15:11 03 июля

Россия проведет совместные учения с ВС Узбекистана на полигоне Фориш в октябре 2017 года

Совместные учения подразделений Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России и ВС Узбекистана пройдут на узбекистанском полигоне Фориш в октябре 2017 года, сообщил РИА Новости в понедельник помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

Россия проведет совместные учения с ВС Узбекистана на полигоне Фориш в октябре 2017 года


Совместное тактическое учение подразделений от вооруженных сил РФ и Республики Узбекистан впервые с 2005 года пройдет в Узбекистане на полигоне Фориш в октябре 2017 года
— сказал Рощупкин.


Представитель ЦВО пояснил, что "полигон находится на северных скатах хребта Нурутау в 250 километрах от Ташкента".
Он отметил, что ВС РФ будут представлены подразделениями Центрального военного округа.

Рощупкин уточнил, что договоренность о проведении учений была достигнута в ходе завершившейся в Ташкенте рабочей встречи делегаций Минобороны Узбекистана и России, которые возглавляли министр обороны Республики Узбекистан генерал-полковник Кобул Бердиев и командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Помощник командующего войсками ЦВО отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Центральноазиатском регионе и подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества, в рамках которого до конца 2017 будут проведены штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение, другие мероприятия.


Использованы фотографии: http://uz-rek.com/uz
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Комментарии 6

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  1. Искандер Ш Сегодня, 13:45
    Совместные учения, значит есть сближение. Это не может не радовать.
    Искандер Ш
  2. сибиралт Сегодня, 13:45
    Узбеков тоже надо в Сирию отправить на помощь казахам. Но сначала чему - то научить.
    сибиралт
    1. Azim77 Сегодня, 14:13
      Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а знаменатель — то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь.

      Многие места Узбекистана похожи на местности Афганистана, Сирии, Кавказа и других регионов. Жара, пустыня, горы - все это есть. Поэтому, в совместных учениях обе стороны получат новые навыки и необходимый опыт.
      Azim77
  3. Цой Сегодня, 13:51


    ВВС Республики Узбекистан
    Цой
  4. wku Сегодня, 13:59
    ну кому нужен этот "цирк", какие они, там союзники!
    МО нужно не пиариться, а подтягивать реальную боевую подготовку!
    wku
    1. НасРать Сегодня, 14:15
      Цитата: wku
      ну кому нужен этот "цирк", какие они, там союзники!
      МО нужно не пиарится, а подтягивать реальную боевую подготовку!

      Какой ещё цирк? Союзники,.. не союзники.. - главное не враги! что значить - МО пиарится? Где в тексте намёк на пиар от МО?
      Узбеки хоть на "свои гуляют" и не просят денег...
      НасРать
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