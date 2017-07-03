ВС Польши получили первую батарею 120-мм самоходных минометов Rak
Как сообщает польский интернет-портал defence24.pl , 30 июня 2017 года 17-й Великопольской механизированной бригаде им. генерала танковых войск Йозефа Довбор-Мусницкого, размещенной в Мендзыжече, передана первая батарея серийных 120-мм самоходных минометов Rak .
Их производство (как и ранее разработку) осуществляет компания Huta Stalowa Wolya SA (HSW), входящая в состав польского государственного оборонного холдинга PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).
Минометы установлены на шасси БТР Rosomak с колесной формулой 8х8 (лицензионный БТР Patria AMV, выпускаемый структурой PGZ). Гладкоствольный 120-мм/24 миномет MAHSW вмонтирован во вращающуюся башню. Он оборудован автоматом заряжания с 20 минами в револьверных боеукладках, расположенными в задней части башни. Еще 26 мин находятся в корпусе машины и перезагружаются в автомат заряжания вручную. Стрельба ведется обычными 120-мм минами на предельную дальность до 7000 м. При этом указывается о разработке нового поколения мин с дистанцией огня до 12 км. Максимальная скорострельность составляет 8 выстрелов в минуту, возможна стрельба прямой наводкой. Имеется автоматизированная система управления огнем и инерциально-спутниковая навигационная система TALIN.
Разработка нового изделия проводилась с 2007 года. Огневые испытания первого опытного образца (установленного на шасси САУ 2С1) были начаты в 2009 году. В конце 2010 года был изготовлен второй прототип на шасси БТР Rosomak. В апреле 2016 года военное ведомство заключило контракт стоимостью 968 млн. злотых (примерно 300 млн. долл.), предусматривающий поставку к 2021 году 8 минометных батарей систем Rak на шасси БТР Rosomak, а именно 64 самоходных минометов М120К и 32 машин управления AWD (также исполненных на базе БТР Rosomak).
Одна батарея рассчитана на мотопехотный батальон. Она включает два взвода, каждый из которых оснащен 4 установками и 1 машиной управления AWD. Собственно батарея представлена управлением (2 машины управления AWD), разведывательным взводом (2 или 4 машины артразведки AWR на базе бронеавтомобиля AMZ Kutno Zubr с колесной формулой 4х4) и взводом снабжения (3 или 4 машины подвоза боеприпасов AWA с бронированными кабинами на шасси грузовика Jelcz P882.D53 с колесной формулой 8 × 8, 1 подвижная мастерская AWRU и 1 машина обеспечения WZ - обе последние выполнены на шасси автомобиля Jelcz P66D.35 с колесной формулой 6 × 6).
Предполагается, что всего польская армия будет вооружена примерно 180 самоходными минометами Rak, организованными в 20-21 штатную батарею.
Их производство (как и ранее разработку) осуществляет компания Huta Stalowa Wolya SA (HSW), входящая в состав польского государственного оборонного холдинга PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).
Минометы установлены на шасси БТР Rosomak с колесной формулой 8х8 (лицензионный БТР Patria AMV, выпускаемый структурой PGZ). Гладкоствольный 120-мм/24 миномет MAHSW вмонтирован во вращающуюся башню. Он оборудован автоматом заряжания с 20 минами в револьверных боеукладках, расположенными в задней части башни. Еще 26 мин находятся в корпусе машины и перезагружаются в автомат заряжания вручную. Стрельба ведется обычными 120-мм минами на предельную дальность до 7000 м. При этом указывается о разработке нового поколения мин с дистанцией огня до 12 км. Максимальная скорострельность составляет 8 выстрелов в минуту, возможна стрельба прямой наводкой. Имеется автоматизированная система управления огнем и инерциально-спутниковая навигационная система TALIN.
Разработка нового изделия проводилась с 2007 года. Огневые испытания первого опытного образца (установленного на шасси САУ 2С1) были начаты в 2009 году. В конце 2010 года был изготовлен второй прототип на шасси БТР Rosomak. В апреле 2016 года военное ведомство заключило контракт стоимостью 968 млн. злотых (примерно 300 млн. долл.), предусматривающий поставку к 2021 году 8 минометных батарей систем Rak на шасси БТР Rosomak, а именно 64 самоходных минометов М120К и 32 машин управления AWD (также исполненных на базе БТР Rosomak).
Одна батарея рассчитана на мотопехотный батальон. Она включает два взвода, каждый из которых оснащен 4 установками и 1 машиной управления AWD. Собственно батарея представлена управлением (2 машины управления AWD), разведывательным взводом (2 или 4 машины артразведки AWR на базе бронеавтомобиля AMZ Kutno Zubr с колесной формулой 4х4) и взводом снабжения (3 или 4 машины подвоза боеприпасов AWA с бронированными кабинами на шасси грузовика Jelcz P882.D53 с колесной формулой 8 × 8, 1 подвижная мастерская AWRU и 1 машина обеспечения WZ - обе последние выполнены на шасси автомобиля Jelcz P66D.35 с колесной формулой 6 × 6).
Предполагается, что всего польская армия будет вооружена примерно 180 самоходными минометами Rak, организованными в 20-21 штатную батарею.
Использованы фотографии: http://www.defence24.pl/621542,raki-w-sluzbie-cyfrowej-brygady
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