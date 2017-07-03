15:10 03 июля

МИД Сирии: США против отправки экспертов в Хан-Шейхун

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Вашингтон выступил против отправки экспертной группы в сирийский Хан-Шейхун для расследования применения газа зарин, заявил заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад.

ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) не присутствовала в Хан-Шейхуне, а Вашингтон отверг наши предложения об отправке группы специалистов в Хан-Шейхун
— сказал Микдад, передает РИА Новости

МИД Сирии: США против отправки экспертов в Хан-Шейхун



Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

Джебхат ан-Нусра* - террористическая организация, запрещенная в России


Использованы фотографии: https://rueconomics.ru/
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Комментарии 13
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  1. Чеширский Сегодня, 14:21 Новый
    Кто бы сомневался...
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    Чеширский
  2. Владимир 38 Сегодня, 14:21 Новый
    Ни какое расследование сша не нужно им нужен предлог для вторжения.
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    Владимир 38
  3. Vasya_Piterskiy Сегодня, 14:23 Новый
    Сейчас эта тема №1 во всех СМИ. Ждем новых провокаций к саммиту?
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    Vasya_Piterskiy
    1. Чёрный Сегодня, 14:37 Новый
      Против, потому что знают что у Асада химоружия нет Сша не нужна правда - им нужна война.
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      Чёрный
  4. Teberii Сегодня, 14:23 Новый
    Очередной спектакль,зачем туда отправляться только подставляться.
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    Teberii
    1. dorz Сегодня, 14:36 Новый
      США против отправки экспертов

      Экспертов никуда не нужно отправлять, скоро узнаем всю правду из CNN. sad
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      dorz
  5. Сергей-svs Сегодня, 14:24 Новый
    Ещё бы Вашингтон не отверг предложения об отправке специалистов в Хан-Шейхун! Это все равно, что обвинить америкосам самих себя во лжи, да ещё и самим содействовать в поиске доказательств своего обмана! laughing
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    Сергей-svs
  6. Толстоевский Сегодня, 14:24 Новый
    чтобы контору не спалить
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    Толстоевский
  7. новичок Сегодня, 14:31 Новый
    я так думаю, чем ближе саммит, тем ярче будет шоу. надеюсь, за всё это время, наши уже научились предугадывать акты амерских шоу.
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    новичок
  8. vch Сегодня, 14:41 Новый
    Хорошо, что наш МИД во все колокола заранее начал начал распространять информацию о готовящейся провокации. Это может хоть в какой то мере "обломать кайф" американцам..... Инфа о готовящихся роликах, об изъятиях трупов из моргов и т.д. уже гуляет по всему инету......
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    vch
  9. Vasya_Piterskiy Сегодня, 14:45 Новый
    Цитата: Чёрный
    Против, потому что знают что у Асада химоружия нет Сша не нужна правда - им нужна война.

    Нужно инициировать изъятие премии мира у ОЗХО в части хим.оружия в Сирии. Если сейчас весь запад кричит, что оружие есть, значит верните побрякушки, или чем их там оградили? А комитету проверку устроить, чем они там занимались? Что и кому вывозили?
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    Vasya_Piterskiy
  10. Govorun Сегодня, 15:00 Новый
    МИД Сирии: США против отправки экспертов в Хан-Шейхун
    А кто ни будь из представителей США ответил за использование хим.оружия "Agent Orange" во Вьетнаме ...когда тоннами спускали с самолетов на мирных жителей??? А уж фактов этого применения хоть отбавляй...А Германия признала свою вину в использовании хим.оружия еще в первую мировую войну,уж больно охотно они его применяли и продолжали применять во второй мировой...никто не хотел бы сейчас выплатить компенсацию пострадавшим и сейчас вдруг Европу больше всех это стало заботить???
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    Govorun
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  14. Rusj Сегодня, 15:06 Новый
    В Дамаске подчёркивают, что ложь террористических групп нацелена на оправдание собственных поражений и больших потерь, которые они несут в ходе продвижения Сирийской арабской армии в этом регионе.

    «Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия". Старт дан. Таких роликов будет всё больше, они будут разными по качеству исполнения — и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная», — написала в Facebook официальный представитель МИД России М. Захарова, приложив к публикации скриншот с видео с россказнями о якобы распылении хлора в предместье Дамаска.

    Кроме того, вечером 1 июля в квартале Аль-Каббас, граничащим с населенным пунктом Айн-эт-Терм, работала группа офицеров Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики и никакого "применения химического оружия" правительственными войсками из этого или соседних районов ими зафиксировано не было.

    Примечательно, что аналогичное заявление та же группировка делала 22 июня, заявив о применении «режимом Асада» химического оружия в районе Джобар, но тогда надежды террористов не оправдались. Сейчас их постановки организованы явно лучше, а тексты пишутся на английском языке в попытке привлечь внимание «цивилизованного мира» к мифическому распылению сирийскими военными хлора в соседнем с Айн Терма районе Замалька. Для наглядности было сделано несколько фотографий – пока, правда, не с детьми, а с мужчинами вполне боеспособного возраста с надетыми на них респираторами.





    Не желая терять удобный плацдарм для атаки на Дамаск и в ожидании массированных американских ударов по позициям сирийской армии после «применения химического оружия», ответственным за которое заранее объявлен «режим Асада», террористы оказывают ожесточённое сопротивление. В своих атаках на правительственные силы они используют поступающее к ним контрабандным путём оружие, боеприпасы. Вовсе не исключено, что, как и ранее в Алеппо, среди «гуманитарных» поставок террористам могут быть компоненты для производства химического оружия.

    Кроме того, с утра сирийскую столицу сотрясают взрывы, много погибших. Усилились также миномётные обстрелы городских кварталов Дамаска, Кунейтры, Хомса и Дераа с контролируемых террористами территорий. Не прекращается и военная активность Израиля, атакующего позиции сирийской армии. Как известно, армия еврейского государства поддерживает огнём коалицию «Джейш аль-Мохаммед», включающую в том числе террористов из «Хайат Тахрир аш-Шам» (переименованная «Джебхат ан-Нусра»). Указанная коалиция заявила о начале операции под претенциозным названием «Дорога на Дамаск».

    Всё это усиливает неопределённость в отношении предстоящих переговоров в Астане.
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    Rusj
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