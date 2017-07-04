«Контрабас»: немузыкальный фон для социальных потрясений

Любые социальные потрясения, будь то снижение уровня жизни или политическое дробление страны на новые, недееспособные порой государства (что нам аукается до сих пор), сопровождается интенсификацией некоторых явлений. При этом явления не прекращаются в современном мире ни во время войны, ни во время мира. Одно из таких явлений — это «контрабас», или, в миру, контрабанда. Даже курды на Ближнем Востоке интегрированы в чёрные торговые схемы контрабанды, несмотря на наличие претензий, мягко говоря, почти ко всем крупным игрокам региона, от турок до саудитов. Сам же контрабас может быть оружейным, наркотическим, продуктовым, да каким угодно. К тому же контрабанда, с одной стороны, угроза для рынка, с другой стороны — единственная возможность существовать его отдельным членам.Но оставим Ближний Восток, с ним неплохо разбираются наши ВКС. Обратим внимание на нашего многострадального соседа. Об официальных торговых отношениях Донбасса с Украиной и Россией сказано много, а вот контрабас с той территории продолжает оставаться в тени.Как автору удалось узнать, контрабанда с территории, называемой Украиной, имеет свою специфику. Речь пойдёт не о крупных «окологосударственных» каналах, которые контролируются большими дядями в Киеве и по которым идёт активная массовая торговля вооружением и прочими «предметами быта» чёрного рынка. Я хочу затронуть вопрос атомарных каналов контрабанды, каналов личных, каналов индивидуальных предпринимателей. Эти каналы в основном наполнены более «мирной» продукцией, но порой отнюдь не безобидной.Что же везут? С территории Украины ещё до войны, как мне стало известно, шла контрабасом продукция, в обществе известная как ширпотреб, т.е. галоши, кеды и различная швейная продукция, даже (внимание!) подвенечные платья. Но вишенкой на этом тортике была аргентинская и прочая южноамериканская буйволятина. По заверению осведомлённых граждан, цитирую, «эта дрянь не таяла даже за сутки, оставаясь каменной». Безопасность этого продукта, который после разморозки, кажется, должен был распасться на атомы, под огромным вопросом. Так что приобщиться к латиноамериканской «кухне» все мы могли, сами того не зная, купив колбаски и сарделек. Впрочем, это не секрет.Но каналы эти не односторонние, поэтому в обратную сторону из России также идёт контрабанда. Эта контрабанда, правда, куда более технологичная. Очень часто это весь спектр автозапчастей, аксессуаров, автомобильных красок и различных инструментов.Способ самой переброски контрабанды практически универсален для всей Украины, будь то граница с Польшей, Белоруссией или Румынией, правда, содержимое грузов в каждом случае разное. Способ представляет собой алгоритм следующих действий. Тихим вечерком, когда уважающий себя украинец должен перепрятать сало, в определённом месте собирается от 6 до 8 спортивных подготовленных ребят. В это же время «разведчик», имеющий те или иные связи на границе, выезжает вперёд, дабы убедиться, что на пограничном пункте никаких внезапных оказий, проверок и рейдов не предвидится.Получив «зелёный свет», группа выходит на встречу со стандартной фурой-двадцатитонником. Деловые люди подъезжают как можно ближе к границе, но чтобы не привлечь лишнее внимание. В оговорённой точке их уже ожидает машина, чаще всего это популярный и высоко проходимый УАЗ-452 («буханка», или, как её ещё называют, «таблетка»). В «буханку» набиваются человек 5-6 и максимальное количество груза. Фура остаётся на месте, а вновь снаряжённая процессия движется уже непосредственно к границе.Место перехода границы всегда заранее подготовлено. Где-нибудь в болотистой и труднопроходимой местности сооружаются мостки из досок, деревянных поддонов, старых дверей и прочего. Бойцы рискованного бизнеса спешиваются и уже вручную переносят груз из машины через границу. На той стороне на безопасном расстоянии стоят их коллеги. Как только «буханка» пустеет, граждане-правонарушители остаются на месте, а машина возвращается на точку встречи с фурой, где пара оставшихся «бизнесменов» снова наполняет товаром авто.Несмотря на кажущуюся длительность процесса и какую-то несовременность, вся переброска груза занимает не более 5-6 часов. Ещё раз напоминаю, что команда состоит из спортивных подготовленных ребят, это не грузчики из супермаркета или весьма специфические товарищи с рынка с двумя перекурами между тремя обедами. Команда работает быстро, слаженно, без болтовни, каждый знает свою роль. При этом, по крайней мере, до войны, рядовой участник получал около 500 гривен, и это, как ни смешно, считалось весьма приличными деньгами.В зависимости от рельефа и характера местности данный метод может включать промежуточные «этапы». К примеру, Закарпатье на границе с Румынией прославилось аквалангистами-любителями, которые, облачившись в гидрокостюмы и навьючив коробки контрабандного товара, незаконно пересекали границу водным путём. Чаще всего обнаруживаемым товаром в тех районах являются сигареты, стоимость которых в Румынии, как стране ЕС, в 4-5 раз выше, нежели на Украине.Дальновидный читатель сразу увидит возможность контрабанды и более опасных грузов. Однако, во-первых, грузы, перебрасываемые через границу, вполне легальные на территории Украины. Сама же доставка каких-либо незаконных грузов к приграничной территории — уже преступление. Во-вторых, сама схема снижает свою опасность тем, что является секретом Полишинеля. И, в-третьих, к моему великому сожалению, законы рынка настолько циничны, что многие смотрят на контрабанду, особенно такого рода, просто как на способ избежать таможенной казуистики, сборов и конкуренции крупных торговых сетей. Законный способ же превращает ширпотреб в неконкурентоспособный товар, с другой же стороны, более дорогие товары после так называемой растаможки делает их просто недоступными для покупателей на украинском рынке.Вот в такие неказистые коробочки можно обнаружить в рощицах у границы "незалежной"...Парадокс такого положения дел ещё и в том, что люди, участвующие в этих схемах, совсем не бандиты и не гангстеры. Я, конечно, не обеляю эту деятельность. Но контрабандисты такого «атомарного» уровня — это обычные рабочие, все они платят налоги (как это ни смешно), большинство никогда не привлекалось правоохранительными органами даже за переход дороги в неположенном месте. Просто благодаря киевским панам они доведены до такой крайности, что готовы рисковать даже за 500 гривен, а теперь, верно, и того меньше. И снизить (лишь снизить) масштаб такого рода контрабанды можно стабилизировав регион, а в этом, кроме России и молодых республик, никто не заинтересован.