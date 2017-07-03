СМИ случайно опубликовали кадры самоликвидации ракеты «Булава»

26 июня 2017 г. телеканал "Звезда" видимо случайно опубликовал полную версию видеосъемок двухракетного залпа ракет 3М-30 "Булава", который состоялся 27 сентября 2016 г. Напомним, что тогда обе ракеты штатно стартовали, но после успешного старта одна из ракет самоликвидировалась (официальная информация).