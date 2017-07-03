Водолазы СФ завершили подготовку к работам на затонувшем транспорте «Томас Дональдсон»

В 2017 году тактико-специальное учение по проведению подводно-технических работ на глубине в Баренцевом море, а именно – на затонувшем транспорте «Томас Дональдсон», состоится в первой половине июля. Помимо совершенствования специальной подготовки водолазов командование Северным флотом планирует организовать подъем исторической военной техники, поступавшей в СССР по Лендлизу, которая находится в трюмах затонувшего транспорта,

Специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота завершили цикл подготовки к проведению подводно-технических работ на погибшем в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны транспорте «Томас Дональдсон», сообщила пресс-служба Северного флота.«В спусках на глубины до 60 метров будут задействованы 15 водолазов отряда. В июне в губе Варламова они прошли тренировки на так называемой эпроновской выгородке – макете корпуса подводной лодки, лежащей на грунте на глубине 45 метров. Провели необходимое количество спусков под воду для выполнения работ на различных глубинах, а также повышали физиологическую натренированность в барокамере, где создавалось давление в 10 атмосфер, соответствующее 100-метровой глубине, – говорится в релизе.Также были отработаны различные способы проведения декомпрессии после работы на предельной глубине в 60 метров.В пресс-службе отметили, что водолазные спуски являются работой повышенного риска: «Большую опасность под водой представляет не только повышенное давление, но и сами затонувшие объекты, которые могут повредить снаряжение водолаза или придавить его самого. Поэтому подготовке и инструктажу водолазов к проведению операций под водой уделяется повышенное внимание».говорится в сообщении.В прошлые годы специалистами аварийно-спасательного отряда Северного флота были успешно подняты со дна Баренцева моря несколько танков «Шерман», инженерных машин, артиллерийских установок, паровая лебёдка и паровоз.«Томас Дональдсон» (транспорт класса «Либерти») был торпедирован немецкой подлодкой в марте 1945 года. Погибшее судно находится в районе западной оконечности острова Кильдин недалеко от входа в Кольской залив.