11:40 03 июля

Пхеньян: северокорейские ракеты могут долететь до любой точки земного шара

КНДР в понедельник отметила День стратегических войск Корейской народной армии и предупредила, что ее ракеты могут нанести удар по любой точке планеты, передает РИА Новости .

Пхеньян: северокорейские ракеты могут долететь до любой точки земного шара


Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара,
утверждает партийная газета «Нодон синмун».


Согласно информации издания, «из ста пусков сто будут успешными», поскольку благодаря скоростным мобильным пусковым установкам «эти ракеты невозможно засечь».

Газета напомнила в этой связи об успешных испытаниях «новейших баллистических ракет повышенной средней дальности "Хвасон-12" и среднего радиуса действия "Пуккыксон-2"», а также крылатых ракет класса «земля-корабль».

В этот раз, правда, обошлось без прямых угроз в адрес США и южного соседа, как это бывало ранее.

Напомним, Пхеньян активно занимается разработкой ядерных и ракетных вооружений, несмотря на санкции СБ ООН, ссылаясь на военную угрозу со стороны Соединенных Штатов.

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 19

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  1. новичок Сегодня, 10:01
    серьёзное заявление.
    новичок
    1. НЕКСУС Сегодня, 10:07
      Цитата: новичок
      серьёзное заявление.

      Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара,

      Это популистское заявление и ничего более,направленное в сторону США...
      НЕКСУС
      1. новичок Сегодня, 10:11
        ну да. это чисто политическое заявление, так же как и требование янкам убраться с ю. кореи. но сам факт налицо.
        новичок
      2. майор Юрик Сегодня, 10:23
        [quote=НЕКСУС][quote
        [quote]Это популистское заявление и ничего более,направленное в сторону США...[/quote]

        Когда Хрущёв заявлял в ООН ,что СССР штампует ракеты как сосиски,это тоже было ,на то время политическое заявление, однако янкесы проверять правдивость не стали! Анурезно им было, вот и сейчас КНДР пробивает тему,а там....... negative
        майор Юрик
      3. cniza Сегодня, 10:35
        Сами себя подбадривают и дразнят США.
        cniza
      4. ЛукичЪ Сегодня, 10:56
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: новичок
        серьёзное заявление.

        Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара,

        Это популистское заявление и ничего более,направленное в сторону США...

        и какой бамбук они там курят?
        ЛукичЪ
    2. vovanpain Сегодня, 10:40
      из ста пусков сто будут успешными», п

      Ну да,ну да,Японское море усеяно обломками северокорейских ракет,после "успешных" пусков. yes
      vovanpain
  2. Балу Сегодня, 10:02
    Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара,
    утверждает партийная газета «Нодон синмун».

    Это они так считают. Ни куда их ракеты не долетят, а в случае чего страна просто исчезнет с лица земли. И тогда проблемы возникнут у нас и гуманитарные и экологические, очнь большие безвозвратные траты.
    Балу
    1. Deadушка Сегодня, 10:08
      Цитата: Балу
      Ни куда их ракеты не долетят

      Они их на руках донесут до нужной точки.
      Deadушка
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:40
        Надо будет и донесут (еще не время). Тут вы правы (без иронии).
        rotmistr60
        1. Deadушка Сегодня, 10:54
          Цитата: rotmistr60
          Надо будет и донесут (еще не время). Тут вы правы (без иронии).

          Дык, и я о том. Ради "правого дела" они и жизни отдадут не задумываясь.
          Они ни чета безмозглым "бабахам".
          Deadушка
    2. rotmistr60 Сегодня, 10:44
      а в случае чего страна просто исчезнет с лица земли

      Уважаемый Балу, поясните как страна исчезнет если она граничит с Россией и Китаем. Американцы сегодня готовы к этому - ядерному удару по КНДР? Или наша страна с Китаем уже не в счет?
      rotmistr60
      1. Балу Сегодня, 10:48
        Американцы сегодня готовы к этому - ядерному удару по КНДР?

        Некомпетентность и непрофессионализм высшего военно-политического руководства страны и есть опасность, тот фактор, который может спровоцировать катастрофу.
        Балу
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:00
          Я может открою вам секрет, но Ким Чен Ын показывает свой политический профессионализм. Сша грозили, подогнали флот и что? Ын использует эту ситуацию в своих целях поднимая авторитет КНДР. Что в этом плохого? А американцы даже на КНДР обожглись, т.к. получили конкретный и жесткий ответ (умрем, но и вас за собой потянем).
          rotmistr60
  3. Tusv Сегодня, 10:03
    "Хвасон-12" и среднего радиуса действия "Пуккыксон-2"»

    Ну и названица. Хвастсон точно всех поразит, а Пуксон всех задушит
    Tusv
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:22
    ее ракеты могут нанести удар по любой точке планеты

    Пока с перебором, но с заявкой на будущее.
    rotmistr60
  5. истопник Сегодня, 10:34
    Этот парень делает безопасным весь наш юго-восток.
    истопник
  6. iliitchitch Сегодня, 10:52
    От пук-кысона второго у ниппонцев черепняк-то не бахнет ? Как назовёшь , так и полетит .
    А мы с китайцами и не заморачиваемся . Совсем . Ну так , присматриваем за хулиганом Мишкой Квакиным laughing . Смотрящие мы за Планетой .
    iliitchitch
  7. Старый26 Сегодня, 11:28
    Цитата: Tusv
    "Хвасон-12" и среднего радиуса действия "Пуккыксон-2"»

    Ну и названица. Хвастсон точно всех поразит, а Пуксон всех задушит

    Ну если хотите, замените "Хвасон" на "Марс", а "Пуккыксон" на "Полярная звезда". laughing

    Цитата: rotmistr60
    ее ракеты могут нанести удар по любой точке планеты

    Пока с перебором, но с заявкой на будущее.

    Пока Северная Корея не проведет хотя бы ОДНОГО испытания на полную дальность, все это только расчеты. Долетит ли "Хвасонг-12" на 4000 км или нет - со 100% гарантией пока не известно. А значит все разговоры о том, что нанесут по любой точке мира - только разговоры. По Южной Корее - нанесут. По Японии - с большей долей вероятности. По остальным - никакой гарантии

    Цитата: истопник
    Этот парень делает безопасным весь наш юго-восток.

    Конечно делает. Мало нам его, так сейчас после таких "деланий" начнет вооружаться ЯО та же Южная Корея, Япония. Таким безопасным станет наш юго-восток - аж завидки берут. Где же найти столь же безопасное место. Или сидение на бочке с порохом, когда один из сидящих в добавок курит сигарету - это критерий безопасности?
    Старый26
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