Бывший министр обороны Украины призывает к совершению терактов в России
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала «112 Украина» озвучил своё мнение по поводу того, как Киев должен ответить на подрывы автомобилей высокопоставленных украинских силовиков. По словам Гриценко, на каждый подрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе на воздух должны взлетать автомобили в Таганроге и Москве. Тот факт, что Гриценко открыто призывает к терроризму, его самого, судя по всему, не особенно заботит. А вот у Следственного комитета России к Гриценко должны возникнуть вопросы в связи с этим его заявлением:
Фрагмент публикуется порталом ПолитНавигатор:
На этом фоне обращает на себя внимание и заявление экс-руководителя так называемой украинской народной партии "РУХ" (по сути, экстремистская группировка, которая позиционировала себя именно как политическая партия) Ивана Драча. По словам этого «политического» деятеля, нужно было «открывать огонь в Крыму, чтобы не допустить Донбасса».
Драча цитирует ПолитНавигатор :
Как видно, уровень милитаризма, как и градус призывов к терроризму, на современной Украине не только не спадает, но и наоборот - идёт вверх. Практически не слышно голосов так называемых здоровых украинских сил, подавленных радикалами за три постмайданных года.
Это война, это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. До этого одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе, показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, значит, на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве. Тогда это будет убедительно, и тогда это не будет «бла-бла-бла» о российском следе.
Фрагмент публикуется порталом ПолитНавигатор:
На этом фоне обращает на себя внимание и заявление экс-руководителя так называемой украинской народной партии "РУХ" (по сути, экстремистская группировка, которая позиционировала себя именно как политическая партия) Ивана Драча. По словам этого «политического» деятеля, нужно было «открывать огонь в Крыму, чтобы не допустить Донбасса».
Драча цитирует ПолитНавигатор :
Я ощутил всё идиотство нашей власти во главе с Турчиновым. Из-за того, что я служил три года в армии и знаю, что это такое. Я знаю, что, когда кто-то идёт - «Стой, кто идёт, стой, стрелять буду». Выстрел вверх, а потом стреляю в грудь. Если бы в Крыму погибли сто или даже тысяча этих людей, которых наших там было, то, может быть, не было бы этого ужаса на Донбассе, и не было бы этих сотен, тысяч смертей, которые есть.
Как видно, уровень милитаризма, как и градус призывов к терроризму, на современной Украине не только не спадает, но и наоборот - идёт вверх. Практически не слышно голосов так называемых здоровых украинских сил, подавленных радикалами за три постмайданных года.
Использованы фотографии: Info.pardon.com.ua
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