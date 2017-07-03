11:40 03 июля

«России должно быть за это стыдно»

«Россия должна это, Россия должна то, России должно быть стыдно». Надоело. Новый выпуск наше программы вновь доказывает на фактах минувшей недели, что мы самодостаточное государство, которое у мира не в долгу.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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