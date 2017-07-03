15:10 03 июля

Испытания МБР «Сармат» перенесены на четвертый квартал

Бросковые испытания МБР «Сармат» (РС-28) перенесены на 4-й квартал в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний на стендах Красноярского машиностроительного завода, передает Интерфакс-АВН со ссылкой на газету «Коммерсантъ».



Отмечается, что информация об этом получена от источника, «близкого к командованию Ракетных войск стратегического назначения».


По данным газеты, испытания переносились несколько раз, в одном случае причиной стала неготовность шахтной пусковой установки на полигоне космодрома Плесецк, в другом – проблемы с ракетой.

В мае вице-премьер Дмитрий Рогозин сказал «Интерфаксу», что «"Сармат" будет принят на боевое дежурство в сроки, утвержденные программой вооружения». По его словам, «это произойдёт "по окончании испытаний – бросковых и основных».

В апреле источник агентства сообщил о переносе испытаний на июнь месяц.

«Под бросковыми испытаниями подразумевается выталкивание грузомакета МБР из шахтной пусковой установки за счет срабатывания порохового аккумулятора давления на высоту 30 метров, на которой при штатном пуске будет происходить запуск маршевой двигательной установки первой ступени ракеты», – поясняет издание.

В марте Рогозин заявил, что МБР "Сармат" преодолеет любую систему противоракетной обороны (ПРО). «Скоро на вооружение начнет поступать новая МБР "Сармат" с совершенными средствами преодоления нынешней и перспективной систем ПРО», – сказал он.

С "Сарматом" мы вписываемся и в план по замене наших уникальных ракет "Воевода", и в договор с американцами по сокращению стратегических наступательных вооружений по количеству блоков и носителей,
добавил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, МБР РС-28 сможет доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса. Кроме того, ракету планируется использовать в качестве носителя гиперзвуковых блоков.

Поставки «Сарматов» в войска могут начаться в 2019 году.

Использованы фотографии: http://nampuom-pycu.livejournal.com
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Комментарии 22

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  1. Zibelew Сегодня, 13:00
    Это тот случай когда торопиться не надо...США никуда не убежит. Раньше подобные "новости" за забор не выходили...Ну забраковали госкомиссия какой-то участок - переделают...Ничего страшного...Это что-бы потом не смешить белых медведей фейерверками..
    Zibelew
    1. lis-ik Сегодня, 13:03
      Цитата: Zibelew
      Это тот случай когда торопиться не надо...США никуда не убежит. Раньше подобные "новости" за забор не выходили...Ну забраковали госкомиссия какой-то участок - переделают...Ничего страшного...Это что-бы потом не смешить белых медведей фейерверками..

      Скорее просто нормальные конструктора закончились, советские уже всё ,. а новым образования не хватает. у кого хватало уже давно свалили за бугор.
      lis-ik
      1. Muvka Сегодня, 13:04
        Цитата: lis-ik
        Цитата: Zibelew
        Это тот случай когда торопиться не надо...США никуда не убежит. Раньше подобные "новости" за забор не выходили...Ну забраковали госкомиссия какой-то участок - переделают...Ничего страшного...Это что-бы потом не смешить белых медведей фейерверками..

        Скорее просто нормальные конструктора закончились, советские уже всё ,. а новым образования не хватает. у кого хватало уже давно свалили за бугор.

        А у вас есть данные по испытаниям такого вооружения в СССР? Иначе откуда уверенность в том, что в те времена, все происходило не так, как сейчас?
        Muvka
        1. lis-ik Сегодня, 13:09
          У меня родной дядя был одним из конструкторов ракет средней дальности, про цифры потерь и удач конечно не говорил, но судя по остальным рассказам дела обстояли значительно лучше, да и уровень образования был значительно лучше. На первом курсе у меня не пошла начертательная геометрия, он всего лишь один раз заглянул в учебник (чтобы знать программу) и смог мне всё разъяснить так, что дальше у меня проблем не было.
          lis-ik
          1. Muvka Сегодня, 13:25
            А у меня брат матери дяди брата говорил, что было все то же самое. И кому верить?
            Muvka
            1. Владимир16 Сегодня, 13:51
              Цитата: lis-ik
              Скорее просто нормальные конструктора закончились, советские уже всё ,.

              Зато какие писатели появились. У каждого компа по писателю похлеще Толстого wassat
              А зеркала помнишь какаие раньше были!!! А щи какие наваритсые, не чета сегодняшним. laughing
              А уровня дяди твоего вжизнь не достичь современным инженерам wassat Гиперзвук покорили, а уровень дяди твоего не достижимая штуковина. wassat
              Владимир16
      2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 14:48
        Цитата: lis-ik
        Цитата: Zibelew
        Это тот случай когда торопиться не надо...США никуда не убежит. Раньше подобные "новости" за забор не выходили...Ну забраковали госкомиссия какой-то участок - переделают...Ничего страшного...Это что-бы потом не смешить белых медведей фейерверками..

        Скорее просто нормальные конструктора закончились, советские уже всё ,. а новым образования не хватает. у кого хватало уже давно свалили за бугор.

        Так может говорить только тот, который даже рядом не стоял с работающим конструктором. Разработка начатая одним, практически заканчивается с уходом его. На пенсию или на другую работу. Другой, перенявший по наследству, начинает её практически заново. По той простой причине, что образ того изделия, простое оно или сложное- лежит в его воображении. Проникнуть в которое невозможно никому, кроме Бога.
        Виктор Дубовицкий
        1. lis-ik Сегодня, 14:53
          Вы сами себе и ответили по поводу ушедших конструкторов. И да, я уже писал здесь. что свою трудовую деятельность начал в КБ. так, что рядом стоял.
          lis-ik
    2. RASKAT Сегодня, 13:06
      Все правильно, семь раз отмерь, один раз запусти.
      Ракета серьезная косяков быть не должно, это лишний раз подорвет наш авторитет в ракетостроении. Лучше что бы все с первого раза полетело.
      RASKAT
    3. Владимирец Сегодня, 13:11
      Цитата: Zibelew
      Раньше подобные "новости" за забор не выходили...

      А сейчас: "информация об этом получена от источника, «близкого к командованию Ракетных войск стратегического назначения»". smile Не надо бы командованию РВСН с непонятными источниками откровенничать.
      Владимирец
    4. НЕКСУС Сегодня, 13:12
      Цитата: Zibelew
      Это тот случай когда торопиться не надо...

      Торопиться как раз уже надо...Срок службы Воеводы продлевали уже трижды и последний раз до 20 года. Больше продлевать и бессмысленно и опасно. Посему торопиться надо,но при этом не в ущерб качеству и функционалу.
      НЕКСУС
      1. vovanpain Сегодня, 13:26
        Цитата: НЕКСУС
        Торопиться как раз уже надо...С

        Андрей приветствую! hi Давайте все таки сначала научат "Сармат"летать.А поспешим,только мир насмешим,сомневаются
        в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний на стендах Красноярского машиностроительного завода
        Правильно сомневаются,семь раз отмерь,а потом только отрежь. hi
        Цитата: НЕКСУС
        Срок службы Воеводы продлевали уже трижды и последний раз до 20 года.

        А "Воевода"очень надежная ракета и ресурс у нее есть. hi
        vovanpain
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:34
          Цитата: vovanpain
          Андрей приветствую!

          Приветствую,Владимир! hi
          Цитата: vovanpain
          Давайте все таки сначала научат "Сармат"летать.А поспешим,только мир насмешим,сомневаются

          Я не говорю о тупой спешке,под "отрапортовать,а дальше хоть трава не расти"...я говорю о том,что усилий надо бы приложить больше,в следствии крайне малого времени.
          Цитата: vovanpain
          А "Воевода"очень надежная ракета и ресурс у нее есть.

          Воевода свое отслужил верой и правдой. Но...системы ПРО с 70-х годов очень изменились и стали куда совершеннее и сообразительнее. Супостат сиднем не сидит,а работает над этим каждый день целенаправленно и уперто. При этом,ресурс Воеводы,как я сказал выше тоже не безграничен...гиптил знаете ли нифига не инертная субстанция,которую можно хранить веками...
          При этом,нам необходим более совершенный "меч",чтоб у супостата даже сомнения в голову не закралось,что в случае агрессии,им абсолютно точно прилетит на головы наш ответ ,не взирая на их ПРО. Именно для этого и разрабатывают Сармат,Рубеж(Авангард)совершенствуют Синеву и тд...
          НЕКСУС
          1. vovanpain Сегодня, 13:44
            Цитата: НЕКСУС
            ..я говорю о том,что усилий надо бы приложить больше,в следствии крайне малого времени.

            Андрей,так и никто и не спорит об этом,бесконечно оттягивать тоже невозможно,но можно сказать,что дорога заминирована,а там если есть желающие пусть проверяют,вот для этого и нужны успешные бросковые и основные испытания.Пройдут испытания успешно,вот тогда НАТО и пусть разминирует и гадает laughing а мы спокойно доведем до ума и пустим серию и заменим Воеводу.Так что пусть Красмаш семь раз отмерит и один раз отрежет. hi
            vovanpain
      2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 15:06
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: Zibelew
        Это тот случай когда торопиться не надо...

        Торопиться как раз уже надо...Срок службы Воеводы продлевали уже трижды и последний раз до 20 года. Больше продлевать и бессмысленно и опасно. Посему торопиться надо,но при этом не в ущерб качеству и функционалу.

        Почему опасно? Продление никогда не делается без проведения мероприятий, по продлению работоспособности частей изделия. Если например, корабль имеет срок гарантии 25 лет, на который установлены мои железки, имеющие 10 лет гарантии, то продление предусматривает полную замену моих железок и заменой на новые. Резиновые уплотнения, разумеется, заменяются, и, почти все они имеют трёхлетнюю гарантию, заменяются несколько раз. Электроника обычно 10 летняя. Тоже меняется, причём, либо на ту же модель, но с новым изготовлением, либо на современную, аналогичную с теми же функциями, что и снятая. Основные конструктивы исследуются со снятием у представителей изделия (из многих разбирается одно) и рассматривается на предмет сохранения свойств.
        Виктор Дубовицкий
    5. Deadушка Сегодня, 13:44
      Цитата: Zibelew
      Это тот случай когда торопиться не надо

      Есть такое дело... и даже ответственный Грузинский товарищ - Нинадо Торопидзе. good laughing
      Deadушка
  2. Влад5307 Сегодня, 13:10
    Поставки «Сарматов» в войска могут начаться в 2019 году.

    Вот именно что могут,а могут и не начаться. Жаль что Крсноярскмаш так подводит страну, надо бы органам присмотреться к тамошним манагерам, что-то там мутное происходит - уже который раз переносятся сроки. sad
    Влад5307
    1. DenZ Сегодня, 13:15
      А почему Вы решили что виновен именно Красмаш? У главного проектировщика ГРЦ им. Макеева В.П. подрядчиков по этой теме немеряно. На красмаше только лишь сборка идет того что запроектировано и просчитано. И дополнительные испытания не говорят о виновности собственно Красмаша.
      "В мае вице-премьер Дмитрий Рогозин сказал «Интерфаксу», что «"Сармат" будет принят на боевое дежурство в сроки, утвержденные программой вооружения». По его словам, «это произойдёт "по окончании испытаний – бросковых и основных». --было бы очень странно если ракету приняли на боевое дежурство до бросковых и основных испытаний.
      DenZ
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:35
    Не надо спешить. Тихо едешь, дальше будешь. На дежурстве достаточно ракет, всяких разных, и вполне себе летают, и попадают, когда и куда надо.Конструктора - новое поколение - тоже учится. Разрыв поколений преодолеть придется. Ух, сколько же "горбач" с ЕБНом понаворотили... До сих пор икается.
    Горный стрелок
  4. Старый26 Сегодня, 13:58
    Цитата: Владимирец
    А сейчас: "информация об этом получена от источника, «близкого к командованию Ракетных войск стратегического назначения»". smile Не надо бы командованию РВСН с непонятными источниками откровенничать.

    Если не раскрываются детали, ничего сверхстрашного в таких "источниках" нет. более того, через те же "источники" можно сливать нужную информацию. И пускай другая сторона ломает голову.
    Чаще всего источники информации могут быть и "около" таких крупных предприятий. Поэтому полностью перекрыть утечку на бытовом уровне вряд ли удастся.
    Что же касается испытаний, неудачных ("провальных"), о которых нам не будем знать - от этого наш противник не станет менее информированным. В советские годы мы о таких неудачах, авариях узнавали быстрее из вражеских "голосов", чем от официоза.

    Цитата: Влад5307
    Поставки «Сарматов» в войска могут начаться в 2019 году.

    Вот именно что могут,а могут и не начаться. Жаль что Крсноярскмаш так подводит страну, надо бы органам присмотреться к тамошним манагерам, что-то там мутное происходит - уже который раз переносятся сроки.

    Ну то, что "Сармат" вряд ли пойдет в войска в 2019 году - это почти гарантировано. Смотрите, бросковые испытания намечены на 4-й квартал 2017 года. Их как минимум должно быть 2-3. После этого начнутся летные испытания (уже в 2018). Проведут ли летные испытания, плюс госы за год - уверенности нет никакой. Поэтому говорить о 2019 - несколько самонадеянно. Минимум 2020.
    И смысл присматриваться к тамошними манагерам, если их вины в сдвиге сроков нет? Или главное найти крайнего - манагера?

    Цитата: RASKAT
    Лучше что бы все с первого раза полетело.

    Первый удачный полет совсем не означает, что второй будет таким же. Самый последний пример - китайская CZ-5. Первый запуск - отработало все штатно. На втором - увы.

    Цитата: DenZ
    А почему Вы решили что виновен именно Красмаш? У главного проектировщика ГРЦ им. Макеева В.П. подрядчиков по этой теме немеряно. На красмаше только лишь сборка идет того что запроектировано и просчитано. И дополнительные испытания не говорят о виновности собственно Красмаша..

    Увы, но если верить. скажем так, неофициальным источникам. то ракету при прочностных испытаниях просто "сломали" . прочностные проходили на Красмаше. Виноват в этом Красмаш? Бесспорно, но ничего сверхнеобычного в таких случаях нет. Пусть лучше сломают изделие на прочностных испытаниях, чем оно начнет ломаться в полете
    Старый26
    1. DenZ Сегодня, 14:04
      Цитата: Старый26
      Увы, но если верить. скажем так, неофициальным источникам. то ракету при прочностных испытаниях просто "сломали" . прочностные проходили на Красмаше. Виноват в этом Красмаш? Бесспорно, но ничего сверхнеобычного в таких случаях нет. Пусть лучше сломают изделие на прочностных испытаниях, чем оно начнет ломаться в полете

      А может в том что ракета была сломана виноват все- же не Красмаш, а тот кто делал расчеты прочности. И в результате этих испытаний проявились дефекты расчетов. Не? Такого не может быть? Или, возможно, ракету специально нужно было сломать в результате испытаний чтобы понять предел прочности конструкции? (что обычно на прочностных испытаниях и делают).
      В чем вина Красмаша??? В том что он занимается своей работой?
      DenZ
  5. Старый26 Сегодня, 14:20
    Цитата: DenZ
    А может в том что ракета была сломана виноват все- же не Красмаш, а тот кто делал расчеты прочности. И в результате этих испытаний проявились дефекты расчетов. Не? Такого не может быть? Или, возможно, ракету специально нужно было сломать в результате испытаний чтобы понять предел прочности конструкции? (что обычно на прочностных испытаниях и делают).
    В чем вина Красмаша??? В том что он занимается своей работой?

    Тот, кто делает расчеты прочности, делает их с определенным запасом. Дефекты расчетов? это как? Что, для ГРЦ это первая ракета, которую они проектируют? Расчеты тут совершенно не при чем. Специально могут сломать отдельные фрагменты в процессе, чтобы определить пределы прочности....
    Здесь же сломана целая ракета (если верить информации). "Вина" Красмаша только в том, что он ракету сломал, хотя и не должен был. Но никто его ведь и не обвиняет в том, что он сломал. Просто говорят, что из-за этой ситуации (в частности) сдвиг бросковых испытаний вправо - минимум на 1 квартал..
    Старый26
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