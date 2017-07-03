МИД Сирии: США против отправки экспертов в Хан-Шейхун

ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) не присутствовала в Хан-Шейхуне, а Вашингтон отверг наши предложения об отправке группы специалистов в Хан-Шейхун

Вашингтон выступил против отправки экспертной группы в сирийский Хан-Шейхун для расследования применения газа зарин, заявил заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад.— сказал Микдад, передает РИА Новости Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.Джебхат ан-Нусра* - террористическая организация, запрещенная в России