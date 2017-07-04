08:55 04 июля

Проект «ЗЗ». Русские уже десять лет творят мировую историю

Знаменитый американский историк, исследующий постмодернистский мир, сделал потрясающее открытие: вот уже десять лет историю движет мотор не Запада, а Востока. Клептократия, манипуляция общественным сознанием через СМИ, кибервойна — детища Востока. В своей тайной войне русские победили даже США.

Проект «ЗЗ». Русские уже десять лет творят мировую историю


Русские выиграли кибервойну, считает сорокасемилетний американский историк Тимоти Снайдер (Timothy Snyder), преподающий в Йеле. Интервью у эксперта взяло немецкое издание «Der Tagesspiegel» .


Итак, «Russland hat einen Cyberkrieg gewonnen». Как уже получилось у русских победить в кибервойне против США? И почему так скоро? Да вовсе и не скоро: русские воюют вот уже лет десять.

Это историк обрисовывает Америку как «страну возможностей», но только не тех, о которых говорят все. «Возможности» тут те, благодаря которым победил на выборах мистер Трамп. В своей последней книге историк даже отметил, что всё, что произошло в 2016 году в США, произошло раньше на Украине.

«Американцы и европейцы по-прежнему считают, что история делается на западе и движется оттуда на восток, — не без иронии сказал Снайдер. — Но уже целых десять лет дело обстоит наоборот. Клептократия, манипуляция сознанием через средства массовой информации и кибервойна пришли с востока на запад».

Западные общества были слишком самонадеянны и самодовольны — и этого не поняли. Одним из ключевых событий «стало вторжение России на Украину в 2014 году», полагает эксперт. Однако на самом деле тактика пропаганды Москвы там не сработала. Зато она сработала «очень хорошо» в Германии и США! 2016 год для США стал как 2014 год для Украины («только без вторжения», добавляет историк). Русские поддерживали «предпочтительного» кандидата — как информацией, так и хакерскими атаками. США оказались уязвимыми в информационной войне — даже более уязвимыми, чем Украина, уверен эксперт. Результат: Россия победила США в кибервойне, но не победила на Украине. Инструментом победы в США стал Дональд Трамп.

Победа России явилась стартом попытки русских расколоть Запад: отдалить Соединённые Штаты от Европы и разделить Европейский союз. Мистер Обама не уловил сути влияния на американскую политику извне. Администрация Обамы была «невероятно безразличной» к этому. Эта администрация знала, откуда идут хакерские атаки, однако и не думала серьёзно возражать, поскольку была уверена в победе на выборах Х. Клинтон «в любом случае».

Русская пропаганда работает потому, что имеет чёткую цель. Пропаганда России имеет успех потому, что попадает на благоприятную почву, где укоренились американские самодовольство и лень. Например, русским удалось привить утверждение о том, что демократическое движение на Украине представляло собой фашизм, — и это утверждение адресовалось Европе, а особенно немецким левакам. Одновременно Москва объявила правым европейцам и американцам, что демократы на Украине — это «декаденты» и «гомосексуалисты». Вот вам две противоположные нити агиток, протянутые к различным аудиториям. А западные общества «не привыкли видеть себя в качестве целей пропаганды». И это означает готовность к восприятию! Когда Запад спустя несколько месяцев опомнился, было уже поздно: русские поразили все цели.

Что касается «агрессии против Украины», то она, считает историк, была направлена «против идеи Европейского союза». До тех пор, пока существует ЕС, он будет способствовать законности и будет открыт для новых членов. В то же время российское руководство признаёт, что Россия может представить себя миру как маяк правой, христианской цивилизации. И это «изменит дискурс».

Каким образом?

Забудем о бедности и о клептократии в России, речь не о том. Мы говорим о ценностях, о «своего рода белой христианской утопии». Разве Россия таковой является? И вот тут-то Европейский союз должен понять, что он «будет атакован».

Дело в том, что «российский режим» не уверен, что он может продержаться у руля до тех пор, пока параллельно существует ЕС. Поэтому русские проводят в жизнь «умную стратегию» при помощи «дешёвого и простого в использовании оружия». Они «вводят людей в заблуждение и подрывают доверие к законности путём публичной дискуссии, наполненной ложью и противоречиями». «Это умная стратегия, — подчёркивает американский историк, — и до сих пор она была очень эффективной. И если европейцы не поймут, что происходит, эта стратегия будет иметь успех».

Что касается исторического контекста, то к концу восьмидесятых годов на Западе уверовали в близкий крах коммунизма. Все эти предположения были ложными, даже те, которые утверждали, будто капитализм «автоматически приведёт к демократии». Идея о том, что настал конец истории, а альтернативы либеральной демократии нет, оказалась весьма разрушительной, напоминает историк. Эта идея «разоружила нас концептуально и исторически».

Наиболее важным вопросом здесь является социальное неравенство. Предположение о том, что капитализм может решить свои проблемы сам по себе, существовало уже в 1920-е годы. Но очень скоро, в 30-е годы, все узнали, что это не так. Сегодня многие граждане в Канзасе или Огайо испытывают ощущение, что Соединённые Штаты развиваются в сторону олигархии. Олигарх — это мистер Трамп. Он может подтвердить это: мол, да, тут олигархия, но я ваш олигарх, вы можете доверять мне, потому что я такой же, как и вы. Это, конечно, чушь, но люди попадаются на такую уловку, потому что живут «в мире неравенства и несправедливости». Люди думают, что американская мечта умерла, — и мистер Трамп таким образом получает свою аудиторию. Он может обещать снова и снова, что «всё будет хорошо».

Возвращаясь к победе России в информационной войне, интервьюируемый заметил, что Кремль поставил очень опасную пропагандистскую цель. Цель русской пропаганды не в том, чтобы считали так-то и так-то. Цель этой пропаганды, как и, в общем-то, цель современного авторитаризма, в том, чтобы никто никому и ничему не верил и не знал правды. Если исчезла правда, организовать гражданское общество становится невозможным. И это опасно, это настоящее оружие.

Однако зададимся вопросом: как же победила Москва Вашингтон, коли Трамп и конгрессмены всё делают наперекор Москве?

Оказывается, западные эксперты и на этот вопрос дали исчерпывающий ответ.

Европейские разведчики выяснили: во время грядущей встречи с Трампом мистер Путин возьмёт инициативу в свои руки.

Об этом рассказала Кимберли Дозье в издании «The Daily Beast» .

Россия уже уверена: её лидер, «бывший мастер шпионажа» Владимир Путин может получить «крупные уступки» от президента Дональда Трампа, когда они встретятся 7-8 июля, сообщили «The Daily Beast» европейские чиновники.

Эти «должностные лица» сказали, что их разведки кое-что узнали. Оказывается, Путин считает, что он может перехитрить Трампа на саммите G20, сыграв «в обещания» по поводу сотрудничества в области контртерроризма. Взамен он добьётся сокращения санкций против России.

Опасения политиков обоснованы неопытностью Трампа и способностью Путина к лести. В результате со временем может ослабнуть союз США с Европой, и это подтолкнёт Москву «к статусу сверхдержавы»: ведь «за своё агрессивное экспансионистское поведение» она не понесёт никакого наказания.

До того как стать президентом, Трамп действовал с оглядкой на «настоящего лидера» в Кремле, который, как он надеялся, станет его «лучшим другом», напоминает с иронией издание. Став президентом, Трамп не очень-то рвался признать обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские выборы.

Кроме того, Путин сумел «очаровать» предыдущих президентов США: Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму. Те вполне отреагировали на шаги Кремля по расширению сотрудничества, чтобы потом «разочароваться» из-за «вторжения России в Грузию — при Буше» и «из-за Крыма и Украины — в годы Обамы».

Советник по национальной безопасности мистер Макмастер даже сказал прессе, что Трамп заготовит перед встречей и морковку, и палку. Кроме того, Макмастер отметил, что Трамп приказал своим сотрудникам найти способы «противостоять дестабилизирующему поведению России» и сдержать его, будь то киберугрозы или «политическая подрывная деятельность» в США или в Европе.

Однако некий «чиновник». чьё имя не называется, сказал, что потепление американо-российских отношений — это вовсе «не плохо», поскольку многие ключевые международные вопросы зависят от решений двух основных держав. Это вопросы и Северной Кореи, и Ирана, и Сирии.

Наконец, один «высокопоставленный представитель администрации» сказал, что Совет национальной безопасности уже спрашивает Государственный департамент о том, а не вредят ли санкции против России больше бизнесу США, чем России…

Чтобы понять Путина, указывает обозревательница, Трампу не нужно что-то искать — достаточно заглянуть в отчёт разведки, в котором говорится, что Москва рассматривает США как одного из своих самых жестоких врагов. «Кремль убеждён, что Соединённые Штаты закладывают основу для смены режима в России», — говорится этом в докладе.

«Оба [Трамп и Путин] — мастера тёмного искусства обмана, введения в заблуждение и националистического символизма», — сказал корреспондентке бывший чиновник Пентагона Дерек Коллет. Чиновник этот рассуждает так: «Очевидная карта, которую разыгрывает Путин, — это предложить что-то по «ИГ» (запрещено в РФ) и Сирии. Но что он потребует взамен? Снятия санкций? Вывода войск из Прибалтики? И клюнет ли Трамп на приманку?»

И решится ли мистер Трамп «публично опозорить» Путина по поводу вмешательства в американские выборы? «Или он согласится с Путиным в том, что это выдумка?»

* * *


Если слушать американских экспертов, то выходит, что Трамп и Путин союзники в одном: скрывать от мира правду. Эти «мастера тёмного искусства обмана» заодно соревнуются в непредсказуемости: ни один аналитик не в состоянии предсказать, какой шаг Путин или Трамп сделают следующим. Американский историк Снайдер уверяет общественность, что Путин победил в кибервойне против США, но он и понятия не имеет, какие козыри в рукаве припас мистер Трамп. На того, кого «победил» Путин, мистер Трамп походит очень мало. Даже если «русские хакеры» на пару с пропагандистами и «выбрали» Трампа, то польза такого «избрания» оказалась весьма сомнительной.
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: AFP / Dominique Fag
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 12

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  1. Monster_Fat Сегодня, 06:24
    Очередная статья из серии -не мытьем, так катаньем... То есть статья-« расстравитель»- расстравливает чувство «эго» американцев-типа смотрите русские вас «сделали».... Таких статей полно в американских СМИ....
    Monster_Fat
  2. Masya Masya Сегодня, 06:24
    Русские выиграли кибервойну,

    правда всегда побеждала и побеждать будет!!!
    Masya Masya
  3. 210окв Сегодня, 06:27
    История всегда шла с востока на запад.Письменность,шелк и порох,переселения народов..С запада на восток шла только агрессия..
    210окв
  4. inkass_98 Сегодня, 06:47
    Короче, Путин оказался мощнее масонов и сионистов. Раньше ничего в мире не происходило без разрешения этих криптократов, теперь все делается по личному указанию Темнейшего. И когда он только успевает "и в бассейн нырять, и на танцах драться" (С)?
    inkass_98
    1. Monster_Fat Сегодня, 08:14
      Ну, я бы не стал бы так категорично отделять «Президента» от «вольных каменщиков», оно всякое может быть....ибо масонство оно- такое масонство....ну скажем так они сильно в неладах между своими « домами»...
      Monster_Fat
  5. g1washntwn Сегодня, 06:56
    Что-то подобное вещал Джеймс Форрестол перед полетом из окна.
    И вот такие "эксперты" со своими шизофреническими анализами ситуации преподают студентам? Ну так стоит ли удивляться что творят потом закончившие зарубежку "эффективные манагеры" у себя на Родине.
    g1washntwn
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:14
    ...историк... сделал потрясающее открытие: вот уже десять лет историю движет мотор не Запада, а Востока.

    ... летаргическим сном что ли спал? bully так и всё проспать можно, "историк" laughing ....
    a.s.zzz888
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:23
    Как и положено по законам западного жанра статья американца пропитана "виновностью" России и лично ВВП от начала и до конца. Поэтому американец повторил старый и заученный наизусть текст.
    rotmistr60
  8. Вячеслав Чешский Сегодня, 07:42
    Под столом. Давно так не смеялся с эксперта.
    laughing
    Вячеслав Чешский
  9. баклан Сегодня, 08:18
    Если у этого горе-историка Россия вторглась на Украину в 2014 году, то цена такому историку дырка от бублика. Не важно, что США развязала или поспособствовала началу почти всех войн за последние несколько десятков лет. Россию всё равно пытаются нарисовать агрессором. На помойке место этому историку.
    баклан
  10. Познающий Сегодня, 08:22
    Если слушать горбачева, то : " Не наша вина в том, что в США вместо констатации общей победы над холодной войной решили объявить «победу в холодной войне». В этом корень ошибок и провалов, которые подорвали фундамент новых отношений наших стран..."- старикашка продав СССР по частям пытается оправдать нынешнее Едиество РОССИИ.....А "опозорить " Путина у Трампа не получится... Киссинджер, Си Ципин... За "чаем" Путин- Меркель- Макрон... Поговорили... Решили... Парасенко там не было....
    Познающий
  11. win9090 Сегодня, 08:23
    Я так понимаю, видно из названия, нас ждет еще около 30 бредовых статей...
    win9090
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