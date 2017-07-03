«России должно быть за это стыдно» Сегодня, 11:10 «Россия должна это, Россия должна то, России должно быть стыдно». Надоело. Новый выпуск наше программы вновь доказывает на фактах минувшей недели, что мы самодостаточное государство, которое у мира не в долгу. 2 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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