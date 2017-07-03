Власти Косово скорбят по уничтоженному в Сирии террористу ИГИЛ
В провинции Идлиб ликвидирован один из полевых командиров террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ). Речь идёт о боевике из Косово Лавдриме Мухаджери. Обращает на себя внимание следующий факт: о ликвидации террориста сообщают греческие СМИ со ссылкой на собственные источники в Сирийской Арабской Республике и Приштине.
В материале говорится, что ликвидирован боевик вместе с несколькими другими террористами в ходе операции спецназа армии САР «Тигры» при поддержке ВКС РФ.
Нужно отметить, что ранее информация о ликвидации Мухаджери, который в ИГИЛ (*) носил имя Абу Абдулла аль-Косова и был известен под кличкой «мясник», уже появлялась в СМИ. Однако всякий раз Мухаджери появлялся на игиловских кадрах снова.
Своё прозвище террорист получил за то, что обезглавливал пленных христиан, а также мусульман-шиитов и алавитов перед объективами видеокамер. В 2014 году Мухаджери был включён Госдепом США в список разыскиваемых террористов.
Греческий информационный портал ProNews.gr сообщает о том, что Мухаджери вернулся в Сирию из Косово в мае текущего года. На том же портале сообщается, что так называемый министр инфраструктуры Косово Луфти Зарку лично посетил семью боевика и выразил соболезнования в связи с его смертью. В Косово разыскиваемого террориста назвали «великим мусульманским бойцом». Это к вопросу о том, кем создавалась так называемая Косовская Республика и кто стоит у её руля сегодня.
Для справки: Лавдрим Мохаджери - бывший представитель натовской военной миссии в Косово.
В материале говорится, что ликвидирован боевик вместе с несколькими другими террористами в ходе операции спецназа армии САР «Тигры» при поддержке ВКС РФ.
Нужно отметить, что ранее информация о ликвидации Мухаджери, который в ИГИЛ (*) носил имя Абу Абдулла аль-Косова и был известен под кличкой «мясник», уже появлялась в СМИ. Однако всякий раз Мухаджери появлялся на игиловских кадрах снова.
Своё прозвище террорист получил за то, что обезглавливал пленных христиан, а также мусульман-шиитов и алавитов перед объективами видеокамер. В 2014 году Мухаджери был включён Госдепом США в список разыскиваемых террористов.
Греческий информационный портал ProNews.gr сообщает о том, что Мухаджери вернулся в Сирию из Косово в мае текущего года. На том же портале сообщается, что так называемый министр инфраструктуры Косово Луфти Зарку лично посетил семью боевика и выразил соболезнования в связи с его смертью. В Косово разыскиваемого террориста назвали «великим мусульманским бойцом». Это к вопросу о том, кем создавалась так называемая Косовская Республика и кто стоит у её руля сегодня.
Для справки: Лавдрим Мохаджери - бывший представитель натовской военной миссии в Косово.
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