Рассказы об оружии. Газогенераторный автомобиль ЗИС-21

Кто-то может почти справедливо заметить, что грузовик — это не совсем оружие. А точнее, совсем не оружие. В наше время сложно представить армию без тысяч транспортных средств как на передовой, так и в тылу. В годы Великой Отечественной все было точно так же.Сегодняшний рассказ об автомобиле, который довольно часто можно было встретить в тылу. Бензин и дизтопливо, кровь войны, шли в первую очередь на фронт. А в тылу можно и нужно было ездить на том, что есть под рукой. И тут газогенератор весьма пригодился.Итак, газогенераторный автомобиль ЗИС-21.Выпускался с 1938 по 1941 годы, всего было произведено 15 445 единиц.ЗИС-21 представлял собой стандартный грузовик ЗИС-5 с газогенератором типа НАТИ Г-14. Газогенераторная установка ЗИС-21 изготавливалась на московском заводе «Комета». Её полная масса составляла 440 кг. Высота бункера 1360 мм, диаметр — 502 мм. Вес топлива в бункере — 80 кг.Топливом могли служить деревянные чурки, брикеты из стружек и опилок, отходы от распиловки, угольные и торфяные брикеты и даже шишки.Суть газогенератора проста на первый взгляд. При неполном сгорании топлива получается смесь водорода и окиси углерода (СО). Все это фильтруется, охлаждается и поступает в камеры сгорания. КПД процесса достигает 75-80% и на двигателях, специально изменённых или специально разработанных для работы на генераторном газе, посредством повышения степени сжатия и незначительного наддува газогенератора, достигаются почти равные с бензиновыми двигателями мощности.Плюс в странах, где нет проблем с лесами, — заправки на каждой поляне. Главное — сухое топливо и отсутствие гнили.Газогенератор монтировался с правой стороны кабины и крепился к правому лонжерону рамы при помощи кронштейнов. Правую дверь пришлось сделать в два раза меньше, чтобы не сокращать кузов. Но пассажиры тут не главное, главное — груз.Так как газогенератор, монтировавшийся с правой стороны автомобиля, имел массу больше 400 кг, у ЗИС-21 была усилена правая передняя рессора — ставились листы толщиной 8 мм вместо штатных 6,5 мм.Охладители-очистители грубой очистки и охлаждения газа, состоящие из трёх цилиндров, последовательно соединённых между собой, располагались поперёк машины позади кабины под грузовой платформой.С левой стороны автомобиля у кабины устанавливался фильтр тонкой очистки цилиндрической формы высотой 1810 мм и диаметром 384 мм. Для розжига газогенератора устанавливался центробежный вентилятор с приводом от электромотора. На автомобилях выпуска 1938 года вентилятор крепился к кронштейну правой подножки, а на ЗИС-21, выпущенных с 1939 года — к левой подножке автомобиля.Для ускоренного запуска двигателя и для коротких перемещений под капотом устанавливался бензобак ёмкостью в 7,5 л.Газогенераторный ЗИС-21 имел следующие характеристики:Двигатель 6-цилиндровый, рядный, объемом 5555 см3, мощностью 73 л.с. На газе, правда, мощность падала до 50 л.с., но это отражалось на скорости, а не грузоподъемности.Максимальная скорость на бензине была 60 км/ч, на газе — 48 км/ч.Грузоподъемность 2 500 кг, минус запас топлива.Одной зарядки бункера хватало на 60-100 км пробега в зависимости от типа заряжаемой древесины.Конечно, «газгены» использовались не от хорошей жизни. Тем не менее, во время войны они освободили значительную часть бензина для нужд фронта. От Колымы до Урала тысячи «газенов» перевозили сотни тысяч тонн грузов, пыхтя своими генераторами. И перевезли вовремя, если судить по результатам.Кстати, в Европе (Англия, Франция, Германия) тоже вполне нормально использовали газовые генераторы даже на легковых автомобилях. Но это уже совсем другая история.Источники:Музей военной истории, с. Падиково Московской области.http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1376554.