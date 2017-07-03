Американцы опубликовали видео "работы" своих гаубиц в Сирии

Корпус морской пехоты США выложил на своем аккаунте в Youtube видео работы расчетов гаубичной артиллерии на территории Сирии. Где именно было снято это видео не сообщается, но большая часть гаубиц М777А2 11-го экспедиционного подразделения морской пехоты США дислоцирована в настоящий момент в районе города Ракка