15:11 03 июля

Победителями конкурса «Отличники войсковой разведки» стали представители Новосибирского ВВКУ

На полигоне «Кольцово» в Новосибирской области завершился Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки», сообщает пресс-служба Центрального округа.

Победителями конкурса «Отличники войсковой разведки» стали представители Новосибирского ВВКУ


«С 22 июня по 2 июля 2017 года сильнейшие разведчики от всех военных округов, Северного флота, Новосибирского высшего военного командного училища, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и Национальной гвардии России продемонстрировали свои умения и профессиональные навыки во всеармейском конкурсе "Отличники войсковой разведки"», – говорится в релизе.


Отмечается, что «Всеармейский конкурс "Отличники войсковой разведки" состоял из пяти этапов – "Десантирование и совершение марш-броска", "Конкурс механиков-водителей", комплекс препятствий "Тропа разведчика", "Стрельба" и "Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи"».

По данным пресс-службы, «одним из самых сложных этапов для разведчиков стал комплекс препятствий "Тропа разведчика", в ходе которого разведывательное подразделение в полном составе, в боевой экипировке на время преодолели 22 препятствия на специализированной полосе, длинной более 800 метров».

В состав каждой группы входило 10 человек: «командир отделения, старший разведчик, механик-водитель, разведчик-снайпер, разведчик-пулеметчик, разведчик-гранатометчик, разведчик-сапер, разведчик-радиотелефонист, разведчик-санитар, разведчик», уточнили в округе.



В общем зачете первое место заняла команда Новосибирского высшего военного командного училища, на втором месте команда Национальной гвардии России, на третьем – команда Восточного военного округа.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. слава1974 Сегодня, 14:00
    Военнослужащие Росгвардии, впервые принимавшие участие в подобных соревнованиях, с минимальным отрывом уступили победу курсантам Новосибирского высшего военного командного училища Минобороны.
    Лучшим разведчикам предстоит выступить на международном этапе конкурса.
    слава1974
  2. vladimirvn Сегодня, 14:21
    Молодцы! Красавцы! Каков генофонд, а?
    vladimirvn
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