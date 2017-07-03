Он снова его «применил»: Запад изобразил Асада химическим тираном

Никки Хейли. Фото: EPA

«В принципе, практически все предыдущие случаи проведения химатак в Сирии так или иначе остались без ответа: кто же их на самом деле организовал… Это имели возможность сделать как режим Асада, так и его противники, но никто не предоставил доказательств своей правоты или невиновности».

«Пострадавший» от «атаки»

Ещё один «пострадавший»

«Понятно, что подобные провокации организовываются для того, чтобы провести легализацию вмешательства США во внутренние дела Сирии и поиграть мускулами. Для таких активных действий нужен какой-то предлог. В качестве такого предлога в очередной раз находят якобы применение сирийскими войсками химического оружия. Хотя совершенно очевидно, что в контексте успехов сирийской армии применение химоружия совершенно не имеет смысла. Более того, не имеет смысла его применение против мирного населения в крупных городах. Рационального объяснения применению химоружия сирийской армией просто нет».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru