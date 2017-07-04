Проект «ЗЗ». Русские уже десять лет творят мировую историю
Знаменитый американский историк, исследующий постмодернистский мир, сделал потрясающее открытие: вот уже десять лет историю движет мотор не Запада, а Востока. Клептократия, манипуляция общественным сознанием через СМИ, кибервойна — детища Востока. В своей тайной войне русские победили даже США.
Русские выиграли кибервойну, считает сорокасемилетний американский историк Тимоти Снайдер (Timothy Snyder), преподающий в Йеле. Интервью у эксперта взяло немецкое издание «Der Tagesspiegel» .
Итак, «Russland hat einen Cyberkrieg gewonnen». Как уже получилось у русских победить в кибервойне против США? И почему так скоро? Да вовсе и не скоро: русские воюют вот уже лет десять.
Это историк обрисовывает Америку как «страну возможностей», но только не тех, о которых говорят все. «Возможности» тут те, благодаря которым победил на выборах мистер Трамп. В своей последней книге историк даже отметил, что всё, что произошло в 2016 году в США, произошло раньше на Украине.
«Американцы и европейцы по-прежнему считают, что история делается на западе и движется оттуда на восток, — не без иронии сказал Снайдер. — Но уже целых десять лет дело обстоит наоборот. Клептократия, манипуляция сознанием через средства массовой информации и кибервойна пришли с востока на запад».
Западные общества были слишком самонадеянны и самодовольны — и этого не поняли. Одним из ключевых событий «стало вторжение России на Украину в 2014 году», полагает эксперт. Однако на самом деле тактика пропаганды Москвы там не сработала. Зато она сработала «очень хорошо» в Германии и США! 2016 год для США стал как 2014 год для Украины («только без вторжения», добавляет историк). Русские поддерживали «предпочтительного» кандидата — как информацией, так и хакерскими атаками. США оказались уязвимыми в информационной войне — даже более уязвимыми, чем Украина, уверен эксперт. Результат: Россия победила США в кибервойне, но не победила на Украине. Инструментом победы в США стал Дональд Трамп.
Победа России явилась стартом попытки русских расколоть Запад: отдалить Соединённые Штаты от Европы и разделить Европейский союз. Мистер Обама не уловил сути влияния на американскую политику извне. Администрация Обамы была «невероятно безразличной» к этому. Эта администрация знала, откуда идут хакерские атаки, однако и не думала серьёзно возражать, поскольку была уверена в победе на выборах Х. Клинтон «в любом случае».
Русская пропаганда работает потому, что имеет чёткую цель. Пропаганда России имеет успех потому, что попадает на благоприятную почву, где укоренились американские самодовольство и лень. Например, русским удалось привить утверждение о том, что демократическое движение на Украине представляло собой фашизм, — и это утверждение адресовалось Европе, а особенно немецким левакам. Одновременно Москва объявила правым европейцам и американцам, что демократы на Украине — это «декаденты» и «гомосексуалисты». Вот вам две противоположные нити агиток, протянутые к различным аудиториям. А западные общества «не привыкли видеть себя в качестве целей пропаганды». И это означает готовность к восприятию! Когда Запад спустя несколько месяцев опомнился, было уже поздно: русские поразили все цели.
Что касается «агрессии против Украины», то она, считает историк, была направлена «против идеи Европейского союза». До тех пор, пока существует ЕС, он будет способствовать законности и будет открыт для новых членов. В то же время российское руководство признаёт, что Россия может представить себя миру как маяк правой, христианской цивилизации. И это «изменит дискурс».
Каким образом?
Забудем о бедности и о клептократии в России, речь не о том. Мы говорим о ценностях, о «своего рода белой христианской утопии». Разве Россия таковой является? И вот тут-то Европейский союз должен понять, что он «будет атакован».
Дело в том, что «российский режим» не уверен, что он может продержаться у руля до тех пор, пока параллельно существует ЕС. Поэтому русские проводят в жизнь «умную стратегию» при помощи «дешёвого и простого в использовании оружия». Они «вводят людей в заблуждение и подрывают доверие к законности путём публичной дискуссии, наполненной ложью и противоречиями». «Это умная стратегия, — подчёркивает американский историк, — и до сих пор она была очень эффективной. И если европейцы не поймут, что происходит, эта стратегия будет иметь успех».
Что касается исторического контекста, то к концу восьмидесятых годов на Западе уверовали в близкий крах коммунизма. Все эти предположения были ложными, даже те, которые утверждали, будто капитализм «автоматически приведёт к демократии». Идея о том, что настал конец истории, а альтернативы либеральной демократии нет, оказалась весьма разрушительной, напоминает историк. Эта идея «разоружила нас концептуально и исторически».
Наиболее важным вопросом здесь является социальное неравенство. Предположение о том, что капитализм может решить свои проблемы сам по себе, существовало уже в 1920-е годы. Но очень скоро, в 30-е годы, все узнали, что это не так. Сегодня многие граждане в Канзасе или Огайо испытывают ощущение, что Соединённые Штаты развиваются в сторону олигархии. Олигарх — это мистер Трамп. Он может подтвердить это: мол, да, тут олигархия, но я ваш олигарх, вы можете доверять мне, потому что я такой же, как и вы. Это, конечно, чушь, но люди попадаются на такую уловку, потому что живут «в мире неравенства и несправедливости». Люди думают, что американская мечта умерла, — и мистер Трамп таким образом получает свою аудиторию. Он может обещать снова и снова, что «всё будет хорошо».
Возвращаясь к победе России в информационной войне, интервьюируемый заметил, что Кремль поставил очень опасную пропагандистскую цель. Цель русской пропаганды не в том, чтобы считали так-то и так-то. Цель этой пропаганды, как и, в общем-то, цель современного авторитаризма, в том, чтобы никто никому и ничему не верил и не знал правды. Если исчезла правда, организовать гражданское общество становится невозможным. И это опасно, это настоящее оружие.
Однако зададимся вопросом: как же победила Москва Вашингтон, коли Трамп и конгрессмены всё делают наперекор Москве?
Оказывается, западные эксперты и на этот вопрос дали исчерпывающий ответ.
Европейские разведчики выяснили: во время грядущей встречи с Трампом мистер Путин возьмёт инициативу в свои руки.
Об этом рассказала Кимберли Дозье в издании «The Daily Beast» .
Россия уже уверена: её лидер, «бывший мастер шпионажа» Владимир Путин может получить «крупные уступки» от президента Дональда Трампа, когда они встретятся 7-8 июля, сообщили «The Daily Beast» европейские чиновники.
Эти «должностные лица» сказали, что их разведки кое-что узнали. Оказывается, Путин считает, что он может перехитрить Трампа на саммите G20, сыграв «в обещания» по поводу сотрудничества в области контртерроризма. Взамен он добьётся сокращения санкций против России.
Опасения политиков обоснованы неопытностью Трампа и способностью Путина к лести. В результате со временем может ослабнуть союз США с Европой, и это подтолкнёт Москву «к статусу сверхдержавы»: ведь «за своё агрессивное экспансионистское поведение» она не понесёт никакого наказания.
До того как стать президентом, Трамп действовал с оглядкой на «настоящего лидера» в Кремле, который, как он надеялся, станет его «лучшим другом», напоминает с иронией издание. Став президентом, Трамп не очень-то рвался признать обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские выборы.
Кроме того, Путин сумел «очаровать» предыдущих президентов США: Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму. Те вполне отреагировали на шаги Кремля по расширению сотрудничества, чтобы потом «разочароваться» из-за «вторжения России в Грузию — при Буше» и «из-за Крыма и Украины — в годы Обамы».
Советник по национальной безопасности мистер Макмастер даже сказал прессе, что Трамп заготовит перед встречей и морковку, и палку. Кроме того, Макмастер отметил, что Трамп приказал своим сотрудникам найти способы «противостоять дестабилизирующему поведению России» и сдержать его, будь то киберугрозы или «политическая подрывная деятельность» в США или в Европе.
Однако некий «чиновник». чьё имя не называется, сказал, что потепление американо-российских отношений — это вовсе «не плохо», поскольку многие ключевые международные вопросы зависят от решений двух основных держав. Это вопросы и Северной Кореи, и Ирана, и Сирии.
Наконец, один «высокопоставленный представитель администрации» сказал, что Совет национальной безопасности уже спрашивает Государственный департамент о том, а не вредят ли санкции против России больше бизнесу США, чем России…
Чтобы понять Путина, указывает обозревательница, Трампу не нужно что-то искать — достаточно заглянуть в отчёт разведки, в котором говорится, что Москва рассматривает США как одного из своих самых жестоких врагов. «Кремль убеждён, что Соединённые Штаты закладывают основу для смены режима в России», — говорится этом в докладе.
«Оба [Трамп и Путин] — мастера тёмного искусства обмана, введения в заблуждение и националистического символизма», — сказал корреспондентке бывший чиновник Пентагона Дерек Коллет. Чиновник этот рассуждает так: «Очевидная карта, которую разыгрывает Путин, — это предложить что-то по «ИГ» (запрещено в РФ) и Сирии. Но что он потребует взамен? Снятия санкций? Вывода войск из Прибалтики? И клюнет ли Трамп на приманку?»
И решится ли мистер Трамп «публично опозорить» Путина по поводу вмешательства в американские выборы? «Или он согласится с Путиным в том, что это выдумка?»
Если слушать американских экспертов, то выходит, что Трамп и Путин союзники в одном: скрывать от мира правду. Эти «мастера тёмного искусства обмана» заодно соревнуются в непредсказуемости: ни один аналитик не в состоянии предсказать, какой шаг Путин или Трамп сделают следующим. Американский историк Снайдер уверяет общественность, что Путин победил в кибервойне против США, но он и понятия не имеет, какие козыри в рукаве припас мистер Трамп. На того, кого «победил» Путин, мистер Трамп походит очень мало. Даже если «русские хакеры» на пару с пропагандистами и «выбрали» Трампа, то польза такого «избрания» оказалась весьма сомнительной.
Русские выиграли кибервойну, считает сорокасемилетний американский историк Тимоти Снайдер (Timothy Snyder), преподающий в Йеле. Интервью у эксперта взяло немецкое издание «Der Tagesspiegel» .
Итак, «Russland hat einen Cyberkrieg gewonnen». Как уже получилось у русских победить в кибервойне против США? И почему так скоро? Да вовсе и не скоро: русские воюют вот уже лет десять.
Это историк обрисовывает Америку как «страну возможностей», но только не тех, о которых говорят все. «Возможности» тут те, благодаря которым победил на выборах мистер Трамп. В своей последней книге историк даже отметил, что всё, что произошло в 2016 году в США, произошло раньше на Украине.
«Американцы и европейцы по-прежнему считают, что история делается на западе и движется оттуда на восток, — не без иронии сказал Снайдер. — Но уже целых десять лет дело обстоит наоборот. Клептократия, манипуляция сознанием через средства массовой информации и кибервойна пришли с востока на запад».
Западные общества были слишком самонадеянны и самодовольны — и этого не поняли. Одним из ключевых событий «стало вторжение России на Украину в 2014 году», полагает эксперт. Однако на самом деле тактика пропаганды Москвы там не сработала. Зато она сработала «очень хорошо» в Германии и США! 2016 год для США стал как 2014 год для Украины («только без вторжения», добавляет историк). Русские поддерживали «предпочтительного» кандидата — как информацией, так и хакерскими атаками. США оказались уязвимыми в информационной войне — даже более уязвимыми, чем Украина, уверен эксперт. Результат: Россия победила США в кибервойне, но не победила на Украине. Инструментом победы в США стал Дональд Трамп.
Победа России явилась стартом попытки русских расколоть Запад: отдалить Соединённые Штаты от Европы и разделить Европейский союз. Мистер Обама не уловил сути влияния на американскую политику извне. Администрация Обамы была «невероятно безразличной» к этому. Эта администрация знала, откуда идут хакерские атаки, однако и не думала серьёзно возражать, поскольку была уверена в победе на выборах Х. Клинтон «в любом случае».
Русская пропаганда работает потому, что имеет чёткую цель. Пропаганда России имеет успех потому, что попадает на благоприятную почву, где укоренились американские самодовольство и лень. Например, русским удалось привить утверждение о том, что демократическое движение на Украине представляло собой фашизм, — и это утверждение адресовалось Европе, а особенно немецким левакам. Одновременно Москва объявила правым европейцам и американцам, что демократы на Украине — это «декаденты» и «гомосексуалисты». Вот вам две противоположные нити агиток, протянутые к различным аудиториям. А западные общества «не привыкли видеть себя в качестве целей пропаганды». И это означает готовность к восприятию! Когда Запад спустя несколько месяцев опомнился, было уже поздно: русские поразили все цели.
Что касается «агрессии против Украины», то она, считает историк, была направлена «против идеи Европейского союза». До тех пор, пока существует ЕС, он будет способствовать законности и будет открыт для новых членов. В то же время российское руководство признаёт, что Россия может представить себя миру как маяк правой, христианской цивилизации. И это «изменит дискурс».
Каким образом?
Забудем о бедности и о клептократии в России, речь не о том. Мы говорим о ценностях, о «своего рода белой христианской утопии». Разве Россия таковой является? И вот тут-то Европейский союз должен понять, что он «будет атакован».
Дело в том, что «российский режим» не уверен, что он может продержаться у руля до тех пор, пока параллельно существует ЕС. Поэтому русские проводят в жизнь «умную стратегию» при помощи «дешёвого и простого в использовании оружия». Они «вводят людей в заблуждение и подрывают доверие к законности путём публичной дискуссии, наполненной ложью и противоречиями». «Это умная стратегия, — подчёркивает американский историк, — и до сих пор она была очень эффективной. И если европейцы не поймут, что происходит, эта стратегия будет иметь успех».
Что касается исторического контекста, то к концу восьмидесятых годов на Западе уверовали в близкий крах коммунизма. Все эти предположения были ложными, даже те, которые утверждали, будто капитализм «автоматически приведёт к демократии». Идея о том, что настал конец истории, а альтернативы либеральной демократии нет, оказалась весьма разрушительной, напоминает историк. Эта идея «разоружила нас концептуально и исторически».
Наиболее важным вопросом здесь является социальное неравенство. Предположение о том, что капитализм может решить свои проблемы сам по себе, существовало уже в 1920-е годы. Но очень скоро, в 30-е годы, все узнали, что это не так. Сегодня многие граждане в Канзасе или Огайо испытывают ощущение, что Соединённые Штаты развиваются в сторону олигархии. Олигарх — это мистер Трамп. Он может подтвердить это: мол, да, тут олигархия, но я ваш олигарх, вы можете доверять мне, потому что я такой же, как и вы. Это, конечно, чушь, но люди попадаются на такую уловку, потому что живут «в мире неравенства и несправедливости». Люди думают, что американская мечта умерла, — и мистер Трамп таким образом получает свою аудиторию. Он может обещать снова и снова, что «всё будет хорошо».
Возвращаясь к победе России в информационной войне, интервьюируемый заметил, что Кремль поставил очень опасную пропагандистскую цель. Цель русской пропаганды не в том, чтобы считали так-то и так-то. Цель этой пропаганды, как и, в общем-то, цель современного авторитаризма, в том, чтобы никто никому и ничему не верил и не знал правды. Если исчезла правда, организовать гражданское общество становится невозможным. И это опасно, это настоящее оружие.
Однако зададимся вопросом: как же победила Москва Вашингтон, коли Трамп и конгрессмены всё делают наперекор Москве?
Оказывается, западные эксперты и на этот вопрос дали исчерпывающий ответ.
Европейские разведчики выяснили: во время грядущей встречи с Трампом мистер Путин возьмёт инициативу в свои руки.
Об этом рассказала Кимберли Дозье в издании «The Daily Beast» .
Россия уже уверена: её лидер, «бывший мастер шпионажа» Владимир Путин может получить «крупные уступки» от президента Дональда Трампа, когда они встретятся 7-8 июля, сообщили «The Daily Beast» европейские чиновники.
Эти «должностные лица» сказали, что их разведки кое-что узнали. Оказывается, Путин считает, что он может перехитрить Трампа на саммите G20, сыграв «в обещания» по поводу сотрудничества в области контртерроризма. Взамен он добьётся сокращения санкций против России.
Опасения политиков обоснованы неопытностью Трампа и способностью Путина к лести. В результате со временем может ослабнуть союз США с Европой, и это подтолкнёт Москву «к статусу сверхдержавы»: ведь «за своё агрессивное экспансионистское поведение» она не понесёт никакого наказания.
До того как стать президентом, Трамп действовал с оглядкой на «настоящего лидера» в Кремле, который, как он надеялся, станет его «лучшим другом», напоминает с иронией издание. Став президентом, Трамп не очень-то рвался признать обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские выборы.
Кроме того, Путин сумел «очаровать» предыдущих президентов США: Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму. Те вполне отреагировали на шаги Кремля по расширению сотрудничества, чтобы потом «разочароваться» из-за «вторжения России в Грузию — при Буше» и «из-за Крыма и Украины — в годы Обамы».
Советник по национальной безопасности мистер Макмастер даже сказал прессе, что Трамп заготовит перед встречей и морковку, и палку. Кроме того, Макмастер отметил, что Трамп приказал своим сотрудникам найти способы «противостоять дестабилизирующему поведению России» и сдержать его, будь то киберугрозы или «политическая подрывная деятельность» в США или в Европе.
Однако некий «чиновник». чьё имя не называется, сказал, что потепление американо-российских отношений — это вовсе «не плохо», поскольку многие ключевые международные вопросы зависят от решений двух основных держав. Это вопросы и Северной Кореи, и Ирана, и Сирии.
Наконец, один «высокопоставленный представитель администрации» сказал, что Совет национальной безопасности уже спрашивает Государственный департамент о том, а не вредят ли санкции против России больше бизнесу США, чем России…
Чтобы понять Путина, указывает обозревательница, Трампу не нужно что-то искать — достаточно заглянуть в отчёт разведки, в котором говорится, что Москва рассматривает США как одного из своих самых жестоких врагов. «Кремль убеждён, что Соединённые Штаты закладывают основу для смены режима в России», — говорится этом в докладе.
«Оба [Трамп и Путин] — мастера тёмного искусства обмана, введения в заблуждение и националистического символизма», — сказал корреспондентке бывший чиновник Пентагона Дерек Коллет. Чиновник этот рассуждает так: «Очевидная карта, которую разыгрывает Путин, — это предложить что-то по «ИГ» (запрещено в РФ) и Сирии. Но что он потребует взамен? Снятия санкций? Вывода войск из Прибалтики? И клюнет ли Трамп на приманку?»
И решится ли мистер Трамп «публично опозорить» Путина по поводу вмешательства в американские выборы? «Или он согласится с Путиным в том, что это выдумка?»
* * *
Если слушать американских экспертов, то выходит, что Трамп и Путин союзники в одном: скрывать от мира правду. Эти «мастера тёмного искусства обмана» заодно соревнуются в непредсказуемости: ни один аналитик не в состоянии предсказать, какой шаг Путин или Трамп сделают следующим. Американский историк Снайдер уверяет общественность, что Путин победил в кибервойне против США, но он и понятия не имеет, какие козыри в рукаве припас мистер Трамп. На того, кого «победил» Путин, мистер Трамп походит очень мало. Даже если «русские хакеры» на пару с пропагандистами и «выбрали» Трампа, то польза такого «избрания» оказалась весьма сомнительной.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: AFP / Dominique Fag
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