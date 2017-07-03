Испытания МБР «Сармат» перенесены на четвертый квартал

С "Сарматом" мы вписываемся и в план по замене наших уникальных ракет "Воевода", и в договор с американцами по сокращению стратегических наступательных вооружений по количеству блоков и носителей,

Бросковые испытания МБР «Сармат» (РС-28) перенесены на 4-й квартал в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний на стендах Красноярского машиностроительного завода, передает Интерфакс-АВН со ссылкой на газету «Коммерсантъ».Отмечается, что информация об этом получена от источника, «близкого к командованию Ракетных войск стратегического назначения».По данным газеты, испытания переносились несколько раз, в одном случае причиной стала неготовность шахтной пусковой установки на полигоне космодрома Плесецк, в другом – проблемы с ракетой.В мае вице-премьер Дмитрий Рогозин сказал «Интерфаксу», что «"Сармат" будет принят на боевое дежурство в сроки, утвержденные программой вооружения». По его словам, «это произойдёт "по окончании испытаний – бросковых и основных».В апреле источник агентства сообщил о переносе испытаний на июнь месяц.«Под бросковыми испытаниями подразумевается выталкивание грузомакета МБР из шахтной пусковой установки за счет срабатывания порохового аккумулятора давления на высоту 30 метров, на которой при штатном пуске будет происходить запуск маршевой двигательной установки первой ступени ракеты», – поясняет издание.В марте Рогозин заявил, что МБР "Сармат" преодолеет любую систему противоракетной обороны (ПРО). «Скоро на вооружение начнет поступать новая МБР "Сармат" с совершенными средствами преодоления нынешней и перспективной систем ПРО», – сказал он.добавил вице-премьер.Как сообщалось ранее, МБР РС-28 сможет доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса. Кроме того, ракету планируется использовать в качестве носителя гиперзвуковых блоков.Поставки «Сарматов» в войска могут начаться в 2019 году.