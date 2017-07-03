15:11 03 июля

Зампред правительства Украины: Россия понимает только язык силы

В Киеве проходит так называемый семинар Роуза-Рота, который организует парламентская ассамблея стран, входящих в НАТО. Первой скрипкой украинского «окрестра» на семинаре выступает вице-премьер майданного правительства Иванна Климпуш-Цинцадзе. Г-жа с двойной фамилией долго объясняла собравшимся, почему Украина хочет вступить НАТО, и почему НАТО должно помогать Украине и до вступления в альянс.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина «противостоит российской агрессии, а Россия при этом «не оставляет намерений уничтожить Украину». Тот факт, что никто столь активно не уничтожает Украину, как её собственные власти, чиновница майданного кабмина озвучивать, конечно же, не стала. Зато объявила, что НАТО «должно помочь» Украине оружием.

Зампред правительства Украины: Россия понимает только язык силы



УНИАН приводит заявление Климпуш-Цинцадзе:
Украина имеет тот опыт противодействия военной агрессии, который на данный момент не имеет ни одна из стран - членов НАТО. И мы, опять же, никогда не просили военных НАТО защищать нас на нашей территории. Мы сами готовы каждый день защищать своё государство и будем продолжать это активно делать, вместе с тем, будучи нацеленными на политическое и дипломатическое разрешение того конфликта и той агрессии Российской Федерации против Украины, с которой мы сталкиваемся. Мы просим помощи, так как Россия понимает только язык силы. Мы просим оборонительное летальное оружие, чтобы защищать себя, защищать свою землю, чтобы эффективнее делать это, чтобы было меньше военных и гражданских потерь.


Это лишний раз доказывает тот факт, что никакого разумного диалога с теми, кто прибрал к рукам власть на волне госпереворота, быть не может. Та же Климпуш-Цинцадзе выступает говорящей головой - для втягивания Украины в НАТО и отторжения страны от собственных исторических корней.

Использованы фотографии: Ukrinform.net
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 60

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 11:46
    Давайте ещё помощницу министра МВД Украины послушаем, если конечно она не на откровенной фотосессии или не продает опять ужин с собой smile
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 11:53
      Я скажу еще..Более того,Россия не приемлет вообще..Язык силы тем более.Не приемлет вообще тон таких заявлений..
      210окв
      1. Владимир16 Сегодня, 12:19
        Бабу Иваном назвали родители... Вот жизнь и не заладилась у нее.
        Владимир16
      2. роман66 Сегодня, 12:20
        а я думаю, мы их понять и не можем поэтому - силы то у них и нет!
        роман66
        1. bobba94 Сегодня, 12:50
          Сила у них есть. На днях проходило празднование по случаю пополнения Черноморского флота Украины. Был спущен на воду очередной ( по-моему уже третий )катер - броненосец "Гюрза-М". Длина 20 метров, экипаж 5 человек.
          bobba94
          1. ЛукичЪ Сегодня, 13:05
            Цитата: bobba94
            На днях проходило празднование по случаю пополнения Черноморского флота Украины. Был спущен на воду очередной ( по-моему уже третий )катер - броненосец "Гюрза-М". Длина 20 метров, экипаж 5 человек.

            на той неделе обещают спустить подводную лодку. экипаж: адмирал (ну как без него) и 10 гребцов
            ЛукичЪ
            1. Монос Сегодня, 13:21
              Россия понимает только язык силы.

              Мы ещё и говорим на нём неплохо. smile
              Монос
      3. НЕКСУС Сегодня, 13:16
        Цитата: 210окв
        Не приемлет вообще тон таких заявлений..

        А как на счет -какой язык понимают эти "говорящие головы" и вся хунта киевская?Я полагаю,именно язык ,на котором с ними будут разговаривать,затягивая петлю на шее при всем честном народе на том самом Майдане...
        НЕКСУС
      4. vch Сегодня, 13:56
        Да с ними еще на языке силы и не разговаривали...... Вот когда заговорим, посмотрим как они "еще не вмерла" запоют...... am
        vch
    2. Logall Сегодня, 12:00
      [/quote]Мы просим оборонительное летальное оружие, чтобы защищать себя, защищать свою землю, чтобы эффективнее делать это, чтобы было меньше военных и гражданских потерь.[quote]

      Если начнут его использовать—потерь станет ещё больше. Как кодло муравьев пытающихся сломать хребет медведю...
      Logall
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:03
        Зампред правительства Украины: Россия понимает только язык силы

        А она сама то хоть понимает, что такое язык силы? Пусть молится, чтобы Россия не показала им этот язык силы!
        СРЦ П-15
        1. Tusv Сегодня, 12:26
          Цитата: СРЦ П-15
          А она сама то хоть понимает, что такое язык силы? Пусть молится, чтобы Россия не показала им этот язык силы!

          Так то очень мощно показала, что Омерика призадумалась.
          Но! Да пусть в европах с голым задом позагорают. Жалко чтоли. Законы давать мигрантам тысячу евро в первый год угасают
          Tusv
    3. сибиралт Сегодня, 12:13
      Да кто ж такую купит? У неё все лицо небритой щетиной заросло. laughing
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 12:21
        а уж ноги - мечта йети!
        роман66
    4. Spartanez300 Сегодня, 12:19
      В этом взгляде на фото тупость , холод и кровожадность а разум вообще отсутствует как таковой , так что диалог невозможен .
      Spartanez300
  2. cniza Сегодня, 11:46
    Это лишний раз доказывает тот факт, что никакого разумного диалога с теми, кто прибрал к рукам власть на волне госпереворота, быть не может. Та же Климпуш-Цинцадзе выступает говорящей головой - для втягивания Украины в НАТО и отторжения страны от собственных исторических корней.


    Добавить к этому нечего.
    cniza
    1. Подрезчик Сегодня, 11:53
      А фамилия то у нее истинно украинская...Это ПЯТЫЙ параноик в правительстве Украины!!! Буду считать до конца!
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 11:56
        Конца не хватит laughing , они там все у власти такие.
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 12:08
          Ничего, Витя, я мужик терпеливый... laughing И потом, надо уже заводить картотеку на них всех, чтобы потом знать...когда...что...и за что!!! am
          Подрезчик
          1. cniza Сегодня, 12:12
            Хорошая вещь картотека и дело легко завести и данные под рукой , поддерживаю.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:22
              Буду краток : сказочная овца ! fool
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:27
                Или - эта овца сказочник , но с таким упорством долбить эти мантры , что они воюют с Россией и дайте денег , а то не продержимся.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:52
                  Пусть продолжают в том же духе - мы уже так привыкли читать героические сводки о победах доблестных ВСУ над армадами "Армат" и дивизиями бурятского спецназа . lol
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 12:59
                    А ведь кто то верит и продолжает в том же духе , про бурятскую бронетанковую подводную конницу. laughing
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 13:04
                      Ну так надо же народу лапшу на ухи развешивать с целью отвлечения от реальных проблем в этом квазигосударстве . yes
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 13:17
                        Вся верхушка Украины - макаронных дел мастера.
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 13:22
                      Цитата: cniza
                      Вся верхушка Украины - макаронных дел мастера.

                      Один дон Педро - белая ворона , шоколатье хренов . lol
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 13:38
                        Если белая то в кавычках , а так ты правильно сказал шоколадный и цвета тоже.
                        cniza
                    3. bouncyhunter Сегодня, 13:42
                      Вот именно что только цвет шоколадный , но запах-то выдаёт . Да и мухи подозрительно вокруг него вьются ... wassat
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 13:43
                        Они не вьются , они его свита и могильщики.
                        cniza
              2. Б.Т.В. Сегодня, 13:32
                Цитата: bouncyhunter
                Буду краток : сказочная овца !


                От овцы польза есть( шерсть, мясо), а от неё- сказки?!
                Б.Т.В.
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:39
                  Её сказками Украина сыта не будет , так что от такой овцы толку - ноль .
                  bouncyhunter
            2. роман66 Сегодня, 12:22
              а может, постреливать. подсчитывая, а то с картотекой возиться.......
              роман66
  3. Irokez Сегодня, 11:47
    Это точно всё есть сила и её все понимают, но только по своему "Пришёл - увидел - победил".
    Или кто к нам с мечом тот и от меча. Клин клином вышибают или На лом есть другой лом. А там ещё и мягкая сила ну и уж новая сила "Вежливые люди".
    Irokez
  4. Астория Сегодня, 11:49
    Какая ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ рожа!
    Астория
    1. Нормаль ок Сегодня, 12:01
      Цитата: Астория
      Какая ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ рожа!

      Лицо как лицо. Вы, уважаемый, по сути статьи высказываться привыкайте. А не картинки комментировать. Хотя, может вы только картинки смотреть умеете? Ну, тогда букварь вам в руки wassat
      Нормаль ок
      1. vovanpain Сегодня, 12:16
        Цитата: Нормаль ок
        Лицо как лицо. В

        Только если она украинка,то я английская королева. yes Вот как оказывается выглядят "свободные и независимые" государства. what Ну ну. request
        vovanpain
  5. volodya Сегодня, 11:51
    Похоже на Украине все со справками!Очень плохо на них матрасы влияют!
    volodya
  6. Ursus Сегодня, 11:52
    Очередная еврейская тетя, от имени еврейской же организации приехала помогать собратьям оружием, деньгами и конечно же, словом добрым.
    Ursus
  7. moskowit Сегодня, 11:54
    Больные люди, неизлечимо больные.... Но беда в том, что они стоят у руководства государством..И это страшно...
    "...И что ж, нам осталось уколоться,
    И упасть на дно колодца,
    И там пропасть, на дне колодца,
    Как в Бермудах, навсегда...." (В.Высоцкий)
    moskowit
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:56
    Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    С дамой все понятно.
    Россия понимает только язык силы

    И это очевидно выстрадали и поняли грузины 08.08.08.
    rotmistr60
  9. А Нас Рать Сегодня, 11:57
    Выглядит как размышления импотента о половых подвигах. wassat
    Ну допустим что Россия понимает только "язык силы" (его все понимают по большому счету), он ведь что бы разговаривать "языком силы" - для этого "языком силы" надо обладать. request
    К чему эта демагогия? Ведь сказал же им Трамп уже - "денег нет, но вы держитесь", на что они надеются? Им процессом банкротства страны надо заниматься, самотеком - хуже будет, а они фигней страдают. no
    А Нас Рать
    1. Ursus Сегодня, 12:11
      Разделяю Ваше мнение целиком полностью!
      Ursus
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 11:58
    ... глядя на эту бесстыжую физиономию, с платоническим беспределом в глазах, остаётся сказать - лесом, и только лесом, и не болтайтесь по ногами, а то не ровен час, наступим и не заметим... а там пусть хоть тройная фамилия будет... wassat
    a.s.zzz888
  11. квадрат Сегодня, 11:59
    Интересно, а сколько бы они сдерживали агрессию России если бы она действительно была? А то ведь легко её сдерживать, когда она только у них в голове.
    квадрат
  12. Слава Беркуту Сегодня, 11:59
    Россия не понимает язык силы. Доказано Гитлером, Наполеоном, номерным Карлом и прочими говнюками помельче
    Слава Беркуту
  13. brasist Сегодня, 12:00
    А это вообще что такое и откуда оно взялось что то не могу припомнить это чучело,оно откуда ?
    brasist
  14. seregatara1969 Сегодня, 12:01
    а хохлы знают только "дай" и халява
    seregatara1969
  15. Berkut24 Сегодня, 12:02
    Блин, сколько бесполезных и лишних для человечества людей в мире живет...
    Berkut24
  16. Egorovich Сегодня, 12:04
    Конечно язык силы все уважают.Хохлопатка,вспомни,как из-под Иловайска и Дебальцево драпала?
    Egorovich
  17. Vita VKO Сегодня, 12:05
    Достали уже эти тупые украинские неонацисты. Сколько можно публиковать эту гадость. Тошнит ведь.
    Vita VKO
    1. san4es Сегодня, 12:21
      Цитата: Vita VKO
      . Сколько можно публиковать эту гадость. .

      ...Пока комментаторы-аналитики не переведутся am
      wink
      san4es
  18. Слава Беркуту Сегодня, 12:06
    Цитата: квадрат
    Интересно, а сколько бы они сдерживали агрессию России если бы она действительно была? А

    Не дольше поноса
    Слава Беркуту
  19. Ursus Сегодня, 12:10
    Мы просим помощи, так как Россия понимает только язык силы


    Возможно, с точки зрения "гуманитариев" с ученой степенью или на край, MBA в области каких-нить "философско-управленческих" наук, так оно и выглядит. Беда только в том, что разумные люди давно поняли, что СГА приписывает свои намерения тем, кого нужно "запрессовать"; блажит об этом истерически на весь мир и начинает прессовать.

    Ну, не дегенераты, ли?
    Ursus
  20. Толстоевский Сегодня, 12:19
    Спрашивается: для чего постить всякий бред свидомыхмразей?
    Толстоевский
  21. anjey Сегодня, 12:23
    украина проект и политический заказ запада,цель-оторвать украину от россии,создать антироссийское военнотеррористическое государство что и озвучивают шестерки -правительство украины
    anjey
  22. Masya Masya Сегодня, 12:52
    Извините, не по теме у меня одной ноут лагать начал? Что такое все великое? Подскажите как убпвить, чтоб удобоваримо было...
    Masya Masya
  23. Evgenijus Сегодня, 13:23
    Из заголовка:
    Россия понимает только язык силы

    А Украина как прилежная девочка - на все согласна, с первого слова, такая послушная ...
    А глазки и ушки ее только за океан направлены, только там дядька сидит, которого слушаться надо.
    Evgenijus
  24. Fitter65 Сегодня, 13:26
    Украина имеет тот опыт противодействия военной агрессии, который на данный момент не имеет ни одна из стран - членов НАТО.

    Мы имеем опыт борьбы с собственными глюками.
    Fitter65
  25. viktor. Сегодня, 14:08
    Да,, те кто пытался поговорить с Россией на ЯЗЫКЕ силы могли бы много ей сказать но увы wassat
    viktor.
Картина дня