну да , а то вы его бомбить начнете .
          Израиль бомбит все что ему не нравится или кто ему не поклоняется . (если ручки дотягиваются)
          просто экспл
        2. Чёрный Сегодня, 09:40
          Цитата: dag
          Цитата: Тралл
          С поддержкой Ирана и Турции Катар может не переживать насчёт вторжения.
          Так же , как и братья-белорусы под боком у России. smile

          катар потрепыхается и помириться - выхода у него нет.

          Ну это как израильтяне постараются...или американцы...ну или россияне smile Как не странно...но любой из этих стран этот конфликт по своему выгоден.
          Чёрный
      3. donavi49 Сегодня, 09:12
        Ну они могут попытаться ввести полную блокаду.

        Там жрать быстро закончится банально. Даже если сухопутку перекрыть. А если еще морские пути кошмарить начать - подвести правовые основания для досмотра судов можно, то вообще.

        И так, а что остановит? У Катара армии нет. Ну в смысле там вундервафля (самый навороченные Лео2А7 который есть в природе) на вундервафли. Но вся армия в парадной колоне умещается. Плюс еще несколько тысяч турок. ПВО американское - не известно по кому оно еще стрелять будет. ВВС фактически нет - те Миражи умрут в первые часы. Саудиты + ОАЭ их задавят банально. При том, ОАЭ еще более менее могут воевать.

        И не исключен вариант - что американцы наведут порядок сами. Ударом в спину, со своей инфраструктуры расположенной в Катаре. Ибо их сближение с Ираном не устраивает. Найти людей - которым Иран тоже враг №1 в высших кругах Катара можно. Дальше опереться на них - они поднимут мятеж, США впишутся на их стороне и все.
        donavi49
      4. просто экспл Сегодня, 09:22
        тут слушок пошел что в Катаре будет наша база .
        https://twitter.com/RamiAILoIah/status/8815794295
        20183297

        #Russia & #Qatar discussed possible Russian troops deployment in Qatar. Possibly a naval facility or an army base..

        РФ и катар обсудили возможное развертывание российских войск в Катаре. Возможна военная или военно-морская база..
        просто экспл
    2. сибиралт Сегодня, 08:48
      Пока там арабы что-то продлевают, Миллер отожмет катарский газ. laughing
      сибиралт
    3. bouncyhunter Сегодня, 08:50
      Цитата: cniza
      США баламутит по полной

      Это натуральный двуликий Янус : на публике призывают к диалогу и смягчению ультиматума , за спиной - к усилению давления на Катар . Ничего личного - только бизнес .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 08:53
        Мечта США стать энергетическим монополистом и есть вся возня вокруг Катара.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
          Кочевряжатся как могут полосатоухие ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:24
            Похоже они довыеживались , проходит их золотой век.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
              Потому и бесятся , что сами понимают это . Знают , что это неизбежно , но из последних сил пытаются заскочить на ходу в последний вагон уходящего поезда .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 09:31
                Вопрос в том сколько эта агония продлится ? ну и конечно последствия будут не радужными.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:34
                  В этом можно не сомневаться - в агонии они предпримут попытки нагадить как можно больше . В первую очередь - России .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 09:55
                    В первую очередь - России .


                    К сожалению , ты прав , а Китай опять в тени.
                    cniza
        2. Чёрный Сегодня, 09:43
          Цитата: cniza
          Мечта США стать энергетическим монополистом и есть вся возня вокруг Катара.

          Да, точно....не будете брать оружие, отключим газ...ну или точнее возможно ть его поставлять smile
          Чёрный
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:40
    Ранее катарские власти заявили, что не будут выполнять условия ультиматума, поскольку они нарушают суверенитет государства.

    ... а сауды ещё на что-то надеются... bully
    a.s.zzz888
  3. 100502 Сегодня, 08:48
    Выполнить требования значит признать себя пособником террористов, а значит подписать себе приговор
    100502
    1. dag Сегодня, 09:13
      Цитата: 100502
      Выполнить требования значит признать себя пособником террористов, а значит подписать себе приговор

      катар главный спонсор игил и вообще всех террор.
      это всегда была его политика - берите наши деньги - но нас не трогайте
      dag
      1. просто экспл Сегодня, 09:25
        ой ли ? а не от вашей разведки шеф во всеуслышанье объявил что ИГИЛ вам выгоден потому что ослабляет Иран ? и слухи перед арабской весной были что Аль Багдади не совсем араб , семит да , но не араб . и тоже обрезан . догадываетесь о ком речь идет ?
        а ИГИЛ уже все знают что спонсируют саудиты , а катар спонсировал ан нусру .
        просто экспл
  4. Туз Бубен Сегодня, 08:51
    Катар теперь крайний ?
    Т.е сспонсирование и общий подогрев Бармалеев теперь без участия полосатых,богоизбранных и саудитов ?
    Туз Бубен
  5. 01-02-2000 Сегодня, 08:51
    последнее "катарское" предупреждение?
    01-02-2000
    1. новичок Сегодня, 09:00
      арабский вариант китайского.
      новичок
  6. Masya Masya Сегодня, 08:54
    Ультиматум! " Это что такое, я не знаю, – насмешливо объявил Квакин. – Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле.
    – Это такое международное слово. Бить будут, – объяснил стоявший рядом с Фигурой бритоголовый мальчуган Алешка."
    Masya Masya
  7. Moskovit Сегодня, 08:54
    Помню был боевичок Еще 48 часов.
    Moskovit
  8. Никкола Мак Сегодня, 09:08
    Интересно, а если Катар не выполнит ультиматум - тогда что?
    Неужели кто -то пойдёт воевать в Катар? Это с крупнейшей на ближнем востоке американской базой. Да и турки с иранцами все эти "могучие монархии" раскатают как бог черепаху и устроят "исламские революции".
    Саудовцы с Эмиратами ещё приползут к юсовцам на коленях, когда у них запахнет жареным.
    Ребята просто потеряли берега.
    Никкола Мак
  9. Платов Сегодня, 09:11
    Пускай передерутся там уже! Никто симпатии не вызывает. Все против нас. Эта Катарская Аль Джазира, сколько фейковых новостей про нас и Сирию, Турки сами знаете, Саудиты тоже из-за Сирии не по душе... За Египет только не кайф... Хорошая страна, нормальный мужик президент.
    Платов
  10. А. Привалов Сегодня, 09:36
    Арабские страны (большинство) обвинили Катар в поддержке террористов и выставили ему ультиматум с требованием прекратить это безобразие. stop
    О каких террористах идет речь?
    Это Мусульманские Братья, ИГИЛ, Аль Каида (все запрещённые в России!).

    Однако, вижу среди здешних читателей практически 100% одобрение Катара в его действиях и возмущение ультиматумом. Как же так? fellow
    А. Привалов
    1. слава1974 Сегодня, 11:10
      Однако, вижу среди здешних читателей практически 100% одобрение Катара в его действиях и возмущение ультиматумом. Как же так?

      Потому что все знают, враг моего врага мой друг.
      Если более политкорректно сказать, то словами Черчилля:" У нас нет постоянных друзей, но есть постоянные интересы."
      Вобщем политика и ничего личного.
      слава1974
    2. Dym71 Сегодня, 11:21
      Цитата: А. Привалов
      Арабские страны (большинство) обвинили Катар

      Да все они там барбосы, на таких "обвинителях" как сауды, на самих "пробы ставить негде" recourse
      Цитата: А. Привалов
      Однако, вижу среди здешних читателей практически 100% одобрение Катара в его действиях

      Интересно когда эти жуки лапки кверху вскинут, одобрения только в пику янкесам, да потроливают и вообще санкции в отношении любого другого государства - близкая нам тема, кто выстоит станет крепче. hi
      Dym71
  11. rotmistr60 Сегодня, 09:38
    ...продлили срок действия ультиматума Катару

    Не получилось по американски с налета ультиматум и "ваши не пляшут" (не та подготовка, да и возможности не те). Теперь будут продлять в надежде, что Сша в очередной раз "помирят".
    rotmistr60
  12. Geisenberg Сегодня, 10:33
    И дальше то что ? Войну начнут ?
    Geisenberg
  13. Jurkovs Сегодня, 10:57
    Смешно. Рыба бывает только первой свежести.
    Jurkovs
  14. Berkut24 Сегодня, 11:10
    101-е китайское предупреждение... Аль-Каида обвиняет в терроризме ИГ и наоборот. И все борятся за европейские ценности.
    Berkut24
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