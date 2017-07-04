Американцы ненадёжные, поэтому Европа работает с русскими
Ключевые союзники США не одобряют введение новых санкций против России. Раскол Запада стал очевидным даже непосвящённым. В Германии и Австрии уже не скрывают своего язвительного отношения к политике США, оклеивая её ярлыками «нелепая» и тому подобными.
Как известно, американские сенаторы недавно проголосовали за расширение санкций в отношении Российской Федерации. Голосование было дружным и поистине объединяющим: демократы наконец-то спелись с республиканцами. Хор получился мощным. Однако это хоровое пение вызвало массу критических откликов из Европы: фальшивят, мол, певцы. Оказывается, европейцам, особенно немцам, ни вокальное мастерство, ни хоровое дирижирование не понравились. И некоторые сильные европейские государства тоже объединились — в своей критике внешней политики США. Германия с Австрией, к примеру, признали американскую санкционную политику попросту нелепой.
Политический эксперт Люк Мэкл, недавний выпускник Центра Дэвиса по России и Евразии (Гарвардский университет), пишет, что американские сенаторы готовы ввести новые жёсткие санкции против России, однако ключевые союзники США от такой идеи «в ярости».
На аналитической странице «The Washington Post» Л. Мэкл напоминает, что недавно американские законодатели проголосовали за расширение санкций против России. Это голосование подтвердило не только двухпартийное единство, но и общую тревогу республиканцев и демократов по поводу вопроса о вмешательства России а президентские выборы 2016 года.
Однако иностранные союзники США в Европе «резко отреагировали» на новый законопроект, который затронул европейские компании в энергетическом секторе и в других отраслях.
Лидеры Европейского союза из Германии, Австрии и других стран отнеслись к одобренному законопроекту «с издёвкой». К примеру, представитель канцлера Ангелы Меркель господин Зайберт описал решение сенаторов как «тщательно продуманную диковину». Примерно в том же духе высказался ранее о предполагаемых новых санкциях министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
Вот три причины, по которым Европа скептически относится к законопроекту, пишет далее автор.
1. Евросоюз разочарован тем, что Соединённые Штаты отказались от сотрудничества и предпочли ему односторонние действия.
2. Последствия санкций негативно скажутся на деятельности европейских компаний.
3. У США и ЕС различные взгляды на будущее европейской энергетической безопасности.
Европейцы опасаются, что Америка скоро вообще «вычеркнет» их из процесса принятия решений.
Санкции, напоминает эксперт, действуют против России с 2014 года. Они «были спровоцированы аннексией Россией Крыма и её действиями в Восточной Украине, а не вмешательством её в иностранные выборы, из-за которых пострадали и европейцы». Потребность в этих санкциях являлась вопросом европейско-американского консенсуса. Как отмечали канцлер Австрии Кристиан Керн и упомянутый немецкий министр Габриэль, был достигнут трансатлантический консенсус в отношении необходимости таких санкций.
Однако с принятием сенаторами законопроекта по расширению санкций основы этих самых санкций подверглись изменению. Украина отступила, а на первый план вышло «вмешательство России в американские выборы». Это означает, что законопроект можно рассматривать как ослабление приверженности США первоначальной цели санкций. Таким образом, этот законопроект «может затруднить постоянное давление на Москву в соответствии с мирным [Минским] соглашением и повредить делу мира в целом», отмечает аналитик.
Кроме того, односторонняя «месть» американских законодателей России может иметь неприятные последствия, поскольку соответствующие действия США вызовут «дальнейшие разногласия между Соединёнными Штатами и Европой».
Вашингтон вознамерился «наказать европейские компании» без какого-либо обсуждения этой темы с Европой. Компаниям из ЕС будет всё труднее вести бизнес с Россией. Законопроект нацелен на компании, которые поддерживают «российские экспортные трубопроводы» (цитата из документа). Это может создать проблемы для компаний Shell, Engie, OMV — все они поддержали трубопровод Nord Stream II («Северный поток – 2»), который будет транспортировать российский природный газ в Западную Европу.
Европейцы считают, что это в основном их собственный бизнес, а отнюдь не вашингтонский. В законопроекте же «прямо говорится», что экспорт американских энергоресурсов «должен быть приоритетным»: речь идёт о создании рабочих мест в США и укреплении внешней политики США. Европейские лидеры сегодня «мало что знают» о развитии США своей экспортной индустрии сжиженного природного газа (СПГ), зато «недовольны тем, что это происходит под прикрытием режима санкций».
Таким образом, налицо явные разногласия у США и Европы по поводу энергетической безопасности в Европе. Поскольку американцы «беспокоятся о европейской зависимости от российского газа», они считают, что газовое сотрудничество между ЕС и Россией является центральным вопросом новых санкций.
Неудивительно, что европейцы с таким подходом не согласны. Не соглашались они с давлением США и прежде, ещё в те годы, когда Советский Союз начал поставлять газ в Западную Европу (вторая половина 20-го века).
Где Соединённые Штаты видят русскую угрозу, там Европа видит дешёвую и надёжную энергию, отмечает эксперт.
Кроме того, Европа не видит односторонней зависимости от России. Русские тоже зависимы от Европы как от потребителя энергоносителей. Европа, в свою очередь, зависит от России как от поставщика этой энергоносителей. В целом можно сказать, что европейский рынок поддерживает российскую газовую отрасль.
Американцы же понимают это «неправильно», указывает Мэкл. Например, республиканские сенаторы Джон Маккейн и Джон Хёвен ранее просили Соединённые Штаты использовать свой потенциал в экспорте СПГ для «освобождения» союзников США «от удушения Россией европейского рынка природного газа». Проблема в том, что европейцы вовсе не хотят «освобождаться». Российский газ намного дешевле, чем американский СПГ, и может стать ещё дешевле. И вот это-то как раз подорвёт позиции Соединённых Штатов, если те выйдут на европейский рынок.
Вывод эксперта: американские поставщики СПГ уделяют приоритетное внимание своей собственной прибыли. Она стоит выше пресловутого «стратегического преимущества Америки». Вероятно, американцы намерены пойти и дальше — скажем, нацелиться на более прибыльные рынки, в том числе японский. Европейцам же важно своё энергоснабжение. Российское газоснабжение в смысле поставок куда более надёжно, чем американское, поскольку предполагает «предсказуемые долгосрочные контракты», тогда как «производственные мощности в США то растут, то снижаются, так как стоимость нетрадиционной добычи углеводородов то падает, до растёт». Итог: до тех пор, пока американские экспортёры не смогут поставлять газ дешевле, чем это делает Россия, и не смогут соответствовать надёжности российских поставок, они «вряд ли окажут значительное влияние на рынки ЕС».
Получается, добавим, что Вашингтон старательно делает вид, будто понятия не имеет, что происходит на газовом рынке Европы и чего хочет сама Европа в этом отношении. Если сенаторы и команда Трампа не прочь подумать об американской выгоде и «освободить» Евросоюз от русского газового «удушения», то европейцы освобождаться от гнёта Москвы не торопятся и даже говорят о «нелепости» новых санкций против Кремля.
Как видим, Европа в лице передовых государств уже нашла смелость возразить идее продвижения новых санкций против России. Да и вообще американские идеи разочаровали ЕС. Слишком много в мире стало Америки — и слишком мало Европы!
Как известно, американские сенаторы недавно проголосовали за расширение санкций в отношении Российской Федерации. Голосование было дружным и поистине объединяющим: демократы наконец-то спелись с республиканцами. Хор получился мощным. Однако это хоровое пение вызвало массу критических откликов из Европы: фальшивят, мол, певцы. Оказывается, европейцам, особенно немцам, ни вокальное мастерство, ни хоровое дирижирование не понравились. И некоторые сильные европейские государства тоже объединились — в своей критике внешней политики США. Германия с Австрией, к примеру, признали американскую санкционную политику попросту нелепой.
Политический эксперт Люк Мэкл, недавний выпускник Центра Дэвиса по России и Евразии (Гарвардский университет), пишет, что американские сенаторы готовы ввести новые жёсткие санкции против России, однако ключевые союзники США от такой идеи «в ярости».
На аналитической странице «The Washington Post» Л. Мэкл напоминает, что недавно американские законодатели проголосовали за расширение санкций против России. Это голосование подтвердило не только двухпартийное единство, но и общую тревогу республиканцев и демократов по поводу вопроса о вмешательства России а президентские выборы 2016 года.
Однако иностранные союзники США в Европе «резко отреагировали» на новый законопроект, который затронул европейские компании в энергетическом секторе и в других отраслях.
Лидеры Европейского союза из Германии, Австрии и других стран отнеслись к одобренному законопроекту «с издёвкой». К примеру, представитель канцлера Ангелы Меркель господин Зайберт описал решение сенаторов как «тщательно продуманную диковину». Примерно в том же духе высказался ранее о предполагаемых новых санкциях министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
Вот три причины, по которым Европа скептически относится к законопроекту, пишет далее автор.
1. Евросоюз разочарован тем, что Соединённые Штаты отказались от сотрудничества и предпочли ему односторонние действия.
2. Последствия санкций негативно скажутся на деятельности европейских компаний.
3. У США и ЕС различные взгляды на будущее европейской энергетической безопасности.
Европейцы опасаются, что Америка скоро вообще «вычеркнет» их из процесса принятия решений.
Санкции, напоминает эксперт, действуют против России с 2014 года. Они «были спровоцированы аннексией Россией Крыма и её действиями в Восточной Украине, а не вмешательством её в иностранные выборы, из-за которых пострадали и европейцы». Потребность в этих санкциях являлась вопросом европейско-американского консенсуса. Как отмечали канцлер Австрии Кристиан Керн и упомянутый немецкий министр Габриэль, был достигнут трансатлантический консенсус в отношении необходимости таких санкций.
Однако с принятием сенаторами законопроекта по расширению санкций основы этих самых санкций подверглись изменению. Украина отступила, а на первый план вышло «вмешательство России в американские выборы». Это означает, что законопроект можно рассматривать как ослабление приверженности США первоначальной цели санкций. Таким образом, этот законопроект «может затруднить постоянное давление на Москву в соответствии с мирным [Минским] соглашением и повредить делу мира в целом», отмечает аналитик.
Кроме того, односторонняя «месть» американских законодателей России может иметь неприятные последствия, поскольку соответствующие действия США вызовут «дальнейшие разногласия между Соединёнными Штатами и Европой».
Вашингтон вознамерился «наказать европейские компании» без какого-либо обсуждения этой темы с Европой. Компаниям из ЕС будет всё труднее вести бизнес с Россией. Законопроект нацелен на компании, которые поддерживают «российские экспортные трубопроводы» (цитата из документа). Это может создать проблемы для компаний Shell, Engie, OMV — все они поддержали трубопровод Nord Stream II («Северный поток – 2»), который будет транспортировать российский природный газ в Западную Европу.
Европейцы считают, что это в основном их собственный бизнес, а отнюдь не вашингтонский. В законопроекте же «прямо говорится», что экспорт американских энергоресурсов «должен быть приоритетным»: речь идёт о создании рабочих мест в США и укреплении внешней политики США. Европейские лидеры сегодня «мало что знают» о развитии США своей экспортной индустрии сжиженного природного газа (СПГ), зато «недовольны тем, что это происходит под прикрытием режима санкций».
Таким образом, налицо явные разногласия у США и Европы по поводу энергетической безопасности в Европе. Поскольку американцы «беспокоятся о европейской зависимости от российского газа», они считают, что газовое сотрудничество между ЕС и Россией является центральным вопросом новых санкций.
Неудивительно, что европейцы с таким подходом не согласны. Не соглашались они с давлением США и прежде, ещё в те годы, когда Советский Союз начал поставлять газ в Западную Европу (вторая половина 20-го века).
Где Соединённые Штаты видят русскую угрозу, там Европа видит дешёвую и надёжную энергию, отмечает эксперт.
Кроме того, Европа не видит односторонней зависимости от России. Русские тоже зависимы от Европы как от потребителя энергоносителей. Европа, в свою очередь, зависит от России как от поставщика этой энергоносителей. В целом можно сказать, что европейский рынок поддерживает российскую газовую отрасль.
Американцы же понимают это «неправильно», указывает Мэкл. Например, республиканские сенаторы Джон Маккейн и Джон Хёвен ранее просили Соединённые Штаты использовать свой потенциал в экспорте СПГ для «освобождения» союзников США «от удушения Россией европейского рынка природного газа». Проблема в том, что европейцы вовсе не хотят «освобождаться». Российский газ намного дешевле, чем американский СПГ, и может стать ещё дешевле. И вот это-то как раз подорвёт позиции Соединённых Штатов, если те выйдут на европейский рынок.
Вывод эксперта: американские поставщики СПГ уделяют приоритетное внимание своей собственной прибыли. Она стоит выше пресловутого «стратегического преимущества Америки». Вероятно, американцы намерены пойти и дальше — скажем, нацелиться на более прибыльные рынки, в том числе японский. Европейцам же важно своё энергоснабжение. Российское газоснабжение в смысле поставок куда более надёжно, чем американское, поскольку предполагает «предсказуемые долгосрочные контракты», тогда как «производственные мощности в США то растут, то снижаются, так как стоимость нетрадиционной добычи углеводородов то падает, до растёт». Итог: до тех пор, пока американские экспортёры не смогут поставлять газ дешевле, чем это делает Россия, и не смогут соответствовать надёжности российских поставок, они «вряд ли окажут значительное влияние на рынки ЕС».
Получается, добавим, что Вашингтон старательно делает вид, будто понятия не имеет, что происходит на газовом рынке Европы и чего хочет сама Европа в этом отношении. Если сенаторы и команда Трампа не прочь подумать об американской выгоде и «освободить» Евросоюз от русского газового «удушения», то европейцы освобождаться от гнёта Москвы не торопятся и даже говорят о «нелепости» новых санкций против Кремля.
Как видим, Европа в лице передовых государств уже нашла смелость возразить идее продвижения новых санкций против России. Да и вообще американские идеи разочаровали ЕС. Слишком много в мире стало Америки — и слишком мало Европы!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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