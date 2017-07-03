Законопроект о санкциях в отношении РФ и Ирана встретил противодействие в нижней палате Конгресса

Появляется ли возможность смягчить законопроект? Однозначно. Есть люди, которые очень хотели бы, чтобы он провалился,

Подозреваю, что администрация не хочет, чтобы этот законопроект увидел свет, поскольку создается впечатление, что президент всегда стремится защитить Владимира Путина и русских,

Нам надо поменять этот законопроект. Следует ожидать, что представитель Техаса понимает нужды техасских компаний,