15:11 03 июля

МИД Польши: Американская база ПРО заработает через несколько месяцев

Строительство американской базы ПРО в польском Редзиково завершится через несколько месяцев, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

С момента, когда в начале этого года войска НАТО и американские войска были дислоцированы в Польше, еще через несколько месяцев будет создана база ПРО под Редзиково, Польша может стать государством первой категории в НАТО
— заявил министр в эфире Радио Лодзь передает РИА Новости .

МИД Польши: Американская база ПРО заработает через несколько месяцев



13 мая 2016 года в Польше в населенном пункте Редзиково состоялась церемония начала строительства комплекса Aegis Ashore. Ранее сообщалось, что строительство базы предполагается завершить в 2018 году.

Первый объект американской системы ПРО в Восточной Европе заработал на бывшей военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии. Позднее аналогичный объект был заложен на территории Польши в Редзиково. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия вынуждена будет реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии. По его словам, в установках ПРО в Румынии могут быть размещены ударные комплексы, и РФ придется произвести ответные действия для обеспечения своей безопасности. Российский лидер указал, что озабоченности Москвы никто не слушает и переговоры вести никто не хочет.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что действия США и НАТО по развертыванию ПРО в Европе представляют угрозу для национальной безопасности, могут подорвать стратегическую стабильность в регионе. Российская сторона отмечала, что система ПРО в Восточной Европе — это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию, и установка таких систем нарушает договор о РСМД, в связи с чем Москва будет вынуждена принимать ответные действия для обеспечения своей безопасности.


Использованы фотографии: http://www.news-cloud.net/
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Комментарии 2

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  1. 3officer Сегодня, 15:09
    Поляки должны понимать,что когда заработает база ПРО в Польше..в любой момент может перестать работать сама Польша wassat
    3officer
  2. Подрезчик Сегодня, 15:10
    Государством первой категории в НАТО? В становитесь первоочередной целью!!!
    Подрезчик
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