15:10 03 июля

Бывший министр обороны Украины призывает к совершению терактов в России

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала «112 Украина» озвучил своё мнение по поводу того, как Киев должен ответить на подрывы автомобилей высокопоставленных украинских силовиков. По словам Гриценко, на каждый подрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе на воздух должны взлетать автомобили в Таганроге и Москве. Тот факт, что Гриценко открыто призывает к терроризму, его самого, судя по всему, не особенно заботит. А вот у Следственного комитета России к Гриценко должны возникнуть вопросы в связи с этим его заявлением:
Это война, это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. До этого одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе, показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, значит, на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве. Тогда это будет убедительно, и тогда это не будет «бла-бла-бла» о российском следе.


Фрагмент публикуется порталом ПолитНавигатор:



На этом фоне обращает на себя внимание и заявление экс-руководителя так называемой украинской народной партии "РУХ" (по сути, экстремистская группировка, которая позиционировала себя именно как политическая партия) Ивана Драча. По словам этого «политического» деятеля, нужно было «открывать огонь в Крыму, чтобы не допустить Донбасса».

Драча цитирует ПолитНавигатор :
Я ощутил всё идиотство нашей власти во главе с Турчиновым. Из-за того, что я служил три года в армии и знаю, что это такое. Я знаю, что, когда кто-то идёт - «Стой, кто идёт, стой, стрелять буду». Выстрел вверх, а потом стреляю в грудь. Если бы в Крыму погибли сто или даже тысяча этих людей, которых наших там было, то, может быть, не было бы этого ужаса на Донбассе, и не было бы этих сотен, тысяч смертей, которые есть.


Как видно, уровень милитаризма, как и градус призывов к терроризму, на современной Украине не только не спадает, но и наоборот - идёт вверх. Практически не слышно голосов так называемых здоровых украинских сил, подавленных радикалами за три постмайданных года.

Использованы фотографии: Info.pardon.com.ua
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Комментарии 22

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  1. Teberii Сегодня, 14:43
    Привлечь к ответственности ,чтоб носу с Киева показать не мог.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 14:48
      Министр обороны(бывший)отслужил три года в армии..А сколько в дурдоме..Или ВСУ и дурдом одно и то же..
      210окв
      1. МойВрач Сегодня, 15:01
        Цитата: 210окв
        Министр обороны(бывший)отслужил три года в армии..А сколько в дурдоме..Или ВСУ и дурдом одно и то же..

        Количество .... на сайте увеличивается с каждым днём.
        МойВрач
    2. Зяблицев Сегодня, 14:49
      А это уже уголовно наказуемое преступление! Я не знаю чего наши менжуются, вон евреи никогда не парились отправить к Аллаху парочку другую неугодных арабов, даже находящихся в третьих странах...Если сами не знают как, то Судоплатова воскресите - он подскажет! laughing
      Зяблицев
    3. Искандер Ш Сегодня, 14:50
      Цитата: Teberii
      Привлечь к ответственности ,чтоб носу с Киева показать не мог.



      Да хосподя, это ж бывшие. Сидел бы в кресле министра говорил бы совсем по другому. А так на пенсии можно и хотелки озвучить.
      Искандер Ш
  2. svp67 Сегодня, 14:44
    Я ощутил всё идиотство нашей власти во главе с Турчиновым. Из-за того, что я служил три года в армии и знаю, что это такое. Я знаю, что, когда кто-то идёт - «Стой, кто идёт, стой, стрелять буду». Выстрел вверх, а потом стреляю в грудь. Если бы в Крыму погибли сто или даже тысяча этих людей, которых наших там было, то, может быть, не было бы этого ужаса на Донбассе, и не было бы этих сотен, тысяч смертей, которые есть.

    А я скажу больше, что если бы Янукович проявил требуемую жесткость на Майдане, то сегодня сколько бы народу в живых осталось, сколько жизней бы не было поломано.
    svp67
  3. НЕКСУС Сегодня, 14:44
    Если это на самом деле война, а не игрища для президента, значит, на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве.

    Пупок не развяжется,вояка доморощенный? На такое существо Калибра тратить жалко...вот мыло и веревка самое то.
    НЕКСУС
  4. Подрезчик Сегодня, 14:44
    Параноик-террорист номер шесть.Продолжим!
    Подрезчик
    1. mayday Сегодня, 14:53
      Параноик-террорист номер шесть.Продолжим!


      Лучше оглашайте полностью список, ВО должно в лицо знать пациентов палаты №6)
      mayday
      1. Подрезчик Сегодня, 14:58
        Не спешите, Константин, всему свое время!
        Подрезчик
  5. Deadушка Сегодня, 14:45
    на воздух должны взлетать автомобили в Таганроге и Москве

    А не пора ли нам пора?!....
    Может сделать как "оплот демократии" - выкрасть и судить?!
    Deadушка
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:50
      Цитата: Deadушка
      Может сделать как "оплот демократии" - выкрасть и судить?!

      У меня такое ощущение,что мы будем свидетелями таких "приглашений" в наш суд...причем не только этого земноводного.
      НЕКСУС
      1. vch Сегодня, 14:57
        Дожить бы до этого счастливого дня!!
        vch
      2. Deadушка Сегодня, 15:08
        Цитата: НЕКСУС
        таких "приглашений" в наш суд

        Хотелось бы реальных, с наличием оных(земноводных и т.п.) в суде, а не бумажным приглашением.
        В конце концов, подобные создания должны "знать меру" и думать хотя бы иногда.
        Тем более призывая к террористическим актам.
        Deadушка
  6. Satum Сегодня, 14:45
    Надо его взорвать crying
    Satum
  7. Копчёный Сегодня, 14:49
    Ой, одной заботой СК больше, одно меньше, кто их считает. Там вон пушкарей в ВСУ вагон и тележка, которые Донбасс обстреливают каждый день и и убивают мирных жителей, что на каждого заботу надо? Пупок развяжется.
    Копчёный
  8. rpuropuu Сегодня, 14:51
    Вероятно Владимир Владимирович без дела не сидит yes . За неделю успел "хакнуть" все ИТ системы, да еще не просто убил , а нагло убил лучших офицеров контрразведки. Как раз статья про Аль Капоне была сегодня recourse P.S. Очередной "кастрюлеголовый"
    rpuropuu
  9. Искандер Ш Сегодня, 14:52
    Самое интересное он призывает так поступать, но сам рисковать поехать взрывать - это не барское дело. Крч треп.
    Искандер Ш
  10. vik669 Сегодня, 14:53
    Цитата: Искандер Ш
    Да хосподя, это ж бывшие

    Да к сожалению от таких уродов покруче рождаются как говориться "Родине нужны герои а .изда рожает дураков"!
    vik669
  11. Балу Сегодня, 14:56
    Если бы в Крыму погибли сто или даже тысяча этих людей, которых наших там было, то, может быть, не было бы этого ужаса на Донбассе, и не было бы этих сотен, тысяч смертей, которые есть.
    Параноидальный шизофреник, ничего особенно.
    Таких майдаунов вылечить может только могильщик на кладбище.
    Балу
  12. 100502 Сегодня, 14:59
    Таких персонажей нужно на очке гасить
    100502
  13. bond7213 Сегодня, 15:02
    По статье " подстрекательство к экстремизму и терактам " нет сроков давности , возможно даже объявить в межд. розыск через Интерпол ! Никуда он никогда терь не денется , статья на всю оставшуюся жизнь ему есть уже !
    bond7213
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