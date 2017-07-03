Он снова его «применил»: Запад изобразил Асада химическим тираном
Так называемое применение хлорина в Сирии «армией Асада», о чём сообщают западные СМИ со ссылкой на местных «активистов», не находит никакого подтверждения. Даже по тем кадрам, которые отсняли сами «активисты», нельзя говорить о хлорине. Кроме того, обвинители Асада очень мало похожи на медиков и химиков. Они даже на операторов-постановщиков не похожи.
26 июня Вашингтон «предсказал» новую химическую атаку в Сирии. Вина на атаку была заранее возложена на «режима Асада». По сути, США объявили сирийского законного президента кем-то вроде химического тирана, беспрестанно отравляющего свой народ. С какой только целью Асад травит своих граждан? Это никогда не указывается.
Заявив, что сирийское правительство готовит новую атаку с применением химического оружия, американская администрация предупредила Башара Асада, что он и его военные «заплатят высокую цену» в случае совершения такого нападения. Также в заявлении Белого дома говорилось, напоминает «Лента.ру» со ссылкой на «Рейтер», что намерения Асада якобы аналогичны апрельской химатаке в городе Хан-Шейхуне, в ответ на которую Дональд Трамп в ночь на 7 апреля приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской авиацией.
27 июня стало известно об официальной российской реакции на заявление Белого дома.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, на каком основании Белый дом заявляет о подготовке сирийским правительством «очередной химической атаки».
«Мы слышали об этом заявлении, мы не знаем, что является основанием для этого, и, безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой «очередная атака», — цитирует Пескова «Лента» .
Своё мнение о грядущей «новой атаке» высказал и известный аналитик Анатолий Вассерман.
По его мнению, которое он высказал в статье для РИА «Новости» , речь идёт о подготовке настоящего преступления «со стороны террористов на американской службе». Аналитик предполагает, что будет проведено какое-нибудь массовое убийство, которым террористы «смогут между собою гордиться». Это преступление заодно «будет использовано в качестве повода для очередного удара по тем, кто посмел не послушаться американцев».
«Думаю также, что дело не ограничится американскими рассказами о злом Асаде, а действительно кого-нибудь постараются убить», — написал Вассерман.
Нобелевскую премию мира в 2013 году получили не Владимир Путин и не министр Лавров, а Организация по запрещению химоружия, напоминает далее аналитик. Эта организация исполняла техническую роль при вывозе химического оружия из Сирии. «Но это понятно, — комментирует Вассерман, — в самом деле, не давать же Нобелевскую премию мира людям, действительно сделавшим что-то для мира».
Зачем же президенту Асаду травить свой народ? Точнее, почему американцы так настойчиво пытаются обвинить Асада в применении химоружия?
«Вообще, должен напомнить, — отвечает на этот вопрос Вассерман, — что большая часть голливудских фильмов о борьбе какого-нибудь сверхчеловека со сверхантичеловеком исходит из того, что злодей творит свои дела просто потому, что он воплощение зла. И если в детективных фильмах ещё встречается известный с римских времен принцип «кому выгодно, тот и сделал», то в фильмах о супергеройстве и речи о мотивах не идёт». Отсюда эксперт делает вывод: люди, воспитанные на голливудских фильмах, не стали бы задумываться об истинных мотивах преступлений.
В тот же день, 27 июня, в «Твиттере» выступила постоянная представительница США в ООН Никки Хейли. Об этом сообщил «Голос Америки» . Хейли написала, что вина за любые атаки против мирного населения Сирии «будет возлагаться на Асада, а также на Россию и Иран, которые поддерживают его в убийстве его собственных граждан».
В свою очередь, представитель Пентагона Эйдриан Ранкин Гэллоуэй привёл «Голосу Америки» аргументы: «Мы наблюдали и наблюдаем за деятельностью на военно-воздушной базе «Шайрат», которая даёт повод предполагать, что сирийский режим вновь готовится к применению химического оружия. Подобную деятельность мы наблюдали незадолго до того, как режим осуществил химатаку на Хан-Шейхун в апреле». Гэллоуэй также сообщил, что Пентагон был осведомлён о заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что США выявили «потенциальную подготовку» к химатаке ещё до того, как информация ушла в прессу. (Напомним слова Спайсера: «Однако, если Асад произведёт ещё одну массовую атаку с использованием химического оружия, он и его армия дорого заплатят за это».)
Однако какой-либо конкретной информации или свидетельств предполагаемых приготовлений представлено не было, отмечает «Голос Америки».
Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, в интервью «Голосу Америки» сказал, что подобные атаки сирийскому режиму невыгодны: «При этом понятно, что политически сирийскому режиму это никак не выгодно».
Комментируя высказывание Никки Хейли о возложении вины на Асада, на Россию и на Иран, Шумилин сказал, что политическое руководство России хотело бы избежать открытой конфронтации с США в Сирии, но военные готовы к противостоянию: «Сейчас российские генералы особенно обозлены на американцев за то, что они нанесли урон их престижу теми военными операциями, которые проводили против сирийской армии».
Сотрудник Российско-евразийской программы Chatham House Николай Кожанов затрудняется сказать, насколько обоснованными выглядят опасения Вашингтона по поводу очередного применения Дамаском химоружия.
1 и 2 июля мировые СМИ рассказали о видеозаписи в сети, на которой «активисты» показывают «жертв» химической атаки в Сирии. Источником «информации» был «представитель сирийской оппозиции», воспользовавшийся для размещения ролика «Твиттером». Как указал этот человек, химическая атака произошла в Дамаске. Из кадров, однако, видно, что у «пострадавших» в кислородных масках нет признаков поражения названными отравляющими веществами.
На видео в «Твиттере» активисты рассуждают о применении хлорина — газа, поражающего дыхательные пути. Жертвы «новой «атаки» — молодые крепкие мужчины. Они лежат с закрытыми глазами на кушетках. Никаких судорог у них нет, цвет лица здоровый, спазматического кашля нет, пены у рта тоже нет, отмечает газета «Взгляд» .
Издание пишет, что автор видеоролика, по-видимому, не будучи ни медиком, ни экспертом, уверен в том, что «жертвы» отравились хлорином.
Представительница МИД России Мария Захарова написала в «Facebook», что «началась информационно-пропагандистская кампания о «применении Дамаском химического оружия». По её словам, роликов такого рода «будет всё больше, они будут разными по качеству исполнения – и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня».
Ранее Захарова на брифинге предупредила о готовящихся попытках боевиков инсценировать применение сирийской правительственной армией химоружия, чтобы спровоцировать новые удары США по сирийским военным объектам. При этом Сергей Лавров говорил, что на провокации в отношении Дамаска со стороны США Москва ответит соразмерно.
Военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отмечал ранее, что Вашингтон готовит общественное мнение, создавая политическую индульгенцию на применение силы в Сирии.
По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, которые приводит «Газета.ру» , ситуация с обвинениями в адрес Дамаска свидетельствует о «беспардонном поведении» США на международной арене. Никаких секретных разведданных, указывающих на подготовку официального Дамаска к химатаке против собственных граждан, у США нет.
Официальный Дамаск уже отреагировал на «заочные» обвинения Вашингтона.
В ответ на обвинения «активистов» в отравлении хлорином в Айн-эт-Терме тридцати боевиков командование армии САР опровергло «информацию», назвав её клеветой и ложью.
Заявление представителя командования ВС САР цитирует телеканал «НТВ» со ссылкой на «SANA»: «Появившиеся на этот счёт сообщения сфабрикованы и абсолютно беспочвенны. Террористические группировки преднамеренно распространяют эту заведомую ложь, чтобы оправдать поражения, которые они несут в тех или иных сирийских районах. Командование ВС Сирии, опровергая эти клеветнические утверждения, подчеркивает, что сирийская армия никогда не использовала в прошлом химического оружия против бандформирований и не будет этого делать сейчас, поскольку не обладает химическими боезарядами».
Опровергают «применение» и офицеры Центра по примирению в Сирии: «Вечером 1 июля в квартале Аль-Каббас, граничащим с населенным пунктом Айн-эт-Терм, работала группа офицеров Центра по примирению враждующих сторон на территории САР. Никакого «применения химического оружия» правительственными войсками из этого или соседних районов ими зафиксировано не было».
Новые обвинения в адрес президента Асада нужны лидерам государств Запада для оправдания интервенции и повышения собственного политического веса, заявил «Ридусу» директор Фонда исследования проблем демократии, кандидат политических наук, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
По словам эксперта, нападки на правительство Асада для США и вообще для государств Запада, — вопрос имиджа. «Такого рода информационные атаки достаточно неприятны для правительства Асада, следовательно, можно ожидать продолжения этих провокаций с участием каких-либо организаций типа «Белых касок», которые снимают абсолютно постановочные видео аналогично ситуации в сирийском городе Хан-Шейхуне», — резюмировал Григорьев.
Похоже, добавим, идеологи, сценаристы и режиссёры постановочных роликов теперь не затрудняются даже малейшей достоверностью съёмок. Лишь бы снять нечто, что послужило бы поводом. Неудивительно, что эксперты спецслужб США молчат, а воинственные речи произносят политики. Точнее, не сами политики, а их обслуга, «говорящие головы» — пресс-секретарь Белого дома, постпред в ООН.
Совсем недавно в Хан-Шейхуне была устроена целая инсценировка с детьми, которая повлияла на впечатлительную дочь Трампа и будто бы на самого Трампа. Очевидно, мероприятие прошло на ура, «Томагавки» были выпущены, и теперь боевики решили особенно не стараться. Да и зачем: ведь американцы объявили о химатаках заранее — и заранее же обвинили Асада, иранцев и русских!
Ясно, что Вашингтон готовится развязать в Сирии настоящую войну, первейшей задачей которой будет уничтожение «химического тирана».
26 июня Вашингтон «предсказал» новую химическую атаку в Сирии. Вина на атаку была заранее возложена на «режима Асада». По сути, США объявили сирийского законного президента кем-то вроде химического тирана, беспрестанно отравляющего свой народ. С какой только целью Асад травит своих граждан? Это никогда не указывается.
Заявив, что сирийское правительство готовит новую атаку с применением химического оружия, американская администрация предупредила Башара Асада, что он и его военные «заплатят высокую цену» в случае совершения такого нападения. Также в заявлении Белого дома говорилось, напоминает «Лента.ру» со ссылкой на «Рейтер», что намерения Асада якобы аналогичны апрельской химатаке в городе Хан-Шейхуне, в ответ на которую Дональд Трамп в ночь на 7 апреля приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской авиацией.
27 июня стало известно об официальной российской реакции на заявление Белого дома.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, на каком основании Белый дом заявляет о подготовке сирийским правительством «очередной химической атаки».
«Мы слышали об этом заявлении, мы не знаем, что является основанием для этого, и, безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой «очередная атака», — цитирует Пескова «Лента» .
Своё мнение о грядущей «новой атаке» высказал и известный аналитик Анатолий Вассерман.
По его мнению, которое он высказал в статье для РИА «Новости» , речь идёт о подготовке настоящего преступления «со стороны террористов на американской службе». Аналитик предполагает, что будет проведено какое-нибудь массовое убийство, которым террористы «смогут между собою гордиться». Это преступление заодно «будет использовано в качестве повода для очередного удара по тем, кто посмел не послушаться американцев».
«Думаю также, что дело не ограничится американскими рассказами о злом Асаде, а действительно кого-нибудь постараются убить», — написал Вассерман.
Нобелевскую премию мира в 2013 году получили не Владимир Путин и не министр Лавров, а Организация по запрещению химоружия, напоминает далее аналитик. Эта организация исполняла техническую роль при вывозе химического оружия из Сирии. «Но это понятно, — комментирует Вассерман, — в самом деле, не давать же Нобелевскую премию мира людям, действительно сделавшим что-то для мира».
Зачем же президенту Асаду травить свой народ? Точнее, почему американцы так настойчиво пытаются обвинить Асада в применении химоружия?
«Вообще, должен напомнить, — отвечает на этот вопрос Вассерман, — что большая часть голливудских фильмов о борьбе какого-нибудь сверхчеловека со сверхантичеловеком исходит из того, что злодей творит свои дела просто потому, что он воплощение зла. И если в детективных фильмах ещё встречается известный с римских времен принцип «кому выгодно, тот и сделал», то в фильмах о супергеройстве и речи о мотивах не идёт». Отсюда эксперт делает вывод: люди, воспитанные на голливудских фильмах, не стали бы задумываться об истинных мотивах преступлений.
В тот же день, 27 июня, в «Твиттере» выступила постоянная представительница США в ООН Никки Хейли. Об этом сообщил «Голос Америки» . Хейли написала, что вина за любые атаки против мирного населения Сирии «будет возлагаться на Асада, а также на Россию и Иран, которые поддерживают его в убийстве его собственных граждан».
Никки Хейли. Фото: EPA
В свою очередь, представитель Пентагона Эйдриан Ранкин Гэллоуэй привёл «Голосу Америки» аргументы: «Мы наблюдали и наблюдаем за деятельностью на военно-воздушной базе «Шайрат», которая даёт повод предполагать, что сирийский режим вновь готовится к применению химического оружия. Подобную деятельность мы наблюдали незадолго до того, как режим осуществил химатаку на Хан-Шейхун в апреле». Гэллоуэй также сообщил, что Пентагон был осведомлён о заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что США выявили «потенциальную подготовку» к химатаке ещё до того, как информация ушла в прессу. (Напомним слова Спайсера: «Однако, если Асад произведёт ещё одну массовую атаку с использованием химического оружия, он и его армия дорого заплатят за это».)
Однако какой-либо конкретной информации или свидетельств предполагаемых приготовлений представлено не было, отмечает «Голос Америки».
Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, в интервью «Голосу Америки» сказал, что подобные атаки сирийскому режиму невыгодны: «При этом понятно, что политически сирийскому режиму это никак не выгодно».
Комментируя высказывание Никки Хейли о возложении вины на Асада, на Россию и на Иран, Шумилин сказал, что политическое руководство России хотело бы избежать открытой конфронтации с США в Сирии, но военные готовы к противостоянию: «Сейчас российские генералы особенно обозлены на американцев за то, что они нанесли урон их престижу теми военными операциями, которые проводили против сирийской армии».
Сотрудник Российско-евразийской программы Chatham House Николай Кожанов затрудняется сказать, насколько обоснованными выглядят опасения Вашингтона по поводу очередного применения Дамаском химоружия.
«В принципе, практически все предыдущие случаи проведения химатак в Сирии так или иначе остались без ответа: кто же их на самом деле организовал… Это имели возможность сделать как режим Асада, так и его противники, но никто не предоставил доказательств своей правоты или невиновности».
1 и 2 июля мировые СМИ рассказали о видеозаписи в сети, на которой «активисты» показывают «жертв» химической атаки в Сирии. Источником «информации» был «представитель сирийской оппозиции», воспользовавшийся для размещения ролика «Твиттером». Как указал этот человек, химическая атака произошла в Дамаске. Из кадров, однако, видно, что у «пострадавших» в кислородных масках нет признаков поражения названными отравляющими веществами.
«Пострадавший» от «атаки»
Ещё один «пострадавший»
На видео в «Твиттере» активисты рассуждают о применении хлорина — газа, поражающего дыхательные пути. Жертвы «новой «атаки» — молодые крепкие мужчины. Они лежат с закрытыми глазами на кушетках. Никаких судорог у них нет, цвет лица здоровый, спазматического кашля нет, пены у рта тоже нет, отмечает газета «Взгляд» .
Издание пишет, что автор видеоролика, по-видимому, не будучи ни медиком, ни экспертом, уверен в том, что «жертвы» отравились хлорином.
Представительница МИД России Мария Захарова написала в «Facebook», что «началась информационно-пропагандистская кампания о «применении Дамаском химического оружия». По её словам, роликов такого рода «будет всё больше, они будут разными по качеству исполнения – и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня».
Ранее Захарова на брифинге предупредила о готовящихся попытках боевиков инсценировать применение сирийской правительственной армией химоружия, чтобы спровоцировать новые удары США по сирийским военным объектам. При этом Сергей Лавров говорил, что на провокации в отношении Дамаска со стороны США Москва ответит соразмерно.
Военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отмечал ранее, что Вашингтон готовит общественное мнение, создавая политическую индульгенцию на применение силы в Сирии.
По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, которые приводит «Газета.ру» , ситуация с обвинениями в адрес Дамаска свидетельствует о «беспардонном поведении» США на международной арене. Никаких секретных разведданных, указывающих на подготовку официального Дамаска к химатаке против собственных граждан, у США нет.
Официальный Дамаск уже отреагировал на «заочные» обвинения Вашингтона.
В ответ на обвинения «активистов» в отравлении хлорином в Айн-эт-Терме тридцати боевиков командование армии САР опровергло «информацию», назвав её клеветой и ложью.
Заявление представителя командования ВС САР цитирует телеканал «НТВ» со ссылкой на «SANA»: «Появившиеся на этот счёт сообщения сфабрикованы и абсолютно беспочвенны. Террористические группировки преднамеренно распространяют эту заведомую ложь, чтобы оправдать поражения, которые они несут в тех или иных сирийских районах. Командование ВС Сирии, опровергая эти клеветнические утверждения, подчеркивает, что сирийская армия никогда не использовала в прошлом химического оружия против бандформирований и не будет этого делать сейчас, поскольку не обладает химическими боезарядами».
Опровергают «применение» и офицеры Центра по примирению в Сирии: «Вечером 1 июля в квартале Аль-Каббас, граничащим с населенным пунктом Айн-эт-Терм, работала группа офицеров Центра по примирению враждующих сторон на территории САР. Никакого «применения химического оружия» правительственными войсками из этого или соседних районов ими зафиксировано не было».
Новые обвинения в адрес президента Асада нужны лидерам государств Запада для оправдания интервенции и повышения собственного политического веса, заявил «Ридусу» директор Фонда исследования проблем демократии, кандидат политических наук, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
«Понятно, что подобные провокации организовываются для того, чтобы провести легализацию вмешательства США во внутренние дела Сирии и поиграть мускулами. Для таких активных действий нужен какой-то предлог. В качестве такого предлога в очередной раз находят якобы применение сирийскими войсками химического оружия. Хотя совершенно очевидно, что в контексте успехов сирийской армии применение химоружия совершенно не имеет смысла. Более того, не имеет смысла его применение против мирного населения в крупных городах. Рационального объяснения применению химоружия сирийской армией просто нет».
По словам эксперта, нападки на правительство Асада для США и вообще для государств Запада, — вопрос имиджа. «Такого рода информационные атаки достаточно неприятны для правительства Асада, следовательно, можно ожидать продолжения этих провокаций с участием каких-либо организаций типа «Белых касок», которые снимают абсолютно постановочные видео аналогично ситуации в сирийском городе Хан-Шейхуне», — резюмировал Григорьев.
Похоже, добавим, идеологи, сценаристы и режиссёры постановочных роликов теперь не затрудняются даже малейшей достоверностью съёмок. Лишь бы снять нечто, что послужило бы поводом. Неудивительно, что эксперты спецслужб США молчат, а воинственные речи произносят политики. Точнее, не сами политики, а их обслуга, «говорящие головы» — пресс-секретарь Белого дома, постпред в ООН.
Совсем недавно в Хан-Шейхуне была устроена целая инсценировка с детьми, которая повлияла на впечатлительную дочь Трампа и будто бы на самого Трампа. Очевидно, мероприятие прошло на ура, «Томагавки» были выпущены, и теперь боевики решили особенно не стараться. Да и зачем: ведь американцы объявили о химатаках заранее — и заранее же обвинили Асада, иранцев и русских!
Ясно, что Вашингтон готовится развязать в Сирии настоящую войну, первейшей задачей которой будет уничтожение «химического тирана».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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