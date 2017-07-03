Ситуация в Сирии
В результате теракта в Дамаске погиб 21 человек. Оппозиция обвиняла САА в применении химоружия. Союзники САА планируют развивать наступление на Дейр эз-Зор и Абу-Кемаль из провинции Хомс, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Командование правительственной армии САР опровергло заявление формирования «Файлак Ар-Рахман» об использовании сирийскими войсками химического оружия в Айн-Тарме на северо-востоке Дамаска. Оппозиционные порталы утверждали, что отравление получили 30 боевиков группировки. Тем не менее, сотрудники Центра по примирению враждующих сторон, работавшие в соседнем районе, не зафиксировали признаков химатаки.
В Дамаске прогремело несколько взрывов. Сообщается, что террорист-смертник уничтожил три автомобиля, а после того как его окружили сирийские силовики, активировал на себе пояс шахида. По предварительным данным, погиб 21 человек.
В минувшие сутки союзные силы САА немного продвинулись на востоке провинции Хомс и освободили несколько холмов недалеко от города Хамима. Новая освободительная операция вскоре начнется недалеко от станции «Т-2». Части проправительственных отрядов будут направлены к Дейр эз-Зору и к Абу-Кемалю одновременно.
ВВС Сирии интенсифицировали удары по укрепрайонам боевиков вблизи населенных пунктов Айяш и Хауиджа Зияб Аш-Шималия в окрестностях Дейр эз-Зора. Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) заявили, что им удалось сбить сирийский военный вертолет Ми-8 на востоке столицы провинции.
ВВС международной коалиции нанесли серию авиаударов по позициям исламистов близ городов Аль-Маядин и Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Однако пострадали в результате авианалета не только террористы, но и мирные жители.
Проасадовские силы продолжают развивать наступление в городе Даръа и его окрестностях. Тем не менее, успехов на данном направлении союзникам достичь не удалось. Сирийская свободная армия (ССА) проводила артиллерийские обстрелы позиций «Хезболлы» и сирийской армии близ города Хирбет Газале к северо-востоку от столицы провинции. Погиб один из командиров «Хезболлы», а также был уничтожен бульдозер сирийской армии.
В провинции Ракка основные бои разворачивались на восточных окраинах столицы региона вокруг квартала Аль-Синаа, ранее частично оккупированном террористами ИГ. Курдские формирования попытались вернуть утраченные позиции и заняли рыночную площадь Аль-Халь и несколько зданий, одно из которых являлось лабораторией для производства СВУ. На юге административного центра провинции подразделения SDF и Отрядов народной самообороны (YPG) отбили у боевиков деревню Кесрат Мухаммад Али, ликвидировав при этом как минимум девять исламистов.
Командование правительственной армии САР опровергло заявление формирования «Файлак Ар-Рахман» об использовании сирийскими войсками химического оружия в Айн-Тарме на северо-востоке Дамаска. Оппозиционные порталы утверждали, что отравление получили 30 боевиков группировки. Тем не менее, сотрудники Центра по примирению враждующих сторон, работавшие в соседнем районе, не зафиксировали признаков химатаки.
В Дамаске прогремело несколько взрывов. Сообщается, что террорист-смертник уничтожил три автомобиля, а после того как его окружили сирийские силовики, активировал на себе пояс шахида. По предварительным данным, погиб 21 человек.
В минувшие сутки союзные силы САА немного продвинулись на востоке провинции Хомс и освободили несколько холмов недалеко от города Хамима. Новая освободительная операция вскоре начнется недалеко от станции «Т-2». Части проправительственных отрядов будут направлены к Дейр эз-Зору и к Абу-Кемалю одновременно.
ВВС Сирии интенсифицировали удары по укрепрайонам боевиков вблизи населенных пунктов Айяш и Хауиджа Зияб Аш-Шималия в окрестностях Дейр эз-Зора. Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) заявили, что им удалось сбить сирийский военный вертолет Ми-8 на востоке столицы провинции.
ВВС международной коалиции нанесли серию авиаударов по позициям исламистов близ городов Аль-Маядин и Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Однако пострадали в результате авианалета не только террористы, но и мирные жители.
Проасадовские силы продолжают развивать наступление в городе Даръа и его окрестностях. Тем не менее, успехов на данном направлении союзникам достичь не удалось. Сирийская свободная армия (ССА) проводила артиллерийские обстрелы позиций «Хезболлы» и сирийской армии близ города Хирбет Газале к северо-востоку от столицы провинции. Погиб один из командиров «Хезболлы», а также был уничтожен бульдозер сирийской армии.
В провинции Ракка основные бои разворачивались на восточных окраинах столицы региона вокруг квартала Аль-Синаа, ранее частично оккупированном террористами ИГ. Курдские формирования попытались вернуть утраченные позиции и заняли рыночную площадь Аль-Халь и несколько зданий, одно из которых являлось лабораторией для производства СВУ. На юге административного центра провинции подразделения SDF и Отрядов народной самообороны (YPG) отбили у боевиков деревню Кесрат Мухаммад Али, ликвидировав при этом как минимум девять исламистов.
Использованы фотографии: http://poliksal.ru
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