11:40 03 июля

ВС Польши получили первую батарею 120-мм самоходных минометов Rak

Как сообщает польский интернет-портал defence24.pl , 30 июня 2017 года 17-й Великопольской механизированной бригаде им. генерала танковых войск Йозефа Довбор-Мусницкого, размещенной в Мендзыжече, передана первая батарея серийных 120-мм самоходных минометов Rak .

ВС Польши получили первую батарею 120-мм самоходных минометов Rak


Их производство (как и ранее разработку) осуществляет компания Huta Stalowa Wolya SA (HSW), входящая в состав польского государственного оборонного холдинга PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).


Минометы установлены на шасси БТР Rosomak с колесной формулой 8х8 (лицензионный БТР Patria AMV, выпускаемый структурой PGZ). Гладкоствольный 120-мм/24 миномет MAHSW вмонтирован во вращающуюся башню. Он оборудован автоматом заряжания с 20 минами в револьверных боеукладках, расположенными в задней части башни. Еще 26 мин находятся в корпусе машины и перезагружаются в автомат заряжания вручную. Стрельба ведется обычными 120-мм минами на предельную дальность до 7000 м. При этом указывается о разработке нового поколения мин с дистанцией огня до 12 км. Максимальная скорострельность составляет 8 выстрелов в минуту, возможна стрельба прямой наводкой. Имеется автоматизированная система управления огнем и инерциально-спутниковая навигационная система TALIN.



Разработка нового изделия проводилась с 2007 года. Огневые испытания первого опытного образца (установленного на шасси САУ 2С1) были начаты в 2009 году. В конце 2010 года был изготовлен второй прототип на шасси БТР Rosomak. В апреле 2016 года военное ведомство заключило контракт стоимостью 968 млн. злотых (примерно 300 млн. долл.), предусматривающий поставку к 2021 году 8 минометных батарей систем Rak на шасси БТР Rosomak, а именно 64 самоходных минометов М120К и 32 машин управления AWD (также исполненных на базе БТР Rosomak).



Одна батарея рассчитана на мотопехотный батальон. Она включает два взвода, каждый из которых оснащен 4 установками и 1 машиной управления AWD. Собственно батарея представлена управлением (2 машины управления AWD), разведывательным взводом (2 или 4 машины артразведки AWR на базе бронеавтомобиля AMZ Kutno Zubr с колесной формулой 4х4) и взводом снабжения (3 или 4 машины подвоза боеприпасов AWA с бронированными кабинами на шасси грузовика Jelcz P882.D53 с колесной формулой 8 × 8, 1 подвижная мастерская AWRU и 1 машина обеспечения WZ - обе последние выполнены на шасси автомобиля Jelcz P66D.35 с колесной формулой 6 × 6).

Предполагается, что всего польская армия будет вооружена примерно 180 самоходными минометами Rak, организованными в 20-21 штатную батарею.

Использованы фотографии: http://www.defence24.pl/621542,raki-w-sluzbie-cyfrowej-brygady
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. Masya Masya Сегодня, 09:20
    Великопольской
    !!!
    уже прикол!!! lol периодически исчезает с карты мира... затарилась и великой опять стала.... lol
    Masya Masya
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:24
      им. генерала танковых войск
      У них и танковые войска были....
      Uncle Lee
      1. Masya Masya Сегодня, 09:26
        Цитата: Uncle Lee
        У них и танковые войска были....

        и они им помогли? были да сплыли...
        Masya Masya
        1. Uncle Lee Сегодня, 09:30
          Цитата: Masya Masya
          и они им помогли?

          Я не о том. Меня удивило наличие танковых войск и генерала этих войск.
          Кроме Т-34 из фильма про танкистов и собаку других танков у них не было !
          Uncle Lee
          1. Masya Masya Сегодня, 09:37
            Цитата: Uncle Lee
            из фильма про танкистов и собаку других танков у них не было !

            а классный ведь фильм! ведь смотрели каждую серию...и переживали за них.. танк "Рыжий" и собака Шарик!!! love
            Masya Masya
            1. Uncle Lee Сегодня, 09:40
              А мне момент из "Освобождения" нравится: "Мы, танкисты, завсегда горючку на язык пробуем"! И поляку предлагает !!!!
              Uncle Lee
              1. Masya Masya Сегодня, 09:42
                Цитата: Uncle Lee
                "Мы, танкисты, завсегда горючку на язык пробуем"

                а там , раз и спирт!!!! drinks
                Masya Masya
                1. Uncle Lee Сегодня, 09:48
                  В этом и весь прикол! drinks
                  А поляк еще кочевряжился, пробовать не хотел ! lol
                  Uncle Lee
                  1. Masya Masya Сегодня, 09:52
                    Цитата: Uncle Lee
                    В этом и весь прикол! drinks

                    это не прикол... это счастье, одно на всех! good
                    Masya Masya
          2. voyaka uh Сегодня, 10:35
            Заполню Ваш пробел.
            Поляки выпускали собственные танки в 30-е годы.
            Вот 7TP.
            В британской армии была польская танковая дивизия на
            Крусайдерах. Познее на Шерманах.
            voyaka uh
          3. Alexey RA Сегодня, 11:01
            Цитата: Uncle Lee
            Я не о том. Меня удивило наличие танковых войск и генерала этих войск.

            Хе-хе-хе... в своё время спешное принятие на вооружение и постановка в производство БТ и Т-26 были вызваны как раз "польской танковой угрозой":
            …по имеющимся в штабе агент [урным] данным,… польское правительство ведет закупки образцов 6-тонного танка типа Виккерс и 10-тонного быстроходного танка типа Кристи и усиленно готовится их массовому производству… Тов. Ворошилов, тов. Эйдеманн и тов. Тухачевский согласны, что используя англ[ийско] -фр[анцузскую] помощь поляки в состоянии сделать уже к концу тек[ущего] года более 300 шт. легких 6-тонных англ. танков и до 100 шт. средних танков типа Кристи… В следующем году они могут удвоить это число…
            Это может дать им в руки большие козыри с точки зрения использования бронесил, которыми они не преминут воспользоваться, [так как] танки типа Кристи… как нельзя лучше подходят для ведения маневренной войны на просторах СССР… Таким образом Совет счел целесообразным… рассмотреть вопрос о принятии на вооружение КА вышеозначенных иностранных танков и начать их выпуск немедленно как они есть – не дожидаясь окончания опытных работ, чтобы при необходимости нанести отпор возможной агрессии…

            И хотя планы эти так и остались планами, но на начало ВМВ танковые войска у Польши таки были:
            К началу войны семи танковым и четырём лёгким дивизиям вермахта Войско Польское могло противопоставить следующие силы:
            2 батальона лёгких танков, укомплектованных машинами 7ТР (по 49 танков в каждом);
            1 батальон лёгких танков, укомплектованный французскими R-35 (45 танков);
            3 отдельных роты лёгких танков (по 15 французских «Рено» FT-17);
            11 бронебатальонов (в составе – по 8 бронеавтомобилей и по 13 танкеток ТК-3 и TKS);
            15 отдельных разведывательных танковых рот (по 13 танкеток ТК-3 и TKS);
            10 бронепоездов.

            © Александр Сирота. Польская «семёрка». Warspot
            Alexey RA
        2. роман66 Сегодня, 09:31
          на танках драпать значительно комфортнее и безопаснее
          роман66
          1. Masya Masya Сегодня, 09:40
            Цитата: роман66
            на танках драпать значительно комфортнее и безопаснее

            ну это да... если трак не перебьют... wink
            Masya Masya
          2. DMB_95 Сегодня, 10:18
            Цитата: роман66
            на танках драпать значительно комфортнее и безопаснее

            У этого польского миномёта название - РАК . Драпать не будут . Будут стоять "насмерть" раком . laughing
            DMB_95
            1. роман66 Сегодня, 10:23
              раком к кому? стесняюсь спросить
              роман66
              1. DMB_95 Сегодня, 10:33
                Цитата: роман66
                раком к кому? стесняюсь спросить

                К тому , кто на них всё время хочет напасть , как они думают . К нам , видимо . Хотя мы и не хотим . Но если они собираются воевать РАКом , сами виноваты .
                DMB_95
            2. Alexey RA Сегодня, 10:49
              Цитата: DMB_95
              У этого польского миномёта название - РАК . Драпать не будут . Будут стоять "насмерть" раком

              Угу... а с передовой будут жаловаться: "Арта у нас - раки на раках!"
              Alexey RA
    2. RASKAT Сегодня, 09:26
      А у нас Нона СВК так и заглохла малой серией, хотя показала отличные результаты для своего времени. Нам бы тоже такой колесный миномет пригодился бы. Тем более что уже есть новая башня от Вены, можно было бы хотя бы ее при желании поставить на колесную базу, или взять от нее самое лучшее.
      RASKAT
      1. DMB_95 Сегодня, 10:09
        Цитата: RASKAT
        А у нас Нона СВК так и заглохла малой серией, хотя показала отличные результаты для своего времени. Нам бы тоже такой колесный миномет пригодился бы. Тем более что уже есть новая башня от Вены, можно было бы хотя бы ее при желании поставить на колесную базу, или взять от нее самое лучшее.

        "Вену" на гусеничном шасси первый раз когда увидел , просто влюбился . Это ещё лет десять назад было . Как то заглох проект , или я просто не в курсе . Думал - в Сирии её попробуют , но что-то не слышал . Жаль , если забросили ..
        DMB_95
    3. Spartanez300 Сегодня, 10:02
      Сей генерал к танковым войскам вообще никакого отношения не имел .

      Довбор-Мусницкий Юзеф (Иосиф Романович) (25.10.1867, Гарбув, ныне Польша, ‒ 28.10.1937, Баторув, Польша), русский и польский военный деятель, генерал-лейтенант (1917), генерал брони польской армии. Из польской дворянской семьи. Окончил 2-е Константиновское военное училище (1888) и Академию Генштаба (1902). Участник русско-японской войны 1904‒05. Во время 1-й мировой войны ‒ на штабных и командных должностях, в том числе начальник дивизии (1916), начальник штаба 1-й армии (с января 1917), командира 38-го корпуса (с апреля 1917). С августа 1917 командовал сформированным в Белоруссии 1-м Польским корпусом легионеров. 12(25) января 1918 поднял мятеж против Советской власти (см. Довбор-Мусницкого мятеж 1918), но в феврале 1918 был разбит и отошёл на территорию, занятую немцами. Во время становления буржуазного польского государства в конце 1918 принял польское подданство и вскоре стал главнокомандующим великопольской армией, руководил захватом западно-белорусских земель. Был соперником Ю. Пилсудского, который в начале 1919 отстранил его от командования армией. Командовал войсками в Познани, был инспектором пехоты, но вскоре вышел в отставку.

      Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905);
      Орден Святой Анны 4-й ст. (1905);
      Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (1905);
      Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905);
      Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906);
      Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (1906);
      Орден Святого Владимира 3-й ст. (18.08.1913).
      Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 03.02.1915)
      Георгиевское оружие (ВП 09.03.1915).
      Spartanez300
      1. KUOLEMA Сегодня, 10:23
        Ну да ))) не было ни Вестерплятте ни танков 7ТР ничего не было даже раздела Польши в 39 году и парада совместного небыло))) нет Молотов laughing
        KUOLEMA
        1. Alexey RA Сегодня, 11:05
          Раздел был - нормальная европейская практика того времени. smile
          А вот совместного парада действительно не было. Даже для "Дойче Вохеншау" не смогли найти кадров совместного прохождения немецких и советских войск перед трибуной с советскими и немецкими военачальниками.
          Alexey RA
          1. KUOLEMA Сегодня, 11:11
            конечно небыло)))эт все монтаж и постановка УРРРРРЯЯЯЯЯЯЯ
            KUOLEMA
            1. слава1974 Сегодня, 11:18
              Если и было,что это меняет?
              слава1974
              1. KUOLEMA Сегодня, 11:23
                брехню или лучше Киселева с Соловьевым слушать?
                KUOLEMA
            2. Лопатов Сегодня, 11:25
              и где здесь совместное?
              Лопатов
              1. KUOLEMA Сегодня, 11:26
                языкам не обучены? беда
                KUOLEMA
                1. Лопатов Сегодня, 11:37
                  Цитата: KUOLEMA
                  языкам не обучены? беда

                  Скорее наоборот. Потому понимаю, что такое "совместный парад". Присутствие иностранцев на трибуне не делает парад "совместным
                  Лопатов
      2. Alexey RA Сегодня, 11:03
        Цитата: Spartanez300
        Сей генерал к танковым войскам вообще никакого отношения не имел .

        Тем не менее, он получил в 1920 звание "генерал брони".
        Alexey RA
        1. Лопатов Сегодня, 11:24
          Он гусарами случаем не командовал?
          Лопатов
  2. NUR Сегодня, 09:21
    Хорошая техника, солдат современный, не должен в ручную таскать тяжелое вооружение.
    NUR
  3. Logall Сегодня, 09:22
    Можете меня поправить, но зачем нужны самоходные миномёты? Есть системы залпового огня, которым, эта "ерунда" изрядно проигрывает. По-моему это полная фигня. Но полякам пойдет...
    Logall
    1. роман66 Сегодня, 09:33
      они немножко бронированные - живучесть повышается
      роман66
      1. Logall Сегодня, 09:40
        А мобильность? Незаментость? Обычным миномётом можно из кустов, болота руин и т.д. бахнул сменил позицию...
        Logall
        1. роман66 Сегодня, 09:45
          120 мм - уже тяжело, а еще мины, пока собираться будешь - ответка и прилетит, а тут хоть от осколков защить и смыться быстрее
          роман66
    2. Астория Сегодня, 09:33
      бандерлогов гонять?
      Астория
      1. роман66 Сегодня, 09:42
        даже бандерлоги, когда поляки пойдут отжимать Львов, попытаются чем-то стрельнуть в ответ - тут броня и пригодится
        роман66
        1. Астория Сегодня, 09:59
          На самом деле - куда американцы пошлют, там и пригодятся.
          Астория
    3. Лопатов Сегодня, 09:47
      Миномёты достают те цели, которые недоступны РСЗО по умолчанию.
      Миномётный боеприпас на несколько порядков дешевле РС.
      Миномёт способен работать на малых дальностях, на которых РСЗО вовсе бесполезны.

      Самоходный миномёт- это автоматизированное наведение и защита расчёта.
      Лопатов
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:57
        Цитата: Лопатов
        Самоходный миномёт- это автоматизированное наведение и защита расчёта.

        Наш 2С4 «Тюльпан» куда лучше...хоть и создан в лохматые советские времена. hi
        НЕКСУС
        1. Лопатов Сегодня, 10:22
          Цитата: НЕКСУС
          Наш 2С4 «Тюльпан» куда лучше..

          Это машины совсем разного класса. "Рак"- батальонная артиллерия. У нас на этой должности- "Сани"
          Лопатов
  4. сибиралт Сегодня, 09:22
    Полякам пригодятся эти минометы при разделе Европой Западной Украины. Шакалить - это их национальная привычка.
    сибиралт
  5. роман66 Сегодня, 09:32
    а ствол не коротковат для 120 мм?
    роман66
  6. Лопатов Сегодня, 09:54
    Серьёзная штукенция. Скорее всего, несколько хуже "прародителя"- "NEMO", ствол и боеприпасы которого используется, да и об автоматизации заряжания тут говорить можно только с большой натяжкой.
    Но точно намного совершеннее "Ноны-СВК".

    Но ещё более серьёзное отношение к управлению огнём. У нас такого нет.
    Лопатов
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:46
      Знаете, посчасливилось видеть башню от РАКа на одной из выставок. Уже тогда подумалось, что габариты великоваты - прям наша "гвоздика". А вот теперь на фото с шасси посмотрел - вообще сарай на колесах выходит. Мишень однако, хотя и с автоматом заряжания....
      Вождь краснокожих
      1. Лопатов Сегодня, 11:16
        Цитата: Вождь краснокожих
        Знаете, посчасливилось видеть башню от РАКа на одной из выставок. Уже тогда подумалось, что габариты великоваты - прям наша "гвоздика". А вот теперь на фото с шасси посмотрел - вообще сарай на колесах выходит.

        Просто у финнов была большая башня с конвейером автоматического заряжания под два ствола для AMOS и маленькая башня под один ствол и без автоматического заряжания NEMO. Поляки выбрали среднее 8)))
        AMOS для гусеничного шасси, NEMO для колёсного. Поляки решили унифицировать.
        Лопатов
  7. Blue Fox Сегодня, 10:12
    Цитата: Лопатов
    Но ещё более серьёзное отношение к управлению огнём.

    Приветствую.Вы имеете в виду АСУО (прошу прощения если аббревиатура неверна), TALIN, по машине управления на батарею и ещё отдельные разведывательные машины из взвода артразведки, которые наверняка могут предварительно выполнить привязку будущих огневых?
    Т.е. управление занимается именно управлением, имея как минимум по одной машине артразведки на взвод, а не батарею. Серьёзно.
    Blue Fox
    1. Лопатов Сегодня, 10:37
      Приветствую.
      Они по сути совместили две артиллерийские школы. Как у нас командир батареи- на "передке", но при этом ещё и передовые артиллерийские наблюдатели есть.
      По КШМ они поступили почти как у нас в ВДВ- унифицированная машина, которая может работать как на огневой, так и "на передке". Плюс по две машины передовых артиллерийских наблюдателей на взвод.
      То есть по сути есть возможность автономной работы взводов. первым взводом будет "рулить" командир батареи со своей КШМ, вторым взводом- его заместитель со своей КШМ, На огневой- по КШМ у каждого командира огневого взвода. Плюс 4 машины арт. наблюдателей.
      У нас в батальонной артиллерии КШМ нет вообще. И один человек с пехотой- командир батареи

      Привязку огневых для "Раков" осуществлять не надо. Сами привяжутся и сориентируются.
      Лопатов
      1. Blue Fox Сегодня, 11:37
        Спасибо. Интересно, есть ли у них уже сейчас в штате батареи беспилотники? Порылся в интернете, но ничего не нашёл. Понятно, что получать картинку извне, они могут, но если у них есть хотя бы один свой, то тогда всё ещё более интересно, особенно учитывая их планы по количеству батарей.
        Blue Fox
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