11:40 03 июля

СМИ случайно опубликовали кадры самоликвидации ракеты «Булава»

26 июня 2017 г. телеканал "Звезда" видимо случайно опубликовал полную версию видеосъемок двухракетного залпа ракет 3М-30 "Булава", который состоялся 27 сентября 2016 г. Напомним, что тогда обе ракеты штатно стартовали, но после успешного старта одна из ракет самоликвидировалась (официальная информация).














Первоисточник: http://tvzvezda.ru/


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Комментарии 1

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  1. Вас Влад Сегодня, 11:38
    Случайно lol Наши успехи замалчиваются,поражения выставляются на показ!Система однако wink
    Вас Влад
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