Победителями конкурса «Отличники войсковой разведки» стали представители Новосибирского ВВКУ
На полигоне «Кольцово» в Новосибирской области завершился Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки», сообщает пресс-служба Центрального округа.
«С 22 июня по 2 июля 2017 года сильнейшие разведчики от всех военных округов, Северного флота, Новосибирского высшего военного командного училища, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и Национальной гвардии России продемонстрировали свои умения и профессиональные навыки во всеармейском конкурсе "Отличники войсковой разведки"», – говорится в релизе.
Отмечается, что «Всеармейский конкурс "Отличники войсковой разведки" состоял из пяти этапов – "Десантирование и совершение марш-броска", "Конкурс механиков-водителей", комплекс препятствий "Тропа разведчика", "Стрельба" и "Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи"».
По данным пресс-службы, «одним из самых сложных этапов для разведчиков стал комплекс препятствий "Тропа разведчика", в ходе которого разведывательное подразделение в полном составе, в боевой экипировке на время преодолели 22 препятствия на специализированной полосе, длинной более 800 метров».
В состав каждой группы входило 10 человек: «командир отделения, старший разведчик, механик-водитель, разведчик-снайпер, разведчик-пулеметчик, разведчик-гранатометчик, разведчик-сапер, разведчик-радиотелефонист, разведчик-санитар, разведчик», уточнили в округе.
В общем зачете первое место заняла команда Новосибирского высшего военного командного училища, на втором месте команда Национальной гвардии России, на третьем – команда Восточного военного округа.
«С 22 июня по 2 июля 2017 года сильнейшие разведчики от всех военных округов, Северного флота, Новосибирского высшего военного командного училища, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и Национальной гвардии России продемонстрировали свои умения и профессиональные навыки во всеармейском конкурсе "Отличники войсковой разведки"», – говорится в релизе.
Отмечается, что «Всеармейский конкурс "Отличники войсковой разведки" состоял из пяти этапов – "Десантирование и совершение марш-броска", "Конкурс механиков-водителей", комплекс препятствий "Тропа разведчика", "Стрельба" и "Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи"».
По данным пресс-службы, «одним из самых сложных этапов для разведчиков стал комплекс препятствий "Тропа разведчика", в ходе которого разведывательное подразделение в полном составе, в боевой экипировке на время преодолели 22 препятствия на специализированной полосе, длинной более 800 метров».
В состав каждой группы входило 10 человек: «командир отделения, старший разведчик, механик-водитель, разведчик-снайпер, разведчик-пулеметчик, разведчик-гранатометчик, разведчик-сапер, разведчик-радиотелефонист, разведчик-санитар, разведчик», уточнили в округе.
В общем зачете первое место заняла команда Новосибирского высшего военного командного училища, на втором месте команда Национальной гвардии России, на третьем – команда Восточного военного округа.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти