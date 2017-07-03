Бывший министр обороны Украины призывает к совершению терактов в России

Это война, это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. До этого одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе, показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, значит, на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве. Тогда это будет убедительно, и тогда это не будет «бла-бла-бла» о российском следе.

Я ощутил всё идиотство нашей власти во главе с Турчиновым. Из-за того, что я служил три года в армии и знаю, что это такое. Я знаю, что, когда кто-то идёт - «Стой, кто идёт, стой, стрелять буду». Выстрел вверх, а потом стреляю в грудь. Если бы в Крыму погибли сто или даже тысяча этих людей, которых наших там было, то, может быть, не было бы этого ужаса на Донбассе, и не было бы этих сотен, тысяч смертей, которые есть.