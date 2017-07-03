18:17 03 июля

Законопроект о санкциях в отношении РФ и Ирана встретил противодействие в нижней палате Конгресса

Законопроект Сената США S.722 о новых санкциях против Ирана и России, который также ограничивает полномочия президента страны в отношении изменения подобных ограничительных мер, столкнулся с противодействием в нижней палате Конгресса, которое может затянуть его утверждение, передает Интерфакс сообщение газеты The Wall Street Journal.

Законопроект о санкциях в отношении РФ и Ирана встретил противодействие в нижней палате Конгресса


Не исключатся также, что в случае принятия закона обеими палатами, на него может наложить вето президент США.


Недавно законопроект был одобрен сенатом.

Ранее лидеры республиканцев в нижней палате, включая спикера Пола Райана, заявляли, что законопроект нарушает конституцию, и призывали Сенат откорректировать его соответствующим образом. Дело в том, что «в случае законопроектов, затрагивающих бюджетные доходы (а документ S.722 технически является таковым), законодательная инициатива должна исходить от Палаты представителей, тогда как Сенат имеет право предлагать поправки и дополнения», пояснила на прошлой неделе The Washington Post.

Законопроекты о санкциях часто сталкиваются с подобными препятствиями. После технических изменений документ возвращается на рассмотрение в нижнюю палату.

Появляется ли возможность смягчить законопроект? Однозначно. Есть люди, которые очень хотели бы, чтобы он провалился,
сказал глава сенатского комитета международным отношениям Боб Коркер, который помог согласовать окончательную версию поправки.

Как отмечает газета, «Белый дом и президент Трамп лично оказались перед дилеммой из-за этого законопроекта: если документ будет принят как есть, он подорвет позицию главы государства на мировой арене и сузит его полномочия в дипломатической сфере, однако если Трамп "утопит" законопроект, то обвинения в пособничестве России будут звучать все громче».

Подозреваю, что администрация не хочет, чтобы этот законопроект увидел свет, поскольку создается впечатление, что президент всегда стремится защитить Владимира Путина и русских,
сказал на прошлой неделе член комитета Палаты представителей по иностранным делам, демократ Элиот Энгел.

Член Палаты представителей от Техаса республиканец Пит Сешнс обеспокоен последствиями принятия законопроекта для нефтегазовых компаний. В частности, его тревожит тот факт, что «компаниям придется раскрывать конфиденциальную информацию, что может ослабить их конкурентную позицию».

Нам надо поменять этот законопроект. Следует ожидать, что представитель Техаса понимает нужды техасских компаний,
сказал Сешнс.

Агентство напоминает, что согласно положениям поправки, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки по предоставлению российским банкам финансирования более чем на 14 дней (до сих пор ограничение составляло 90 дней). Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора – предлагается ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.

В документе есть и отдельный параграф по «Северному потоку 2». В нем говорится, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта «из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине».

Использованы фотографии: http://prousa.info
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Комментарии 30

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  1. maxim947 Сегодня, 15:19
    Вот заняться нечем... Клиника одним словом.
    Видать все остальные проблемы порешали))
    maxim947
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:44
      Цитата: maxim947
      Видать все остальные проблемы порешали))

      а у них 2 проблемы, Сирия и санкции
      ЛукичЪ
      1. maxim947 Сегодня, 15:45
        Еще и сам Трамп)))
        maxim947
  2. 100502 Сегодня, 15:21
    Удивительная ситуация они нам санкции мы им миллиарды за облигации
    100502
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:24
      Цитата: 100502
      Удивительная ситуация они нам санкции мы им миллиарды за облигации

      Ничего удивительного, их схема работает безотказно во всех странах мира, ну может кроме Ирана и Китая. Покупают элиту, которая говорит, вы потерпите, но денег нет... они в америке.
      Владимир 38
      1. Вадим237 Сегодня, 15:29
        У Китая больше триллиона баксов, в экономике США.
        Вадим237
        1. Владимир 38 Сегодня, 15:34
          Цитата: Вадим237
          У Китая больше триллиона баксов, в экономике США.

          Да, но они с этого имеют огромный рынок сбыта.И производство у себя. А мы что имеем?
          Владимир 38
          1. maxim947 Сегодня, 15:36
            А какой тогда смысл если часть прибыли опять возвращаешь? Тут все не так одназначно
            maxim947
  3. новичок Сегодня, 15:30
    ну пока там нижняя со средней что то мутят, мне вот подумалось, как будем омрачать праздник янки? может пару сотен дипломатов выгоним? не мешало б вообще раз и навсегда, вымести поганой метлой морпехов из посольства янки, неподобство однако.
    новичок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:47
      Цитата: новичок
      вымести поганой метлой морпехов из посольства янки,

      нельзя. территория посольства, это территория государства и они имеют право делать там, что хотят
      ЛукичЪ
      1. новичок Сегодня, 15:55
        таки нет. хоть это и их территория, но по дип. нормам на терр. посольств, консульств о торг. пред. государство не имеет права размещать военных. янки это продавливают отдельным соглашением. насколько я помню, наши кпк то взялись за этот вопрос, очень серьёзно взялись,но как всегда, всё тихо потухло.
        новичок
        1. ЛукичЪ Сегодня, 16:17
          Цитата: новичок
          не имеет права размещать военных

          имеют. это охрана посольства. сами себя и охранают
          ЛукичЪ
          1. новичок Сегодня, 16:32
            формально да. да ладно забудьте. очень тонкий и долгий вопрос, зря я его поднял. может как нибудь при случае обсудим.
            новичок
    2. san4es Сегодня, 16:00
      Цитата: новичок
      ну пока там нижняя со средней что то мутят, мне вот подумалось, как будем омрачать праздник янки?.

      san4es
      1. новичок Сегодня, 16:03
        браво! держите краба!
        новичок
      2. pjastolov Сегодня, 16:08
        И когда мы уже ответим санкциями?
        pjastolov
        1. новичок Сегодня, 16:16
          так они вроде есть. хотя торговля между нами несколько выросла (что вызвало бешество в гейропе). а именно по космосу, моё личное мнение, нам просто элементарно не хватает денег на свои разработки, поэтому приходится терпеть. картинка класс!
          новичок
  4. svp67 Сегодня, 15:43
    Все решится после 7 июля, когда Трамп и "Темнейший" посмотрят друг-другу в глаза...
    svp67
    1. Masya Masya Сегодня, 15:52
      Цитата: svp67
      Все решится после 7 июля, когда Трамп и "Темнейший" посмотрят друг-другу в глаза...

      почему ,Вы, решили, что - "Темнейший", может всё таки- белая стооана? если не мы,то кто?
      Masya Masya
      1. Paranoid50 Сегодня, 16:28
        Цитата: Masya Masya
        может всё таки- белая стооана

        Дык, тут зависит от восприятия. Конечно,у подавляющего числа людей с позитивом связан именно свет, а тьма -зло, но,чёрт побери... Ассоциации разные бывают. Допустим,свет - суета, жара,убийственный ультрафиолет,стресс и пр. Темнота - тишина,спокойствие,одиночество,ничто не раздражает глаз и т.д. В общем, "окрас" не принципиален. А творить добро можно и в темноте. yes
        Paranoid50
        1. Masya Masya Сегодня, 16:42
          спасибо , Вы, разъяснили!!! в уголок потемней и не печалиться.... laughing
          Masya Masya
          1. Paranoid50 Сегодня, 17:12
            Цитата: Masya Masya
            в уголок потемней и не печалиться.... laughing

            Дык,почему бы и нет? Гораздо легче сосредоточиться,чем в толпе и на свету. yes
            Paranoid50
        2. Смог Сегодня, 16:48
          Цитата: Paranoid50
          А творить добро можно и в темноте.

          И тут я вспомнил про детей....... laughing
          Смог
        3. san4es Сегодня, 17:21
          Цитата: Paranoid50
          В общем, "окрас" не принципиален. А творить добро можно и в темноте. yes

          ...Как бэтмэн? wink
          san4es
      2. svp67 Сегодня, 17:22
        Цитата: Masya Masya
        почему ,Вы, решили, что - "Темнейший", может всё таки- белая стооана? если не мы,то кто?
        Все может быть. Так же как и те, кто считает себя "войнами света", через какое то время узнают, что их бог - Люцифер, то есть "светоносный"
        svp67
        1. Masya Masya Сегодня, 17:43
          Цитата: svp67
          через какое то время узнают, что их бог - Люцифер, то есть "светоносный"

          как, Вы, живете с такими мыслями?
          честно... мне, Вас, жаль.... немного позитива...

          love
          Masya Masya
    2. Tusv Сегодня, 16:48
      Цитата: svp67
      Все решится после 7 июля, когда Трамп и "Темнейший" посмотрят друг-другу в глаза...
      И чё. Трамп в угол пойдет и Русские считалочки считать будет. Увы Трамп не завербован нами, хотя сказочки приятные слуху
      Tusv
      1. svp67 Сегодня, 17:25
        Цитата: Tusv
        Увы Трамп не завербован нами, хотя сказочки приятные слуху
        А я это где то говорил? Таки нет. Трамп по натуре и по жизни - торгаш. И это его "фирменный стиль", создать как можно проблем конкурентам, что бы на переговорах можно было больше себе выторговывать.
        svp67
        1. Masya Masya Сегодня, 17:30
          "войнами света", мне как то больше нравится... love
          Masya Masya
  5. vlad.svargin Сегодня, 16:21
    Конгресс своими поступками напоминает палату № 6. Им бы чем то полезным заняться, но глюки мешают, чем бы ещё "насолить" этим русским... Похоже заразный вирус подхватили от своих подопечных украинцев- ще не вмерла україна. У тех во всех бедах только русские виноваты... no
    vlad.svargin
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