Арабские страны продлили срок действия ультиматума Катару
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет продлили действие ультиматума Катару на двое суток, передает РИА Новости сообщение телеканала «Аль-Арабия».
Сегодня Кувейт призвал арабских партнеров дать Катару дополнительное время для ответа на предъявленные требования.
Напомним, пятого июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже к ним присоединились другие страны.
23 июня Кувейт передал Катару список требований арабских государств. Ультиматум содержит 13 пунктов, среди которых «снижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела соседей, а также закрытие спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира"».
Глава МИД Катара Мухаммад Аль Тани намеревался сегодня передать ответ Дохи на ультиматум. Однако в египетском МИД заявили, что главы внешнеполитических ведомств четырех арабских стран встретятся в среду в Каире, чтобы обсудить ситуацию вокруг Дохи.
Ранее катарские власти заявили, что не будут выполнять условия ультиматума, поскольку они нарушают суверенитет государства.
Сегодня Кувейт призвал арабских партнеров дать Катару дополнительное время для ответа на предъявленные требования.
Напомним, пятого июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже к ним присоединились другие страны.
23 июня Кувейт передал Катару список требований арабских государств. Ультиматум содержит 13 пунктов, среди которых «снижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела соседей, а также закрытие спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира"».
Глава МИД Катара Мухаммад Аль Тани намеревался сегодня передать ответ Дохи на ультиматум. Однако в египетском МИД заявили, что главы внешнеполитических ведомств четырех арабских стран встретятся в среду в Каире, чтобы обсудить ситуацию вокруг Дохи.
Ранее катарские власти заявили, что не будут выполнять условия ультиматума, поскольку они нарушают суверенитет государства.
Использованы фотографии: www.best-country.org
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