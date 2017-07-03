Пхеньян: северокорейские ракеты могут долететь до любой точки земного шара
КНДР в понедельник отметила День стратегических войск Корейской народной армии и предупредила, что ее ракеты могут нанести удар по любой точке планеты, передает РИА Новости .
Согласно информации издания, «из ста пусков сто будут успешными», поскольку благодаря скоростным мобильным пусковым установкам «эти ракеты невозможно засечь».
Газета напомнила в этой связи об успешных испытаниях «новейших баллистических ракет повышенной средней дальности "Хвасон-12" и среднего радиуса действия "Пуккыксон-2"», а также крылатых ракет класса «земля-корабль».
В этот раз, правда, обошлось без прямых угроз в адрес США и южного соседа, как это бывало ранее.
Напомним, Пхеньян активно занимается разработкой ядерных и ракетных вооружений, несмотря на санкции СБ ООН, ссылаясь на военную угрозу со стороны Соединенных Штатов.
Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара,утверждает партийная газета «Нодон синмун».
Согласно информации издания, «из ста пусков сто будут успешными», поскольку благодаря скоростным мобильным пусковым установкам «эти ракеты невозможно засечь».
Газета напомнила в этой связи об успешных испытаниях «новейших баллистических ракет повышенной средней дальности "Хвасон-12" и среднего радиуса действия "Пуккыксон-2"», а также крылатых ракет класса «земля-корабль».
В этот раз, правда, обошлось без прямых угроз в адрес США и южного соседа, как это бывало ранее.
Напомним, Пхеньян активно занимается разработкой ядерных и ракетных вооружений, несмотря на санкции СБ ООН, ссылаясь на военную угрозу со стороны Соединенных Штатов.
Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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