11:41 03 июля

Ситуация в Сирии

В результате теракта в Дамаске погиб 21 человек. Оппозиция обвиняла САА в применении химоружия. Союзники САА планируют развивать наступление на Дейр эз-Зор и Абу-Кемаль из провинции Хомс, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Командование правительственной армии САР опровергло заявление формирования «Файлак Ар-Рахман» об использовании сирийскими войсками химического оружия в Айн-Тарме на северо-востоке Дамаска. Оппозиционные порталы утверждали, что отравление получили 30 боевиков группировки. Тем не менее, сотрудники Центра по примирению враждующих сторон, работавшие в соседнем районе, не зафиксировали признаков химатаки.


В Дамаске прогремело несколько взрывов. Сообщается, что террорист-смертник уничтожил три автомобиля, а после того как его окружили сирийские силовики, активировал на себе пояс шахида. По предварительным данным, погиб 21 человек.

В минувшие сутки союзные силы САА немного продвинулись на востоке провинции Хомс и освободили несколько холмов недалеко от города Хамима. Новая освободительная операция вскоре начнется недалеко от станции «Т-2». Части проправительственных отрядов будут направлены к Дейр эз-Зору и к Абу-Кемалю одновременно.

ВВС Сирии интенсифицировали удары по укрепрайонам боевиков вблизи населенных пунктов Айяш и Хауиджа Зияб Аш-Шималия в окрестностях Дейр эз-Зора. Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) заявили, что им удалось сбить сирийский военный вертолет Ми-8 на востоке столицы провинции.

ВВС международной коалиции нанесли серию авиаударов по позициям исламистов близ городов Аль-Маядин и Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Однако пострадали в результате авианалета не только террористы, но и мирные жители.

Проасадовские силы продолжают развивать наступление в городе Даръа и его окрестностях. Тем не менее, успехов на данном направлении союзникам достичь не удалось. Сирийская свободная армия (ССА) проводила артиллерийские обстрелы позиций «Хезболлы» и сирийской армии близ города Хирбет Газале к северо-востоку от столицы провинции. Погиб один из командиров «Хезболлы», а также был уничтожен бульдозер сирийской армии.

В провинции Ракка основные бои разворачивались на восточных окраинах столицы региона вокруг квартала Аль-Синаа, ранее частично оккупированном террористами ИГ. Курдские формирования попытались вернуть утраченные позиции и заняли рыночную площадь Аль-Халь и несколько зданий, одно из которых являлось лабораторией для производства СВУ. На юге административного центра провинции подразделения SDF и Отрядов народной самообороны (YPG) отбили у боевиков деревню Кесрат Мухаммад Али, ликвидировав при этом как минимум девять исламистов.

Использованы фотографии: http://poliksal.ru
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Комментарии 10

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  1. Чёрный Сегодня, 09:05
    Ситуация в Сирии стабильно фиговая...а может стать ещё хуже....как только американцы с подельниками закончат подготовку к очередной провокации с химоружием.
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 09:10
      Ещё бы наши бывшие, а теперь израильские товарищи не мешали здоровым силам в Сирии...

      Боец Хезболлах охраняет христианский монастырь в Маалюле - Колыбели христианства и арамейского народа и древнейшего языка (языка Библии).
      Тралл
    2. сибиралт Сегодня, 09:14
      Активировать пояс шахида совсем не то, что подорвать себя. Прогресс однако! belay
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 09:28
        да чтоб им всем подорвать себя!!( подальше от людей. за городом где-нито)
        роман66
  2. Тралл Сегодня, 09:06
    С 2018 года у САА обновление в униформе. Ну как обновление - тот же вудлэнд, только с 4-мя карманами.
    Тралл
    1. Платов Сегодня, 09:15
      Почему зеленку заказывают? Там же в основном песок
      Платов
      1. винторез Сегодня, 09:30
        Они зелёные до первой стирки,особенно если с хлоркой.
        винторез
        1. Тралл Сегодня, 09:47
          Цитата: винторез
          Они зелёные до первой стирки,особенно если с хлоркой.

          Поаккуратнее с хлоркой в Сирии надо быть smile
          Тралл
      2. Deadушка Сегодня, 10:31
        Цитата: Платов
        Почему зеленку заказывают?

        У них и пустынка есть.
        Наши тоже не всегда и не везде в зеленке ходят.
        Deadушка
  3. ланс Сегодня, 09:23
    а они зелеными паучками прикидываются....... что есть на складе то и даем. асаду нужно готовить свое пво все что осталось, а нашим рэб и радары. сирийцы наведение не потянут.
    ланс
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