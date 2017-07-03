11:39 03 июля

Власти Косово скорбят по уничтоженному в Сирии террористу ИГИЛ

В провинции Идлиб ликвидирован один из полевых командиров террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ). Речь идёт о боевике из Косово Лавдриме Мухаджери. Обращает на себя внимание следующий факт: о ликвидации террориста сообщают греческие СМИ со ссылкой на собственные источники в Сирийской Арабской Республике и Приштине.

В материале говорится, что ликвидирован боевик вместе с несколькими другими террористами в ходе операции спецназа армии САР «Тигры» при поддержке ВКС РФ.

Нужно отметить, что ранее информация о ликвидации Мухаджери, который в ИГИЛ (*) носил имя Абу Абдулла аль-Косова и был известен под кличкой «мясник», уже появлялась в СМИ. Однако всякий раз Мухаджери появлялся на игиловских кадрах снова.


Власти Косово скорбят по уничтоженному в Сирии террористу ИГИЛ


Своё прозвище террорист получил за то, что обезглавливал пленных христиан, а также мусульман-шиитов и алавитов перед объективами видеокамер. В 2014 году Мухаджери был включён Госдепом США в список разыскиваемых террористов.

Греческий информационный портал ProNews.gr сообщает о том, что Мухаджери вернулся в Сирию из Косово в мае текущего года. На том же портале сообщается, что так называемый министр инфраструктуры Косово Луфти Зарку лично посетил семью боевика и выразил соболезнования в связи с его смертью. В Косово разыскиваемого террориста назвали «великим мусульманским бойцом». Это к вопросу о том, кем создавалась так называемая Косовская Республика и кто стоит у её руля сегодня.

Для справки: Лавдрим Мохаджери - бывший представитель натовской военной миссии в Косово.


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Комментарии 10

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:05
    Упырь выразил соболезнование семье упыря .
    Spartanez300
    1. vovanpain Сегодня, 11:19
      Для справки: Лавдрим Мохаджери - бывший представитель натовской военной миссии в Косово.

      Туда и дорога упырю и земля стекловатой am яблоко не далеко от яблони упало,тем более яблоня ядовитая и гнилая. negative
      vovanpain
    2. cniza Сегодня, 11:20
      А родитель упыря - США , благосклонно продолжает поддерживать Косово.
      cniza
  2. 210окв Сегодня, 11:06
    Косово-это игиловский плацдарм в Европе.
    210окв
    1. cniza Сегодня, 11:20
      Они этого в упор не хотят понимать.
      cniza
  3. Kot3713 Сегодня, 11:06
    Земля ему стекловатой. am
    Kot3713
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:07
    Власти Косово скорбят по уничтоженному в Сирии террористу ИГИЛ
    Косово я бы взял в кавычки, чтобы не обижать истинных сербов кому исторически принадлежит эта территория отторгнутая в пользу албанцев западом.
    Лавдрим Мохаджери - бывший представитель натовской военной миссии в Косово
    Кого взрастили то и получили.
    rotmistr60
  5. К-50 Сегодня, 11:19
    Всякого выродка успокоит только пуля. Туда этим тварям и дорога!! am
    К-50
  6. ser65 Сегодня, 11:29
    на заднем плане.... что за черт из люка торчит?
    ser65
  7. san4es Сегодня, 11:39
    Лавдрим - LoveDream - странное погоняло для шайтана am
    san4es
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