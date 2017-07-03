Россия проведет совместные учения с ВС Узбекистана на полигоне Фориш в октябре 2017 года
Совместные учения подразделений Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России и ВС Узбекистана пройдут на узбекистанском полигоне Фориш в октябре 2017 года, сообщил РИА Новости в понедельник помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
Представитель ЦВО пояснил, что "полигон находится на северных скатах хребта Нурутау в 250 километрах от Ташкента".
Он отметил, что ВС РФ будут представлены подразделениями Центрального военного округа.
Рощупкин уточнил, что договоренность о проведении учений была достигнута в ходе завершившейся в Ташкенте рабочей встречи делегаций Минобороны Узбекистана и России, которые возглавляли министр обороны Республики Узбекистан генерал-полковник Кобул Бердиев и командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
Помощник командующего войсками ЦВО отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Центральноазиатском регионе и подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества, в рамках которого до конца 2017 будут проведены штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение, другие мероприятия.
Совместное тактическое учение подразделений от вооруженных сил РФ и Республики Узбекистан впервые с 2005 года пройдет в Узбекистане на полигоне Фориш в октябре 2017 года— сказал Рощупкин.
Представитель ЦВО пояснил, что "полигон находится на северных скатах хребта Нурутау в 250 километрах от Ташкента".
Он отметил, что ВС РФ будут представлены подразделениями Центрального военного округа.
Рощупкин уточнил, что договоренность о проведении учений была достигнута в ходе завершившейся в Ташкенте рабочей встречи делегаций Минобороны Узбекистана и России, которые возглавляли министр обороны Республики Узбекистан генерал-полковник Кобул Бердиев и командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
Помощник командующего войсками ЦВО отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Центральноазиатском регионе и подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества, в рамках которого до конца 2017 будут проведены штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение, другие мероприятия.
Использованы фотографии: http://uz-rek.com/uz
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