Законопроект о санкциях в отношении РФ и Ирана встретил противодействие в нижней палате Конгресса
Законопроект Сената США S.722 о новых санкциях против Ирана и России, который также ограничивает полномочия президента страны в отношении изменения подобных ограничительных мер, столкнулся с противодействием в нижней палате Конгресса, которое может затянуть его утверждение, передает Интерфакс сообщение газеты The Wall Street Journal.
Не исключатся также, что в случае принятия закона обеими палатами, на него может наложить вето президент США.
Недавно законопроект был одобрен сенатом.
Ранее лидеры республиканцев в нижней палате, включая спикера Пола Райана, заявляли, что законопроект нарушает конституцию, и призывали Сенат откорректировать его соответствующим образом. Дело в том, что «в случае законопроектов, затрагивающих бюджетные доходы (а документ S.722 технически является таковым), законодательная инициатива должна исходить от Палаты представителей, тогда как Сенат имеет право предлагать поправки и дополнения», пояснила на прошлой неделе The Washington Post.
Законопроекты о санкциях часто сталкиваются с подобными препятствиями. После технических изменений документ возвращается на рассмотрение в нижнюю палату.
Как отмечает газета, «Белый дом и президент Трамп лично оказались перед дилеммой из-за этого законопроекта: если документ будет принят как есть, он подорвет позицию главы государства на мировой арене и сузит его полномочия в дипломатической сфере, однако если Трамп "утопит" законопроект, то обвинения в пособничестве России будут звучать все громче».
Член Палаты представителей от Техаса республиканец Пит Сешнс обеспокоен последствиями принятия законопроекта для нефтегазовых компаний. В частности, его тревожит тот факт, что «компаниям придется раскрывать конфиденциальную информацию, что может ослабить их конкурентную позицию».
Агентство напоминает, что согласно положениям поправки, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки по предоставлению российским банкам финансирования более чем на 14 дней (до сих пор ограничение составляло 90 дней). Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора – предлагается ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.
В документе есть и отдельный параграф по «Северному потоку 2». В нем говорится, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта «из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине».
Не исключатся также, что в случае принятия закона обеими палатами, на него может наложить вето президент США.
Недавно законопроект был одобрен сенатом.
Ранее лидеры республиканцев в нижней палате, включая спикера Пола Райана, заявляли, что законопроект нарушает конституцию, и призывали Сенат откорректировать его соответствующим образом. Дело в том, что «в случае законопроектов, затрагивающих бюджетные доходы (а документ S.722 технически является таковым), законодательная инициатива должна исходить от Палаты представителей, тогда как Сенат имеет право предлагать поправки и дополнения», пояснила на прошлой неделе The Washington Post.
Законопроекты о санкциях часто сталкиваются с подобными препятствиями. После технических изменений документ возвращается на рассмотрение в нижнюю палату.
Появляется ли возможность смягчить законопроект? Однозначно. Есть люди, которые очень хотели бы, чтобы он провалился,сказал глава сенатского комитета международным отношениям Боб Коркер, который помог согласовать окончательную версию поправки.
Как отмечает газета, «Белый дом и президент Трамп лично оказались перед дилеммой из-за этого законопроекта: если документ будет принят как есть, он подорвет позицию главы государства на мировой арене и сузит его полномочия в дипломатической сфере, однако если Трамп "утопит" законопроект, то обвинения в пособничестве России будут звучать все громче».
Подозреваю, что администрация не хочет, чтобы этот законопроект увидел свет, поскольку создается впечатление, что президент всегда стремится защитить Владимира Путина и русских,сказал на прошлой неделе член комитета Палаты представителей по иностранным делам, демократ Элиот Энгел.
Член Палаты представителей от Техаса республиканец Пит Сешнс обеспокоен последствиями принятия законопроекта для нефтегазовых компаний. В частности, его тревожит тот факт, что «компаниям придется раскрывать конфиденциальную информацию, что может ослабить их конкурентную позицию».
Нам надо поменять этот законопроект. Следует ожидать, что представитель Техаса понимает нужды техасских компаний,сказал Сешнс.
Агентство напоминает, что согласно положениям поправки, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки по предоставлению российским банкам финансирования более чем на 14 дней (до сих пор ограничение составляло 90 дней). Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора – предлагается ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.
В документе есть и отдельный параграф по «Северному потоку 2». В нем говорится, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта «из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине».
Использованы фотографии: http://prousa.info
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